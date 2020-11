EasyVista : Comptes sociaux au 1er semestre 2020 0 02/11/2020 | 14:19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires EASYVISTA S.A. Immeuble Horizon 1 10 Allée Bienvenue - 93160 NOISY LE GRAND S O M M A I R E Pages Bilan au 30 juin 2020 2- 3 Compte de résultat 4- 5 Annexe aux comptes annuels : 6 . Principes, règles et méthodes comptables 6 - 9 . Immobilisations 10 . Amortissements 11 . Provisions inscrites au bilan 12 . Créances et dettes 13 . Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat 14 - 23 . Engagements financiers et autres informations 24 - 25 . Tableau de financement 26 BILAN ACTIF En € Rubriques Montant Brut Amortissements Jun 2020 Déc 2019 Capital souscrit non appelé 0 4 851 125 0 888 591 687 458 3 085 705 189 370 0 2 025 697 0 0 0 2 025 697 0 0 5 819 968 0 0 0 4 976 901 424 462 418 606 0 2 093 243 0 888 591 549 463 505 549 149 639 0 1 700 156 0 0 0 1 700 156 0 0 459 184 0 0 0 459 184 0 0 0 2 757 882 0 0 137 995 2 580 155 39 731 0 325 540 0 0 0 325 540 0 0 5 360 784 0 0 0 4 517 716 424 462 418 606 0 2 805 285 0 0 184 713 2 580 155 40 417 0 375 279 0 0 0 365 576 9 703 0 5 358 306 0 0 0 4 517 716 420 344 420 246 Ecart d'acquisition IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances, acomptes sur immo. incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques, matériel, outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations par mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE 12 696 789 4 252 584 8 444 206 8 538 870 STOCKS ET EN-COURS 0 0 0 0 0 0 11 522 41 042 304 17 331 168 23 711 137 0 8 620 594 579 173 574 994 8 041 421 0 562 373 562 373 0 0 0 0 0 0 0 424 808 84 725 340 083 0 34 852 34 852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 522 40 617 497 17 246 443 23 371 054 0 8 585 742 544 321 574 994 8 041 421 0 562 373 562 373 0 0 0 0 0 0 23 460 39 087 985 16 011 131 23 076 854 0 1 394 204 712 391 708 212 681 813 0 401 986 401 986 Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises FRS: AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES CREANCES Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé DIVERS Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) Disponibilités Impôts différés actif COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT 50 236 793 459 660 49 777 134 40 907 635 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 148 625 0 0 0 0 0 148 625 0 0 90 424 Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion - Actif TOTAL GENERAL 63 082 207 4 712 243 58 369 964 49 536 928 BILAN PASSIF En € Jun 2020 Rubriques Jun 2020 Déc 2019 Capital social ou individuel ( dont versé : 3 234 286 3 234 286 8 113 549 0 319 504 0 0 19 633 8 181 050 894 864 0 0 0 3 195 036 7 351 640 0 224 958 0 0 19 633 2 625 628 5 650 262 0 0 0 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Ecart de conversion sur le résultat RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Ecarts de conversion Subventions d'investissement Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES 20 762 886 19 067 156 Produits des émissions de titres participatifs 0 0 0 0 Avances conditionnées AUTRES FONDS PROPRES 0 0 Provisions pour risques 335 080 0 329 402 0 Provisions pour charges PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 335 080 329 402 DETTES FINANCIERES 18 523 495 5 929 280 0 12 470 804 123 411 0 11 989 558 2 944 529 9 045 028 2 148 615 0 2 148 615 3 647 280 3 647 280 11 079 802 6 651 600 0 4 395 579 32 623 0 10 721 327 3 192 359 7 528 968 3 773 538 0 3 773 538 3 646 652 3 646 652 Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes COMPTES DE REGULARISATION Produits constatés d'avance DETTES 36 308 948 29 221 319 Ecarts de conversion passif 963 050 919 051 TOTAL GENERAL 58 369 964 49 536 928 COMPTE DE RESULTAT Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 En € Total Total Vente de marchandises Production vendue de biens Production vendue services 8 602 892 - 6 114 065 20 756 039 - 13 131 974 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 14 716 957 33 888 012 Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises/provisions & transferts de charges Autres produits - - - 359 064 100 338 - - - 381 342 272 339 PRODUITS D'EXPLOITATION 15 176 358 34 541 693 Achat d'études Achat Marchandises Variation de stocks Achats de mat. 1ères et autres appros Variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations d'exploitation * Sur immobilisations : dotations aux amortissements

* Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

* Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

* Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 2 728 835 97 747 - - - 2 770 290 372 705 5 228 260 2 582 499 - - 142 355 - 88 900 17 604 100 560 5 353 469 24 111 - - - 6 296 231 803 890 9 738 870 5 736 775 - - 484 137 - 172 036 90 432 162 164 CHARGES D'EXPLOITATION 14 129 754 28 862 114 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 046 604 5 679 579 De Participations D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises/provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP - - 313 132 40 520 0 - - - 566 402 962 200 - 203 768 PRODUITS FINANCIERS 353 653 1 732 370 Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de VMP - 100 749 261 287 41 - - 26 772 509 579 - 68 536 CHARGES FINANCIERES 362 078 604 888 RESULTAT FINANCIER - 8 425 1 127 482 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 038 180 6 807 061 Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises, provisions et transfert de charges 15 304 5 518 - 53 273 51 699 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 822 104 971 CHARGES EXCEPTIONNELLES 172 158 477 656 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 151 336 - 372 685 Participation des salariés au résultat Impôt exigible sur les bénéfices Impôts différés Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition Total des produits Total des charges - 8 020 - - 15 550 834 14 655 970 -- 784 114 - - 36 379 035 30 728 772 BENEFICE OU PERTE 894 864 5 650 262 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 250 248 217 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 152 908 229 439 Dotations aux amortissements et provisions - - Résultat par action 0,53 € 3,36 € Résultat dilué par action 0,53 € 3,36 € Sur la base du nombre d'actions existant à la fin de chaque période. 5 Note préalable 1 : L'ensemble des données mentionnées dans les documents de synthèse sociaux est exprimé en euros sauf spécification contraire. I - FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE ET EVENEMENTS POST CLOTURE Au titre du premier semestre 2020, EASYVISTA SA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14,7 millions d'euros en baisse de plus de 14,5% par rapport à la période correspondante de l'exercice 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables. L'impact de la pandémie sur la génération de nouvelles affaires ressort plus modéré au deuxième trimestre avec un niveau de licences renouvelables à 2,6 M€ contre 2 M€ au 1er trimestre. L'évolution des autres lignes d'activité reflète le prolongement des tendances déjà à l'œuvre antérieurement et qui, pour la plupart, sont sans lien direct avec la crise liée à la pandémie du Covid 19. Au cours du premier semestre 2020, EASYVISTA a enregistré un bénéfice d'exploitation qui s'élève à + 1,04 M€ contre +3,02 M€ en 2019, pour la même période. L'évolution du résultat financier est en diminution de 354 K€ sur la même période. Les intérêts liés aux obligations convertibles souscrites au second semestre 2016 se sont poursuivis au premier semestre 2020. Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -0,15 M€, et d'un impôt sur les sociétés de 8 K€, le résultat net ressort à +0,89M€, contre 3,258 M€ au titre de l'année 2019. Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Compte tenu de la persistance de la pandémie et en conséquence de l'attentisme de nos clients, la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers sur l'année pleine 2020. À la date d'arrêté des comptes semestriels, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. La société a obtenu auprès de ses principaux partenaires bancaires un PGE d'un montant global de 8 M€. EasyVista n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net du Coronavirus sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. L'instauration du travail à distance pour la quasi-totalité des salariés dans le monde permet d'assurer une pleine continuité des activités sans dégradation de la qualité des services fournis aux clients (hébergement SaaS, support, conseils), ni des processus internes (R&D, prise de commandes, facturation, présentations commerciales et marketing). Toutefois, les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d'établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement mais : - les cycles de décision s'allongent et des reports de projets restent possibles - les effets du repli du nombre d'opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s'étendre sur plusieurs trimestres successifs. Dans ces conditions la société ne sera pas en capacité de réaliser de croissance sur l'année 2020 et ne peut à ce stade établir des prévisions fiables sur 2021. Dans ce contexte, la bonne maîtrise des coûts et l'efficacité opérationnelle renforcée resteront des priorités importantes au cours des prochains mois. Par ailleurs, EasyVista bénéficie de facteurs de résilience clés tels qu'une visibilité importante liée à la part récurrente de ses revenus, celle-ci représentant en 2019 plus de 80% du volume d'activité. D'autre part, malgré l'impact sur le new business à court terme, lié aux projets reportés par les clients, le groupe a enregistré lors du premier semestre la signature de nouveaux contrats, et de commandes additionnelles sur des clients existants, conséquence attendue de la crise actuelle qui incitera les organisations à accélérer la digitalisation des processus métiers. Aucun autre élément postérieur au 30 juin 2020 susceptible d'avoir un impact significatif sur les comptes présentés n'est intervenu. II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 1. HYPOTHESES DE BASE Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes : . continuité de l'exploitation, . permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, . indépendance des exercices. La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l'application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existant à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions.

2. REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au JO le 15 octobre 2014. Ce règlement a été modifié, par les règlements suivants : - Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs incorporels et corporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion. - Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016

2.1 Méthode des coûts historiques La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

2.2 Immobilisations La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de ces immobilisations dans le patrimoine de la société. L'amortissement a été calculé selon le mode linéaire considéré comme représentatif de l'amortissement économique. Immobilisations incorporelles : Les logiciels sont amortis sur une durée de 2 ans. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur une période de 3 ans. En application du règlement CRC 2004-01, le fonds commercial (mali de fusion) a fait l'objet d'une dépréciation, l'activité traditionnelle des filiales d'Europe du Sud ayant été abandonnée complètement au profit de l'activité d'édition de logiciels. Le mali technique provenant de la fusion de la société Knowesia ne donne lieu à aucun amortissement car sa durée de vie est indéfinie. A la clôture de chaque exercice, des cash flows prévisionnels sont calculés à partir du plan d'affaires sur 5 ans. Lorsque ces derniers sont inférieurs à la valeur nette comptable, une dépréciation est pratiquée. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Les agencements sont amortis sur une durée de 5 à 10 ans. Le matériel et le mobilier de bureau, selon la nature des biens acquis, ont été amortis sur une durée de 3 à 5 ans. Le matériel de transport est amorti sur une durée de 4 ans. Les dispositions des règlements du comité de la réglementation comptable portant sur les actifs (CRC2004-07 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs sont appliquées depuis le 1er janvier 2005. Immobilisations financières et autres créances : La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d'acquisition, incluant les frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire des participations et créances rattachées (comptes courants) est devenue inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est constatée du montant de la différence. La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité. La société apprécie la valeur d'utilité des titres de participation et créances rattachées soit sur la base de la situation nette de la filiale, soit par l'analyse des budgets prévisionnels N+5 ainsi que des perspectives de croissance de l'entité diminués/augmentés de la dette/trésorerie nette. 2.3 Créances et dettes Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable de la créance. La valeur d'inventaire est appréciée au regard du risque de recouvrement.

2.4 Disponibilités et VMP Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice.

2.5 Opérations en devises étrangères Les achats et les ventes en devises sont enregistrés au taux moyen du mois n-1. Lors de chaque arrêté, la société calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances et dettes. Les écarts de change nets latents sont portés en écart de conversion ; les pertes nettes latentes sont provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au compte de résultat.

2.6 Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges ont été constituées pour couvrir notamment les risques liés aux pertes de change latentes et aux plans d'attribution d'actions. Ces provisions s'élèvent après reprise des provisions à 335.080 € au 30 juin 2020. 2.7 Reconnaissance du Chiffre d'Affaires Le chiffre d'affaires est composé de licences (perpétuelles ou renouvelables), dont le revenu est reconnu en début de période lors du transfert de propriété, et de certaines autres prestations, dont le revenu est reconnu au fur et à mesure de leur exécution. Le chiffre d'affaires comprend également des contrats d'abonnement (Saas), d'hébergement et de maintenance, dont le revenu est reconnu en résultat en tenant compte de la période d'abonnement courue sur l'exercice. Le montant du revenu lié aux prestations à effectuer sur l'exercice suivant est différé au passif du bilan en produits constatés d'avance. Le chiffre d'affaires est essentiellement issu de : - contrats de licences perpétuelles (ou licences « classiques ») pour lesquels le revenu est reconnu intégralement lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel. - contrats de licences « renouvelables », par lequel le client dispose d'un accès au logiciel pour une période définie par contrat (le plus souvent, 36 mois). La maintenance du logiciel est assurée par Easyvista durant toute la période. A la demande du client, le logiciel peut être hébergé sur des serveurs externes supervisés par Easyvista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de la manière suivante : 80% du montant total du contrat au titre de la redevance de licence renouvelable est reconnu en revenu lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel, tandis que 20% du montant total du contrat est reconnu en revenu de manière linéaire sur la durée totale du contrat, au titre des prestations de maintenance et le cas échéant d'hébergement (prestations de « managed services »). - contrats d'abonnement « SaaS » (« Software as a Service ») par lequel le client dispose d'un accès à distance au logiciel sur une plate-forme administrée par EasyVista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période d'abonnement. - contrats de maintenance de logiciel, pour lesquels le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période définie par le contrat. - contrats de prestations de services pour lesquels le revenu est reconnu au fur et à mesure de la réalisation des prestations.

2.8 Crédits d'impôts Aucun crédit d'impôt recherche n'a été comptabilisé au cours du premier semestre 2020. Il a été constaté un crédit d'impôt innovation de 240.000 euros au titre des exercices comptables 2015, 2016 et 2017 dans la société mère EASYVISTA SA. Il a été constaté un crédit d'impôt innovation de 80.000 euros au titre de l'exercice comptable 2018 au titre des projets réalisés par la société KNOWESIA.

3. CHANGEMENT DE METHODE Aucun changement de principe comptable ni de présentation ayant un impact significatif sur les comptes n'est intervenu au cours du premier semestre 2020. IMMOBILISATIONS En € Début exercice Variation de changeAcquisitionsCessions Diminutions Reclassement Fin exercice Ecart d'acquisition Frais d'établissement, de recherche & développement Autres postes d'immobilisations incorporelles - - - - - - - 18 475 18 475 - - - - - 888 591 888 591 3 944 058 3 962 533 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 832 649 4 851 125 Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Installations générales, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes - - - 1 006 561 - 982 694 9 703 - 1 998 959 - - - - - - - - -- - - 29 295 7 147 - -- - - - - - - 9 703 - - - - 1 013 708 - 1 011 988 - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 36 442 -9 703 2 025 697 Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières - --- - - - - - 44 447 44 447 - - - 41 969 41 969 - - 4 976 901 4 976 901 840 589 - - 843 067 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 817 490 - 5 819 968 TOTAL GENERAL 12 649 098 - 99 364 -51 672 12 696 789 AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS En € Début exercice Variation de change Dotations Reprises Diminutions Fin exercice Ecart d'acquisition Frais d'établissement, de recherche & développement Autres postes d'immobilisations incorporelles - 888 591 1 138 773 - - - - - 65 878 - - - - 888 591 1 204 652 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 027 365 - 65 878 - 2 093 243 Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes - - - 1 623 680 - - - - - - - - - - - 76 477 - - - - - - - - - - - 1 700 156 - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 623 680 - 76 477 - 1 700 156 Participations mises en équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières - - 459 184 - - - - - - - - - - - - - - - 459 184 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 459 184 - - - 459 184 TOTAL GENERAL 4 110 228 - 142 355 - 4 252 584 888 591 1 204 652 2 093 243 1 700 156 1 700 156 459 184 4 252 584 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS En € Début exercice Variation de Périmètre/ Change Dotations Reprise / Reclassement Fin exercice Total Provisions Règlementées - - - Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Autres provisions pour risques Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Autres provisions pour charges 81 000 - - - 90 424 157 978 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 83 501 1 802 013 - - - - - - 15 000 - - - -

25 300 - 1 839 535 - - - - - 66 000 - - - 148 625 120 456 - - - - - Total Provisions pour Risques et Charges 329 402 - 1 885 514 -1 879 836 335 080 Provisions pour dépréciation des comptes de clients Provisions pour dépréciation des comptes courants Provisions pour dépréciation des VMP 138 577 355 332 - - - - 88 900 - 34 852 - - 142 751 15 250 - 84 725 340 083 34 852 Total Dépréciations 493 909 - 123 752 -158 001 459 660 TOTAL GENERAL 823 310 - 2 009 266 -2 037 837 794 740 66 000 335 080 84 725 340 083 34 852 459 660 794 740 Dotations et reprises d'exploitation 1 908 516 -1 997 316 Dotations et reprises financières 100 749 -40 520 Dotations et reprises exceptionnelles 0 0 ETAT DES CREANCES ET DETTES En € Etat des créances Montant brut 1 an au plus Plus de 1 an Créances rattachées à des participations Prêts, cautionnements et autres créances Clients et comptes rattachés Fournisseurs avances et acomptes versés Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée Etat, autres collectivités : créances diverses Groupe et associés Débiteurs divers Charges constatées d'avance - 418 606 17 331 168 11 522 178 597 10 829 82 269 304 573 74 079 21 786 189 1 274 601 562 373 - 164 244 17 331 168 11 522 178 597 10 829 82 269 304 573 74 079 21 786 189 1 274 601 558 799 - 254 361 - 3 574 Total Général 42 034 805 41 776 869 257 936 254 361 3 574 257 936 Etat des dettes Montant brut 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunt obligataire convertible Autre emprunt obligataire Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Etat:impôt sur les bénéfices Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Comptes courants passif Autres dettes Produits constatés d'avance 5 929 280 - 8 000 000 4 470 804 123 411 - 2 944 529 9 045 028 - - 1 986 165 162 449 3 647 280 5 929 280 8 000 000 780 916 123 411 - 2 944 529 9 045 028 - - 1 986 165 162 449 3 647 280 3 489 886 200 000 Total Général 36 308 948 32 619 060 3 489 886 200 000 200 000 200 000 Détail des emprunts par taux En € Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont Etablissements bancaires (Crédit) Autres comptes de dettes financières Jan 2020-Jun 2020 5 929 280 - 12 470 804 - 123 411 Taux fixe 5 929 280 - 12 470 804 123 411 Taux variable TOTAL 18 523 495 18 523 495 - Détail solde des emprunts par échéance En € Banques BNP BNP BPI BPI HSBC CIC Total 2 000 000 200 000 2 000 000 105 000 12 861 152 943 Echéances 19/11/2024 13/11/2024 30/11/2025 31/10/2021 01/09/2020 25/11/2022 TOTAL 4 470 804 PGE Banques BNP SG CIC HSBC Total 4 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 Echéances 04/05/2021 07/05/2021 15/05/2021 05/06/2021 TOTAL 8 000 000 TOTAL 12 470 804 III - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 1. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES En € Solde auDotationsReprises utilisées Reprises non utiliséesSolde au 31-déc-19 30-juin-20 Pertes de change latentes Plan d'attribution d'actions Provisions pour litiges Totaux 90 424 83 501 -25 300 0 0 0 0 148 625 157 978 1 802 013 -1 854 535 120 456 81 000 0 0 66 000 329 402 1 885 514 -1 879 836 335 080 2. OPERATIONS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES Les créances et dettes (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit à l'actif, soit au passif et concernant des entreprises liées ou en participation font l'objet de la récapitulation suivante : En € ACTIF Espagne Royaume Uni Allemagne . Prêt participatif* 424 462 0 0 0 0 0 0 . Clients et comptes rattachés 21 205 20 656 15 645 2 770 191 128 8 930 5630,63 . Autres créances 50 266 33 825 145 811 15 964 1 043 927 19 341 32852,63 . Comptes courants 398 041 0 0 0 19 579 642 1 413 423 395082,73 . Charges constatées d'avance -25 200 . Dépréciation 0 0 0 0 0 0 0 Totaux 893 973 54 481 136 256 18 735 20 814 697 1 441 694 433 566 * dont intérêts courus 4 417 En € Espagne Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne PASSIF . Fournisseurs et comptes rattachés 12 609 4 903 18 546 7 856 96 422 21 791 0 . Autres dettes 0 0 20 842 18 818 99 738 54 012 0 . Clients - avoirs à établir 7 942 . Comptes courants 0 629 283 882 664 474 219 0 0 0 . Produits constatés d'avance 1 385 Totaux 12 609 635 571 922 051 500 893 204 102 75 803 0 Italie Portugal USACanada Les charges et produits financiers vis à vis des entreprises liées se décomposent de la façon suivante : En € PRODUITS FINANCIERS . Produits financiers TotauxEn € CHARGES FINANCIERES . Charges financières Totaux EspagneEspagne 8 880

8 880 Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne 0 278 006 19 946 5 483 0 278 006 19 946 5 483 Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne 0 9 915 14 667 6 930 0 0 9 915 14 667 6 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 La liste des parties liées n'est pas présentée de façon détaillée dans cette annexe compte tenu du fait que les transactions avec les parties liées concernent les entités du groupe EasyVista et sont réalisées à des conditions normales de marché. 3. PRODUITS A RECEVOIR Les produits à recevoir se présentent comme suit, au 30 juin 2020 : En € . Clients - Factures à établir 16 269 848 . Etat - Produits à recevoir 74 079 . Social - Produits à recevoir 10 729 . Divers - Produits à recevoir 0 . Intérêts courus à recevoir 0 TOTAL 16 354 656 4. CHARGES A PAYER La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer au 30 juin 2020, se présente comme suit : En € . Fournisseurs - Factures non parvenues 1 359 968 . Congés à payer et autres charges à payer relatives au personnel 2 483 976 . Charges sociales sur CP et autres charges à payer au personnel 837 077 . Etat - Charges à payer 333 197 . Divers - Charges à payer 76 507 . Intérêts courus à payer 123 411 TOTAL 5 214 135 5. . Autres frais et com. Prestations de services 26 146 . Charges de personnel 30 308 . Concours divers 12 849 . Crédit-bail et locations 108 126 . Documentation 2 608 . Honoraires 96 821 . Impôts et taxes 34 978 . Maintenance 22 573 . Marketing 42 838 . Primes d'assurances 60 409 . Redevances, concessions 55 891 . Sous-traitance 61 266 . Téléphone, affranchissement 6 707 . Voyages et déplacements 855 TOTAL 562 373 6. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 7. En € CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Elles correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous qui concernent des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement au 30 juin 2020 : En € Ils représentent la quote-part des factures relative à une période postérieure au 30 juin 2020. . Abonnements maintenance et Saas perçus d'avance . Clients - Divers produits constatés d'avance 3 647 280 TOTAL 3 647 280 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Au 30 juin 2020, la société détenait 8.958 actions propres détenues directement, comptabilisées à l'actif du bilan au cours historique pour 574.994 € et représentant 567.937 € au cours de clôture. Ces actions représentent 17.020 € de capital en nominal. Au cours de la période 909 actions ont été achetées à un cours moyen de 45,74€ et 562 actions ont été vendues à un cours moyen de 48,77€. 8. CAPITAL SOCIAL Le capital social d'un montant total de 3.234.286,40 € se compose au 30 juin 2020 de 1.702.256 actions de 1,90 € de valeur nominale, entièrement libérées, pour mémoire à la clôture de l'exercice 2019, le capital social s'élevait à 3.195.036,20 € composé de 1.681.598 actions de 1,90 €. L'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2013 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 150.000 options de souscription ou d'achat d'actions jusqu'au 27 août 2016. Par le Conseil d'Administration du 03 décembre 2013, la société a émis 9.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 03 décembre 2023. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 17 € par action. Au 30 juin 2020, 3.050 options au total ont été exercées. Au 30 juin 2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 2.000 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 2.000 options est de 3.800 €. L'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2014 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 30.000 bons de souscription d'actions jusqu'au 26 décembre 2015. Par le Conseil d'Administration du 11 septembre 2014, la société a émis 7.500 bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 10 septembre 2024 à condition d'avoir été souscrits avant le 31 août 2015. Le prix de souscription unitaire de ces bons est fixé à 1,21 €. Chaque bon donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 24,10 € par action. Au 30 juin 2020, 7.500 bons ont été exercés et pourront donner lieu lors de leur conversion à une augmentation de Capital Social potentielle de 14.250 €. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires. En conséquence, le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 28 juillet 2016, faisant usage de la délégation susvisée, a décidé l'émission d'un emprunt obligataire en deux tranches, d'un montant nominal de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €) moyennant l'émission de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) obligations convertibles d'une valeur nominale de quarante euros (40 €) chacune. Le Conseil d'Administration a décidé de réserver la souscription des 187.500 OC au profit des personnes et dans les proportions suivantes : Au titre de la Première Tranche : Porteurs d'OC Nombre d'OC Montant de la souscription (en €) Isatis Développement 3 51.759 2.070.360 Conversion Funding, LLC 25.000 1.000.000 TOTAL 76.759 3.070.360 Au titre de la Seconde Tranche : Porteurs d'OC Nombre d'OC Montant de la souscription (en €) Isatis Antin FCPI 2013 7.242 289.680 Isatis Antin FCPI 2014 14.651 586.040 Isatis Expansion 26.348 1.053.920 FCPI Fortune Europe 2014 8.904 356.160 FCPI Objectif Europe 8.340 333.600 FCPI Fortune Europe 2015 14.328 573.120 FCPI Fortune Europe 2016-2017 21.210 848.400 FCPI InnovAlto 9.718 388.720 TOTAL 110.741 4.429.640 Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, cette émission emporte de plein droit, au profit des obligataires, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 187.500 actions ordinaires d'une valeur nominale de 40 € (prime d'émission incluse) qui pourraient être émises sur conversion des OC, Ces options ont été souscrites aux dates suivantes : - la Première Tranche au 28 juillet 2016 ;

- la Seconde Tranche au plus tard le 7 septembre 2016. Le contrat d'émission des obligations convertibles en date du 28 juillet 2016, prévoit une prime de non-conversion égale à 4% par an capitalisée au premier janvier de chaque année. Compte tenu de la stratégie d'investissement exposée par les porteurs d'OC ci-dessus, du cours actuel de l'action et de la performance de la société, la probabilité de la non-conversion est considérée comme négligeable à fin juin 2020. Le montant d'une telle prime n'a donc pas été provisionné au 30 juin 2020. Par courrier du 12 décembre 2019, le FCPI Fortune Europe 2016-2017, titulaire d'obligations convertibles en actions (les « OCA »), a demandé la conversion de 21.210 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 21.210 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 848.400 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 12 décembre 2019. Après cette opération, le solde des OCA convertible s'établit à 166.290. Par courrier du 11 juin 2020, la société Eiffel Investment Group, gérante des fonds FCPI Objectif Europe et FCPI Innovalto 2015, titulaires respectivement de 8340 et 9718 obligations convertibles en actions (les « OCA »), a demandé la conversion de l'intégralité de ces 18.058 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 18.058 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 722.320 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 18 juin 2020. Après cette opération et au 30 juin 2020, le solde des OCA convertible s'établit à 148.232. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que le nombre d'options attribuées au titre de la présente autorisation ne pourrait donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 50.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant précisé que la somme (i) des actions susceptibles d'être émises ou acquises sur exercice des options attribuées en vertu de ladite résolution, et (ii) des actions qui seraient attribuées gratuitement en vertu de la huitième résolution de ladite assemblée ne pourra excéder 60.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une. Par décision du Conseil d'Administration du 10 octobre 2016, la Société a émis 30.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 9 octobre 2026. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 25,10 € par action. Durant le Conseil d'Administration du 13 Février 2018 a été informé par le président, que, à la suite de son départ du groupe, le salarié bénéficiaire avait renoncé à l'exercice des 30.000 options de souscription d'actions qui lui avait été attribuées. Le conseil, a donc constaté la caducité de l'intégralité de ces options de souscription d'actions. En conséquence, au 30 juin 2020 plus aucune option attribuée par le Conseil d'Administration du 10 octobre 2016 ne peut être exercée. Par décision du Conseil d'Administration du 23 juin 2017, la Société a émis 20.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 30 juin 2027. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 28,80 € par action. Au 30 juin 2020, 6.124 options ont été exercées. Au 30/06/2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 6.563 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 6.563 options est de 12.469,70 €. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 a approuvé l'acquisition de la société Knowesia par la Société et le Traité d'Apport conclu avec les Apporteurs. Dans le cadre de l'opération d'acquisition, l'Assemblée Générale Mixte a approuvé une augmentation de capital de 149.670,60 € par voie d'émission de 78.774 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,90 € chacune, intégralement libérées et attribuées aux apporteurs en rémunération d'une partie de leur apport. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2017 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa seconde résolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 30.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. dans sa troisième résolution, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce, à consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que : - le nombre d'options attribuées au titre de ladite autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 100.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant également précisé que s'ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions, - le nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription d'actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social. Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a attribué 27.700 actions gratuites. Au 30 juin 2020, 19.833 actions ont été définitivement attribuées aux bénéficiaires, soit 15 ;667 en date du 13 février 2019 après une période d'acquisition de 1 an, et 4.166 actions en date du 13 février 2020. Ces actions gratuites ont été prélevées sur les actions détenues par la Société. Au 30 juin 2020, compte tenu du départ de la société de certains bénéficiaires, il reste 4.167 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 4.167 actions est de 7.917,30 €. Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a émis 8.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 12 février 2018. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 32,40 € par action. Au 30 juin 2020, 1.100 options ont été exercées et ont donné lieu à une augmentation de capital. Au 30 juin 2020, 4.900 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 4.900 options est de 9.310,00 €. L'Assemblée Générale à caractère Mixte du 27 juin 2019 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa dix-septième résolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 10.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. Par décision du Conseil d'Administration du 30 août 2019, la société a attribué 2.000 actions gratuites. Au 30 juin 2020, il reste 2.000 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 2.000 actions est de 3.800,00 €. 9. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En € Jun 2020 Rubriques Capital Primes liées au capital Ecart de Conversi on Réserve légale Résultat de L'exercice Autres réserves Report à nouveau Total capitaux propres Situation au 31 Déc 2019 Affectation résultat n-1 Résultat de l'exercice Augmentation de capital Autres mouvements Variation de l'écart de conversion 3 195 036 - 39 250 - 7 351 640 - 761 910 - - - - - 224 958 - - 94 546 5 650 262 (5 650 262) 894 864 19 633 - - 2 625 628 5 555 716 19 067 156 (94 546) 894 864 801 160 94 546 - Situation au 30 Jun 2020 3 234 286 8 113 549 - 319 504 894 864 19 633 8 181 344 20 763 180 19 067 156 894 864 801 160 94 546 20 763 180 En € Déc 2019 Rubriques Capital Primes liées au capital Ecart de Conversi on Réserve légale Résultat de L'exercice Autres réserves Report à nouveau Total capitaux propres Situation au 31 Déc 2018 Affectation résultat n-1 Résultat de l'exercice Augmentation de capital Autres mouvements Variation de l'écart de conversion 3 147 969 47 067 - 6 467 353 884 286 - - - - 86 767 138 191 - - 3 113 609 (3 113 609) 5 650 262 - 19 633 - (349 791) 2 975 419 12 465 908 - 5 650 262 950 986 - - Situation au 31 Déc 2019 3 195 036 7 351 640 - 224 958 5 650 262 19 633 2 625 628 19 067 156 12 465 908 5 650 262 950 986 19 067 156 Résultat par action au 30/06/2020 : +0,53 € 10. CHIFFRE D'AFFAIRES Ventilation du chiffre d'affaires par catégories d'activité et par zones géographiques : En € Activité et répartition géographique 30/06/2020 31/12/2019 Ventes de licences France & Dom/Tom UE Etranger (hors UE) 5 271 076 669 659 1 637 016 13 455 179 2 077 201 2 871 372 7 577 751 18 403 752 Services France & Dom/Tom UE Etranger (hors UE) 5 667 660 473 291 998 255 11 779 840 954 414 2 750 006 7 139 206 15 484 260 Total Chiffre d'affaires 14 716 957 33 888 012 5 179 2 077 201 2 871 372 18 403 752 11 779 840 954 414 2 750 006 484 260 33 888 012 Ventilation du chiffre d'affaires par nature En € Activité Nature 30/06/2020 31/12/2019 Ventes de Licences Licences perpétuelles Licences souscription 1 117 536 6 511 538 2 050 831 16 352 922 Sous-total ventes licences 7 629 074 18 403 752 Services Maintenance Saas et hébergement Conseil et assistance Autres 2 412 869 2 967 251 1 704 651 3 112 4 212 779 7 651 614 3 571 690 48 177 Sous-total services 7 087 883 15 484 260 Total Chiffre d'affaires 14 716 957 33 888 012 11. ECARTS DE CONVERSION

12. CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE Devise Cours de clôture Ecart passif . Banque USD 1,1198 0 58 598 . Banque GBP 0,91243 11 642 0 . Banque CAD 1,5324 1 721 0 . Comptes courants USD 1,1198 892 640 . Comptes courants GBP 0,91243 0 7 833 . Comptes courants CAD 1,5324 103 183 . Fournisseurs USD 1,1198 8 161 19 . Fournisseurs GBP . Fournisseurs CAD . Clients USD 1,1198 23 693 961 . Clients GBP 0,91243 122 0 . Clients CAD 1,5324 103 0 TOTAL 148 625 960 051

Le tableau des écarts de conversion au 30 juin 2020 est le suivant : En € Poste concerné Ecart actif Une provision pour perte latente de change destinée à couvrir l'écart de conversion actif a été constituée pour 148 625 €.

Créances représentées par des effets de commerce Le montant des créances représentées par des effets de commerce au 30 juin 2020 est nul. Dettes représentées par des effets de commerce Les dettes représentées par des effets de commerce retournés aux fournisseurs au 30 juin 2020 est nul. 13. TRANSFERTS FINANCIERESDECHARGESD'EXPLOITATIONET La récapitulation, par type, des transferts de charges au 30 juin 2020, se présente comme suit : En € TRANSFERTS DE CHARGES Exploitation Avantages en nature Indemnités journalières et de prévoyance Autres Total transfert de charges d'exploitation Financier Reprise de provision sur AG distribuées Autres Total transfert de charges financières Jan 2020-Jun 2020 171 690 29 593 201 283 0 0 171 690 29 593 201 283 0 CHARGES 0 14. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS En € CHARGES FINANCIERES Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de VMP 100 749 261 287 41 - 26 772 509 579 - 68 536 Total Charges financières 362 078 604 888 26 772 509 579 68 536 604 888 En € PRODUITS FINANCIERS Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Reprises, Provisions et transferts de charges Autres intérêts et produits assimilés Différences positives de change Produits nets sur cessions de VMP 40 520 313 132 0 - 962 200 566 402 - 203 768 Total Produits financiers 353 653 1 732 370 962 200 566 402 203 768 1 732 370 TOTAL (8 425) 1 127 482 15. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS En € CHARGES EXCEPTIONNELLES Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Autres charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs VNC des immobilisations incorporelles cédées VNC des immobilisations corporelles cédées VNC des titres cédés VNC d'autres éléments d'actifs cédés Mali provenant du rachat d'actions propres Dotation aux provisions exceptionnelles 19 250 - - - - - 152 908 - 244 402 3 815 - 686 - - 228 753 - Total Charges exceptionnelles 172 158 477 656 En € PRODUITS EXCEPTIONNELS Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Autres produits exceptionnels Produits exceptionnels sur exercices antérieurs Produits de cession de titres (conso) Produits de cession d'immobilisations incorporelles Produits de cession d'immobilisations corporelles Produits de cession de titres Produits de cession d'autres éléments actifs Boni provenant du rachat d'actions propres Transfert de charges exceptionnelles - 15 304 - - - - - 5 518 - - 53 273 - - - - - 51 699 - Total Produits exceptionnels 20 822 104 971 TOTAL (151 336) (372 685)

16. FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Les frais de recherche et développement n'ont pas été capitalisés au titre du premier semestre 2020, mais inscrits directement en charges. Ils représentent globalement 2.336 k€ au 30 juin 2020. IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 1. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent pas de jetons de présence. Les rémunérations versées aux membres du Conseil d'Administration ont représenté en totalité 633.627 € au 30 juin 2020.

2. EFFECTIF La situation de l'effectif se présente comme suit : Total Catégories Effectif fin de Effectif moyen période Cadres 130 127 Employés 2 2 Apprentis 15 15 147 144 3. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Italie Portugal Allemagne € € € . Capital et primes d'émission 146 190 € 10 000 € 50 000 € 25 000 € . Réserves 61 435 € 837 364 € 1 806 767 € -444 748 € . Quote-part du capital détenue par Easyvista SA 100% 100% 100% 100% . Valeur d'inventaire des titres détenus 409 116 € 407 447 € 1 359 437 € 25 000 € . Chiffre d'affaire de la période 1 204 947 € 729 024 € 1 180 939 € 144 653 € . Résultat de la période 138 023 € 136 308 € 242 788 € 61 354 € . Dépréciations . Solde C/C au bilan : créances 398 041 € -629 283 € -882 664 € 395 083 € Royaume Uni USA Canada GBP et € USD et € CAD et € . Capital et primes d'émission £985 983 $20 000 $1 000 . Réserves -£444 908 -$17 522 141 -$2 056 397 . Quote-part du capital détenue par Easyvista SA 100% 100% 100% . Valeur d'inventaire des titres détenus £2 756 368 $18 704 $828 . Chiffre d'affaire de la période £98 761 $5 421 390 $320 790 . Résultat de la période £55 984 $25 346 $40 908 . Dépréciations -459 184 € . Solde C/C au bilan : créances -474 219 € 19 579 642 € 1 413 423 € € Espagne EasyVista S.A. (Easyvista France) est la société consolidant l'ensemble des entités du groupe. 4. CREANCES CEDEES NON ENCORE RECOUVREES Le montant total des créances cédées au factor et non encore recouvrées au 30 juin 2020 représente : 3.822.238€.

5. VENTILATION IS ENTRE LE RESULTAT COURANT ET LE RESULTAT EXCEPTIONNEL En € AVANT IS IS RESULTAT NET Résultat courant Résultat exceptionnel 1 038 180 -151 336 -9 389 1 369 1 047 568 -152 704 TOTAUX 886 844 -8 020 894 864 1 047 568 152 704

6. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT En € ACCROISSEMENTS Ecart de conversion N-1 TOTAL ACCROISSEMENTS 148 625 148 625 ALLEGEMENTS Effort de construction Provision perte de change Ecart de conversion passif N-1 Déficit TOTAL ALLEGEMENTS 22 600 148 625 963 050 351 037 1 485 311 ALLEGEMENT NET -1 336 687 894 864 7. ENGAGEMENTS HORS BILAN Engagements donnés 1. Nantissements : €  Nantissement du fonds de commerce en faveur du CIC 333 600  Nantissement du fonds de commerce en faveur de HSBC 360 000  Nantissement du fonds de commerce en faveur de BNP Paribas 2 400 000 2.Engagement de retraite : Les engagements de retraite et avantages assimilés ont été évalués en utilisant la méthode actuarielle des unités de crédit projetées appliquée séparément à chaque salarié. Cette méthode permet de répartir la valeur actuarielle des prestations futures sur chacune des années de service du salarié. Les engagements de retraite sont calculés sur la base de l'ancienneté du personnel et en fonction des dispositions de la Convention Collective. Le montant de ces engagements représente 1.887.201 € au 30 juin 2020. Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux. Engagements reçus 1. Engagement de garantie €  Contre garantie OSEO sur prêt HSBC

 Caution 60.000 NEANT 2. Cautions données par d'autres personnes physiques €  Emprunts auprès des établissements de crédit NEANT TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En € Jan 2020-Jun 2020 Flux liés à l'activité Résultat Net Elimination des éléments non monétaires Plus ou moins values de cessions CAF Variation Créances Variation Dettes Variation comptes de régularisation Comptes courants intercos (1 842 696) Pertes et gains de change 0 0 Autres variations 7 644 7 196 Variation BFR (2 015 925) (8 211 971) Flux liés aux opérations d'investissements (57 395) (560 466) Acquisition d'immobilisations (99 364) (686 740) Cessions d'immobilisations 41 969 126 275 Variation du contrat de liquidités long terme 0 0 Dividendes versés aux actionnaires 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 Subventions d'investissement reçues 0 0 Incidences des variations de périmètre Flux liés aux opérations financières 8 250 103 4 010 322 Augmentation de capital en numéraire 78 840 102 586 Réduction de capital 0 0 Emission d'emprunt 8 200 000 4 000 000 Remboursement d'emprunts (34 256) (143 963) Variation des intérêts courus Cession nette des actions propres 5 518 51 699 Ecarts de conversions 0 0 Variation de trésorerie Totale 7 198 912 644 876 Trésorerie d'ouverture 1 386 829 741 954 Total Variation de trésorerie 7 198 912 644 876 Trésorerie de clôture 8 585 742 1 386 829 Intérêts courus à payer clôture (123 411) (115 768) Intérêts courus à payer variation (7 644) (7 196) Jan 2019-Déc 2019 (993 796) 894 864 132 784 (5 518) 1 022 130 70 533 (77 445) (173 961) (2 804 980) 5 650 262 (192 258) (51 012) 5 406 991 (5 466 345) 1 701 772 (801 483) (3 653 111) Attachments Original document

