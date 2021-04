easyJet : La valeur du jour en Europe EASYJET progresse en Bourse, la perte sera moins lourde que prévu au premier semestre

EasyJet progresse de 2,95 % à 951,30 pence l’action sur la place de Londres. La compagnie aérienne à bas coûts table sur une perte avant impôt comprise entre 690 et 730 millions de livres sterling lors de son premier semestre fiscal 2021 (octobre à mars). Grâce à sa discipline financière, le groupe accusera une perte moins lourde que celle anticipée par le consensus (-752 millions de livres). Des signaux positifs émanent également du côté de la consommation de cash, qui devrait ressortir à près de 470 millions de livres lors du deuxième trimestre fiscal, contre une guidance de 520 millions.



Cela a conduit UBS à renouveler, en première approche, sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 1 125 pence sur la valeur.

Entre octobre et mars, le chiffre d'affaires s'est effondré d'environ 90 % à près de 235 millions de livres sterling. Cela a découlé de la baisse drastique du nombre de passagers (-89 % à 4,1 millions) et de capacités en berne (seulement 14% du niveau du premier trimestre fiscal 2019).



A fin mars, easyJet disposait d'environ 2,9 milliards de livres de liquidités pour traverser la crise du Covid-19.



Concernant le troisième trimestre de son exercice en cours (avril à juin), easyJet ne tournera qu'à 20 % maximum de ses capacités. Il y aura toutefois du mieux par rapport au trimestre précédent, grâce à la levée prévue des restrictions de voyages internationaux au Royaume-Uni. La compagnie se dit prête à pouvoir augmenter ses capacités si besoin.



En raison de l'incertitude ambiante et de la visibilité limitée, le groupe n'est toujours pas en mesure de communiquer des objectifs financiers pour l'ensemble de son exercice.



Les résultats définitifs du premier semestre seront publiés le 20 mai prochain.