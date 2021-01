EasyVista : Le 18 janvier 2021 - Communiqué relatif à la mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la sociétéConsulter

Par conséquent, à l'issue de l'Offre Publique, l'Initiateur détenait 1.819.030 actions de la Société, représentant 97,22% du capital social et 97,07% des droits de vote théoriques de la Société1. Il est précisé qu'aucune obligation convertible ou bon de souscription d'actions n'a été acquis par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre Publique dans la mesure où toutes les obligations convertibles ainsi que les bons des souscription d'actions existants ont été convertis en actions de la Société respectivement le 14 décembre et le 29 décembre 2020.

Dans le cadre de l'offre publique d'achat (l'« Offre Publique ») initiée par l'Initiateur visant les actions, les obligations convertibles et les bons de souscription d'actions de la Société, qui a été déclarée conforme par l'AMF le 18 décembre 2020 (décision AMF n°220C5484 du 18 décembre 2020) et qui s'est déroulée du 22 décembre 2020 au 13 janvier 2021 (inclus), l'Initiateur a acquis 465.904 actions de la Société.

Société visée: Easyvista, société anonyme dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 347 848 947 (« Easyvista » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth (« Euronext Growth ») sous le code ISIN FR0010246322 (mnémonique : ALEZV.PA).

Le présent communiqué a été établi et diffusé par Easyvista Holding en application des dispositions de l'article 237-3 III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et de l'article 9 de l'instruction n°2006-07 de l'AMF relative aux offres publiques d'acquisition.

l'indemnisation des actions qui n'auront pas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des ayants droit seront conservés par Natixis pendant dix ans à compter de la date de mise en œuvre du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds seront à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'État.

Conformément à l'avis AMF n°221C0136 du 15 janvier 2021, le retrait obligatoire sur les actions de la Société portera sur les actions non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, à l'exception des 2.744 actions auto-détenues par la Société et des 2.000 Actions Gratuites, soit 47.302 actions de la Société.

lors de l'examen de la conformité du projet d'Offre Publique, l'AMF a disposé (i) du rapport d'évaluation établi par Natixis, établissement présentateur de l'Offre Publique et (ii) du rapport du cabinet Ledouble, expert indépendant, qui concluait à l'équité du prix offert dans la perspective d'un retrait obligatoire ; et

Les conditions requises par l'article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et les articles 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF pour réaliser la procédure de retrait obligatoire visant les actions de la Société sont réunies, dès lors que :

La Note d'Information ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Easyvista Holding, déposées auprès de l'AMF le 18 décembre 2020, sont disponibles sur le site Internet d'Easyvista (www.easyvista.com) et de l'AMF (www.amf-france.org)et peuvent être obtenues sans frais auprès d'Easyvista Holding (10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand) et de Natixis (47 quai d'Austerlitz, 75013 Paris).

La note en réponse relative à l'Offre Publique établie par Easyvista ayant reçu le visa n° 20-608 en date du 18 décembre 2020, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Easyvista, déposées auprès de l'AMF le 18 décembre 2020, sont disponibles sur le site Internet d'Easyvista (www.easyvista.com) et de l'AMF (www.amf-france.org)et peuvent être obtenues sans frais auprès d'Easyvista (10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand).

