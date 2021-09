easyJet : le titre plonge après un plan de financement

L'action easyJet plonge jeudi à la Bourse de Londres suite à l'annonce par la compagnie aérienne à bas coûts d'un plan visant à renforcer son bilan, comprenant notamment une augmentation de capital de 1,2 milliard de livres.



A 8h30 (heure de Londres), le titre du transporteur lâche plus de 8%, accusant la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 250. L'action accuse désormais un repli de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.



L'augmentation de capital dévoilée ce matin est destinée à offrir au groupe les moyens de revenir à ses capacités d'avant la pandémie d'ici à 2023.



Cette levée de fonds - entièrement souscrite par les banques BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs, Santander et Société Générale - a été réalisée sur la base d'un prix de souscription de 410 pence par action.



Ce prix fait apparaître une décote de près de 36% par rapport au cours de clôture de l'action hier soir.



En plus de l'augmentation de capital, easyJet indique qu'il prévoit aussi de signer une nouvelle facilité de crédit renouvelable ('revolving') de 400 millions de dollars dans le cadre de son plan de financement.



Plus surprenant, la compagnie déclare dans son communiqué avoir été approchée en vue d'un éventuel rachat, une offre 'non sollicitée' que le groupe a refusé en raison de la 'faible prime' proposée par l'acquéreur, dont le nom n'a pas été révélé.



