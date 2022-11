easyJet : vers un moteur à l'hydrogène avec Rolls Royce

Rolls-Royce et EasyJet ont confirmé aujourd'hui avoir posé un nouveau jalon dans le domaine de l'aviation avec la première utilisation au monde d'un moteur d'avion moderne fonctionnant à l'hydrogène.L'essai au sol a été effectué sur un démonstrateur de concept précoce utilisant de l'hydrogène vert créé par l'énergie éolienne et marémotrice. Il s'agit d'une étape importante pour prouver que l'hydrogène pourrait être le carburant sans carbone de l'aviation du futur.Les deux entreprises ont entrepris de prouver que l'hydrogène peut fournir de l'énergie aux moteurs d'avions civils de manière sûre et efficace et prévoient déjà une deuxième série d'essais, avec l'ambition à plus long terme de réaliser des essais en vol.Grazia Vittadini, Chief Technology Officer, Rolls-Royce, ajoute : ' Nous repoussons les limites pour découvrir les possibilités zéro carbone de l'hydrogène, qui pourraient contribuer à remodeler l'avenir du vol. '' L'hydrogène offre de grandes possibilités pour toute une série d'avions, y compris les avions de taille easyJet. Ce sera un grand pas en avant pour relever le défi du zéro émission d'ici 2050 ', termine Johan Lundgren, directeur général d'easyJet.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.