EasyVista : 5 bonnes résolutions pour un environnement de travail plus digitalisé

Pour les 91%de Français qui prennent de bonnes résolutions chaque année, celle qui arrive en premier est d'être « moins stressé et plus heureux ». Et si votre entreprise était capable de faire de même, quelles bonnes résolutions prendrait-elle ? Que pourrait-elle faire pour être, elle aussi, moins stressée et plus heureuse ? Nous n'avons pas encore la baguette magique pour parler à notre entreprise, mais nous avons tout de même une bonne idée de la réponse. Pour faire de votre organisation un monde plus numérique, plus efficace, plus humain, et donc plus heureux et moins stressé, voici nos cinq bonnes résolutions à adopter en 2021.

Résolution nº1 : réduire et fluidifier vos processus

L'agilité, toutes les entreprises en rêvent. Mais il est intéressant d'aller au-delà du buzzword pour savoir ce qu'elle impose et comment elle se matérialise autour de trois grandes dimensions :

Le métier : pour utiliser de nouveaux outils afin d'atteindre les objectifs de vos salariés (CRM, automatisation, IoT, digital twins, gestion de projet collaboratif, etc.).

L'organisation : pour transformer vos processus internes grâce aux outils numériques (note de frais, gestion des congés et des absences, formations en ligne, self-service , etc.).

Le client : pour intégrer la dimension expérientielle dans un parcours client personnalisé et sans friction.

Pour 2021, la question est donc de savoir comment atteindre cette agilité grâce à une cure de remise en forme avec le lean management. C'est un moyen d'aller à l'essentiel, de livrer ce qu'il y a à livrer et d'avancer dans l'atteinte de ses objectifs. De votre côté, comment pourriez-vous accélérer votre transition « lean ​» pour davantage d'agilité ?

Vous pourriez, peut-être, plus vous focaliser sur vos collaborateurs et leurs interactions que sur les processus et les outils, sur un logiciel qui fonctionne plutôt qu'une documentation exhaustive, sur une meilleure collaboration avec vos parties prenantes plutôt que des négociations contractuelles, ou encore sur l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Ces 4 principes tirés du manifeste agile permettent de faciliter cette transition et de faire évoluer la culture d'entreprise.

Résolution nº2 : penser ITSM en allant au-delà de la DSI

Évidemment, quand on pense ITSM, on pense IT. Pourtant, c'est une solution qui peut aller bien au-delà. Pensez à la manière dont toutes les bonnes pratiques de votre DSI pourraient bénéficier à d'autres fins et pour d'autres services, comme :

Votre service juridique

Vous avez besoin d'aide pour examiner un document ? Ne noyez pas votre service juridique d'e-mails en risquant de perdre une question importante dans les arcanes de vos communications. À la place, accédez à votre base de connaissances, soumettez des demandes de révision et communiquez sur des éléments spécifiques liés à votre demande.

Vos services généraux

Gérer le mobilier et les fournitures vous prend-il trop de temps ? Si l'ITSM excelle dans la gestion des actifs informatiques, il peut aussi fonctionner dans la gestion quotidienne des actifs non numériques. Vous pouvez assurer le suivi des demandes, soumettre des tickets pour de nouveaux besoins d'approvisionnement, et suivre l'historique des commandes en quelques clics.

La formation et l'intégration de vos nouveaux salariés

L'onboarding peut être ressenti comme un grand trou noir en matière de productivité. L'ITSM peut aider à accélérer le processus d'intégration en guidant vos nouvelles recrues dans les étapes importantes des ressources humaines (saisie des informations personnelles, documents à valider, découverte de l'entreprise, fonctionnement des outils, etc.).

Résolution nº3 : investir dans la qualité de vie au travail

Les outils numériques renforcent la productivité et l'énergie de ceux qui les utilisent, mais ils nécessitent aussi un engagement des utilisateurs. Pour réussir votre transformation vers une meilleure qualité de vie au travail, donnez à vos équipes quelques heures par mois pour suivre de nouveaux cours, acquérir de nouvelles compétences, ou même simplement se reposer, travailler sur un projet personnel ou s'engager pour une bonne cause. Cet état d'esprit aura un retour sur investissement élevé, car le turnover pourra être réduit et les employés seront globalement plus satisfaits de leur développement personnel et professionnel.

Résolution nº4 : s'engager en faveur d'une culture de collaboration

Dans le contexte actuel, avec le travail à distance ou en mode hybride, il est indispensable de s'inscrire dans un état d'esprit collaboratif. Pour cela, choisissez les bons outils afin de piloter vos projets, de traiter les demandes et de normaliser le stockage de vos documents dans le cloud. Avec des outils SaaS, accessibles en tout temps et sur tous les terminaux, vous pourrez ainsi gagner beaucoup de temps et d'énergie. Pour y parvenir, il faut évangéliser en interne vos équipes, nommer des ambassadeurs et former vos collaborateurs autour des bonnes pratiques en mode collaboratif.

Résolution nº5 : mettre votre équipe au défi d'adopter de nouveaux outils technologiques

Parfois, il faut un petit coup de pouce pour accélérer l'adoption de nouvelles pratiques. Et plus c'est ludique et fun, mieux c'est. Quelques exemples :

Identifiez et récompensez les meilleurs utilisateurs d'un logiciel interne ou les contributeurs de votre base de connaissances.

Personnalisez votre chatbot pour créer des conversations plus ludiques afin de créer des défis internes.

Lancez des concours avec des prix à gagner.

Demandez à vos salariés de partager des idées d'amélioration et engagez-vous dans une démarche d'intelligence collective.

Trouvez un logiciel ou une solution capable de résoudre tous les pain points de votre organisation.

En 2021, plus que jamais, le succès passera par l'investissement sur vos équipes et leur bien-être général. Dans un monde au futur incertain, voire anxiogène, la pression est constante. Or, on ne travaille jamais bien sous la pression. Si la technologie peut jouer un rôle clé pour améliorer la confiance et la productivité des équipes, elle ne se fera jamais au détriment de l'humain.

Si cet article vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur notreplateforme ITSM EasyVista, n'hésitez pas à contacter nos experts pour obtenir votre démo personnalisée d'EV Service Manager.