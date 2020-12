Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Growth Paris > EasyVista ALEZV FR0010246322 EASYVISTA (ALEZV) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Growth Paris - 21/12 09:57:31 70 EUR +0.29% 10:33 EASYVISTA : Comment personnaliser votre Self-Service pour finir l'année en beauté ? PU 10:29 EASYVISTA : Offre publique d'achat – Note en réponse établie par la société EasyVista PU 10:21 EASYVISTA : Offre publique d'achat - Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'EasyVista HoldingConsulter PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes EasyVista : Offre publique d'achat – Autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société EasyVistaConsulter 21/12/2020 | 10:21 Envoyer par e-mail :

Le présent document complète la note en réponse relative à l'offre publique d'achat initiée par la société Easyvista Holding visant les actions, les obligations convertibles et les bons de souscription d'actions de la société Easyvista, telle que visée par l'AMF le 18 décembre 2020, sous le numéro 20-608, en application de la décision de conformité du même jour (la « Note en Réponse »). Le présent document et la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet d'Easyvista (www.Easyvista.com)et de l'AMF (www.amf-france.org). Ils peuvent être obtenus sans frais auprès de : Easyvista Immeuble Horizon 1 10 allée Bienvenue 93160 Noisy-Le-Grand Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document. TABLE DES MATIERES 1. PREAMBULE.................................................................................................................................... 3 2. INFORMATIONS GENERALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF ...................................................................................................................... 6 3. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE ET ELEMENTS D'ACTUALISATION DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL ........................................................................................... 7 3.1 INFORMATIONS RELATIVES A LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE DE LA SOCIETE.... 7 3.2 CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIETE ................................................................................................... 7 3.3 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ........................................................................ 9 3.4 FACTEURS DE RISQUE .................................................................................................................... 9 3.5 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES .......................................................... 10 3.6 INFORMATIONS RELATIVES AUX LITIGES ................................................................................... 11 3.7 AGENDA FINANCIER 2020 ............................................................................................................ 11 3.8 COMMUNIQUES DE PRESSE ET DONNEES FINANCIERES DIFFUSES DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL ....................................................................................................................... 12 3.9 SUSPENSION DU CONTRAT DE LIQUIDITE.................................................................................. 13 4. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES A EASYVISTA ....................................................................................................................................................... 13 2 1. PREAMBULE Il est rappelé qu'en application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 235-2 du règlement général de l'AMF, Easyvista Holding, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 850 982 315 (l'« Initiateur »), contrôlée par Eurazeo PME III-A, Eurazeo PME III-B et Eurazeo PME Easyvista Fund1 (ensemble les « Fonds Eurazeo PME »), lesquels agissent de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec les fondateurs de la Société (tel que ce terme est défini ci-dessous), Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier (ensemble, les « Fondateurs ») et leur société holding commune Finatec 2 , (y) certains actionnaires historiques de la Société (Alclan 3 , Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales 4 , et Very SAS 5 (ensemble, les « Actionnaires Historiques »), ainsi que Kimem 6 (z) certains co-investisseurs financiers (Isatis Capital Vie & Retraite (« ICVR »), Momentum Invest Finances et Momentum Invest I (« Momentum Invest ») et FCPI Sino-French SME Fund II (ensemble avec ICVR, Momentum Invest et les Actionnaires Historiques, les « Co-Investisseurs »)), propose de manière irrévocable à l'ensemble des actionnaires, des porteurs d'obligations convertibles (les « Obligations Convertibles ») et des porteurs de bons de souscription d'actions (les « BSA ») de la société Easyvista, société anonyme, dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 347 848 947 (« Easyvista » ou la « Société » et, ensemble avec ses filiales directes ou indirectes, le « Groupe »), d'acquérir en numéraire (l' « Offre ») dans les conditions décrites ci-après et dans la note d'information et la Note en Réponse : la totalité de leurs actions de la Société (les « Actions ») au prix de 70 euros par Action (le « Prix de l'Offre des Actions ») ;

») au prix de 70 euros par Action (le « ») ; la totalité de leurs Obligations Convertibles 7 au prix de 70 euros par Obligation Convertible moins tous intérêts perçus par les porteurs d'Obligations Convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre (le « Prix de l'Offre des Obligations Convertibles ») ; et

au prix de 70 euros par Obligation Convertible moins tous intérêts perçus par les porteurs d'Obligations Convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre (le « ») ; et la totalité de leurs BSA au prix de 45,88 euros par BSA. Les Fonds Eurazeo PME sont gérés par la société de gestion Eurazeo PME, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, dont le siège social est situé au 1 rue Georges Berger, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 908 624. Société civile dont le siège social se situe 6 allée des Ifs, 77600 Bussy-Saint-Georges et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 505 090 241 et dont l'intégralité du capital social est détenue par les Fondateurs à l'exception d'une action de préférence de type golden share détenue par Eurazeo PME III-A. Société civile au capital de 2.193.985,20 euros ayant son siège social au 94 rue Michel-Ange, 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 792 088. Société par actions simplifiée au capital de 37.816 euros ayant son siège social 59 avenue d'Iéna 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 962 750. Société par actions simplifiée au capital de 15.200.000,00 euros ayant son siège social 8 avenue d'Eylau, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 512 116 351. Les Actionnaires Historiques ont regroupé leurs participations dans Easyvista Holding au sein de Kimem dont le représentant légal est M. Alain Roubach. Ce dernier est entré au capital de la Société en 2000 avant son introduction en bourse et a depuis participé à son développement. Il a siégé pendant près de quinze ans au conseil d'administration de la Société. A la date du présent document, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 3 Les Actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010246322 (mnémonique : ALEZV.PA). Les Obligations Convertibles et les BSA ne sont admis aux négociations sur aucun marché. L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur le 22 septembre 2020, par voie de cession et d'apport, de 1.149.126 Actions, au Prix de l'Offre des Actions, représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société8 et de 125.000 Obligations Convertibles9, au Prix de l'Offre des Obligations Convertibles (l' « Acquisition des Blocs »), auprès (x) des Fondateurs, Finatec et Nexgen Finance10, (y) des Actionnaires Historiques, et (z) d'autres actionnaires et porteurs d'Obligations Convertibles de référence de la Société. Les conditions et modalités de l'Acquisition des Blocs sont décrites à la section 1.1.2 de la Note en Réponse. Dans la mesure où l'Initiateur a, en conséquence de l'Acquisition des Blocs, franchi les seuils de 50% des titres de capital et des droits de vote de la Société, l'Offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 433-3, II du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF. la suite de la conclusion d'engagements d'apport à l'Offre avec plusieurs actionnaires de la Société décrits à la section 5.6 de la Note en Réponse et de l'acquisition des Actions Additionnelles (tel que ce terme est défini ci-dessous) depuis le dépôt du projet de note d'information initial auprès de l'AMF le 29 septembre 2020 (le « Projet de Note d'Information Initial »), l'Initiateur a souhaité reconsidérer les termes de l'Offre afin de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l'Offre dans l'hypothèse où les conditions en seraient réunies et a déposé le 3 décembre 2020 un complément au Projet de Note d'Information Initial. La Société a quant à elle déposé un projet de note en réponse auprès de l'AMF le 21 octobre 2020 (le Projet de Note en Réponse Initial ») et a déposé le 3 décembre 2020 un complément au Projet de Note en Réponse Initial. L'Offre porte sur : la totalité des Actions non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert :

qui sont d'ores et déjà émises, à l'exception des Actions auto-détenues par la Société 11 et des Actions Gratuites Indisponibles (tel que ce terme est défini ci-après), étant précisé que cela représentait, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 554.974 Actions et que cela représente, compte tenu de l'acquisition par l'Initiateur sur le marché de 79.000 Actions et de la conversion de 23.232 Obligations Convertibles en Actions le 14 décembre 2020, à la date du présent document, un nombre maximum de 499.206 Actions ;

Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. Ces Obligations Convertibles ont été converties en Actions le 14 décembre 2020. Société civile dont le siège social se situe 6 allée des Ifs, 77600 Bussy-Saint-Georges et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 794 641 688 et dont le capital social est détenu à hauteur de 30% par Sylvain Gauthier et à hauteur de 70% par ses enfants. L'Offre ne vise pas les 2.744 Actions auto-détenues par la Société, lesquelles, conformément à la décision du conseil d'administration de la Société en date du 20 octobre 2020, ne seront pas apportées à l'Offre par la Société. 4 qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de la conversion des Obligations Convertibles non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des BSA, non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date du présent document, un nombre maximum de 7.500 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des options de souscription d'actions attribuées par la Société (les « Options »), soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date du présent document, un nombre maximum de 6.500 Actions ; soit, ainsi, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre total maximum de 592.206 Actions visées par l'Offre et, compte tenu de l'acquisition par l'Initiateur sur le marché de 79.000 Actions et de la conversion de 23.232 Obligations Convertibles en Actions le 14 décembre 2020, à la date du présent document, un nombre total maximum de 513.206 Actions ; la totalité des Obligations Convertibles émises par la Société non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Obligations Convertibles, étant précisé qu'à la date du présent document, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions ; et

la totalité des BSA émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date du présent document, un nombre maximum de 7.500 BSA. Il est précisé ainsi qu'indiqué ci-dessus que l'Offre ne porte pas sur les 2.000 actions gratuites attribuées par la Société à certains salariés du Groupe en vertu d'une décision du conseil d'administration du 30 août 2019 dans la mesure où la période de conservation de ces actions gratuites n'aura pas expiré avant la clôture de l'Offre (les « Actions Gratuites Indisponibles »). La situation des bénéficiaires d'actions gratuites dans le cadre de l'Offre, en ce compris des titulaires d'Actions Gratuites Indisponibles, est décrite à la section 1.2(e) de la Note en Réponse. L'Initiateur s'était réservé la faculté, depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, et jusqu'à l'ouverture de l'Offre, d'acquérir des Actions, des Obligations Convertibles et des BSA, dans les limites visées à l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF, soit au cas présent 166.492 Actions, 6.969 Obligations Convertibles et 2.250 BSA. Depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, et à la date du présent document, l'Initiateur a fait l'acquisition de 79.000 Actions sur le marché au prix de 70 euros par Action qui ne sont donc plus visées par l'Offre (les « Actions Additionnelles »). A l'exception des BSA et des Options, il n'existe, à la date du présent document, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.12 L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF. 12 A la date du présent document, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 5 Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, l'Offre est présentée par Natixis qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur relatifs à l'Offre. Les caractéristiques de l'Offre sont décrites de manière plus exhaustive à la section 1.2 (« Caractéristiques de l'offre ») de la Note en Réponse. 2. INFORMATIONS GENERALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF Easyvista est une société anonyme à conseil d'administration. Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Easyvista, au sens de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, figurent dans (i) le présent document, (ii) le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, incluant les comptes consolidés de la Société pour cet exercice publié par la Société le 30 avril 2020 et figurant sur son site Internet (le « Rapport Annuel »), et (iii) l'ensemble des comptes et des rapports des commissaires aux comptes afférents à ces comptes pouvant être consultés sur le site Internet de la Société. Le présent document incorpore par référence le Rapport Annuel, qui est disponible sur le site Internet de la Société (www.Easyvista.com) dans la rubrique « Investisseurs ». Il peut être obtenu sans frais auprès de : Easyvista Immeuble Horizon 1 10 allée Bienvenue 93160 Noisy-Le-Grand Les informations relatives aux évènements significatifs postérieurs au 31 décembre 2019 figurent dans les communiqués de presse de la Société disponibles sur le site Internet de la Société. 6 3. INFORMATIONS RELATIVES A LA SOCIETE ET ELEMENTS D'ACTUALISATION DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT ANNUEL Depuis la publication du Rapport Annuel, il n'est pas survenu de fait ou d'évènement dont l'importance nécessiterait une mise à jour, à l'exception de ce qui suit. 3.1 Informations relatives à la situation comptable et financière de la Société La Société a annoncé par voie de communiqué de presse en date du 15 septembre 2020 ses résultats du premier semestre 2020, dont certaines informations financières sélectionnées figurent ci-dessous : Normes françaises (audit en cours), en M€ S1 2019 S1 2020 Variation (*) s Chiffre d'affaires consolidé 22,92 19,93 -13,1% Achats et charges externes -6,26 -5,99 -4% Dont Frais marketing -0,84 -0,57 -32% Charges de personnel -12,16 -11,4 -6% Impôts et taxes -0,46 -0,41 -11% EBITDA (EBE**) 4,06 2,30 -43% En % du CA 18% 12% -6 pts Dotations aux amortissements/provisions -0,29 -0,47 n.s. Autres charges/produits 0,02 -0,12 n.s. Résultat d'exploitation 3,77 1,54 -59% En % du CA 16% 8% -9 pts Résultat financier 0,18 -0,24 n.s. Résultat courant avant impôt 3,95 1,29 -67% Résultat exceptionnel -0,31 -0,19 n.s. Impôts (yc impôts différés) -1,01 -0,22 -78% Résultat net 2,63 0,88 -67% En % du CA 11% 4% -7 pts * Données non auditées ** Excédent Brut d'Exploitation Les comptes sociaux et consolidés semestriels de la Société figurent respectivement en Annexes 1et 2du présent document. 3.2 Capital social de la Société A la date du présent document, le capital social de la Société s'élève à 3.528.444,40 euros, divisé en 1.857.076 Actions d'une valeur nominale de 1,90 euros chacune. Le nombre de droits de vote théoriques s'établit à 1.901.470. 7 A la connaissance de la Société et selon les dernières informations sur les franchissements de seuils communiquées et les dernières déclarations des achats et des ventes effectués, le capital social et les droits de vote de la Société sont répartis de la façon suivante : Base non-diluée Nombre de % de droits de Actionnaire Nombre d'actions % du capital droits de vote vote théoriques théoriques13 Initiateur 1.353.126 72,86% 1.353.126 71,16% Actions auto-détenues14 2.744 0,15% 2.744 0,14% Public 501.206 26,99% 545.600 28,70% Total 1.857.076 100,00% 1.901.470 100,00% Base pleinement diluée15 Nombre Nombre de % de droits de Actionnaire % du capital droits de vote d'actions vote théoriques théoriques16 Initiateur 1.353.126 72,32% 1.353.126 70,64% Actions auto-détenues17 2.744 0,15% 2.744 0,14% Public 515.206 27,54% 559.600 29,21% Total 1.871.076 100,00% 1.915.470 100,00% A l'exception des 7.500 BSA et des 6.500 Options, il n'existe, à la date du présent document et à la connaissance de la Société, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.18 Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. Les chiffres figurant dans ce tableau sont communiqués sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun des 7.500 BSA et des 6.500 Options exercés. Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. A la date du présent document, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 8 3.3 Composition du conseil d'administration A la date du présent document, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit : Monsieur Sylvain Gauthier, président du conseil d'administration et directeur général ;

Monsieur Jamal Labed, administrateur et directeur général délégué ; et

Monsieur David Jeffrey Weiss, administrateur. Monsieur Thibaud Poirier de Clisson est directeur général délégué non administrateur. Postérieurement à la clôture de l'Offre, la nouvelle structure actionnariale de la Société sera reflétée au niveau de sa gouvernance, et ce tant que la Société restera cotée. Les Fonds Eurazeo PME, l'Initiateur, les Fondateurs, Finatec et les Co-Investisseurs ont conclu le 22 septembre 2020 un pacte d'actionnaires (le « Pacte d'Actionnaires ») aux termes duquel elles sont convenues que la Société adopterait une gouvernance duale avec un directoire et un conseil de surveillance. Les principaux termes du Pacte d'Actionnaires sont décrits à la section 5.3 de la Note en Réponse. Les Fondateurs seraient initialement membres du directoire de la Société tandis que le conseil de surveillance serait composé de trois membres dont deux nommés sur proposition d'Eurazeo PME SA et un membre indépendant. 3.4 Facteurs de risque Les facteurs de risque relatifs à la Société sont décrits dans le Rapport Annuel. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et/ou ses perspectives. En complément des facteurs de risque décrits dans le Rapport Annuel, il convient de mentionner les risques relatifs à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Ce virus circule activement dans de très nombreux pays et des mesures restrictives portant sur la circulation des personnes et l'interruption ou la limitation de certaines activités humaines et industrielles ont été prises, notamment en France, aux Etats-Unis, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Allemagne. Dans ce contexte, la Société suit les directives et recommandations en vigueur afin de protéger ses employés. La Société a ainsi demandé à ses employés partout dans le monde de travailler depuis leur domicile et d'organiser des réunions et des événements à distance autant que possible. Pour les employés devant venir dans ses locaux, la Société a mis en place l'ensemble des mesures pour assurer la distanciation physique et le respect des gestes barrières. A la date du présent document et compte tenu du climat d'incertitude générale, il est impossible de prédire la durée et l'étendue des dommages potentiellement causés par la pandémie de Covid-19 actuelle sur les activités de la Société, ainsi que sur l'économie mondiale dans son ensemble. Toutefois, ces effets pourraient avoir un impact important sur la situation financière et les activités de la Société ainsi que celles des tiers desquels la Société dépend. La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, d'autres risques opérationnels ou financiers significatifs concernant la Société. Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que les facteurs de risque mentionnés dans le Rapport Annuel et dans le présent document ne sont pas exhaustifs et qu'il pourrait y avoir d'autres risques, totalement ou partiellement inconnus ou dont la survenance n'était pas envisagée à la date du présent document, de nature à avoir un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats et/ou ses perspectives. 9 3.5 Assemblée générale annuelle des actionnaires L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Easyvista s'est réunie le 26 juin 2020 à 10 heures au siège social de la Société, à Noisy-Le-Grand. Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-31 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l'assemblée. Toutes les résolutions figurant à l'ordre du jour, à l'exception de la dix-neuvième (que le conseil d'administration avait recommandé de rejeter), ont été adoptées. Ces résolutions étaient les suivantes : Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale ordinaire Première résolution : approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes,

: approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 - Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes, Deuxième résolution : examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce,

: examen des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, Troisième résolution : affectation des résultats de l'exercice écoulé,

: affectation des résultats de l'exercice écoulé, Quatrième résolution : approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

: approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, Cinquième résolution : autorisation à donner au conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société. Résolutions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire Sixième résolution : autorisation à donner au conseil en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions,

: autorisation à donner au conseil en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de ses propres actions, Septième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,

: délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, Huitième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre au public,

: délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre au public, Neuvième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier,

: délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, Dixième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une première catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,

: délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une première catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, Onzième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une deuxième catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, 10 Douzième résolution : délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une troisième catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées,

: délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une troisième catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, Treizième résolution : délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence visées ci-dessus,

: délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le montant de chacune des émissions avec ou sans droit préférentiel de souscription qui seraient décidées en vertu des délégations de compétence visées ci-dessus, Quatorzième résolution : fixation du montant global des délégations de compétence ci-dessus,

: fixation du montant global des délégations de compétence ci-dessus, Quinzième résolution : autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 222-177 et suivants du code de commerce,

: autorisation à donner au conseil d'administration de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions de la Société, conformément aux dispositions des articles L. 222-177 et suivants du code de commerce, Seizième résolution : autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,

: autorisation à donner au conseil d'administration de procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, emportant renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, Dix-septième résolution : modification de l'article 13 des statuts « réunion du conseil d'administration » afin de prévoir la faculté pour le conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite,

: modification de l'article 13 des statuts « réunion du conseil d'administration » afin de prévoir la faculté pour le conseil d'administration de prendre certaines décisions par voie de consultation écrite, Dix-huitième résolution : modification de l'article 20 des statuts « assemblées générales - quorum - vote - nombre de voix » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires,

: modification de l'article 20 des statuts « assemblées générales - quorum - vote - nombre de voix » afin de le mettre à jour des dispositions légales concernant les modalités de détermination de la majorité requise pour l'adoption des résolutions par les assemblées générales des actionnaires, Dix-neuvième résolution : délégation au conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital social dont la souscription serait réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise établi en application des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail. 3.6 Informations relatives aux litiges A la date du présent document, il n'existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la Société a connaissance, qui serait en suspens ou dont elle serait menacée, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du groupe. 3.7 Agenda financier 2020 Date Publication 11 février 2020 Publication du chiffre d'affaires annuel 2019 30 mars 2020 Publication des résultats annuels 2019 31 mars 2020 Réunion de la Société Française des Analystes Financiers 14 avril 2020 Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 22 juillet 2020 Publication du chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 15 septembre 2020 Publication des résultats du premier semestre 2020 16 septembre 2020 Réunion de la Société Française des Analystes Financiers 15 octobre 2020 Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 11 3.8 Communiqués de presse et données financières diffusés depuis la publication du Rapport Annuel La Société tient à la disposition du public ses communiqués de presse en ligne sur son site Internet (https://www.easyvista.com). Depuis la publication de son Rapport Annuel, la Société a publié les communiqués de presse suivants qui figurent en Annexe 3du présent document : Date Intitulé du communiqué 14 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 9,6 M€ 05 juin 2020 Assemblée Générale mixte du 26 juin 2020 30 juin 2020 Descriptif du programme de rachat par la société Easyvista de ses propres actions 2 juillet 2020 Total Direct Énergie forme et accompagne sur mesure plus de 1 100 téléconseillers grâce à Easyvista 15 juillet 2020 Approbation de l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale mixte du 26 juin 2020 16 juillet 2020 Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2020 Easyvista, acteur majeur de l'IT Service Management en Europe 22 juillet 2020 et aux États-Unis, annonce son chiffre d'affaires du premier semestre 2020 Négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une 23 juillet 2020 participation majoritaire dans Easyvista suivie d'une offre publique obligatoire Easyvista, acteur majeur de l'IT Service Management en Europe 15 septembre 2020 et aux États-Unis, annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020 18 septembre 2020 Signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'Easyvista 23 septembre 2020 Réalisation de l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'Easyvista 13 octobre 2020 EasyVista classé dans le Magic Quadrant ITSM de Gartner 2020, pour la 9ème année consécutive 15 octobre 2020 EasyVista annonce son chiffre d'affaires non-audité des neuf premiers mois de l'exercice 2020 21 octobre 2020 Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note en réponse à l'offre publique d'achat 18 novembre 2020 EasyVista annonce la nomination de Nancy Louisnord comme Directrice Marketing et Communication Monde EasyVista annonce la disponibilité d'EV Self Help sur 23 novembre 2020 Salesforce AppExchange, leader mondial en termes de marketplace cloud pour les entreprises 24 novembre 2020 Accords conclus par EasyVista Holding depuis le début du projet d'offre publique portant sur les titres d'EasyVista 12 Date Intitulé du communiqué 3 décembre 2020 Mise à disposition du projet de note en réponse à l'offre publique d'achat 3.9 Suspension du contrat de liquidité Le contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 a été suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. Au 23 septembre 2020, 1.657 actions auto-détenues étaient affectées au contrat de liquidité. Le conseil d'administration du 20 octobre 2020 a décidé que les 2.744 actions auto-détenues à ce jour par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions et dans le cadre d'un contrat de liquidité ne seraient pas apportées à l'Offre. 4. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES A EASYVISTA J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 18 décembre 2020 auprès de l'Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par son instruction n° 2006-07 telle que modifiée en date du 10 février 2020, dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par la société Easyvista Holding et visant les actions, les obligations convertibles et les bons de souscription d'actions de la société Easyvista. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » Monsieur Sylvain Gauthier Président du conseil d'administration et directeur général d'Easyvista 13 Annexe 1 Comptes sociaux semestriels de la Société EASYVISTA S.A. Immeuble Horizon 1 10 Allée Bienvenue - 93160 NOISY LE GRAND ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020 S O M M A I R E Pages Bilan au 30 juin 2020 2 - 3 Compte de résultat 4 - 5 Annexe aux comptes annuels : 6 . Principes, règles et méthodes comptables 6 - 9 . Immobilisations 10 . Amortissements 11 . Provisions inscrites au bilan 12 . Créances et dettes 13 . Compléments d'information relatifs au bilan et au compte de résultat 14 - 23 . Engagements financiers et autres informations 24 - 25 . Tableau de financement 26 1 BILAN ACTIF En € RubriquesMontant Brut AmortissementsJun 2020 Déc 2019 Capital souscrit non appelé Ecart d'acquisition 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 851 125 2 093 243 2 757 882 2 805 285 Frais d'établissement 0 0 0 0 Frais de recherche et développement 888 591 888 591 0 0 Concessions, brevets et droits similaires 687 458 549 463 137 995 184 713 Fonds commercial 3 085 705 505 549 2 580 155 2 580 155 Autres immobilisations incorporelles 189 370 149 639 39 731 40 417 Avances, acomptes sur immo. incorporelles 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 025 697 1 700 156 325 540 375 279 Terrains 0 0 0 0 Constructions 0 0 0 0 Installations techniques, matériel, outillage 0 0 0 0 Autres immobilisations corporelles 2 025 697 1 700 156 325 540 365 576 Immobilisations en cours 0 0 0 9 703 Avances et acomptes 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 819 968 459 184 5 360 784 5 358 306 Participations par mise en équivalence 0 0 0 0 Autres participations 0 0 0 0 Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 Autres titres immobilisés 4 976 901 459 184 4 517 716 4 517 716 Prêts 424 462 0 424 462 420 344 Autres immobilisations financières 418 606 0 418 606 420 246 ACTIF IMMOBILISE 12 696 789 4 252 584 8 444 206 8 538 870 STOCKS ET EN-COURS 0 0 0 0 Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0 En-cours de production de biens 0 0 0 0 En-cours de production de services 0 0 0 0 Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0 Marchandises 0 0 0 0 FRS: AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 11 522 0 11 522 23 460 COMMANDES CREANCES 41 042 304 424 808 40 617 497 39 087 985 Créances clients et comptes rattachés 17 331 168 84 725 17 246 443 16 011 131 Autres créances 23 711 137 340 083 23 371 054 23 076 854 Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0 DIVERS 8 620 594 34 852 8 585 742 1 394 204 Valeurs mobilières de placement 579 173 34 852 544 321 712 391 (dont actions propres) 574 994 0 574 994 708 212 Disponibilités 8 041 421 0 8 041 421 681 813 Impôts différés actif 0 0 0 0 COMPTES DE REGULARISATION 562 373 0 562 373 401 986 Charges constatées d'avance 562 373 0 562 373 401 986 ACTIF CIRCULANT 50 236 793 459 660 49 777 134 40 907 635 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0 Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0 Ecarts de conversion - Actif 148 625 0 148 625 90 424 TOTAL GENERAL 63 082 207 4 712 243 58 369 964 49 536 928 2 BILAN PASSIF En € Rubriques Jun 2020 Déc 2019 Capital social ou individuel ( dont versé : 3 234 286 3 234 286 3 195 036 Primes d'émission, de fusion, d'apport 8 113 549 7 351 640 Ecarts de réévaluation 0 0 Réserve légale 319 504 224 958 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 Réserves réglementées 0 0 Autres réserves 19 633 19 633 Report à nouveau 8 181 050 2 625 628 Ecart de conversion sur le résultat RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 894 864 5 650 262 Ecarts de conversion 0 0 Subventions d'investissement 0 0 Provisions réglementées 0 0 CAPITAUX PROPRES 20 762 886 19 067 156 Produits des émissions de titres participatifs 0 0 Avances conditionnées 0 0 AUTRES FONDS PROPRES 0 0 Provisions pour risques 335 080 329 402 Provisions pour charges 0 0 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 335 080 329 402 DETTES FINANCIERES 18 523 495 11 079 802 Emprunts obligataires convertibles 5 929 280 6 651 600 Autres emprunts obligataires 0 0 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 470 804 4 395 579 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 123 411 32 623 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 DETTES D'EXPLOITATION 11 989 558 10 721 327 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 944 529 3 192 359 Dettes fiscales et sociales 9 045 028 7 528 968 DETTES DIVERSES 2 148 615 3 773 538 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0 Autres dettes 2 148 615 3 773 538 COMPTES DE REGULARISATION 3 647 280 3 646 652 Produits constatés d'avance 3 647 280 3 646 652 DETTES 36 308 948 29 221 319 Ecarts de conversion passif 963 050 919 051 TOTAL GENERAL 58 369 964 49 536 928 3 COMPTE DE RESULTAT Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 En € Total Total Vente de marchandises 8 602 892 20 756 039 Production vendue de biens - - Production vendue services 6 114 065 13 131 974 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 14 716 957 33 888 012 Production stockée - - Production immobilisée - - Subventions d'exploitation - - Reprises/provisions & transferts de charges 359 064 381 342 Autres produits 100 338 272 339 PRODUITS D'EXPLOITATION 15 176 358 34 541 693 Achat d'études 2 728 835 5 353 469 Achat Marchandises 97 747 24 111 Variation de stocks - - Achats de mat. 1ères et autres appros - - Variation de stocks - - Autres achats et charges externes 2 770 290 6 296 231 Impôts, taxes et versements assimilés 372 705 803 890 Salaires et traitements 5 228 260 9 738 870 Charges sociales 2 582 499 5 736 775 - - Dotations d'exploitation - - * Sur immobilisations : dotations aux amortissements 142 355 484 137 * Sur immobilisations : dotations aux dépréciations - - * Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 88 900 172 036 * Pour risques et charges : dotations aux provisions 17 604 90 432 Autres charges 100 560 162 164 CHARGES D'EXPLOITATION 14 129 754 28 862 114 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 046 604 5 679 579 De Participations - - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé - - Autres intérêts et produits assimilés 313 132 566 402 Reprises/provisions et transfert de charges 40 520 962 200 Différences positives de change 0 - Produits nets sur cessions de VMP - 203 768 PRODUITS FINANCIERS 353 653 1 732 370 - - Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 100 749 26 772 Intérêts et charges assimilées 261 287 509 579 Différences négatives de change 41 - Charges nettes sur cessions de VMP - 68 536 CHARGES FINANCIERES 362 078 604 888 RESULTAT FINANCIER - 8 425 1 127 482 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 038 180 6 807 061 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 304 53 273 Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 518 51 699 Reprises, provisions et transfert de charges - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 20 822 104 971 4 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 250 248 217 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 152 908 229 439 Dotations aux amortissements et provisions - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 172 158 477 656 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 151 336 - 372 685 Participation des salariés au résultat - - Impôt exigible sur les bénéfices 8 020 - 784 114 Impôts différés - - Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Total des produits 15 550 834 36 379 035 Total des charges 14 655 970 30 728 772 BENEFICE OU PERTE 894 864 5 650 262 Résultat par action 0,53 € 3,36 € Résultat dilué par action 0,53 € 3,36 € Sur la base du nombre d'actions existant à la fin de chaque période. 5 Note préalable 1 :L'ensemble des données mentionnées dans les documents de synthèse sociaux est exprimé en euros sauf spécification contraire. I - FAITS CARACTERISTIQUES DE LA PERIODE ET EVENEMENTS POST CLOTURE Au titre du premier semestre 2020, EASYVISTA SA a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 14,7 millions d'euros en baisse de plus de 14,5% par rapport à la période correspondante de l'exercice 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables. L'impact de la pandémie sur la génération de nouvelles affaires ressort plus modéré au deuxième trimestre avec un niveau de licences renouvelables à 2,6 M€ contre 2 M€ au 1er trimestre. L'évolution des autres lignes d'activité reflète le prolongement des tendances déjà à l'œuvre antérieurement et qui, pour la plupart, sont sans lien direct avec la crise liée à la pandémie du Covid 19. Au cours du premier semestre 2020, EASYVISTA a enregistré un bénéfice d'exploitation qui s'élève à + 1,04 M€ contre +3,02 M€ en 2019, pour la même période. L'évolution du résultat financier est en diminution de 354 K€ sur la même période. Les intérêts liés aux obligations convertibles souscrites au second semestre 2016 se sont poursuivis au premier semestre 2020. Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -0,15 M€, et d'un impôt sur les sociétés de 8 K€, le résultat net ressort à +0,89M€, contre 3,258 M€ au titre de l'année 2019. Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Compte tenu de la persistance de la pandémie et en conséquence de l'attentisme de nos clients, la société s'attend à un impact négatif sur ses états financiers sur l'année pleine 2020. À la date d'arrêté des comptes semestriels, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. La société a obtenu auprès de ses principaux partenaires bancaires un PGE d'un montant global de 8 M€. EasyVista n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net du Coronavirus sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. L'instauration du travail à distance pour la quasi-totalité des salariés dans le monde permet d'assurer une pleine continuité des activités sans dégradation de la qualité des services fournis aux clients (hébergement SaaS, support, conseils), ni des processus internes (R&D, prise de commandes, facturation, présentations commerciales et marketing). Toutefois, les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d'établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement mais : les cycles de décision s'allongent et des reports de projets restent possibles

les effets du repli du nombre d'opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s'étendre sur plusieurs trimestres successifs. Dans ces conditions la société ne sera pas en capacité de réaliser de croissance sur l'année 2020 et ne peut à ce stade établir des prévisions fiables sur 2021. Dans ce contexte, la bonne maîtrise des coûts et l'efficacité opérationnelle renforcée resteront des priorités importantes au cours des prochains mois. Par ailleurs, EasyVista bénéficie de facteurs de résilience clés tels qu'une visibilité importante liée à la part récurrente de ses revenus, celle-ci représentant en 2019 plus de 80% du volume d'activité. D'autre part, malgré l'impact sur le new business à court terme, lié aux projets reportés par les clients, le groupe a enregistré lors du premier semestre la signature de nouveaux contrats, et de commandes additionnelles sur des clients existants, conséquence attendue de la crise actuelle qui incitera les organisations à accélérer la digitalisation des processus métiers. 6 Aucun autre élément postérieur au 30 juin 2020 susceptible d'avoir un impact significatif sur les comptes présentés n'est intervenu. - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 1. HYPOTHESES DE BASE Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes : . continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,

indépendance des exercices. La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l'application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existant à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions. 2. REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES Les comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général (règlement ANC n°2014-03) approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 et publié au JO le 15 octobre 2014. Ce règlement a été modifié, par les règlements suivants : Le règlement ANC n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs incorporels et corporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion.

n°2015-06 du 23 novembre 2015 approuvé par arrêté du 4 décembre 2015 relatif notamment à la définition du fonds commercial, l'évaluation des actifs incorporels et corporels postérieurement à leur date d'acquisition, le mali technique de fusion. Le règlement ANC n° 2016-07 du 4 novembre 2016 approuvé par arrêté du 26 décembre 2016 Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants. Immobilisations

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de ces immobilisations dans le patrimoine de la société.

L'amortissement a été calculé selon le mode linéaire considéré comme représentatif de l'amortissement économique.

Immobilisations incorporelles :

Les logiciels sont amortis sur une durée de 2 ans.

Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur une période de 3 ans.

En application du règlement CRC 2004-01, le fonds commercial (mali de fusion) a fait l'objet d'une dépréciation, l'activité traditionnelle des filiales d'Europe du Sud ayant été abandonnée complètement au profit de l'activité d'édition de logiciels. 7 Le mali technique provenant de la fusion de la société Knowesia ne donne lieu à aucun amortissement car sa durée de vie est indéfinie. A la clôture de chaque exercice, des cash flows prévisionnels sont calculés à partir du plan d'affaires sur 5 ans. Lorsque ces derniers sont inférieurs à la valeur nette comptable, une dépréciation est pratiquée. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constatée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Les agencements sont amortis sur une durée de 5 à 10 ans. Le matériel et le mobilier de bureau, selon la nature des biens acquis, ont été amortis sur une durée de 3 à 5 ans. Le matériel de transport est amorti sur une durée de 4 ans. Les dispositions des règlements du comité de la réglementation comptable portant sur les actifs (CRC2004- 07 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs sont appliquées depuis le 1er janvier 2005. Immobilisations financières et autres créances : La valeur brute des titres de participation et des créances rattachées figurant au bilan est constituée par leur coût d'acquisition, incluant les frais d'acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire des participations et créances rattachées (comptes courants) est devenue inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est constatée du montant de la différence. La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité. La société apprécie la valeur d'utilité des titres de participation et créances rattachées soit sur la base de la situation nette de la filiale, soit par l'analyse des budgets prévisionnels N+5 ainsi que des perspectives de croissance de l'entité diminués/augmentés de la dette/trésorerie nette. 2.3 Créances et dettes Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable de la créance. La valeur d'inventaire est appréciée au regard du risque de recouvrement. 2.4 Disponibilités et VMP Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice. 2.5 Opérations en devises étrangères Les achats et les ventes en devises sont enregistrés au taux moyen du mois n-1. Lors de chaque arrêté, la société calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances et dettes. Les écarts de change nets latents sont portés en écart de conversion ; les pertes nettes latentes sont provisionnées et les gains nets latents ne sont pas enregistrés au compte de résultat. 2.6 Provisions pour risques et charges Les provisions pour risques et charges ont été constituées pour couvrir notamment les risques liés aux pertes de change latentes et aux plans d'attribution d'actions. Ces provisions s'élèvent après reprise des provisions à 335.080 € au 30 juin 2020. 8 2.7 Reconnaissance du Chiffre d'Affaires Le chiffre d'affaires est composé de licences (perpétuelles ou renouvelables), dont le revenu est reconnu en début de période lors du transfert de propriété, et de certaines autres prestations, dont le revenu est reconnu au fur et à mesure de leur exécution. Le chiffre d'affaires comprend également des contrats d'abonnement (Saas), d'hébergement et de maintenance, dont le revenu est reconnu en résultat en tenant compte de la période d'abonnement courue sur l'exercice. Le montant du revenu lié aux prestations à effectuer sur l'exercice suivant est différé au passif du bilan en produits constatés d'avance. Le chiffre d'affaires est essentiellement issu de : contrats de licences perpétuelles (ou licences « classiques ») pour lesquels le revenu est reconnu intégralement lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel.

contrats de licences « renouvelables », par lequel le client dispose d'un accès au logiciel pour une période définie par contrat (le plus souvent, 36 mois). La maintenance du logiciel est assurée par Easyvista durant toute la période. A la demande du client, le logiciel peut être hébergé sur des serveurs externes supervisés par Easyvista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de la manière suivante : 80% du montant total du contrat au titre de la redevance de licence renouvelable est reconnu en revenu lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel, tandis que 20% du montant total du contrat est reconnu en revenu de manière linéaire sur la durée totale du contrat, au titre des prestations de maintenance et le cas échéant d'hébergement (prestations de « managed services »).

contrats d'abonnement « SaaS » (« Software as a Service ») par lequel le client dispose d'un accès à distance au logiciel sur une plate-forme administrée par EasyVista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période d'abonnement.

plate-forme administrée par EasyVista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période d'abonnement. contrats de maintenance de logiciel, pour lesquels le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période définie par le contrat.

contrats de prestations de services pour lesquels le revenu est reconnu au fur et à mesure de la réalisation des prestations. 2.8 Crédits d'impôts Aucun crédit d'impôt recherche n'a été comptabilisé au cours du premier semestre 2020. Il a été constaté un crédit d'impôt innovation de 240.000 euros au titre des exercices comptables 2015, 2016 et 2017 dans la société mère EASYVISTA SA. Il a été constaté un crédit d'impôt innovation de 80.000 euros au titre de l'exercice comptable 2018 au titre des projets réalisés par la société KNOWESIA. 3. CHANGEMENT DE METHODE Aucun changement de principe comptable ni de présentation ayant un impact significatif sur les comptes n'est intervenu au cours du premier semestre 2020. 9 IMMOBILISATIONS En € Début Variation de Cessions Acquisitions Diminutions Fin exercice exercice change Reclassement Ecart d'acquisition - - - - - Frais d'établissement, de recherche & 888 591 - - - 888 591 développement Autres postes d'immobilisations incorporelles 3 944 058 - 18 475 - 3 962 533 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 4 832 649 - 18 475 - 4 851 125 Terrains - - - - - Constructions - - - - - Installations techniques, matériel et outillage - - - - - Installations générales, agencements, 1 006 561 - 7 147 - 1 013 708 aménagements Matériel de transport - - - - - Matériel de bureau, informatique, mobilier 982 694 - 29 295 - 1 011 988 Immobilisations corporelles en cours 9 703 - - 9 703 - Avances et acomptes - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 998 959 - 36 442 - 9 703 2 025 697 Participations mises en équivalence - - - - - Autres participations - - - - - Autres titres immobilisés 4 976 901 - - - 4 976 901 Prêts et autres immobilisations financières 840 589 - 44 447 - 41 969 843 067 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 5 817 490 - 44 447 - 41 969 5 819 968 TOTAL GENERAL 12 649 098 - 99 364 - 51 672 12 696 789 10 AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS En € Début Variation de Dotations Reprises Fin exercice exercice change Diminutions Ecart d'acquisition - - - - - Frais d'établissement, de recherche & développement 888 591 - - - 888 591 Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 138 773 - 65 878 - 1 204 652 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 2 027 365 - 65 878 - 2 093 243 Terrains - - - - - Constructions - - - - - Installations techniques, matériel et outillage - - - - - Autres immobilisations corporelles 1 623 680 - 76 477 - 1 700 156 Immobilisations corporelles en cours - - - - - Avances et acomptes - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 623 680 - 76 477 - 1 700 156 Participations mises en équivalence - - - - - Autres participations - - - - - Autres titres immobilisés 459 184 - - - 459 184 Prêts et autres immobilisations financières - - - - - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 459 184 - - - 459 184 TOTAL GENERAL 4 110 228 - 142 355 - 4 252 584 11 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS En € Variation Début de Dotations Reprise / Fin exercice exercice Périmètre/ Reclassement Change Total Provisions Règlementées - - - Provisions pour litiges 81 000 - - - 15 000 66 000 Provisions pour garanties données aux clients - - - - - Provisions pour pertes sur marchés à terme - - - - - Provisions pour amendes et pénalités - - - - - Provisions pour pertes de change 90 424 - 83 501 - 25 300 148 625 Autres provisions pour risques 157 978 - 1 802 013 - 1 839 535 120 456 Provisions pour pensions et obligations similaires - - - - - Provisions pour impôts - - - - - Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) - - - - - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - - Autres provisions pour charges - - - - - Total Provisions pour Risques et Charges 329 402 - 1 885 514 - 1 879 836 335 080 Provisions pour dépréciation des comptes de clients 138 577 - 88 900 - 142 751 84 725 Provisions pour dépréciation des comptes courants 355 332 - - - 15 250 340 083 Provisions pour dépréciation des VMP - - 34 852 - 34 852 Total Dépréciations 493 909 - 123 752 - 158 001 459 660 TOTAL GENERAL 823 310 - 2 009 266 - 2 037 837 794 740 Dotations et reprises d'exploitation 1 908 516 -1 997 316 Dotations et reprises financières 100 749 -40 520 Dotations et reprises exceptionnelles 0 0 12 ETAT DES CREANCES ET DETTES En € Etat des créances Montant brut 1 an au plus Plus de 1 an Créances rattachées à des participations - - - Prêts, cautionnements et autres créances 418 606 164 244 254 361 Clients et comptes rattachés 17 331 168 17 331 168 - Fournisseurs avances et acomptes versés 11 522 11 522 Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 178 597 178 597 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 829 10 829 Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices 82 269 82 269 Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée 304 573 304 573 Etat, autres collectivités : créances diverses 74 079 74 079 Groupe et associés 21 786 189 21 786 189 Débiteurs divers 1 274 601 1 274 601 Charges constatées d'avance 562 373 558 799 3 574 Total Général 42 034 805 41 776 869 257 936 Etat des dettes Montant brut 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunt obligataire convertible 5 929 280 5 929 280 Autre emprunt obligataire - Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine 8 000 000 8 000 000 Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine 4 470 804 780 916 3 489 886 200 000 Emprunts et dettes financières divers 123 411 123 411 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - - Fournisseurs et comptes rattachés 2 944 529 2 944 529 Dettes fiscales et sociales 9 045 028 9 045 028 Etat:impôt sur les bénéfices - - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - Comptes courants passif 1 986 165 1 986 165 Autres dettes 162 449 162 449 Produits constatés d'avance 3 647 280 3 647 280 Total Général 36 308 948 32 619 060 3 489 886 200 000 13 Détail des emprunts par taux En € Jan 2020-Jun 2020 Taux fixe Taux variable Emprunts obligataires convertibles 5 929 280 5 929 280 Autres emprunts obligataires - - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 470 804 12 470 804 dont Etablissements bancaires (Crédit) - Autres comptes de dettes financières 123 411 123 411 TOTAL 18 523 495 18 523 495 - Détail solde des emprunts par échéance En € Banques Total Echéances BNP 2 000 000 19/11/2024 BNP 200 000 13/11/2024 BPI 2 000 000 30/11/2025 BPI 105 000 31/10/2021 HSBC 12 861 01/09/2020 CIC 152 943 25/11/2022 TOTAL 4 470 804 PGE Banques Total Echéances BNP 4 000 000 04/05/2021 SG 1 000 000 07/05/2021 CIC 1 500 000 15/05/2021 HSBC 1 500 000 05/06/2021 TOTAL 8 000 000 TOTAL 12 470 804 14 - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 1. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Solde au Dotations Reprises Reprises non Solde au utilisées utilisées En € 31-déc-19 30-juin-20 Pertes de change latentes 90 424 83 501 -25 300 0 148 625 Plan d'attribution d'actions 157 978 1 802 013 -1 854 535 0 120 456 Provisions pour litiges 81 000 0 0 0 66 000 Totaux 329 402 1 885 514 -1 879 836 0 335 080 2. OPERATIONS VIS-A-VIS DES ENTREPRISES LIEES Les créances et dettes (y compris celles représentées par des effets de commerce) figurant respectivement soit l'actif, soit au passif et concernant des entreprises liées ou en participation font l'objet de la récapitulation suivante : En € Espagne Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne ACTIF . Prêt participatif* 424 462 0 0 0 0 0 0 . Clients et comptes rattachés 21 205 20 656 15 645 2 770 191 128 8 930 5630,63 . Autres créances 50 266 33 825 145 811 15 964 1 043 927 19 341 32852,63 . Comptes courants 398 041 0 0 0 19 579 642 1 413 423 395082,73 . Charges constatées d'avance -25 200 . Dépréciation 0 0 0 0 0 0 0 Totaux 893 973 54 481 136 256 18 735 20 814 697 1 441 694 433 566 * dont intérêts courus 4 417 En € Espagne Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne PASSIF . Fournisseurs et comptes rattachés 12 609 4 903 18 546 7 856 96 422 21 791 0 . Autres dettes 0 0 20 842 18 818 99 738 54 012 0 . Clients - avoirs à établir 7 942 . Comptes courants 0 629 283 882 664 474 219 0 0 0 . Produits constatés d'avance 1 385 Totaux 12 609 635 571 922 051 500 893 204 102 75 803 0 15 Les charges et produits financiers vis à vis des entreprises liées se décomposent de la façon suivante : En € Espagne Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne PRODUITS FINANCIERS . Produits financiers 8 880 0 0 0 278 006 19 946 5 483 Totaux 8 880 0 0 0 278 006 19 946 5 483 En € Espagne Italie Portugal Royaume Uni USA Canada Allemagne CHARGES FINANCIERES . Charges financières 0 9 915 14 667 6 930 0 0 0 Totaux 0 9 915 14 667 6 930 0 0 0 La liste des parties liées n'est pas présentée de façon détaillée dans cette annexe compte tenu du fait que les transactions avec les parties liées concernent les entités du groupe EasyVista et sont réalisées à des conditions normales de marché. 3. PRODUITS A RECEVOIR Les produits à recevoir se présentent comme suit, au 30 juin 2020 : En € . Clients - Factures à établir 16 269 848 . Etat - Produits à recevoir 74 079 . Social - Produits à recevoir 10 729 . Divers - Produits à recevoir 0 . Intérêts courus à recevoir 0 TOTAL 16 354 656 4. CHARGES A PAYER La récapitulation, par nature de dettes, des charges à payer au 30 juin 2020, se présente comme suit : En € . Fournisseurs - Factures non parvenues 1 359 968 . Congés à payer et autres charges à payer relatives au personnel 2 483 976 . Charges sociales sur CP et autres charges à payer au personnel 837 077 . Etat - Charges à payer 333 197 . Divers - Charges à payer 76 507 . Intérêts courus à payer 123 411 TOTAL 5 214 135 16 5. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Elles correspondent, par nature, à des éléments indiqués ci-dessous qui concernent des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation doit intervenir ultérieurement au 30 juin 2020 : En € . Autres frais et com. Prestations de services 26 146 . Charges de personnel 30 308 . Concours divers 12 849 . Crédit-bail et locations 108 126 . Documentation 2 608 . Honoraires 96 821 . Impôts et taxes 34 978 . Maintenance 22 573 . Marketing 42 838 . Primes d'assurances 60 409 . Redevances, concessions 55 891 . Sous-traitance 61 266 . Téléphone, affranchissement 6 707 . Voyages et déplacements 855 TOTAL 562 373 6. PRODUITS CONSTATES D'AVANCE Ils représentent la quote-part des factures relative à une période postérieure au 30 juin 2020. En € . Abonnements maintenance et Saas perçus d'avance 3 647 280 . Clients - Divers produits constatés d'avance TOTAL 3 647 280 7. VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Au 30 juin 2020, la société détenait 8.958 actions propres détenues directement, comptabilisées à l'actif du bilan au cours historique pour 574.994 € et représentant 567.937 € au cours de clôture. Ces actions représentent 17.020 € de capital en nominal. Au cours de la période 909 actions ont été achetées à un cours moyen de 45,74€ et 562 actions ont été vendues à un cours moyen de 48,77€. 17 8. CAPITAL SOCIAL Le capital social d'un montant total de 3.234.286,40 € se compose au 30 juin 2020 de 1.702.256 actions de 1,90 € de valeur nominale, entièrement libérées, pour mémoire à la clôture de l'exercice 2019, le capital social s'élevait à 3.195.036,20 € composé de 1.681.598 actions de 1,90 €. L'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2013 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 150.000 options de souscription ou d'achat d'actions jusqu'au 27 août 2016. Par le Conseil d'Administration du 03 décembre 2013, la société a émis 9.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 03 décembre 2023. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 17 € par action. Au 30 juin 2020, 3.050 options au total ont été exercées. Au 30 juin 2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 2.000 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 2.000 options est de 3.800 €. L'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2014 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 30.000 bons de souscription d'actions jusqu'au 26 décembre 2015. Par le Conseil d'Administration du 11 septembre 2014, la société a émis 7.500 bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 10 septembre 2024 à condition d'avoir été souscrits avant le 31 août 2015. Le prix de souscription unitaire de ces bons est fixé à 1,21 €. Chaque bon donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 24,10 € par action. Au 30 juin 2020, 7.500 bons ont été exercés et pourront donner lieu lors de leur conversion à une augmentation de Capital Social potentielle de 14.250 €. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires. En conséquence, le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 28 juillet 2016, faisant usage de la délégation susvisée, a décidé l'émission d'un emprunt obligataire en deux tranches, d'un montant nominal de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €) moyennant l'émission de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) obligations convertibles d'une valeur nominale de quarante euros (40 €) chacune. Le Conseil d'Administration a décidé de réserver la souscription des 187.500 OC au profit des personnes et dans les proportions suivantes : Au titre de la Première Tranche : Montant de la Porteurs d'OC Nombre d'OC souscription (en €) Isatis Développement 3 51.759 2.070.360 Conversion Funding, LLC 25.000 1.000.000 TOTAL 76.759 3.070.360 Au titre de la Seconde Tranche : Montant de la Porteurs d'OC Nombre d'OC souscription (en €) Isatis Antin FCPI 2013 7.242 289.680 Isatis Antin FCPI 2014 14.651 586.040 Isatis Expansion 26.348 1.053.920 FCPI Fortune Europe 2014 8.904 356.160 FCPI Objectif Europe 8.340 333.600 FCPI Fortune Europe 2015 14.328 573.120 FCPI Fortune Europe 2016-2017 21.210 848.400 FCPI InnovAlto 9.718 388.720 TOTAL 110.741 4.429.640 Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, cette émission emporte de plein droit, au profit des obligataires, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux 187.500 actions ordinaires d'une valeur nominale de 40 € (prime d'émission incluse) qui pourraient être émises sur conversion des OC, 18 Ces options ont été souscrites aux dates suivantes : la Première Tranche au 28 juillet 2016 ;

la Seconde Tranche au plus tard le 7 septembre 2016. Le contrat d'émission des obligations convertibles en date du 28 juillet 2016, prévoit une prime de non-conversion égale à 4% par an capitalisée au premier janvier de chaque année. Compte tenu de la stratégie d'investissement exposée par les porteurs d'OC ci-dessus, du cours actuel de l'action et de la performance de la société, la probabilité de la non-conversion est considérée comme négligeable à fin juin 2020. Le montant d'une telle prime n'a donc pas été provisionné au 30 juin 2020. Par courrier du 12 décembre 2019, le FCPI Fortune Europe 2016-2017, titulaire d'obligations convertibles en actions (les « OCA »), a demandé la conversion de 21.210 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 21.210 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 848.400 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 12 décembre 2019. Après cette opération, le solde des OCA convertible s'établit à 166.290. Par courrier du 11 juin 2020, la société Eiffel Investment Group, gérante des fonds FCPI Objectif Europe et FCPI Innovalto 2015, titulaires respectivement de 8340 et 9718 obligations convertibles en actions (les « OCA »), a demandé la conversion de l'intégralité de ces 18.058 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 18.058 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 722.320 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 18 juin 2020. Après cette opération et au 30 juin 2020, le solde des OCA convertible s'établit à 148.232. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que le nombre d'options attribuées au titre de la présente autorisation ne pourrait donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 50.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant précisé que la somme (i) des actions susceptibles d'être émises ou acquises sur exercice des options attribuées en vertu de ladite résolution, et (ii) des actions qui seraient attribuées gratuitement en vertu de la huitième résolution de ladite assemblée ne pourra excéder 60.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une. Par décision du Conseil d'Administration du 10 octobre 2016, la Société a émis 30.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 9 octobre 2026. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 25,10 € par action. Durant le Conseil d'Administration du 13 Février 2018 a été informé par le président, que, à la suite de son départ du groupe, le salarié bénéficiaire avait renoncé l'exercice des 30.000 options de souscription d'actions qui lui avait été attribuées. Le conseil, a donc constaté la caducité de l'intégralité de ces options de souscription d'actions. En conséquence, au 30 juin 2020 plus aucune option attribuée par le Conseil d'Administration du 10 octobre 2016 ne peut être exercée. Par décision du Conseil d'Administration du 23 juin 2017, la Société a émis 20.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 30 juin 2027. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 28,80 € par action. Au 30 juin 2020, 6.124 options ont été exercées. Au 30/06/2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 6.563 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 6.563 options est de 12.469,70 €. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 a approuvé l'acquisition de la société Knowesia par la Société et le Traité d'Apport conclu avec les Apporteurs. Dans le cadre de l'opération d'acquisition, l'Assemblée Générale Mixte a approuvé une augmentation de capital de 149.670,60 € par voie d'émission de 78.774 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,90 € chacune, intégralement libérées et attribuées aux apporteurs en rémunération d'une partie de leur apport. 19 L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2017 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa seconde résolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 30.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. dans sa troisième résolution, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce, à consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que : le nombre d'options attribuées au titre de ladite autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 100.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant également précisé que s'ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,

le nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription d'actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social. Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a attribué 27.700 actions gratuites. Au 30 juin 2020, 19.833 actions ont été définitivement attribuées aux bénéficiaires, soit 15 ;667 en date du 13 février 2019 après une période d'acquisition de 1 an, et 4.166 actions en date du 13 février 2020. Ces actions gratuites ont été prélevées sur les actions détenues par la Société. Au 30 juin 2020, compte tenu du départ de la société de certains bénéficiaires, il reste 4.167 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 4.167 actions est de 7.917,30 €. Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a émis 8.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 12 février 2018. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 32,40 € par action. Au 30 juin 2020, 1.100 options ont été exercées et ont donné lieu à une augmentation de capital. Au 30 juin 2020, 4.900 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 4.900 options est de 9.310,00 €. L'Assemblée Générale à caractère Mixte du 27 juin 2019 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa dix-septième résolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225- 197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 10.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. Par décision du Conseil d'Administration du 30 août 2019, la société a attribué 2.000 actions gratuites. Au 30 juin 2020, il reste 2.000 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 2.000 actions est de 3.800,00 €. 20 9. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En € Jun 2020 Primes Ecart de Réserve Résultat de Autres Report à Total Rubriques Capital liées au Conversi capitaux légale L'exercice réserves nouveau capital on propres Situation au 31 Déc 2019 3 195 036 7 351 640 - 224 958 5 650 262 19 633 2 625 628 19 067 156 Affectation résultat n-1 - (5 650 262) 5 555 716 (94 546) Résultat de l'exercice - - - 894 864 894 864 Augmentation de capital 39 250 761 910 - - - 801 160 Autres mouvements - - - 94 546 - 94 546 Variation de l'écart de - conversion Situation au 30 Jun 2020 3 234 286 8 113 549 - 319 504 894 864 19 633 8 181 344 20 763 180 En € Déc 2019 Primes Ecart de Réserve Résultat de Autres Report à Total Rubriques Capital liées au Conversi capitaux légale L'exercice réserves nouveau capital on propres Situation au 31 Déc 2018 3 147 969 6 467 353 - 86 767 3 113 609 - (349 791) 12 465 908 Affectation résultat n-1 138 191 (3 113 609) 2 975 419 - Résultat de l'exercice 5 650 262 5 650 262 Augmentation de capital 47 067 884 286 - - 19 633 950 986 Autres mouvements - - - - - - Variation de l'écart de - conversion Situation au 31 Déc 2019 3 195 036 7 351 640 - 224 958 5 650 262 19 633 2 625 628 19 067 156 Résultat par action au 30/06/2020 : +0,53 € 21 10. CHIFFRE D'AFFAIRES Ventilation du chiffre d'affaires par catégories d'activité et par zones géographiques : En € Activité et répartition géographique 30/06/2020 31/12/2019 Ventes de licences France & Dom/Tom 5 271 076 13 455 179 UE 669 659 2 077 201 Etranger (hors UE) 1 637 016 2 871 372 7 577 751 18 403 752 Services France & Dom/Tom 5 667 660 11 779 840 UE 473 291 954 414 Etranger (hors UE) 998 255 2 750 006 7 139 206 15 484 260 Total Chiffre d'affaires 14 716 957 33 888 012 Ventilation du chiffre d'affaires par nature En € Activité Nature 30/06/2020 31/12/2019 Ventes de Licences Licences perpétuelles 1 117 536 2 050 831 Licences souscription 6 511 538 16 352 922 Sous-total ventes licences 7 629 074 18 403 752 Services Maintenance 2 412 869 4 212 779 Saas et hébergement 2 967 251 7 651 614 Conseil et assistance 1 704 651 3 571 690 Autres 3 112 48 177 Sous-total services 7 087 883 15 484 260 Total Chiffre d'affaires 14 716 957 33 888 012 22 11. ECARTS DE CONVERSION Le tableau des écarts de conversion au 30 juin 2020 est le suivant : En € Poste concerné Devise Cours de clôture Ecart actif Ecart passif . Banque USD 1,1198 0 58 598 . Banque GBP 0,91243 11 642 0 . Banque CAD 1,5324 1 721 0 . Comptes courants USD 1,1198 892 640 . Comptes courants GBP 0,91243 0 7 833 . Comptes courants CAD 1,5324 103 183 . Fournisseurs USD 1,1198 8 161 19 . Fournisseurs GBP . Fournisseurs CAD . Clients USD 1,1198 23 693 961 . Clients GBP 0,91243 122 0 . Clients CAD 1,5324 103 0 TOTAL 148 625 960 051 Une provision pour perte latente de change destinée à couvrir l'écart de conversion actif a été constituée pour 148 625 €. 12. CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE Créances représentées par des effets de commerce Le montant des créances représentées par des effets de commerce au 30 juin 2020 est nul. Dettes représentées par des effets de commerce Les dettes représentées par des effets de commerce retournés aux fournisseurs au 30 juin 2020 est nul. 23 13. TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION ET CHARGES FINANCIERES La récapitulation, par type, des transferts de charges au 30 juin 2020, se présente comme suit : En € TRANSFERTS DE CHARGES Jan 2020-Jun 2020 Exploitation Avantages en nature 171 690 Indemnités journalières et de prévoyance Autres 29 593 Total transfert de charges d'exploitation 201 283 Financier Reprise de provision sur AG distribuées 0 Autres Total transfert de charges financières 0 14. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS En € CHARGES FINANCIERES Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 100 749 26 772 Intérêts et charges assimilées 261 287 509 579 Différences négatives de change 41 - Charges nettes sur cessions de VMP - 68 536 Total Charges financières 362 078 604 888 En € PRODUITS FINANCIERS Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Reprises, Provisions et transferts de charges 40 520 962 200 Autres intérêts et produits assimilés 313 132 566 402 Différences positives de change 0 - Produits nets sur cessions de VMP - 203 768 Total Produits financiers 353 653 1 732 370 TOTAL (8 425) 1 127 482 24 15. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS En € CHARGES EXCEPTIONNELLES Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Autres charges exceptionnelles 19 250 244 402 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs - 3 815 VNC des immobilisations incorporelles cédées - - VNC des immobilisations corporelles cédées - 686 VNC des titres cédés - - VNC d'autres éléments d'actifs cédés - - Mali provenant du rachat d'actions propres 152 908 228 753 Dotation aux provisions exceptionnelles - - Total Charges exceptionnelles 172 158 477 656 En € PRODUITS EXCEPTIONNELS Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Autres produits exceptionnels - - Produits exceptionnels sur exercices antérieurs 15 304 53 273 Produits de cession de titres (conso) - - Produits de cession d'immobilisations incorporelles - - Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Produits de cession de titres - - Produits de cession d'autres éléments actifs - - Boni provenant du rachat d'actions propres 5 518 51 699 Transfert de charges exceptionnelles - - Total Produits exceptionnels 20 822 104 971 TOTAL (151 336) (372 685) 16. FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT Les frais de recherche et développement n'ont pas été capitalisés au titre du premier semestre 2020, mais inscrits directement en charges. Ils représentent globalement 2.336 k€ au 30 juin 2020. 25 IV - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 1. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent pas de jetons de présence. Les rémunérations versées aux membres du Conseil d'Administration ont représenté en totalité 633.627 € au 30 juin 2020. 2. EFFECTIF La situation de l'effectif se présente comme suit : Catégories Effectif fin de Effectif moyen période Cadres 130 127 Employés 2 2 Apprentis 15 15 Total 147 144 3. LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS Espagne Italie Portugal Allemagne € € € € . Capital et primes d'émission 146 190 € 10 000 € 50 000 € 25 000 € . Réserves 61 435 € 837 364 € 1 806 767 € -444 748 € . Quote-part du capital détenue par Easyvista SA 100% 100% 100% 100% . Valeur d'inventaire des titres détenus 409 116 € 407 447 € 1 359 437 € 25 000 € . Chiffre d'affaire de la période 1 204 947 € 729 024 € 1 180 939 € 144 653 € . Résultat de la période 138 023 € 136 308 € 242 788 € 61 354 € . Dépréciations . Solde C/C au bilan : créances 398 041 € -629 283 € -882 664 € 395 083 € Royaume Uni USA Canada GBP et € USD et € CAD et € . Capital et primes d'émission £985 983 $20 000 $1 000 . Réserves -£444 908 -$17 522 141 -$2 056 397 . Quote-part du capital détenue par Easyvista SA 100% 100% 100% . Valeur d'inventaire des titres détenus £2 756 368 $18 704 $828 . Chiffre d'affaire de la période £98 761 $5 421 390 $320 790 . Résultat de la période £55 984 $25 346 $40 908 . Dépréciations -459 184 € . Solde C/C au bilan : créances -474 219 € 19 579 642 € 1 413 423 € EasyVista S.A. (Easyvista France) est la société consolidant l'ensemble des entités du groupe. 26 CREANCES CEDEES NON ENCORE RECOUVREES

Le montant total des créances cédées au factor et non encore recouvrées au 30 juin 2020 représente : 3.822.238€. VENTILATION IS ENTRE LE RESULTAT COURANT ET LE RESULTAT EXCEPTIONNEL En € AVANT IS IS RESULTAT NET Résultat courant 1 038 180 -9 389 1 047 568 Résultat exceptionnel -151 336 1 369 -152 704 TOTAUX 886 844 -8 020 894 864 6. ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT En € ACCROISSEMENTS Ecart de conversion N-1 148 625 TOTAL ACCROISSEMENTS 148 625 ALLEGEMENTS Effort de construction 22 600 Provision perte de change 148 625 Ecart de conversion passif N-1 963 050 Déficit 351 037 TOTAL ALLEGEMENTS 1 485 311 ALLEGEMENT NET -1 336 687 27 7. ENGAGEMENTS HORS BILAN Engagements donnés 1. Nantissements : €  Nantissement du fonds de commerce en faveur du CIC 333 600  Nantissement du fonds de commerce en faveur de HSBC 360 000  Nantissement du fonds de commerce en faveur de BNP Paribas 2 400 000 2.Engagement de retraite : Les engagements de retraite et avantages assimilés ont été évalués en utilisant la méthode actuarielle des unités de crédit projetées appliquée séparément à chaque salarié. Cette méthode permet de répartir la valeur actuarielle des prestations futures sur chacune des années de service du salarié. Les engagements de retraite sont calculés sur la base de l'ancienneté du personnel et en fonction des dispositions de la Convention Collective. Le montant de ces engagements représente 1.887.201 € au 30 juin 2020. Ces engagements ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux. Engagements reçus 1. Engagement de garantie €  Contre garantie OSEO sur prêt HSBC 60.000  Caution NEANT 2. Cautions données par d'autres personnes physiques €  Emprunts auprès des établissements de crédit NEANT 28 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En € Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Flux liés à l'activité (993 796) (2 804 980) Résultat Net 894 864 5 650 262 Elimination des éléments non monétaires 132 784 (192 258) Plus ou moins values de cessions (5 518) (51 012) CAF 1 022 130 5 406 991 Variation Créances 70 533 (5 466 345) Variation Dettes (77 445) 1 701 772 Variation comptes de régularisation (173 961) (801 483) Comptes courants intercos (1 842 696) (3 653 111) Pertes et gains de change 0 0 Autres variations 7 644 7 196 Variation BFR (2 015 925) (8 211 971) Flux liés aux opérations d'investissements (57 395) (560 466) Acquisition d'immobilisations (99 364) (686 740) Cessions d'immobilisations 41 969 126 275 Variation du contrat de liquidités long terme 0 0 Dividendes versés aux actionnaires 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 Subventions d'investissement reçues 0 0 Incidences des variations de périmètre Flux liés aux opérations financières 8 250 103 4 010 322 Augmentation de capital en numéraire 78 840 102 586 Réduction de capital 0 0 Emission d'emprunt 8 200 000 4 000 000 Remboursement d'emprunts (34 256) (143 963) Variation des intérêts courus Cession nette des actions propres 5 518 51 699 Ecarts de conversions 0 0 Variation de trésorerie Totale 7 198 912 644 876 Trésorerie d'ouverture 1 386 829 741 954 Total Variation de trésorerie 7 198 912 644 876 Trésorerie de clôture 8 585 742 1 386 829 Intérêts courus à payer clôture (123 411) (115 768) Intérêts courus à payer variation (7 644) (7 196) 29 Annexe 2 Comptes consolidés semestriels de la Société GROUPE EASYVISTA ETATS FINANCIERS CONSOLIDES AU 30 JUIN 2020 S O M M A I R E Pages Bilan consolidé au 30 Juin 2020 2 - 3 Compte de résultat consolidé 4 - 5 Tableau de flux de trésorerie 6 Annexe au bilan et au compte de résultat consolidés 7 1 BILAN ACTIF En € Rubriques Montant Brut Amortissements 30-juin-20 31-déc-19 Capital souscrit non appelé Ecart d'acquisition 5 821 585 2 467 841 3 353 744 3 353 744 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 917 224 1 739 497 177 726 225 129 Frais d'établissement 0 0 0 0 Frais de recherche et développement 888 591 888 591 0 0 Concessions, brevets et droits similaires 839 262 692 411 146 851 193 569 Fonds commercial 0 0 0 0 Autres immobilisations incorporelles 189 370 158 495 30 875 31 561 Avances, acomptes sur immo. incorporelles 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 484 614 2 053 903 430 711 484 254 Terrains 0 0 0 0 Constructions 0 0 0 0 Installations techniques, matériel, outillage 0 0 0 0 Autres immobilisations corporelles 2 484 614 2 053 903 430 711 474 551 Immobilisations en cours 0 0 0 9 703 Avances et acomptes 0 0 0 0 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 579 045 0 579 045 580 472 Participations par mise en équivalence 0 0 0 0 Autres participations 0 0 0 0 Créances rattachées à des participations 0 0 0 0 Autres titres immobilisés 0 0 0 0 Prêts 0 0 0 0 Autres immobilisations financières 579 045 0 579 045 580 472 ACTIF IMMOBILISE 10 802 467 6 261 242 4 541 226 4 643 600 STOCKS ET EN-COURS 0 0 0 0 Matières premières, approvisionnements 0 0 0 0 En-cours de production de biens 0 0 0 0 En-cours de production de services 0 0 0 0 Produits intermédiaires et finis 0 0 0 0 Marchandises 0 0 0 0 FRS: AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR 13 325 0 13 325 27 393 COMMANDES CREANCES 29 932 206 184 467 29 747 739 28 249 388 Créances clients et comptes rattachés 27 940 714 184 467 27 756 247 24 970 379 Autres créances 1 991 491 0 1 991 491 3 279 009 Capital souscrit et appelé, non versé 0 0 0 0 DIVERS 10 780 356 34 852 10 745 504 2 920 312 Valeurs mobilières de placement 579 173 34 852 544 321 712 391 (dont actions propres) 574 994 0 574 994 708 212 Disponibilités 9 566 559 0 9 566 559 1 479 454 Impôts différés actif 634 624 0 634 624 728 468 COMPTES DE REGULARISATION 703 448 0 703 448 616 774 Charges constatées d'avance 703 448 0 703 448 616 774 ACTIF CIRCULANT 41 429 335 219 319 41 210 016 31 813 868 Charges à répartir sur plusieurs exercices 0 0 0 0 Primes de remboursement des obligations 0 0 0 0 Ecarts de conversion - Actif 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 52 231 802 6 480 561 45 751 242 36 457 467 2 BILAN PASSIF En € Jun 2020 Rubriques 30-juin-20 31-déc-19 Capital social ou individuel ( dont versé : 3 234 286 3 234 286 3 195 036 Primes d'émission, de fusion, d'apport 7 689 604 6 927 694 Ecarts de réévaluation 0 0 Réserve légale 319 504 224 958 Réserves statutaires ou contractuelles 0 0 Réserves réglementées 0 0 Autres réserves -6 874 883 -14 083 325 Ecart de conversion sur le résultat RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 880 190 5 614 098 Ecarts de conversion -1 376 973 331 285 Subventions d'investissement 0 0 Provisions réglementées 0 0 CAPITAUX PROPRES 3 871 728 2 209 747 Produits des émissions de titres participatifs 0 0 Avances conditionnées 0 0 AUTRES FONDS PROPRES 0 0 Provisions pour risques 186 456 238 978 Provisions pour charges 1 887 201 1 257 022 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 073 657 1 496 000 DETTES FINANCIERES 18 523 493 11 080 790 Emprunts obligataires convertibles 5 929 280 6 651 600 Autres emprunts obligataires 0 0 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 544 920 4 396 567 Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs ) 49 293 32 623 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 0 0 DETTES D'EXPLOITATION 13 985 162 12 861 878 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 384 515 3 700 651 Dettes fiscales et sociales 10 600 648 9 161 227 DETTES DIVERSES 154 507 1 538 405 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 0 Autres dettes 154 507 1 538 405 COMPTES DE REGULARISATION 7 142 694 7 270 647 Produits constatés d'avance 7 142 694 7 270 647 DETTES 39 805 857 32 751 720 Ecarts de conversion passif 0 0 TOTAL GENERAL 45 751 242 36 457 467 3 COMPTE DE RESULTAT 30/06/2020 31/12/2019 En € Total Total Vente de marchandises 9 671 169 23 015 287 Production vendue de biens - - Production vendue services 10 257 508 22 666 911 CHIFFRE D'AFFAIRES NET 19 928 677 45 682 198 Production stockée - - Production immobilisée - - Subventions d'exploitation - - Reprises/provisions & transferts de charges 475 504 467 744 Autres produits 16 290 18 532 PRODUITS D'EXPLOITATION 20 420 471 46 168 474 Achat d'études 2 797 578 5 753 107 Achat Marchandises - 22 660 24 640 Variation de stocks - - Achats de mat. 1ères et autres appros - - Variation de stocks - - Autres achats et charges externes 3 193 651 7 308 974 Impôts, taxes et versements assimilés 411 226 868 470 Salaires et traitements 8 105 533 16 002 449 Charges sociales 3 317 837 7 213 913 - - Dotations d'exploitation - - * Sur immobilisat° : dotations aux amortissements 164 634 551 399 * Sur immobilisat° : dotations aux dépréciations - - * Sur actif circulant : dotations aux dépréciations 146 788 231 016 * Pour risques et charges: dotations aux provisions 630 179 478 426 Autres charges 137 061 263 017 CHARGES D'EXPLOITATION 18 881 827 38 695 410 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 538 644 7 473 063 De Participations - - D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé - - Autres intérêts et produits assimilés 850 15 381 Reprises/provisions et transfert de charges - 343 857 Différences positives de change 77 135 439 032 Produits nets sur cessions de VMP - 203 768 PRODUITS FINANCIERS 77 985 1 002 038 - - Dot° aux amortissements, provisions et dépréciations 34 852 - Intérêts et charges assimilées 229 776 448 665 Différences négatives de change 58 354 - Charges nettes sur cessions de VMP - 68 536 CHARGES FINANCIERES 322 982 517 201 RESULTAT FINANCIER - 244 997 484 837 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 293 648 7 957 900 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 548 58 792 Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 518 77 537 Reprises, provisions et transfert de charges - - PRODUITS EXCEPTIONNELS 33 066 136 329 4 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 70 648 253 504 Charges exceptionnelles sur opérations en capital 152 908 229 439 Dotations aux amortissements et provisions - - CHARGES EXCEPTIONNELLES 223 556 482 943 RESULTAT EXCEPTIONNEL - 190 491 - 346 614 Participation des salariés au résultat - - Impôt exigible sur les bénéfices - 129 123 - 1 095 173 Impôts différés - 93 844 - 902 016 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition - - Total des produits 20 531 522 47 306 841 Total des charges 19 651 332 41 692 743 BENEFICE OU PERTE 880 190 5 614 098 Résultat par action 0,52 3,34 Résultat dilué par action 0,52 3,34 5 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE En € 30/06/2020 31/12/2019 Flux liés à l'activité (248 957) (2 654 673) Résultat Net 880 190 5 614 098 Elimination des éléments non monétaires 742 291 856 354 Plus ou moins values de cessions (5 518) (51 550) Impôts différés 93 844 902 016 CAF 1 710 807 7 320 917 Variation Créances (1 507 889) (10 972 376) Variation Dettes (243 409) 2 287 162 Variation comptes de régularisation (216 111) (1 297 572) Variation de frais financiers 7 644 7 196 Variation BFR (1 959 764) (9 975 590) Flux liés aux opérations d'investissements (76 677) (589 083) Acquisition d'immobilisations (122 942) (768 578) Cessions d'immobilisations 46 265 179 495 Variation du contrat de liquidités long terme 0 0 Dividendes versés aux actionnaires 0 0 Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 Subventions d'investissement reçues 0 0 Flux liés aux opérations financières 8 250 102 4 010 322 Augmentation de capital en numéraire 78 840 102 586 Réduction de capital 0 0 Emission d'emprunt 8 200 000 4 000 000 Remboursement d'emprunts (34 256) (143 963) Cession nette des actions propres 5 518 51 699 Ecarts de conversions 2 930 8 692 Variation de trésorerie Totale 7 927 399 775 258 Trésorerie d'ouverture 2 183 481 1 408 224 Total Variation de trésorerie 7 927 399 775 258 Trésorerie de clôture 10 110 880 2 183 481 Intérêts courus à l'ouverture (115 768) (108 572) Intérêts courus à payer variation (7 644) (7 196) Intérêts courus à payer clôture (123 411) (115 768) 6 ANNEXE AU BILAN ET COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDES ET EVENEMENTS POST CLOTURE NOTES PREALABLES L'ensemble des données mentionnées dans les documents de synthèse consolidés est exprimé en Euros sauf spécification contraire. - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE EasyVista enregistre au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 19,9 M€, en recul de 14% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables qui s'établissent à 8,3 M€ au premier semestre 2020 en recul de 15%. L'impact de la pandémie sur la génération de nouvelles affaires ressort plus modéré au deuxième trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 M€. Cette inflexion commerciale s'est matérialisée au travers de la signature de plusieurs nouveaux contrats structurants tant en Europe qu'aux Etats-Unis. L'évolution des autres lignes d'activité reflète le prolongement des tendances déjà à l'œuvre antérieurement et qui, pour la plupart, sont sans lien direct avec la crise liée à la pandémie. Le chiffre d'affaires des Licences perpétuelles s'établit à 1,4 M€ en recul de 13%. Le chiffre d'affaires des prestations de maintenance et d'hébergement ainsi que les contrats SaaS s'établit à 7,2 M€ en recul de 14%. Les activités de conseil et de formation sur les logiciels sont ressorties en recul de 4% à 3,0 M€, reflétant le maintien d'une demande soutenue chez les clients pour la mise en place de nos solutions et l'importance des projets en cours. Sur la période, l'EBITDA s'élève à 2,3 M€, soit 12% du chiffre d'affaires, représentant une baisse sensible par rapport au premier semestre 2019 (4,1 M€). Le maintien d'un bon niveau de rentabilité malgré la forte baisse des revenus résulte de la bonne maîtrise des charges d'exploitation externes en baisse de 6%. La baisse des dépenses opérationnelles a principalement concerné les charges de personnel et les coûts variables d'exploitation liés aux infrastructures d'hébergement. Les dépenses de personnel sont en recul de 7% à 11,4 M€, au 30 juin 2020, compte tenu pour l'essentiel de la baisse des rémunérations variables des commerciaux et managers et de la maîtrise des plans de recrutement. Au 30 juin 2020, EASYVISTA compte 221 collaborateurs contre 210 au 30 juin 2019. Après prise en compte de ces éléments, et compte tenu de la forte augmentation des dotations aux amortissements et provisions en raison de la révision des paramètres de la provision pour départ en retraite, la marge d'exploitation ressort à 8% du chiffre d'affaires contre 16% lors de la même période l'an dernier. Les charges financières, maîtrisées sur la période, correspondent principalement, au versement des intérêts liés aux obligations convertibles et aux intérêts des prêts et concours bancaires. L'évolution du résultat financier, qui s'établit à -0,24 M€ contre +0,18 M€ au 30 juin 2019, découle principalement de la hausse du taux de change moyen euro/dollar sur la période par rapport au premier semestre 2019. Après intégration de ces éléments ainsi que de charges exceptionnelles de 0,19 M€, et d'une charge d'impôt de 0,22 M€, le résultat net affiche une marge de 4,4% du chiffre d'affaires contre 11,4% au premier semestre 2019. Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. Les activités ont été affectées par Covid-19 au premier semestre 2020 et l'entité s'attend à un impact négatif sur ses états financiers en 2020. La société, compte tenu de l'évolution récente de l'épidémie n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur l'ensemble de l'exercice. 7 En effet, les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d'établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement mais : les cycles de décision s'allongent et des reports de projets restent possibles

les effets du repli du nombre d'opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s'étendre sur plusieurs trimestres successifs. Dans ces conditions la société ne sera pas en capacité de réaliser de croissance sur l'année 2020 et ne peut à ce stade établir des prévisions fiables sur 2021. La société a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat de 8 M€ auprès de ces principaux partenaires bancaires. Aucun autre élément postérieur au 30 juin 2020 susceptible d'avoir un impact significatif sur les comptes présentés n'est intervenu. - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 1. HYPOTHESES DE BASE Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes : . continuité de l'exploitation, . permanence des méthodes comptables, . indépendance des exercices. La préparation des états financiers nécessite l'utilisation d'estimations et d'hypothèses qui peuvent avoir un impact sur l'application des méthodes comptables, sur les montants de certains actifs et passifs, ainsi que sur certains éléments du résultat de la période. Ces hypothèses, estimations ou appréciations sont établies sur la base d'informations ou situations existant à la date d'établissement des comptes, qui peuvent se révéler, dans le futur, différentes de la réalité. Elles concernent principalement les tests de valeurs sur les actifs et les provisions. 2. REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES CONSOLIDES Les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 1985, du décret d'application du 17 février 1986, et en application du règlement CRC 99-02. Les sociétés dans lesquelles EasyVista exerce directement un contrôle exclusif sont consolidées selon la méthode de l'intégration globale. 2.1 Méthode des coûts historiques La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants. 2.2 Immobilisations La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée de ces immobilisations dans le patrimoine de la société. L'amortissement pour les comptes consolidés a été calculé selon le mode linéaire considéré représentatif de l'amortissement économique et ce pour l'ensemble du groupe. 8 Ecarts d'acquisition : Ils sont constitués de la différence entre le coût d'acquisition des titres de participations et la quote-part de situation nette acquise à la date d'acquisition. L'écart d'acquisition de KNOWESIA ne fait pas l'objet d'un amortissement. Un test de dépréciation a été réalisé à la clôture, conformément à la réglementation applicable à compter du 1er janvier 2016. En application du règlement CRC 2002-10, des tests de dépréciation ont été réalisés sur les écarts d'acquisition afin de déterminer une éventuelle perte de valeur. Une dépréciation est comptabilisée si la valeur nette comptable de l'écart d'acquisition est supérieure à sa valeur actuelle estimée. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée de la valeur vénale et la valeur d'utilité déterminée sur la base d'hypothèses qualitatives et quantitatives ainsi que sur les flux de trésorerie issus des prévisions d'exploitation estimées par la Direction du Groupe pour l'exercice à venir. Les résultats de ces tests ont permis de constater qu'aucune dépréciation ne s'avérait nécessaire au 31 décembre 2019 pour l'écart d'acquisition Knowesia. Pour mémoire, les écarts d'acquisitions relatifs aux filiales situées en Espagne, au Portugal, en Italie et au Royaume-Uni étaient déjà intégralement amortis depuis le 31 décembre 2016. Immobilisations incorporelles : Les logiciels sont amortis sur une durée de 2 ans. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur une période de 3 ans. Elles sont constituées de concessions et droits similaires et de notre site internet. Les frais de recherche et développement constatés en 2014 ont été amortis linéairement sur une durée de 5 ans et sont à ce jour complétement amortis. Les frais de recherche et développement ne sont plus capitalisés depuis l'exercice 2015, ils sont directement inscrits en charges. Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable. Les agencements sont amortis sur une durée de 5 à 10 ans. Le matériel et le mobilier de bureau, selon la nature des biens acquis, ont été amortis sur une durée de 3 à 5 ans. Le matériel de transport est amorti sur une durée de 4 ans. Les dispositions des règlements du comité de la réglementation comptable portant sur les actifs (CRC2004-06 relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation des actifs) sont appliquées depuis le 1er janvier 2005. 2.3 Créances et dettes Les créances et les dettes ont été comptabilisées à leur valeur nominale. Les créances ont été dépréciées lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable. La valeur d'inventaire est appréciée au regard du risque de recouvrement. 2.4 Disponibilités et VMP Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur de marché est inférieure à la valeur comptable à la clôture de l'exercice. 9 2.5 Opérations en devises étrangères La méthode préférentielle est utilisée, elle consiste à inscrire les écarts de conversion dans le résultat consolidé. Les achats et les ventes en devises sont enregistrés au taux du jour des opérations. En fin de période, la société calcule, devise par devise, ses positions de change relatives aux créances et dettes. Les écarts de change latents (pertes et gains) sont portés au compte de résultat. 2.6 Conversion des états financiers des sociétés étrangères Les bilans des sociétés étrangères sont convertis en Euros en utilisant la méthode du cours de clôture. Les comptes de résultats et les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux moyen de l'exercice. Les différences de conversion engendrées par la conversion en Euros des comptes des sociétés étrangères sont portées dans les capitaux propres sur la ligne intitulée « Ecarts de conversion ». 2.7 Provisions pour risques et charges Des provisions sont constituées lorsqu'il existe une obligation dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressource, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci. Cette obligation peut être d'ordre légal, contractuel ou découler des pratiques de la société. 2.8 Engagements de retraite Les engagements de retraite et avantages assimilés ont été évalués en utilisant la méthode actuarielle des unités de crédit projetées appliquée séparément à chaque salarié, et en suivant la recommandation ANC 2013-02. Cette méthode permet de répartir la valeur actuarielle des prestations futures sur chacune des années de service du salarié. Les droits acquis par les salariés au titre des indemnités de départ à la retraite ont fait l'objet d'une comptabilisation dans les comptes consolidés, en provisions pour risques et charges. La table de turnover a été réactualisée au cours du 1er semestre 2020. Ces provisions ne concernent que la société mère. Les principales hypothèses retenues pour le calcul de la provision pour IDR au 30 Juin 2020 sont les suivantes : Cadres Non cadres Taux d'actualisation 0,80% 0,80% Taux de turn-over Faible Faible Taux de revalorisation salariale 3,00% 3,00% Age de départ en retraite 66 65 Table de mortalité TH TF 00-02 TH TF 00-02 2.9 Reconnaissance du chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires est composé de licences (perpétuelles ou renouvelables), dont le revenu est reconnu en début de période lors du transfert de propriété, et de certaines autres prestations, dont le revenu est reconnu au fur et à mesure de leur exécution. Le chiffre d'affaires comprend également des contrats d'abonnement (Saas), d'hébergement et de maintenance, dont le revenu est reconnu en résultat en tenant compte de la période d'abonnement courue sur l'exercice. Le montant du revenu lié aux prestations à effectuer sur l'exercice suivant est différé au passif du bilan en produits constatés d'avance. 10 Le chiffre d'affaires est essentiellement issu de : contrats de licences perpétuelles (ou licences « classiques ») pour lesquels le revenu est reconnu intégralement lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel.

contrats de licences « renouvelables », par lequel le client dispose d'un accès au logiciel pour une période définie par contrat (le plus souvent, 36 mois). La maintenance du logiciel est assurée par Easyvista durant toute la période. A la demande du client, le logiciel peut être hébergé sur des serveurs externes supervisés par Easyvista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de la manière suivante : 80% du montant total du contrat au titre de la redevance de licence renouvelable est reconnu en revenu lors de l'envoi au client de la clef d'activation du logiciel, tandis que 20% du montant total du contrat est reconnu en revenu de manière linéaire sur la durée totale du contrat, au titre des prestations de maintenance et le cas échéant d'hébergement (prestations de « managed services »).

contrats d'abonnement « SaaS » (« Software as a Service ») par lequel le client dispose d'un accès à distance au logiciel sur une plate-forme administrée par Easyvista. Pour ces contrats, le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période d'abonnement.

-contrats de maintenance de logiciel, pour lesquels le revenu est reconnu de manière linéaire sur la période définie par le contrat.

2.10 Crédits d'Impôts Aucun crédit d'impôt recherche, ni de crédit impôt innovation n'ont été comptabilisé sur l'exercice 2019. 2.11 Impôts sur les sociétés et impôts différés Certains décalages d'imposition dans le temps peuvent dégager des différences temporaires entre la base imposable et le résultat consolidé avant impôts. Ces différences donnent lieu à la constatation d'impôts différés selon la méthode du report variable, c'est à dire au dernier taux connu à la date de clôture. Les actifs d'impôts différés ne sont pas constatés lorsque la société n'a pas l'assurance de les imputer à court terme. Rapprochement entre la charge d'impôt totale comptabilisée dans le résultat comptable consolidé et la charge d'impôt théorique 30/06/2020 Résultat net des sociétés intégrées en K€ 880 - Impôts sociaux -129 - Impôts différés latents -94 = Charges d'impôts sur les résultats consolidés -223 Résultat avant impôts 1 103 - Impôts théoriques au taux de 28 % -309 = Différence d'impôts 86 Explications Charges Produits Différences permanentes sociales 6 Différences permanentes consolidation Utilisation déficits non activés précédemment 69 ID non activés s/déficits de l'exercice 3 ID activés s/déficits (non activés précédemment) Différence de taux d'impôt social 20 Différence de taux d'impôt différé Impact de changement de taux d'ID Total 6 92 Différence nette 86 11 2.12 Modalités de calcul des résultats par action Le résultat par action et le résultat dilué par action sont calculés en conformité avec les modalités de l'avis n°27 de l'O.E.C. Le résultat par action correspond au résultat net consolidé se rapportant au nombre d'actions de la société mère au dernier jour de l'exercice. 3. CHANGEMENT DE METHODE Aucun changement de principe comptable ni de présentation ayant un impact significatif sur les comptes n'est intervenu au cours du premier semestre 2020. III - PERIMETRE DE CONSOLIDATION Sociétés Siège Pourcentage Méthode de Méthode de N° Siret d'intérêt au consolidation consolidation 31/12/2019 2018 2019 EasyVista SA Noisy-le-Grand (France) Société Mère IG IG 34784894700037 EasyVista S.L Madrid (Espagne) 100% IG IG B81267767 EasyVista S.r.l. Milan (Italie) 100% IG IG 03455710966 EasyVista SA Lisbonne (Portugal) 100% IG IG 501926003 EasyVista Ltd Berkhamsted (Royaume- 100% IG IG 3516042 Uni) EasyVista Inc Cambridge 100% IG IG 04-3484009 (Etats-Unis) Logiciels EasyVista Inc Montréal (Canada) 100% IG IG 1168355932 EasyVista GmbH Munich (Allemagne) 100% IG IG HRB 203560 München IG = Intégration globale 12 IV - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT 1. IMMOBILISATIONS En € Variation de Cessions Début exercice Acquisitions Diminutions 30/06/2020 change Reclassement Ecart d'acquisition 5 821 585 - - - 5 821 585 ECARTS D'ACQUISITION 5 821 585 - - - 5 821 585 Frais d'établissement, de recherche & développement 888 591 - - - 888 591 Autres postes d'immobilisations incorporelles 1 009 751 406 18 475 - 1 028 632 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 898 342 406 18 475 - 1 917 224 Terrains - - - - - Constructions - - - - - Installations techniques, matériel et outillage - - - - - Autres immobilisations corporelles 2 435 810 - 6 415 55 220 2 484 614 Immobilisations corporelles en cours 9 703 - - - 9 703 - Avances et acomptes - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 445 513 - 6 415 55 220 - 9 703 2 484 614 Participations mises en équivalence - - - - - Autres participations - - - - - Autres titres immobilisés - - - - - Prêts et autres immobilisations financières 580 472 - 291 49 247 - 50 383 579 045 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 580 472 - 291 49 247 - 50 383 579 045 TOTAL GENERAL 10 745 912 - 6 300 122 942 - 60 086 10 802 468 2. AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS Début Variation de Dotations Reprises 30/06/2020 exercice change Diminutions Ecart d'acquisition 2 467 841 - - - 2 467 841 ECARTS D'ACQUISITION 2 467 841 - - - 2 467 841 Frais d'établissement, de recherche & développement 888 591 - - - 888 591 Autres postes d'immobilisations incorporelles 784 622 406 65 878 - 850 906 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 673 213 406 65 878 - 1 739 497 Terrains - - - - - Constructions - - - - - Installations techniques, matériel et outillage - - - - - Autres immobilisations corporelles 1 961 258 - 6 112 98 593 163 2 053 903 Immobilisations corporelles en cours - - - - - Avances et acomptes - - - - - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 961 258 - 6 112 98 593 163 2 053 903 Participations mises en équivalence - - - - - Autres participations - - - - - Autres titres immobilisés - - - - - Prêts et autres immobilisations financières 0 - - - 0 IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 - - - 0 TOTAL GENERAL 6 102 313 - 5 705 164 472 163 6 261 242 L'intégralité des dotations est relative à des amortissements linéaires 13 3. ECARTS D'ACQUISITION En € Début Variation de Augmentation Diminution 30/06/2020 exercice périmètre Europe du Sud (Espagne, Portugal, Italie) 600 382 600 382 Easyvista Ltd (Royaume Uni) 1 867 455 1 867 455 Knowesia (France) 3 353 744 3 353 744 Ecarts d'acquisition - Valeur brute 5 821 581 0 0 0 5 821 581 Europe du Sud (Espagne, Portugal, Italie) -600 382 -600 382 Easyvista Ltd (Royaume Uni) -1 867 455 -1 867 455 Knowesia (France) 0 Ecarts d'acquisition - Dépréciation et amortissement -2 467 837 0 0 0 -2 467 837 Ecarts d'acquisition - Valeur nette 3 353 744 0 0 0 3 353 744 4. ETAT DES CREANCES ET DETTES AU 30 JUIN 2020 En € Etat des créances Montant brut 1 an au plus Plus de 1 an Créances rattachées à des participations - Prêts, cautionnements et autres créances 579 045 161 907 417 138 Clients et comptes rattachés 27 940 714 27 940 714 Fournisseurs avances et acomptes versés 13 325 13 325 Créance représentative de titres prêtés Personnel et comptes rattachés 180 889 180 889 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 374 17 374 Etat, autres collectivités: impôt sur les bénéfices 82 269 82 269 Etat, autres collectivités: taxe sur la valeur ajoutée 313 231 313 231 Etat, autres collectivités: créances diverses 123 128 123 128 Groupe et associés - Débiteurs divers 1 274 601 1 274 601 Charges constatées d'avance 703 448 703 448 Total Général 31 228 024 30 810 886 417 138 Etat des dettes Montant brut 1 an au plus De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Emprunt obligataire convertible 5 929 280 5 929 280 Autre emprunt obligataire - Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine - Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine 12 470 802 8 780 916 3 489 886 200 000 Emprunts et dettes financières divers 123 411 123 411 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours - - Fournisseurs et comptes rattachés 3 384 515 3 384 515 Dettes fiscales et sociales 10 264 901 10 264 901 Etat: impôt sur les bénéfices 335 746 335 746 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés - - Comptes courants passif - Autres dettes 154 507 154 507 Produits constatés d'avance 7 142 694 7 142 694 Total Général 39 805 857 36 115 971 3 489 886 200 000 14 5. ACTIONS PROPRES DETENUES Au 30 juin 2020, la société détenait 8.958 actions propres détenues directement, comptabilisées à l'actif du bilan au cours historique pour 574.994 € et représentant 567.937 € au cours de clôture. Ces actions représentent 17.020 € de capital en nominal. Au cours de la période 909 actions ont été achetées à un cours moyen de 45,74€ et 562 actions ont été vendues à un cours moyen de 48,77€. 6. CAPITAL SOCIAL Le capital social d'un montant total de 3.234.286,40 € se compose au 30 juin 2020 de 1.702.256 actions de 1,90 € de valeur nominale, entièrement libérées, pour mémoire à la clôture de l'exercice 2019, le capital social s'élevait à 3.195.036,20 € composé de 1.681.598 actions de 1,90 €. L'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2013 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 150.000 options de souscription ou d'achat d'actions jusqu'au 27 août 2016. Par le Conseil d'Administration du 03 décembre 2013, la société a émis 9.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 03 décembre 2023. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 17 € par action. Au 30 juin 2020, 3.050 options au total ont été exercées. Au 30 juin 2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 2.000 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 2.000 options est de 3.800 €. L'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2014 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission de 30.000 bons de souscription d'actions jusqu'au 26 décembre 2015. Par le Conseil d'Administration du 11 septembre 2014, la société a émis 7.500 bons de souscription d'actions exerçables jusqu'au 10 septembre 2024 à condition d'avoir été souscrits avant le 31 août 2015. Le prix de souscription unitaire de ces bons est fixé à 1,21 €. Chaque bon donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 24,10 € par action. Au 30 juin 2020, 7.500 bons ont été exercés et pourront donner lieu lors de leur conversion à une augmentation de Capital Social potentielle de 14.250 €. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'obligations convertibles en actions ordinaires. En conséquence, le Conseil d'Administration, lors de sa séance du 28 juillet 2016, faisant usage de la délégation susvisée, a décidé l'émission d'un emprunt obligataire en deux tranches, d'un montant nominal de sept millions cinq cent mille euros (7.500.000 €) moyennant l'émission de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) obligations convertibles d'une valeur nominale de quarante euros (40 €) chacune. Le Conseil d'Administration a décidé de réserver la souscription des 187.500 OC au profit des personnes et dans les proportions suivantes : Au titre de la Première Tranche : Montant de la Porteurs d'OC Nombre d'OC souscription (en €) Isatis Développement 3 51.759 2.070.360 Conversion Funding, LLC 25.000 1.000.000 TOTAL 76.759 3.070.360 15 Au titre de la Seconde Tranche : Montant de la Porteurs d'OC Nombre d'OC souscription (en €) Isatis Antin FCPI 2013 7.242 289.680 Isatis Antin FCPI 2014 14.651 586.040 Isatis Expansion 26.348 1.053.920 FCPI Fortune Europe 2014 8.904 356.160 FCPI Objectif Europe 8.340 333.600 FCPI Fortune Europe 2015 14.328 573.120 FCPI Fortune Europe 2016-2017 21.210 848.400 FCPI InnovAlto 9.718 388.720 TOTAL 110.741 4.429.640 Il est rappelé que, conformément aux dispositions des articles L. 228-91 et L. 225-132 du code de commerce, cette émission emporte de plein droit, au profit des obligataires, renonciation des actionnaires leur droit préférentiel de souscription aux 187.500 actions ordinaires d'une valeur nominale de 40 € (prime d'émission incluse) qui pourraient être émises sur conversion des OC, Ces options ont été souscrites aux dates suivantes : la Première Tranche au 28 juillet 2016 ;

la Seconde Tranche au plus tard le 7 septembre 2016. Le contrat d'émission des obligations convertibles en date du 28 juillet 2016, prévoit une prime de non- conversion égale à 4% par an capitalisée au premier janvier de chaque année. Compte tenu de la stratégie d'investissement exposée par les porteurs d'OC ci-dessus, du cours actuel de l'action et de la performance de la société, la probabilité de la non-conversion est considérée comme négligeable à fin juin 2020. Le montant d'une telle prime n'a donc pas été provisionné au 30 juin 2020. Par courrier du 12 décembre 2019, le FCPI Fortune Europe 2016-2017, titulaire d'obligations convertibles en actions (les « OCA »), a demandé la conversion de 21.210 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 21.210 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 848.400 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 12 décembre 2019. Après cette opération, le solde des OCA convertible s'établit à 166.290. Par courrier du 11 juin 2020, la société Eiffel Investment Group, gérante des fonds FCPI Objectif Europe et FCPI Innovalto 2015, titulaires respectivement de 8340 et 9718 obligations convertibles en actions (les OCA »), a demandé la conversion de l'intégralité de ces 18.058 OCA. La conversion des OCA ayant donné lieu à l'émission de 18.058 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, représentant une souscription d'un montant total, prime d'émission incluse, de 722.320 €, libérées par voie de compensation avec sa créance obligataire le 18 juin 2020. Après cette opération et au 30 juin 2020, le solde des OCA convertible s'établit à 148.232. L'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2016 a autorisé le Conseil d'Administration à procéder à l'émission d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L. 225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que le nombre d'options attribuées au titre de la présente autorisation ne pourrait donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 50.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant précisé que la somme (i) des actions susceptibles d'être émises ou acquises sur exercice des options attribuées en vertu de ladite résolution, et (ii) des actions qui seraient attribuées gratuitement en vertu de la huitième résolution de ladite assemblée ne pourra excéder 60.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une. 16 Par décision du Conseil d'Administration du 10 octobre 2016, la Société a émis 30.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 9 octobre 2026. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 25,10 € par action. Durant le Conseil d'Administration du 13 Février 2018 a été informé par le président, que, à la suite de son départ du groupe, le salarié bénéficiaire avait renoncé à l'exercice des 30.000 options de souscription d'actions qui lui avait été attribuées. Le conseil, a donc constaté la caducité de l'intégralité de ces options de souscription d'actions. En conséquence, au 30 juin 2020 plus aucune option attribuée par le Conseil d'Administration du 10 octobre 2016 ne peut être exercée. Par décision du Conseil d'Administration du 23 juin 2017, la Société a émis 20.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 30 juin 2027. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 28,80 € par action. Au 30 juin 2020, 6.124 options ont été exercées. Au 30/06/2020, compte tenu des salariés sortis et des options déjà exercées, 6.563 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 6.563 options est de 12.469,70 €. L'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 a approuvé l'acquisition de la société Knowesia par la Société et le Traité d'Apport conclu avec les Apporteurs. Dans le cadre de l'opération d'acquisition, l'Assemblée Générale Mixte a approuvé une augmentation de capital de 149.670,60 € par voie d'émission de 78.774 actions nouvelles d'une valeur nominale de 1,90 € chacune, intégralement libérées et attribuées aux apporteurs en rémunération d'une partie de leur apport. L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 octobre 2017 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa seconde résolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 30.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. dans sa troisième résolution, dans le cadre des articles L. 225-177 à L. 225-185 du code de commerce, consentir, pendant les périodes autorisées par la loi, en une ou plusieurs fois, au bénéfice des membres du personnel salarié et/ou des mandataires sociaux (ou de certains d'entre eux) de la Société et des sociétés et groupements d'intérêt économique liés à la Société dans les conditions définies à l'article L.

225-180-I dudit code, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions ordinaires, étant précisé que :

- le nombre d'options attribuées au titre de ladite autorisation ne pourra donner droit à l'achat ou la souscription de plus de 100.000 actions d'une valeur nominale de 1,90 € l'une, étant également précisé que s'ajoutera à ce plafond le montant supplémentaire des actions à émettre pour préserver, conformément aux stipulations contractuelles applicables, les droits des porteurs de valeurs mobilières et autres droits donnant accès à des actions,

- le nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des options de souscription d'actions attribuées et non encore levées ne pourra jamais être supérieur au tiers du capital social. Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a attribué 27.700 actions gratuites. Au 30 juin 2020, 19.833 actions ont été définitivement attribuées aux bénéficiaires, soit 15 ;667 en date du 13 février 2019 après une période d'acquisition de 1 an, et 4.166 actions en date du 13 février 2020. Ces actions gratuites ont été prélevées sur les actions détenues par la Société. Au 30 juin 2020, compte tenu du départ de la société de certains bénéficiaires, il reste 4.167 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 4.167 actions est de 7.917,30 €. 17 Par décision du Conseil d'Administration du 13 février 2018, la société a émis 8.000 options de souscription ou d'achat d'actions exerçables jusqu'au 12 février 2018. Chaque option donne le droit de souscrire à une action d'une valeur nominale de 1,90 € au prix de 32,40 € par action. Au 30 juin 2020, 1.100 options ont été exercées et ont donné lieu à une augmentation de capital. Au 30 juin 2020, 4.900 options peuvent encore être exercées, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'exercice de ces 4.900 options est de 9.310,00 €. L'Assemblée Générale à caractère Mixte du 27 juin 2019 a autorisé le Conseil d'Administration : dans sa dix-septièmerésolution, à procéder, en une ou plusieurs, fois, à l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre par la Société, au profit des membres du personnel salarié de la Société, ou de certaines catégories d'entre eux, et/ou de ses mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 225-197-1, II du code de commerce, ainsi qu'au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou groupements d'intérêt économique dont la Société détiendrait, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote à la date d'attribution des actions concernées et fixé à 10.000 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 € le nombre total d'actions pouvant être attribuées gratuitement par le conseil en vertu de ladite autorisation. Par décision du Conseil d'Administration du 30 août 2019, la société a attribué 2.000 actions gratuites. Au 30 juin 2020, il reste 2.000 actions gratuites existantes à attribuer définitivement ou à émettre par la Société, l'augmentation de capital social potentielle liée à l'émission de ces 2.000 actions est de 3.800,00 €. 7. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES En € Jun 2020 Primes liées Ecart de Réserve Résultat de Autres réserves Total capitaux Rubriques Capital l'exercice au capital Conversion légale consolidées propres consolidé Situation au 31 Déc 2019 3 195 036 6 927 694 331 285 224 958 5 614 098 ( 14 083 325 ) 2 209 747 Affectation résultat n-1 - ( 5 614 098 ) 5 614 098 0 Résultat de l'exercice - - - 880 190 880 190 Augmentation de capital 39 250 761 910 - - - 801 160 Autres mouvements - - 94 546 ( 94 546 ) ( 0 ) Variation de l'écart de conversion ( 19 369 ) ( 19 369 ) Situation au 30 Jun 2020 3 234 286 7 689 604 311 916 319 504 880 190 ( 8 563 773 ) 3 871 728 Déc 2019 Primes liées Ecart de Réserve Résultat de Autres réserves Total capitaux Rubriques Capital l'exercice au capital Conversion légale consolidées propres consolidée Situation au 31 Déc 2018 3 147 969 6 043 408 ( 641 715 ) 86 767 2 290 731 ( 14 921 756 ) ( 3 994 596 ) Affectation résultat n-1 138 191 ( 2 290 731 ) 2 152 540 ( 0 ) Résultat de l'exercice 5 614 098 5 614 098 Augmentation de capital 47 067 884 286 - - 19 633 950 986 Autres mouvements - - 1 333 741 - ( 1 333 741 ) - Variation de l'écart de conversion ( 360 741 ) ( 360 741 ) Situation au 31 Déc 2019 3 195 036 6 927 694 331 285 224 958 5 614 098 ( 14 083 325 ) 2 209 747 18 8. ECARTS DE CONVERSION Conformément aux principes français en matière de comptes consolidés, les écarts de conversion actif et passif ont été comptabilisés en charges et produits financiers dans le résultat consolidé. 9. EMPRUNTS La ventilation des emprunts par nature de taux d'intérêt est la suivante au 30 juin 2020 : En € 30/06/2020 Taux fixe Taux variable Emprunts obligataires convertibles 5 929 280 5 929 280 Autres emprunts obligataires - - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 12 470 804 12 470 804 dont Concours bancaires courants - - Autres emprunts et dettes assimilées (2) (2) TOTAL 18 400 082 18 400 082 - Les dates d'échéance de ces emprunts sont : En € Banques Total Echéances BNP 2 000 000 19/11/2024 BNP 200 000 13/11/2024 BPI 2 000 000 30/11/2025 BPI 105 000 31/10/2021 HSBC 12 861 01/09/2020 CIC 152 942 25/11/2022 TOTAL 4 470 803 Des prêts garantis par l'Etat ont été souscrits auprès de notre pool bancaire au cours du 2ème trimestre 2020, tel qu'indiqué ci-dessous : PGE Banques Total Echéances BNP 4 000 000 04/05/2021 SG 1 000 000 07/05/2021 CIC 1 500 000 15/05/2021 HSBC 1 500 000 05/06/2021 TOTAL 8 000 000 Tous les emprunts (hors concours bancaires courant) sont libellés en euros 19 10. ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS Variation Début de Dotations Reprise / 30/06/2020 exercice Périmètre/ Reclassement En € Change Total Provisions Règlementées - - - Provisions pour litiges 81 000 - - - 15 000 66 000 Provisions pour garanties données aux clients - - - - - Provisions pour pertes sur marchés à terme - - - - - Provisions pour amendes et pénalités - - - - - Provisions pour pertes de change - - - - - Autres provisions pour risques 157 978 50111 - 87 634 120 456 Provisions pour pensions et obligations similaires 1 257 022 - 630 179 - 1 887 201 Provisions pour impôts - - - - - Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) - - - - - Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - - Autres provisions pour charges - - - - - Total Provisions pour Risques et Charges 1 496 000 - 680 290 - 102 634 2 073 657 Provisions pour dépréciation des comptes de clients 261 416 - 488 144 274 - 220 735 184 467 Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières 34 852 34 852 Total Dépréciations 261 416 - 488 179 126 - 220 735 219 319 TOTAL GENERAL 1 757 416 - 488 859 416 - 323 369 2 292 976 Dotations et reprises d'exploitation 824 564 235 735 Dotations et reprises financières 34 852 87 634 Dotations et reprises exceptionnelles 11. CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE Créances et dettes représentées par des effets de commerce Aucune créance ou dette n'est représentée par un effet de commerce au 30 juin 2020. 20 12. CHIFFRE D'AFFAIRES Ventilation du chiffre d'affaires par activité et par zones géographiques : Activité et répartition géographique Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Ventes de licences France 5 490 099 13 792 215 Filiales 4 181 070 9 223 072 Total 9 671 169 23 015 287 Services France 6 114 065 13 131 974 Filiales 4 143 443 9 534 937 Total 10 257 508 22 666 911 Total Chiffre d'affaires 19 928 677 45 682 198 Ventilation du chiffre d'affaires par nature : Activité Nature Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 Ventes de Licences Licences perpétuelles 1 410 561 2 462 546 Licences renouvelables 8 260 608 20 552 741 Sous-total ventes licences 9 671 169 23 015 287 Services Maintenance 3 455 540 6 544 998 Saas et hébergement 3 773 261 9 742 008 Conseil et assistance 3 006 793 6 262 514 Autres 21 914 117 392 Sous-total services 10 257 508 22 666 911 Total Chiffre d'affaires 19 928 677 45 682 198 13. RESULTAT D'EXPLOITATION Ventilation du résultat d'exploitation par zone géographique : Répartition géographique du Jan 2020-Jun 2020 Jan 2019-Déc 2019 résultat d'exploitation France 409 775 5 188 465 Filiales 1 128 870 2 284 598 Total 1 538 644 7 473 063 21 14. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS CHARGES FINANCIERES 30/06/2020 31/12/2019 (en €) Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations 34 852 - Intérêts et charges assimilées 229 776 448 665 Différences négatives de change 58 354 - Charges nettes sur cessions de VMP 68 536 Total Charges financières 322 982 517 201 PRODUITS FINANCIERS 30/06/2020 31/12/2019 (en €) Reprises, Provisions et transferts de charges - 343 857 Autres intérêts et produits assimilés 850 15 381 Différences positives de change 77 135 439 032 Produits nets sur cessions de VMP 203 768 Total Produits financiers 77 985 1 002 038 TOTAL - 244 997 484 837 22 15. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS CHARGES EXCEPTIONNELLES 30/06/2020 31/12/2019 (en €) Autres charges exceptionnelles 68 774 249 689 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs 1 874 3 815 VNC des immobilisations incorporelles cédées - - VNC des immobilisations corporelles cédées - 686 VNC des titres cédés - - VNC d'autres éléments d'actifs cédés - - Mali provenant du rachat d'actions propres 152 908 228 753 Dotation aux provisions exceptionnelles - - Total Charges exceptionnelles 223 556 482 943 PRODUITS EXCEPTIONNELS 30/06/2020 31/12/2019 (en €) Autres produits exceptionnels 883 30 820 Produits exceptionnels sur exercices antérieurs 26 664 53 273 Produits de cession de titres (conso) Produits de cession d'immobilisations incorporelles - - Produits de cession d'immobilisations corporelles - 538 Produits de cession de titres - - Produits de cession d'autres éléments actifs - - Boni provenant du rachat d'actions propres 5 518 51 699 Transfert de charges exceptionnelles - - Total Produits exceptionnels 33 066 136 329 TOTAL -190 491 -346 614 23 16. IMPOTS DIFFERES Le taux d'imposition futur retenu par la société est de 28% en France. Le montant total des déficits reportables pour les entités situées en France est de 351.037€. Nature au 01/01/2020 Impact résultat Impact Impact écart de au 30/06/2020 réserves change ACTIF - Différences temporaires 16 056 - 8 137 7 919 Provision indemnités départ retraite 351 966 176 450 528 416 Déficits fiscaux reportables 360 446 - 262 156 98 290 Annulation des écarts de conversion - Autres - IMPOTS DIFFERES ACTIFS 728 468 - 93 843 - - 634 625 17. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS 17.1. REMUNERATION DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent pas de jetons de présence. Les rémunérations versées aux membres du Conseil d'Administration ont représenté en totalité 633.627 € au 30 juin 2020. 17.2. EFFECTIF La situation de l'effectif au 30 juin 2020 par pays se présente comme suit : Nombre de salariés France Espagne Italie Portugal Royaume Etats-Unis Canada Allemagne TOTAL par pays Uni Effectif au 30/06/2020 146 19 6 20 1 23 6 0 221 Effectif moyen 1er 143,9 19,0 5,4 21,3 1 24,5 6 0 221,1 semestre 2020 La situation de l'effectif au 31 décembre 2019 par pays se présente comme suit : Nombre de salariés France Espagne Italie Portugal Royaume Etats-Unis Canada Allemagne TOTAL par pays Uni Effectif au 31/12/2019 139 19 4 23 1 24 6 0 216 Effectif moyen 2019 133,2 18,1 4,2 20,6 1 26,3 6,5 0 209,9 24 17.3. REMUNERATIONS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Les rémunérations des commissaires aux comptes constatées au titre du premier semestre 2020 dans les charges au titre des missions légales et des services complémentaires se répartissent par entité de la façon suivante : En € KPMG AUDIT EUREX MAZARS Mission légale Autres Services Mission légale Autres services Mission légale Autres Services EASYVISTA SA France 38 310 1 500 21 755 7.500 EASYVISTA SA Portugal 5 000 17.4. ENGAGEMENTS HORS BILAN Engagements donnés 1. Nantissements : € Nantissement du fonds de commerce en faveur du Trésor Public • Nantissement du fonds de commerce en faveur du CIC 220 000 • Nantissement du fonds de commerce en faveur de HSBC 120.000 Engagements reçus 1. Engagement de garantie € • Contre garantie BPI FRANCE sur prêt HSBC 60.000 • Caution NEANT 2. Cautions données par d'autres personnes physiques € • Emprunts auprès des établissements de crédit NEANT 25 Annexe 3 Communiqués de presse de la Société Communiqué de presse CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2020 : 9,6 M€ Impact de la pandémie et attente d'un repli limité de l'activité en 2020 Noisy-le-Grand,France, le 14 avril 2020, 18h00 - EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020. CA en M€ T1 2019 T1 2020 Variation Licences renouvelables 5,42 3,76 -31% Managed Services 0,41 0,74 +82% Anciens contrats SaaS 2,46 1,57 -36% Maintenance 1,30 1,38 +5% Licences classiques 0,50 0,65 +30% Services 1,40 1,53 +10% CA consolidé 11,50 9,63 -16% Sylvain Gauthier, Président-DirecteurGénéral d'EasyVista, déclare : « Malgré l'impact court terme de la pandémie, nous réaffirmons notre scénario d'un recul contenu de l'activité en 2020. Les échanges avec nos partenaires, prospects et les commerciaux permettent, à ce stade, d'envisager un retour à la croissance du nouveau business, dès le second semestre 2020. EasyVista anticipe ainsi une reprise de la dynamique qui sera soutenue par le rattrapage d'une majeure partie des commandes décalées, mais également par l'accélération des besoins en termes de digitalisation. L'autonomie renforcée des collaborateurs, et des clients, ressort en effet, plus que jamais, tel que le démontre la crise actuelle, comme un enjeu majeur des organisations. Ces dernières doivent proposer des solutions innovantes, flexibles et rapides à déployer afin d'accélérer la digitalisation des processus métiers, tout en renforçant la performance opérationnelle ainsi que la maitrise les coûts ». Au cours du 1er trimestre 2020, le chiffre d'affaires s'établit à 9,63 M€, en décroissance de 16% par rapport à la même période en 2019. La baisse des licences renouvelables, qui s'élèvent à 3,76 M€, est liée au recul conjoncturel de l'acquisition de nouveaux clients, observé par rapport au 1er trimestre 2019. Cela est dû au report des nouvelles commandes, les clients ayant actuellement tendance à concentrer exclusivement leurs ressources sur la continuité opérationnelle de l'activité. La dynamique commerciale reste cependant tangible, en particulier dans le secteur public où de nouveaux contrats ont été noués avec le CHU de Nantes et le Conseil Régional d'Île-de-France. Dans le secteur privé, EasyVista a gagné le client Hachette Livre, en France, tandis qu'en Europe du Sud, le nouveau business porte principalement sur des extensions de contrats préexistants. Aux Etats-Unis, Crawford Financial et Pinnacle Treatment Centers, dans la santé, constituent les principaux nouveaux clients du Groupe. La progression de 82% à 0,74 M€ des Managed Services reflète l'adhésion continue des clients aux prestations récurrentes d'hébergement des licences renouvelables. Page 1 sur 2 Communiqué de presse Les revenus SaaS, qui s'établissent à 1,57 M€, affichent un repli structurel de 35%, conforme aux prévisions et indépendant du contexte de crise. Cette évolution reflète le transfert mécanique des clients du mode SaaS historique vers les licences renouvelables. L'activité Maintenance demeure stable à 1,38 M€ et les licences classiques ressortent en hausse de 30% à 0,65 M€. Enfin, les dispositifs de travail à distance, mis en place par le Groupe, ont permis de soutenir avec succès l'activité de Services qui affiche une progression dynamique de +10% à 1,53 M€. Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc. Contacts EASYVISTA NewCap Amélie Aliasghari Communication financière aaliasghari@easyvista.com et relations investisseurs 01 55 85 91 13 Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh easyvista@newcap.eu 01 44 71 98 53 Page 2 sur 2 Communiqué de presse MODALITES DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2020 ET MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES Noisy-le-Grand, France, le 05 juin 2020, 18h00 - EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV - Eligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce les modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2020 et la mise à disposition des documents préparatoires. Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale à caractère Mixte se tiendra le 26 juin 2020 à 10 heures, au siège social d'EasyVista. L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 22 mai 2020. Les documents préparatoires l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce ont été mis en ligne sur le site internet de la société dans la rubrique dédiée à l'assemblée générale 2020 sur le site de la Société, easyvista.com/fr/investisseurs . Compte-tenu des mesures liées à la pandémie de Covid-19 et notamment des restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement et conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se tiendra à huis clos, i.e. hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes pouvant y assister. Les actionnaires ne seront donc pas en mesure d'assister physiquement à ladite assemblée mais pourront s'y faire représenter et voter dans les conditions précisées ci- dessous. Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire de vote prévu à cet effet disponible dans la rubrique dédiée à l'assemblée générale 2020 dans la section investisseurs du site de la Société (easyvista.com/fr/investisseurs). Le formulaire unique de vote par correspondance ou de pouvoir devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au siège sociale de la société, soit par voie postale à l'adresse suivante : EasyVista - Service Assemblées Mr Sylvain Gauthier, Immeuble Horizon, 10 Allée Bienvenue, 93160 Noisy-Le-Grand, soit par voie électronique à l'adresse suivante : investisseurs@easyvista.com, au plus tard le 22 juin 2020. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée Page 1 sur 2 Communiqué de presse et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients. Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc. Contacts EASYVISTA NewCap Amélie Aliasghari Communication financière aaliasghari@easyvista.com et relations investisseurs 01 55 85 91 13 Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh easyvista@newcap.eu 01 44 71 98 53 Page 2 sur 2 Communiqué de presse DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT PAR LA SOCIETE EASYVISTA DE SES PROPRES ACTIONS Noisy-le-Grand, France, le 30 juin 2020 Cadre juridique du programme de rachat d'actions Le programme de rachat d'actions propres s'inscrit dans le cadre des dispositions légales applicables et de l'autorisation conférée au conseil d'administration conformément à la cinquième résolution approuvée par l'assemblée générale mixte d'EasyVista du 26 juin 2020. La mise en place du présent programme résulte d'une délibération du conseil d'administration de la Société en date du 29 avril 2020. Objectifs du programme de rachat d'actions Les objectifs du programme de rachat d'actions mis en œuvre en application de la cinquième résolution de l'AGM visent à : assurer la liquidité des actions de la Société dans le cadre d'un contrat de liquidité à conclure avec un prestataire de services d'investissement, conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

honorer des obligations liées à des programmes d'options d'achat d'actions, d'attributions gratuites d'actions, d'épargne salariale ou autres allocations d'actions aux salariés et dirigeants de la Société ou des sociétés qui lui sont liées ;

remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;

acheter des actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect des pratiques de marché admises par l'autorité des marchés financiers ;

annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées, ou

Plus de 4,5 millions d'appels et 500 000 courriels par an sont traités de façon personnelle, précise et rapide - pour 88 % de satisfaction.

EasyVista Self Help au service de la formation des conseillers Total.

Prochaine étape : l'IA pour la reconnaissance des échanges. Noisy Le Grand, le 2 juillet 2020 - Total Direct Énergie, troisième groupe de production et de fourniture d'électricité et de gaz en France, revient sur ses 6 ans (depuis 2014) de collaboration avec EasyVista, acteur global de solutions de Service Management et de Self-Help. Avec 900 salariés, Total Direct Énergie sert quatre millions de particuliers et de professionnels. L'entreprise s'appuie sur des moyens de production bas carbone, avec des actifs renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel) présents au sein du groupe Total et implantés sur tout le territoire français. 4,5 millions d'appels et 500 000 courriels par an : c'est le nombre de sollicitations client et requêtes techniques que doit gérer Total Direct Énergie. De fait, l'entreprise avait besoin d'une solution qui puisse d'une part guider pas à pas ses téléconseillers dans leurs échanges avec les clients, mais aussi structurer et centraliser les bases de connaissances de la relation client. Et d'autre part, offrir la possibilité d'améliorer en continu les scénarios d'usage. Il s'agissait aussi de simplifier leurs déploiements en mode agile et enfin accélérer et optimiser la formation initiale des téléconseillers. Les résultats sont éloquents : selon une enquête post-appel menée en 2018, l'entreprise obtient désormais un taux de satisfaction client de 88 %, avec un taux de résolution immédiate (FTF - First Time Fix, KPI interne) atteignant 69 %. A nos yeux, l'usage d' EasyVista Self Help a représenté une révolution » témoigne Pierre Lecomte, chef de projet processus à la direction de la relation client chez Total Direct Énergie . « Depuis 2014, la plateforme centralise notre base de processus métiers, informe en temps réel et guide pas à pas plus de 1 100 téléconseillers. Preuve de son succès en interne : EasyVista Self Help totalise plus de 500 000 visites et plus de 100 000 procédures utilisées chaque mois ». Plus de 200 processus structurés et partagés Le service qualité, processus et formation (QPF) enrichit en permanence le portail. 200 processus métiers sont déjà intégrés, concernant aussi bien des demandes commerciales (contractualisation, évolutions de contrats, avoirs) que techniques (déclaration de pannes, suivi d'incidents). Notre relation client est assurée par plusieurs prestataires présents dans trois pays en Europe et Afrique », précise Manon Tournant, chef de projet processus à la direction de la relation client chez Total Direct Énergie . « Avant le déploiement d'EasyVista, les téléconseillers devaient aller rechercher les informations sur plusieurs supports différents entre les présentations, les Intranets, les emails… et subissaient une dispersion des connaissances. Self Help a permis de centraliser l'ensemble, garantissant un déploiement synchrone et homogène de toutes les procédures clients auprès de tous les téléconseillers ». Ainsi, plus de deux tiers des demandes trouvent une réponse dès le premier contact, sans mobiliser un support de niveau deux. En 2019, près d'un million de procédures décrites dans Self Help ont été utilisées par les téléconseillers, soit un chiffre multiplié par 2,5 en trois ans ! Grâce à la navigation intuitive des procédures et connaissances de Self Help, les téléconseillers formulent leurs réponses de façon précise et personnalisée », souligne Manon Tournant. « Étape par

étape, ils disposent des éléments de discours et de 'typage' appropriés, ainsi que de données commerciales et techniques complémentaires. C'est sécurisant et plus confortable . » Des processus co-construits Les étapes décrites dans le portail sont enrichies via les remarques rédigées par les téléconseillers lorsqu'ils repèrent une imprécision, une lacune ou une incohérence. Le service QPF est averti et corrige les éléments de discours concernés. Ces modifications effectuées avec le Studio Self Help sont intégrées automatiquement dans les différents scénarios et écrans de dialogue. Autre défi relevé par Self Help : la diffusion centralisée et automatisée de toutes formes de mises à jour, qu'il s'agisse des processus ou des versions du portail, grâce à des actualisations en mode agile réalisées au moins deux fois par mois. Self Help est une clef de voûte indispensable dans nos interactions avec les clients. Les processus, les scénarios et les connaissances sont modélisées et partagées de façon instantanée et homogène, ce qui accélère la formation initiale des conseillers puis optimise leurs échanges quotidiens avec les clients », ajoute Pierre Lecomte . De meilleures formations Chaque année, le service QPF dispense plus de 10 000 journées de formation. Auparavant, celles-ci étaient, trop théoriques, trop longues et morcelées entre de nombreux supports. Depuis le déploiement de Self Help, les téléconseillers s'exercent et testent leurs connaissances directement dans le portail, en utilisant la solution qui sera à leur disposition lors de la prise en charge des sollicitations clients. Ils se forment plus vite et mieux, en mêlant théorie et pratique. L'entreprise s'appuie sur des moyens de production bas carbone, avec des actifs renouvelables (éoliens terrestres, solaires, hydrauliques, biogaz) et flexibles (cycles combinés au gaz naturel) présents au sein du groupe Total et implantés dans tout le territoire français. Site web : www.total.direct-energie.com Contacts presse LEWIS Morgane Joffredo / Julia Dubois / Virginie Jullion EasyVistaFr@teamlewis.com 01 85 65 86 34 / 12 / 03 Communiqué de presse APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2020 Noisy-le-Grand, France, le 15 juillet 2020, 18h00 - EASYVISTA (FR0010246322 - ALEZV Eligible PEA PME), acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd'hui l'approbation de l'ensemble des résolutions de l'Assemblée Générale Mixte. L'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'EASYVISTA s'est réunie le 26 juin 2020 à 10 heures au siège social de la Société, à Noisy-Le-Grand, sous la présidence de Monsieur Sylvain Gauthier, Directeur Général et Président du conseil d'administration. Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-31 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister. Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l'Assemblée. 29 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 1.246.523 actions et droits de vote attachés (soit plus de 20% des titres ayant droit de vote). Les actionnaires d'EASYVISTA ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises dont notamment : les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

l'affectation du résultat de l'exercice ;

les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

137 886,13 € en espèce. Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de : ACHAT 909 titres 41 580,00 € 20 transactions VENTE 562 titres 27 408,30 € 26 transactions Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 357 titres,

152 403,70 € en espèce. Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition : 4 415 titres,

Acquisition de nouveaux clients au T2 sur les verticales stratégiques Noisy-le-Grand, France, le 22 juillet 2020, 18h00 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Service Management en Europe et aux États-Unis,annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2020. CA en M€ S1 2019 S1 2020 (*) Variation Licences renouvelables 10,0 8,4 -16% Managed services 0,9 1,5 +71% Anciens contrats SaaS 4,7 3,1 -35% Maintenance 2,8 2,7 -4% Total CA récurrent 18,4 15,6 -15% Licences classiques 1,5 1,4 -5% Conseil et formation 3,2 3,1 -2% CA consolidé 23,0 20,1 -13% * Données non auditées Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d'EasyVista, déclare : « Comme attendu, ce semestre a été marqué par un recul conjoncturel dans l'acquisition de nouveaux clients. La pandémie liée au Covid-19a, en effet, incité de nombreuses organisations à décaler leurs projets digitaux afin de se concentrer sur la continuité de leurs opérations. Malgré un repli notable du nombre d'opportunités commerciales générées sur la période, nous avons été en mesure de signer plusieurs contrats structurants en Europe comme aux Etats-Unis.Associée à la bonne maîtrise des coûts sur la période, EasyVista anticipe un résultat net positif sur le semestre. Néanmoins, les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d'établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement, mais i) les cycles de décision s'allongent et des reports de projets restent possibles et ii) les effets du repli du nombre d'opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s'étendre sur plusieurs trimestres successifs, ce qui ne permettra pas de réaliser de croissance sur l'exercice 2020 et ne permet pas à ce stade de prévisions fiables sur 2021. » EasyVista enregistre au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 20,1 M€, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables qui s'établissent à 8,4 M€ au premier semestre. L'impact de la pandémie sur la génération de nouveau business ressort plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 M€. Cette inflexion commerciale s'est matérialisée au travers de la signature de plusieurs nouveaux contrats structurants, notamment dans le secteur public avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en France, et aux Etats-Unis avec le Rady Children's Hospital à San Diego et le Wake Technical Community College, l'un des plus importants groupes universitaires en Caroline du Nord avec plus de 70 000 étudiants. Dans le secteur privé, EasyVista s'est distingué en signant avec FranFinance, filiale de Société Générale Page 1 sur 3 Communiqué de presse dans le crédit à la consommation, et la Matmut en France. Outre-Atlantique, le groupe fournit désormais sa solution à Coretelligent. En Europe du Sud, le groupe a signé avec le groupe italien Pelligrini, un acteur majeur de la restauration collective employant plus de 7.000 personnes. L'évolution des autres lignes d'activité reflète le prolongement des tendances, déjà à l'œuvre au cours du premier trimestre et qui, pour la plupart, sont sans lien direct avec la crise liée à la pandémie. Les Managed services ont progressé de 71% pour atteindre 1,5 M€ sur la période, comparé à 0,9 M€ au premier semestre 2019, traduisant l'adhésion continue des clients aux prestations récurrentes d'hébergement des licences renouvelables. Les contrats classiques SaaS ont affiché une baisse de 35% à 3,1 M€, recul structurel lié au transfert mécanique des clients du mode SaaS historique vers les licences renouvelables. L'activité Maintenance est restée stable à 2,7 M€ à l'instar des licences classiques qui se sont établies à 1,4 M€. Le prix de 70 euros par action valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros sur une base entièrement diluée. Ce prix extériorise des primes de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse. EasyVista est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise. EasyVista, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client. Leader européen, EasyVista réalise aujourd'hui plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'international, en particulier en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et en Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie) où la Société dispose de bureaux. Eurazeo PME apportera son expertise et des moyens financiers supplémentaires à la société pour soutenir son développement, en particulier à l'international, ainsi que sa en ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription sur la base d'un capital au 9 juillet 2020 comprenant 1.702.444 actions représentant 2.198.248 droits de vote théoriques et après prise en compte de l'exercice des 6.400 options visées ci-dessus. donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles. | 1 | 2668979.3 politique de croissance externe. Aux côtés d'Eurazeo PME, les fondateurs, Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed (et, le cas échéant, certains actionnaires historiques de référence) continueront d'accompagner le développement de la Société et apporteront une partie de leurs titres au véhicule dédié susvisé. Sous réserve de l'acquisition du Bloc de Contrôle, le véhicule dédié susvisé déposerait à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des titres émis par la société, au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (moins tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique) 4 et de 45,88 euros par bon de souscription d'action5. La signature des accords définitifs ne pourra intervenir qu'à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel d'EasyVista et la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle restera quant elle soumise à l'approbation de l'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration. La cotation des actions EasyVista, suspendue ce jour, reprendra à compter du 24 juillet 2020. Le dépôt de l'offre publique devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2020. Ledouble SAS (représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté) a été désigné par le conseil d'administration en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF et l'AMF n'a pas exercé son droit d'opposition à cette nomination. Le conseil d'administration de la Société qui s'est tenu le 22 juillet 2020 a accueilli favorablement l'opération, sans préjudice de l'examen de la documentation d'offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible et de l'avis motivé qui sera formulé par le conseil d'administration sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant en cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle. correspondant au prix de 70 euros par action (sous déduction d'éventuels intérêts perçus) dans la mesure où les obligations sont convertibles à tout moment à l'initiative des obligataires à hauteur d'une action ordinaire de la société par obligation convertible. correspondant au prix de 70 euros par action sous déduction du prix d'exercice du bon de souscription. | 2 | 2668979.3 A propos d'Eurazeo Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

propos d'EasyVista

CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE PIERRE BERNARDIN VIRGINIE CHRISTNACHT HAVAS PARIS DIR. RELATIONS INVESTISSEURS DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION MAEL EVIN mail : pbernardin@eurazeo.com mail: vchristnacht@eurazeo.com mail: mael.evin@havas.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 Tel: +33 1 44 15 76 44 Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 CONTACTS EASYVISTA LOUIS-VICTOR DELOUVRIER EMMANUEL HUYNH NEWCAP COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS mail : easyvista@newcap.eu Tél : +33 (0)1 44 71 98 53 | 3 | 2668979.3 Communiqué de presse RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020 Baisse du chiffre d'affaires impactant significativement la rentabilité sur la période

Confirmation des fondamentaux mais manque de visibilité sur l'activité au cours des prochains trimestres

Rappel du projet d'acquisition d'un bloc majoritaire d'EasyVista par Eurazeo PME, agissant de concert avec les fondateurs d'Easyvista, certains actionnaires historiques de référence et différents investisseurs financiers, au prix de 70€ par action et, le cas échéant, lancement d'une OPA sur le solde des titres EasyVista Noisy-le-Grand, France, le 15 septembre 2020, 18h00 - EasyVista (FR0010246322 - ALEZV - Éligible PEA PME), acteur majeur de l'IT Service Management en Europe et aux États-Unis,annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2020. Normes françaises (audit en cours), en M€ S1 2019 S1 2020 (*) Variations Chiffre d'affaires consolidé 22,92 19,93 -13,1% Achats et charges externes -6,26 -5,99 -4% Dont Frais marketing -0,84 -0,57 -32% Charges de personnel -12,16 -11,4 -6% Impôts et taxes -0,46 -0,41 -11% EBITDA (EBE**) 4,06 2,30 -43% En % du CA 18% 12% -6 pts Dotations aux amortissements/provisions -0,29 -0,47 n.s. Autres charges/produits 0,02 -0,12 n.s. Résultat d'exploitation 3,77 1,54 -59% En % du CA 16% 8% -9 pts Résultat financier 0,18 -0,24 n.s. Résultat courant avant impôt 3,95 1,29 -67% Résultat exceptionnel -0,31 -0,19 n.s. Impôts (yc impôts différés) -1,01 -0,22 -78% Résultat net 2,63 0,88 -67% En % du CA 11% 4% -7 pts Données non auditées

Excédent Brut d'Exploitation Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d'EasyVista, déclare : « L'ajustement de nos charges a permis malgré la baisse du revenu de conserver une rentabilité significative. Nos fondamentaux, à savoir la part récurrente importante du chiffre d'affaires, l'adéquation de notre offre technologique avec le mouvement de digitalisation des processus métiers et, enfin, la solidité financière du groupe renforcée par un prêt garanti par l'Etat de 8 millions d'euros, nous permettent d'afficher un profil de résilience solide, tout en écartant l'hypothèse d'un plan d'adaptation de la structure de coûts fixes. Cependant, compte tenu de la persistance de la pandémie et du manque de visibilité sur la sortie de crise, les perspectives d'un retour vers une dynamique commerciale positive à court terme demeurent faibles du Page 1 sur 3 Communiqué de presse fait de l'allongement des cycles de décision de nos clients. Si nos ambitions restent intactes à plus longue échéance, soutenues par le renforcement des drivers structurels du marché à la suite de la pandémie et par les atouts incontournables de nos produits, distingués par le cabinet Gartner année après année pour leur retour sur investissement rapide et leur simplicité d'usage, cette période d'incertitude nous incite à privilégier une stratégie de développement plus prudente. Dans ce contexte, EasyVista n'estime pas être en mesure de réaliser de croissance sur l'année 2020. Pour autant, nous comptons maintenir au cours des prochains trimestres nos investissements marketing et technologiques afin de ne pas obérer notre capacité à réactiver notre plein potentiel de croissance lors du redémarrage de l'économie ». Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 en recul de 13% Pour rappel, EasyVista a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 19,9 M€, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019, impacté par la baisse des licences renouvelables qui se sont établies à 8,4 M€. L'impact de la pandémie sur la génération de nouveau business est ressorti plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 M€. En dépit du contexte économique difficile, le groupe a gagné plusieurs nouveaux contrats structurants, notamment dans le secteur public avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en France, et aux Etats-Unis avec le Rady Children's Hospital à San Diego et le Wake Technical Community College, l'un des plus importants groupes universitaires en Caroline du Nord avec plus de 70.000 étudiants. Dans le secteur privé, EasyVista s'est distingué en signant avec FranFinance, filiale de Société Générale dans le crédit à la consommation et la Matmut en France. Outre-Atlantique, le groupe fournit désormais sa solution à Coretelligent. En Europe du Sud, le groupe a signé avec le groupe italien Pellegrini, un acteur majeur de la restauration collective employant plus de 7.000 personnes. Résultats semestriels 2020 significativement impactés par la pandémie Sur la période, l'EBITDA s'élève à 2,3 M€, soit 12% du chiffre d'affaires, représentant une baisse de 43% par rapport au premier semestre 2019, conséquence d'un recul significatif des revenus de 13% tandis que les charges d'exploitation externes, majoritairement fixes, affichent un repli limité de 6% à 17,4 M€. La baisse des dépenses opérationnelles a principalement concerné les charges de personnel et les coûts variables d'exploitation liés aux infrastructures d'hébergement. Les dépenses de personnel sont en recul de 6% à 11,4 M€, au 30 juin 2020, compte tenu, pour l'essentiel, de la baisse des rémunérations variables des commerciaux et managers ainsi que de la maîtrise des plans de recrutement. Au 30 juin 2020, EasyVista compte 221 collaborateurs contre 210 au 30 juin 2019. Après prise en compte de ces éléments, et déduction faite des dotations aux amortissements et provisions, la marge d'exploitation ressort à 8% du chiffre d'affaires contre 16% lors de la même période l'an dernier. Les charges financières, maîtrisées sur la période, correspondent principalement au versement des intérêts liés aux obligations convertibles et aux intérêts des prêts et concours bancaires. L'évolution du résultat financier, qui s'établit à -0,24 M€ contre +0,18 M€ au 30 juin 2019, découle principalement de la hausse du taux de change moyen euro/dollar sur la période par rapport au premier semestre 2019. Après intégration de ces éléments ainsi que de charges exceptionnelles de 0,19 M€, et d'une charge d'impôt de 0,22 M€, le résultat net affiche une marge de 4% du chiffre d'affaires contre 11% au premier semestre 2019. Page 2 sur 3 Communiqué de presse Stratégie et perspectives Les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d'établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement mais : les cycles de décision s'allongent et des reports de projets restent possibles, et

les effets du repli du nombre d'opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s'étendre sur plusieurs trimestres successifs. Dans ces conditions, Easyvista anticipe une baisse de son revenu 2020 par rapport à celui de 2019. Toutefois, le groupe confirme son profil de résilience solide, compte tenu des éléments ci-dessous attestant de la solidité des fondamentaux : trésorerie disponible de plus de 10 M€ au 30 juin 2020, après obtention d'un PGE de 8 M€,

trajectoire continue de réduction de la consommation de trésorerie liée à l'activité (proche de 0 au premier semestre 2020),

maintien d'une part importante de revenus récurrents représentant près de 80% du chiffre d'affaires global sur la période. Pour rappel, l'offre publique d'Eurazeo PME et des autres membres du concert susvisé, sous réserve de l'acquisition du bloc majoritaire d'EasyVista, devrait intervenir dans le courant du 4e trimestre 2020. Pour plus de détails sur l'opération, voir le communiqué du 23 juillet 2020, annonçant l'entrée en négociations exclusives entre Eurazeo PME et des actionnaires et des porteurs d'obligations convertibles. Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020, le 15 octobre 2020 À propos d'EasyVista EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients. Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc. Contacts EASYVISTA NewCap Amélie Aliasghari Communication financière aaliasghari@easyvista.com et relations investisseurs 01 55 85 91 13 Louis-Victor Delouvrier / Emmanuel Huynh easyvista@newcap.eu 01 44 71 98 53 Page 3 sur 3 SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS RELATIFS A L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D'EASYVISTA Paris, le 18 septembre 2020 A la suite de l'annonce, le 23 juillet 2020, de l'entrée en négociations exclusives d'un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l'acquisition, par voie de cession et d'apport, d'un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques1 de la société EasyVista (« EasyVista » ou la « Société ») et de 125 000 obligations convertibles2 auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence (le « Bloc de Contrôle »), les instances représentatives du personnel de la Société ont été consultées et ont rendu unanimement un avis favorable concernant cette opération. Le 16 septembre 2020, les fondateurs de la Société (Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse unilatérale d'achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des actions de la Société détenues par ces derniers à un prix de 70 euros par action3 ont été signés le 17 septembre 2020. L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre dernier, la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait intervenir dans les tous prochains jours. Ainsi, au résultat de l'opération envisagée : EasyVista Holding fera l'acquisition de 433 583 actions auprès des fondateurs, de 325 509 actions auprès de certains actionnaires historiques (Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales et Very SAS (ensemble, les « Actionnaires Historiques ») 4 , de 222 891 actions et de 125 000 obligations convertibles auprès d'investisseurs tiers, et

») , de 222 891 actions et de 125 000 obligations convertibles auprès d'investisseurs tiers, et EasyVista Holding se verra également apporter 167 143 actions par les fondateurs. Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6 400 options, 1 708 844 actions représentant 2 204 648 droits de vote théoriques

2 Donnant droit à obtenir, après conversion, 125 000 actions nouvelles

3 Il est rappelé que les obligations convertibles seront acquises à un prix de 70 euros par obligation convertible sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations

4 Les Actionnaires Historiques ont vocation à regrouper leurs participations au sein d'un véhicule dédié dont le représentant légal sera M. Alain Roubach | 1 | EasyVista Holding détiendra ainsi à l'issue de l'opération 1 149 1265 actions de la Société et 125 000 obligations convertibles6. Postérieurement à l'acquisition du Bloc de Contrôle, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les Actionnaires Historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital7, Momentum Invest et Isatis Capital8), déposeront, à titre obligatoire, une offre publique simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique)9 et de 45,88 euros par bon de souscription d'action10. Il est enfin rappelé que Ledouble SAS (représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté) a été désigné par le conseil d'administration de la Société en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique. En ce compris 6 400 actions issues de l'exercice d'options de souscription Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant sur 5 167 actions Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity

8 Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital

9 Correspondant au prix de 70 euros par action (sous déduction d'éventuels intérêts perçus) dans la mesure où les obligations sont convertibles à tout moment à l'initiative des obligataires à hauteur d'une action ordinaire de la société par obligation convertible

10 Correspondant au prix de 70 euros par action sous déduction du prix d'exercice du bon de souscription | 2 | A propos d'Eurazeo Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

propos d'EasyVista

CONTACTS EASYVISTA LOUIS-VICTOR DELOUVRIER EMMANUEL HUYNH NEWCAP COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS mail : easyvista@newcap.eu Tél : +33 (0)1 44 71 98 53 CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE PIERRE BERNARDIN VIRGINIE CHRISTNACHT HAVAS PARIS DIR. RELATIONS INVESTISSEURS DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION MAEL EVIN mail : pbernardin@eurazeo.com mail: vchristnacht@eurazeo.com mail: mael.evin@havas.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 Tel: +33 1 44 15 76 44 Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 | 3 | REALISATION DE L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D'EASYVISTA Paris, le 23 septembre 2020 EasyVista Holding, une société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis au prix de 70 euros par action, un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques1 de la société EasyVista (« EasyVista » ou la « Société ») et de 125.000 obligations convertibles2, au prix de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations) auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence, conformément aux communiqués du 23 juillet et du 18 septembre 2020. EasyVista Holding détient ainsi à l'issue de l'opération 1.149.1263 actions de la Société et 125.000 obligations convertibles4. A l'issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les Actionnaires Historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital5, Momentum Invest et Isatis Capital6), déposeront dans les prochains jours un projet d'offre obligatoire simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique) et de 45,88 euros par bon de souscription d'action. Le conseil d'administration de la Société émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à quinze jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d'information. Le rapport de l'expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse. Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6.400 options, 1.708.844 actions représentant 2.204.648 droits de vote théoriques. Donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles. En ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant sur 5.167 actions Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity. Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital | 1 | EUI-1208003938v4 A propos d'Eurazeo Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid. Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

propos d'EasyVista

| 2 | EUI-1208003938v4 CONTACTS EASYVISTA LOUIS-VICTOR DELOUVRIER EMMANUEL HUYNH NEWCAP COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS mail : easyvista@newcap.eu Tél : +33 (0)1 44 71 98 53 CONTACTS EURAZEO CONTACT PRESSE PIERRE BERNARDIN VIRGINIE CHRISTNACHT HAVAS PARIS DIR. RELATIONS INVESTISSEURS DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION MAEL EVIN mail : pbernardin@eurazeo.com mail: vchristnacht@eurazeo.com mail: mael.evin@havas.com Tél : +33 (0)1 44 15 16 76 Tel: +33 1 44 15 76 44 Tel: +33 (0)6 44 12 14 91 | 3 | EUI-1208003938v4 Communiqué de presse EasyVista classé dans le Magic Quadrant ITSM de Gartner 2020, pour la 9ème année consécutive L'engagement d'EasyVista à founir aux entreprises des solutions ITSM agiles, simples et avec un des meilleurs TCO du marché, mais aussi sa capacité à s'adapter aux différents niveaux de maturité des organisations IT, ont été récompensés cette année encore par Gartner. Paris, le 13 octobre 2020 - EasyVista, fournisseur mondial de solutions intelligentes et automatisées d'Entreprise Service Management (ESM) et de Self-Help, révèle aujourd'hui son classement au Magic Quadrant 2020 dans la catégorie IT Service Management (ITSM). Une nouvelle fois, EasyVista a été sélectionné pour figurer parmi les 11 éditeurs incontournables de plateformes d'ITSM, offrant toutes les fonctionnalités requises pour répondre aux besoins des entreprises en matière de gestion des services IT. EasyVista obtient ce statut pour la 9e année consécutive. Notre engagement pour l'innovation et la transformation numérique de nos clients, l'importance que nous accordons à leur réussite et nos solides performances en matière de vente nous ont ouvert, cette année encore, les portes du Magic Quadrant ITSM de Gartner », se réjouit Jamal Labed, Co-fondateur et DG d'EasyVista. « Plus que jamais, notre stratégie d'investissement pour l'automatisation des services, notre mobilisation en faveur d'une transformation rapide de l'environnement de travail, notre volonté d'offrir un coût total de possession aussi faible que possible, se révèle indispensable au regard des besoins du marché. Nous sommes fiers de figurer dans ce classement cette année encore, et d'être distingués aux côtés d'autres leaders de l'ITSM. » EasyVista se distingue tout particulièrement sur les critères suivants : Des clients fidèles et satisfaits. EasyVista a à cœur de construire des relations pérennes avec ses clients, leur donnant par exemple la possibilité d'évaluer les fonctionnalités et améliorations proposées des nouvelles versions produits, dans le cadre de programmes « d'Early Adopters ». 2019 a été une année fructueuse en matière de fidélisation client.

EasyVista a à cœur de construire des relations pérennes avec ses clients, leur donnant par exemple la possibilité d'évaluer les fonctionnalités et améliorations proposées des nouvelles versions produits, dans le cadre de programmes « d'Early Adopters ». 2019 a été une année fructueuse en matière de fidélisation client. Le coût total de possession ( Total cost of Ownership ). Par comparaison avec les solutions concurrentes, celles d'EasyVista font partie des moins onéreuses du marché en intégrant coût d'acquisition, de déploiement et de maintien en conditions opérationnelles (MCO).

Par comparaison avec les solutions concurrentes, celles d'EasyVista font partie des moins onéreuses du marché en intégrant coût d'acquisition, de déploiement et de maintien en conditions opérationnelles (MCO). La croissance de l'entreprise. EasyVista a bénéficié d'une forte croissance des revenus sur les deux dernières années au regard de sa taille, une croissance rendue possible notamment grâce une stratégie de développement renforcée des marchés américain et français. La solution Self-Help d'EasyVista, couplée à la plateforme de Service Management permet de proposer une expérience du parcours client dans son intégralité et donc de répondre aux besoins du marché . » ajoute Jamal Labed . « Alors que les entreprises ont dû plus que jamais maîtriser et optimiser leurs coûts de fonctionnement, tout en réinventant les services fournis à leurs collaborateurs et leurs clients, nous sommes particulièrement fiers d'avoir été capables de maintenir notre croissance et nos investissements pour continuer à répondre aux besoins de nos clients ». Veuillez cliquer icipour télécharger gratuitement le rapport complet du Magic Quadrant 2020 du Gartner pour les outils ITSM. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. A propos d'EasyVista EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextu