EasyVista : Comment personnaliser votre Self-Service pour finir l'année en beauté ?

C'est peu dire que 2020 fut une année éprouvante. La plupart d'entre vous ont, comme nous, dû s'adapter en permanence pour naviguer à vue, mois après mois, au cours d'une année dominée par la pandémie de covid-19 et ses impacts sanitaires, économiques et sociaux. Alors, quand vient le temps des vacances et des fêtes de fin d'année, il est temps de relâcher un peu la pression et de prendre soin de soi et de sa famille. Mais avant de partir en vacances, il faut aussi profiter de ces moments particuliers pour savoir remercier ses équipes, être reconnaissant envers vos collaborateurs pour leurs efforts fournis dans des circonstances particulières et insuffler un esprit des fêtes qui viendra alléger un peu le quotidien. Avec le télétravail, maintenir la cohésion d'équipe peut être un challenge, alors si votre Self-Service peut y contribuer, il ne faut pas hésiter !

Pourquoi personnaliser sa plateforme de Self-Service?

Vous connaissez sans doute les fameux « doodles ​» de Google. Vous savez, ce sont ces personnalisations temporaires du logo de l'entreprise sur son moteur de recherche pour célébrer un événement ou une personnalité. Chaque doodle est découvert avec un brin d'enthousiasme par les utilisateurs et contribue à créer une culture geek avec des easter eggs cachés ici et là au fil de l'année.

Fondamentalement, personnaliser son portail Self-Service revient à activer les mêmes réflexes. C'est une démarche fun et créative qui étonne, fédère et fait parler. Le but est de surprendre vos collaborateurs et vos équipes pour créer un sentiment d'appartenance et de fierté. En contextualisant et en personnalisant votre outil à un événement et un état d'esprit, vous faites d'une plateforme technique un outil de communication interne et de marque employeur. Le but est simple : promouvoir un certain état d'esprit et faire du marketing et de la communication sur des canaux qui ne sont pas traditionnels.

Les fêtes de fin d'année constituent ainsi un excellent moment pour personnaliser votre plateforme. Mais vous pouvez également le faire pour Halloween, à la date anniversaire de votre entreprise, pour un événement corporate important ou à l'occasion d'un événement sportif ou culturel d'envergure susceptible de passionner vos équipes (une finale de coupe du monde de football par exemple ?). Enchanter les clients et les collaborateurs permet de les engager davantage et de générer un plus fort niveau d'adoption. Quand on peut joindre l'utile à l'agréable et l'original, il ne faut donc pas s'en priver !

Quels sont les éléments personnalisables d'un Self-Service ?

La personnalisation de votre portail Self-Service est souvent liée à son efficacité et son adaptabilité. Plus il est personnalisable, plus il est souple et ouvert, et facile à prendre en main. On peut ainsi mettre à jour le branding complet du portail : fond d'écran, couleur, icônes, libellés des champs de recherche, textes et contenus, etc.

Pour y parvenir, il ne faut surtout pas que vos équipes perdent leur temps à entrer dans le code de la page pour effectuer des modifications approximatives. Depuis l'interface d'administration, tout peut se faire en quelques clics. C'est justement la caractéristique des plateformes bien construites. L'esprit de Noël peut ainsi se retrouver au sein de tous les postes de travail de vos équipes - qu'elles soient à distance ou sur site. Logo, image, photo, vidéo, mais aussi catalogue de services et texte… tout se personnalise.

Vous pouvez même aller plus loin grâce aux chatbots. Que diriez-vous de remplacer sa photo par celle du Père Noël ? Avec une interface verte et rouge, on peut ainsi apporter un peu d'originalité dans sa communication. Vous pouvez aussi personnaliser la conversation avec quelques échanges informels en guise d'introduction et en souhaitant une bonne année à la fin de conversation ; ou en rappelant quelques règles simples pour passer de bonnes fêtes en famille en respectant les gestes barrière dans le contexte épidémique actuel par exemple. En ce sens, votre chatbot devient le relais de votre communication interne dans un cadre plus léger, plus humain, et plus inclusif. Et si vous êtes joueur, vous pouvez même programmer quelques quiz, tests et jeux dont le chatbot sera le maître du jeu. Que diriez-vous d'un quiz sur les traditions de Noël à cette période de l'année, ou sur l'histoire de votre organisation au moment de son anniversaire par exemple ?

Ce sont les petits détails qui peuvent faire les plus grands effets. Personnaliser son portail Self-Service pour les fêtes de fin d'année est une bonne pratique afin de créer un moment de convivialité qui pourra bénéficier à tous. Et si vos collaborateurs trouvent tous les easter eggs cachés ou savent répondre au quiz de votre chatbot, pourquoi ne pas les récompenser avec une carte cadeau virtuelle pour passer de bonnes fêtes ?





Si cet article vous a plu et que vous souhaitez être conseillé sur le déploiement de votre solution contactez notre expert. Vous pouvez aussi télécharger notre livre blanc sur les erreurs à ne pas commettre lors de l'implémentation d'un portail de Services !