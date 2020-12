EasyVista : Offre publique d'achat – Note en réponse établie par la société EasyVista

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS, LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS DE LA SOCIETE INITIEE PAR EASYVISTA HOLDING PRESENTEE PAR Banque présentatrice et garante NOTE EN REPONSE ETABLIE PAR LA SOCIETE EASYVISTA En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») a apposé le visa n°20-608 en date du 18 décembre 2020 sur la présente note en réponse (la « Note en Réponse »). Cette Note en Réponse a été établie par Easyvista et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de l'article L. 621-8-1 I du code monétaire et financier, a été attribué après que l'AMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible et si les informations qu'il contient sont cohérentes ». Il n'implique ni approbation de l'opportunité de l'opération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. AVIS IMPORTANT En application des articles 231-19 et 261-1 I, 1°, 2°, 4°, 5° et II du règlement général de l'AMF, le rapport de Ledouble SAS, agissant en qualité d'expert indépendant, est inclus dans la présente Note en Réponse. Conformément aux dispositions de l'article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237- 1 et suivants du règlement général de l'AMF, dans le cas où, à l'issue de la présente offre publique d'achat, le nombre d'actions Easyvista non présentées par les actionnaires minoritaires (à l'exception des actions auto-détenues par Easyvista et des actions gratuites qui font l'objet d'un mécanisme de liquidité) ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote d'Easyvista, Easyvista Holding a l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de trois (3) mois à l'issue de la clôture de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Easyvista non présentées à la présente offre publique d'achat (autres que les actions auto-détenues par Easyvista et les actions gratuites qui font l'objet d'un mécanisme de liquidité), moyennant une indemnisation unitaire égale au prix unitaire des actions de la présente offre publique d'achat.

Easyvista Holding a également l'intention, dans le cas où, à l'issue de la présente offre publique d'achat, les actions susceptibles d'être créées par conversion des obligations convertibles Easyvista et par exercice des bons de souscription d'actions Easyvista non présentés à la présente offre publique d'achat, une fois additionnées avec les actions Easyvista existantes non présentées à la présente offre publique d'achat (à l'exception des actions auto-détenues par Easyvista et des actions gratuites qui font l'objet d'un mécanisme de liquidité), ne représenteraient pas plus de 10% de la somme des titres de capital Easyvista existants et susceptibles d'être créés, de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de (3) trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire visant les obligations convertibles Easyvista et les bons de souscription d'actions Easyvista non présentés à la présente offre publique d'achat, moyennant une indemnisation unitaire égale au prix des obligations convertibles et des bons de souscription d'actions dans le cadre de la présente offre publique d'achat. La présente Note en Réponse est disponible sur les sites Internet de la Société et de l'AMF (www.amf- france.org). Elle peut être obtenue sans frais auprès de : Easyvista Immeuble Horizon 1 10 allée Bienvenue 93160 Noisy-Le-Grand Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Easyvista seront mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de la présente offre publique d'achat, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF. Un communiqué de presse sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents. 2

1. PRESENTATION DE L'OFFRE En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 235-2 du règlement général de l'AMF, Easyvista Holding, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 850 982 315 (l'« Initiateur »), contrôlée par Eurazeo PME III-A, Eurazeo PME III-B et Eurazeo PME Easyvista Fund1 (ensemble les « Fonds Eurazeo PME »), lesquels agissent de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec (x) les fondateurs de la Société, Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier (ensemble, les « Fondateurs ») et leur société holding commune Finatec2, (y) certains actionnaires historiques de la Société (Alclan3, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales (« APICA »)4, et Very SAS5 (ensemble, les Actionnaires Historiques »), ainsi que Kimem 6 ICVR »), Momentum Invest Finances et Momentum Invest I (« Momentum Invest ») et FCPI Sino-French SME Fund II (« Cathay », ensemble avec ICVR et Momentum Invest, les « Co- Investisseurs Financiers ») (ci-après désignés ensemble le « Consortium » et avec l'Initiateur le « Concert »), propose de manière irrévocable à l'ensemble des actionnaires, des porteurs d'obligations convertibles (les « Obligations Convertibles ») et des porteurs de bons de souscription d'actions (les BSA ») de la société Easyvista, société anonyme, dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 347 848 947 (« Easyvista » ou la « Société » et, ensemble avec ses filiales directes ou indirectes, le « Groupe »), d'acquérir en numéraire (l' « Offre ») dans les conditions décrites ci- après :

») de la société Easyvista, société anonyme, dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 347 848 947 (« » ou la « » et, ensemble avec ses filiales directes ou indirectes, le « »), d'acquérir en numéraire (l' « ») dans les conditions décrites ci- après : la totalité de leurs actions de la Société (les « Action s », et ensemble avec les Obligations Convertibles et les BSA, les « Titres ») au prix de 70 euros par Action (le « Prix de l'Offre des Actions ») ; la totalité de leurs Obligations Convertibles 7 Prix de l'Offre des Obligations Convertibles ») ; et

Les Fonds Eurazeo PME sont gérés par la société de gestion Eurazeo PME, société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance, dont le siège social est situé au 1 rue Georges Berger, 75017 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 414 908 624. Société civile dont le siège social se situe 6 allée des Ifs, 77600 Bussy-Saint-Georges et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 505 090 241 et dont l'intégralité du capital social est détenue par les Fondateurs à l'exception d'une action de préférence de type golden share détenue par Eurazeo PME III-A. Société civile au capital de 2.193.985,20 euros ayant son siège social au 94 rue Michel-Ange, 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 403 792 088. Société par actions simplifiée au capital de 37.816 euros ayant son siège social 59 avenue d'Iéna 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 490 962 750. Société par actions simplifiée au capital de 15.200.000,00 euros ayant son siège social 8 avenue d'Eylau, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 512 116 351. Les Actionnaires Historiques ont regroupé leurs participations dans Easyvista Holding au sein de Kimem dont le représentant légal est M. Alain Roubach. Ce dernier est entré au capital de la Société en 2000 avant son introduction en bourse et a depuis participé à son développement. Il a siégé pendant près de quinze ans au conseil d'administration de la Société. A la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 5

la totalité de leurs BSA au prix de 45,88 euros par BSA. Les Actions sont admises aux négociations sur Euronext Growth (« Euronext Growth ») sous le code ISIN FR0010246322 (mnémonique : ALEZV.PA). Les Obligations Convertibles et les BSA ne sont admis aux négociations sur aucun marché. L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur le 22 septembre 2020 (la « Date de Réalisation »), par voie de cession et d'apport, de 1.149.126 Actions, au Prix de l'Offre des Actions, représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société8 et de 125.000 Obligations Convertibles9, au Prix de l'Offre des Obligations Convertibles (l' « Acquisition des Blocs », et ensemble avec l'Offre, l' « Opération »), auprès (x) des Fondateurs, Finatec et Nexgen Finance10 (Nexgen Finance, ensemble avec Finatec, les « Holdings »), (y) des Actionnaires Historiques, et (z) d'autres actionnaires et porteurs d'Obligations Convertibles de référence de la Société. Les conditions et modalités de l'Acquisition des Blocs sont décrites à la section 1.1.2 de la Note en Réponse. Dans la mesure où l'Initiateur a, en conséquence de l'Acquisition des Blocs, franchi les seuils de 50% des titres de capital et des droits de vote de la Société, l'Offre revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 433-3, II du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF. la suite de la conclusion d'engagements d'apport à l'Offre avec plusieurs actionnaires de la Société décrits à la section 5.6 de la Note en Réponse et de l'acquisition des Actions Additionnelles (tel que ce terme est défini ci-dessous) depuis le dépôt du projet de note d'information initial auprès de l'AMF le 29 septembre 2020 (le « Projet de Note d'Information Initial »), l'Initiateur a souhaité reconsidérer les termes de l'Offre afin de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l'Offre dans l'hypothèse où les conditions en seraient réunies et a déposé le 3 décembre 2020 un complément au Projet de Note d'Information Initial. La Société a quant à elle déposé un projet de note en réponse auprès de l'AMF le 21 octobre 2020 (le Projet de Note en Réponse Initial ») et a déposé le 3 décembre 2020 un complément au Projet de Note en Réponse Initial. Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. Ces Obligations Convertibles ont été converties en Actions le 14 décembre 2020. Société civile dont le siège social se situe 6 allée des Ifs, 77600 Bussy-Saint-Georges et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 794 641 688 et dont le capital social est détenu à hauteur de 30% par Sylvain Gauthier et à hauteur de 70% par ses enfants. 6

L'Offre porte sur : la totalité des Actions non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert :

qui sont d'ores et déjà émises, à l'exception des Actions auto-détenues par la Société 11 qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de la conversion des Obligations Convertibles non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des BSA, non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 7.500 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des options de souscription d'actions attribuées par la Société (les « Options »), soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 6.500 Actions ;

soit, ainsi, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre total maximum de 592.206 Actions visées par l'Offre et, compte tenu de l'acquisition par l'Initiateur sur le marché de 79.000 Actions et de la conversion de 23.232 Obligations Convertibles en Actions le 14 décembre 2020, à la date de la Note en Réponse, un nombre total maximum de 513.206 Actions ; la totalité des Obligations Convertibles émises par la Société non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Obligations Convertibles, étant précisé qu'à la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions ; et

la totalité des BSA émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 7.500 BSA. Il est précisé ainsi qu'indiqué ci-dessus que l'Offre ne porte pas sur les 2.000 actions gratuites attribuées par la Société à certains salariés du Groupe en vertu d'une décision du conseil d'administration du 30 août 2019 dans la mesure où la période de conservation de ces actions gratuites n'aura pas expiré avant la clôture de l'Offre (les « Actions Gratuites Indisponibles »). La situation des bénéficiaires d'actions gratuites dans le cadre de l'Offre, en ce compris des titulaires d'Actions Gratuites Indisponibles, est décrite à la section 1.2(e) de la Note en Réponse. 11 L'Offre ne vise pas les 2.744 Actions auto-détenues par la Société, lesquelles, conformément à la décision du conseil d'administration de la Société en date du 20 octobre 2020, ne seront pas apportées à l'Offre par la Société. 7

L'Initiateur s'était réservé la faculté, depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, et jusqu'à l'ouverture de l'Offre, d'acquérir des Actions, des Obligations Convertibles et des BSA, dans les limites visées à l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF, soit au cas présent 166.492 Actions, 6.969 Obligations Convertibles et 2.250 BSA. Depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, et à la date de la Note en Réponse, l'Initiateur a fait l'acquisition de 79.000 Actions sur le marché au prix de 70 euros par Action qui ne sont donc plus visées par l'Offre (les « Actions Additionnelles »). A l'exception des BSA et des Options, il n'existe, à la date de la Note en Réponse, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.12 L'Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF. Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, l'Offre est présentée par Natixis qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur relatifs à l'Offre. Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société seront déposées auprès de l'AMF et mises à disposition du public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF. 1.1 Contexte de l'Offre 1.1.1 Présentation de l'Initiateur L'Initiateur est une société par actions simplifiée de droit français constituée pour les besoins de l'Opération. La majorité du capital et des droits de vote de l'Initiateur est détenue par les Fonds Eurazeo PME. La société Eurazeo PME est une société de gestion agréée par l'AMF, filiale d'Eurazeo S.E., et est dédiée à l'accompagnement des PME françaises, dont la valeur d'entreprise est comprise entre 50 et 200 millions d'euros, en vue de leur développement en particulier à l'international. Eurazeo S.E. est une société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Le solde du capital de l'Initiateur est détenu par (i) les Fondateurs (directement et indirectement via leur société holding commune Finatec) qui ont apporté une partie de leurs Actions à l'Initiateur, (ii) les Actionnaires Historiques via Kimem qui ont réinvesti une partie du produit de cession de leurs Actions dans l'Initiateur et (iii) les Co-Investisseurs Financiers. Ces opérations ont été réalisées en application d'un protocole d'investissement qui fait l'objet d'une description à la section 5.2 de la Note en Réponse. Une répartition du capital et des droits de vote de l'Initiateur à la date de la Note en Réponse figure également à la section 5.2 de la Note en Réponse. 1.1.2 Contexte de l'Offre Acquisition des Blocs par l'Initiateur Eurazeo PME SA est entrée en négociations exclusives avec les Fondateurs et les Holdings le 22 juillet 2020 en vue de procéder, par voie de cession et d'apport, au travers de l'Initiateur, à l'acquisition des Actions détenues par les Fondateurs et les Holdings. 12 A la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 8

Dans cette perspective, l'Initiateur a conclu le 22 juillet 2020 avec les Fondateurs et les Holdings une promesse unilatérale d'achat en vertu de laquelle l'Initiateur s'est engagé à acquérir l'intégralité des 600.726 Actions détenues par les Fondateurs (la « Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs »), par (x) voie de cessions de blocs hors marché de 433.583 Actions en vertu d'un contrat d'acquisition et de cession d'Actions (le « Contrat de Cession d'Actions Fondateurs ») et (y) par voie d'apport de 167.143 Actions à l'Initiateur en vertu d'un protocole d'investissement tel que décrit à la section 5.2 de la Note en Réponse. L'Initiateur a également conclu, sous condition de la conclusion du Contrat de Cession d'Actions Fondateurs : un contrat portant sur l'acquisition par voie de cession de blocs hors marché de 325.509 Actions auprès des Actionnaires Historiques (le « Contrat de Cession d'Actions Historiques ») ; et

») ; et des contrats portant sur l'acquisition par voie de cession (x) de blocs hors marché de 222.891 Actions et (y) de 125.000 Obligations Convertibles 13 14 Actionnaires Minoritaires » et les « Contrats de Cession d'Actions Minoritaires »). L'entrée en négociations exclusives en vue de l'Acquisition des Blocs a été annoncée par voie de communiqué de presse en date du 23 juillet 2020. Par ailleurs, le 22 juillet 2020, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer le cabinet Ledouble SAS représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté en qualité d'expert indépendant (l' « Expert Indépendant ») en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF. La Société a alors mis en œuvre la procédure d'information-consultation de son comité social et économique (le « CSE »), et a également procédé à l'information des salariés au titre des articles L. 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Le 17 septembre 2020, à la suite de l'avis du CSE du 28 juillet 2020 et de l'exercice de la Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs par les Fondateurs et les Holdings le 16 septembre 2020, l'Initiateur, les Fondateurs et les Holdings ont conclu le Contrat de Cession d'Actions Fondateurs et le Protocole d'Investissement (tel que ce terme est défini à la section 5.2 de la Note en Réponse). la suite de l'obtention de l'autorisation de l'autorité autrichienne compétente en matière de contrôle des concentrations intervenue le 15 septembre 2020, l'Acquisition des Blocs a été réalisée le 22 septembre 2020 (la « Date de Réalisation »). Répartition du capital et des droits de vote de la Société la date de la Note en Réponse, le capital social de la Société s'élève à 3.528.444,40 euros, divisé en 1.857.076 Actions d'une valeur nominale de 1,90 euros chacune. Ces Obligations Convertibles ont été converties en Actions le 14 décembre 2020. Avec Isatis Expansion n°2, Isatis Expansion n° 4, Emma Gauthier, Louis Gauthier, Véronique Gauthier, Fondation Terre Solidaire, Paul Labed, Henri Labed, Laurent Asscher, Airtek Capital Group, RTEK II SARL, Philippe Ohannessian, Olivier Lemaistre, Finalem, John R. Prestridge III, Claude Tasserit en tant que vendeurs d'Actions et Isatis Antin FCPI 2013, Isatis Antin FCPI 2014, Isatis Expansion, Isatis Développement n° 3 et Conversion Funding en tant que vendeurs d'Obligations Convertibles. 9

Répartition du capital et des droits de vote de la Société préalablement à l'Acquisition des Blocs la connaissance de la Société, le capital social et les droits de vote de la Société étaient répartis de la façon suivante préalablement à l'Acquisition des Blocs : Nombre Nombre de % de droits de Actionnaire % du capital droits de vote d'Actions vote théoriques théoriques15 Sylvain Gauthier 93.171 5,45% 106.551 4,83% Jamal Labed 213.295 12,48% 345.531 15,67% Nexgen Finance 100.000 5,85% 200.000 9,07% Finatec 194.260 11,37% 197.460 8,96% Actionnaires Historiques 325.509 19,05% 472.682 21,44% Actionnaires Minoritaires 222.891 13,04% 255.276 11,58% Actions auto-détenues16 6.911 0,40% 6.911 0,31% Public 552.807 32,35% 620.237 28,13% Total 1.708.844 100,00% 2.204.648 100,00% Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. 10

Répartition du capital et des droits de vote de la Société postérieurement à l'Acquisition des Blocs, à l'acquisition des Actions Additionnelles et à la conversion de l'intégralité des Obligations Convertibles

la connaissance de la Société, le capital social et les droits de vote de la Société sont répartis de la façon suivante postérieurement à l'Acquisition des Blocs, à l'acquisition des Actions Additionnelles et à la conversion de l'intégralité des Obligations Convertibles : Nombre Nombre de % de droits de Actionnaire % du capital droits de vote d'actions vote théoriques théoriques17 Initiateur 1.353.126 72,86% 1.353.126 71,16% Actions auto-détenues18 2.744 0,15% 2.744 0,14% Public 501.206 26,99% 545.600 28,70% Total 1.857.076 100,00% 1.901.470 100,00% la connaissance de la Société, l'Initiateur ne détenait aucune Action, directement ou indirectement, préalablement à l'Acquisition des Blocs. À la suite de la réalisation de l'Acquisition des Blocs, l'Initiateur est le seul membre du Concert à détenir des Actions de la Société. Valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société Obligations Convertibles la date de la Note en Réponse, à la connaissance de la Société, l'intégralité des Obligations Convertible a été convertie en Actions.

la connaissance de la Société, l'Initiateur ne détenait aucune Obligation Convertible, directement ou indirectement, préalablement à l'Acquisition des Blocs.

la connaissance de la Société, les membres du Concert (à l'exclusion de l'Initiateur) ne détiennent aucune Obligation Convertible.

BSA

la date de la Note en Réponse, il existe 7.500 BSA en circulation dont l'intégralité est exerçable par leur titulaire.

la connaissance de la Société, l'Initiateur ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, aucun BSA. Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. Les actions gratuites attribuées au titre de la troisième tranche du Plan AGA 2018 (i.e., 4.167 actions gratuites) ont été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions du Plan AGA 2018, en conséquence du changement de contrôle résultant de l'Acquisition des Blocs, par voie d'attribution de 4.167 actions auto-détenues. 11

la connaissance de la Société, les membres du Concert (à l'exclusion de l'Initiateur) ne détiennent aucun BSA. Options Le détail des plans d'Options figure à la section 1.2(d) de la Note en Réponse. Actions Gratuites Le détail des plans d'actions gratuites ayant été attribuées par la Société aux salariés ou aux dirigeants du Groupe figure à la section 1.2(e) de la Note en Réponse. Déclarations de franchissements de seuils et d'intentions de l'Initiateur Conformément aux dispositions de l'article L. 233-7 du Code de commerce, des articles 223-11 et suivants et 223-15-1 du règlement général de l'AMF, l'Initiateur a déclaré à la Société et à l'AMF, à la suite de l'Acquisition des Blocs dont la réalisation est intervenue le 22 septembre 2020, avoir franchi à la hausse, à titre individuel et de concert, les seuils légaux de 50% du capital et des droits de vote de la Société. Cette déclaration a fait l'objet d'un avis publié par l'AMF le 25 septembre 2020 sous le numéro n° 220C3882. Par ailleurs, conformément à l'article 8.2 des statuts de la Société et l'article L. 233-7 du Code de commerce, l'Initiateur a déclaré à la Société qu'il avait, à la suite de l'Acquisition des Blocs dont la réalisation est intervenue le 22 septembre 2020, franchi à la hausse, à titre individuel et de concert, tous les seuils de 5% compris entre 0% et 67,25% du capital et compris entre 0% et 64,69% des droits de vote de la Société. 19 L'Initiateur a également déclaré à la Société qu'il avait, à la suite de l'acquisition des Actions Additionnelles dont la réalisation est intervenue le 16, 18 et 21 novembre 2020, franchi à la hausse, à titre individuel et de concert, les seuils de 70% du capital et de 65% et 70% des droits de vote de la Société. 20 Acquisitions de Titres de la Société par l'Initiateur et les autres membres du Concert au cours des douze derniers mois A l'exception de l'Acquisition des Blocs, à la connaissance de la Société, l'Initiateur n'a procédé à aucune acquisition de Titres de la Société au cours des douze derniers mois précédant la réalisation de l'Acquisition des Blocs. À la connaissance de la Société, les membres du Concert n'ont également procédé à aucune acquisition de Titres de la Société à un prix supérieur à celui de l'Offre au cours des douze derniers mois précédant la réalisation de l'Acquisition des Blocs. Autorisations réglementaires L'Offre n'est soumise à l'obtention d'aucune autorisation réglementaire. Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. Sur la base d'un capital de la Société au 30 novembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.753.238 droits de vote théoriques. 12

1.1.3 Motifs de l'Offre La Société est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise. Les solutions proposées sont utilisées par les départements informatiques des entreprises, et leur permettent de répondre aux demandes d'assistance des utilisateurs, internes ou externes. La Société propose également des solutions de bases de connaissances interactives pour l'automatisation des services destinées au sein des entreprises et institutions clientes à un cercle d'utilisateurs plus large que les services informatiques. La Société commercialise deux logiciels : EV Service Manager qui est une plateforme IT service Management (ITSM) correspondant à un centre de services et de support technique répondant aux différents besoins de back office . Ces systèmes de gestion des services reposent sur une Information Technology Infrastructure Library (ITIL) et permettent de gérer, entre autres, des incidents, des problèmes, des changements en production informatique, ainsi que la configuration de matériels et logiciels.

qui est une plateforme IT service Management (ITSM) correspondant à un centre de services et de support technique répondant aux différents besoins de . Ces systèmes de gestion des services reposent sur une (ITIL) et permettent de gérer, entre autres, des incidents, des problèmes, des changements en production informatique, ainsi que la configuration de matériels et logiciels. EV Self Help qui est un logiciel proposant des solutions (Knowledge as a Service) qui permettent, à travers des agents virtuels et de chatbots, de simplifier les activités de service client et de réduire le temps de résolution des problématiques IT, quel que soit le secteur d'activité de l'utilisateur. Ce logiciel renforce l'offre « self care » en réduisant, par exemple, le nombre d'appels reçus par le Service Desk et, par conséquent, le temps de résolution des problématiques IT ainsi que les coûts correspondant à ces services. La Société, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT, et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client. Le Groupe emploie environ 220 personnes et possède trois cloud management centers ainsi que 14 data centers dans le monde. Leader européen, Easyvista réalise aujourd'hui plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'international, en particulier en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et en Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie) où la Société dispose de bureaux. Eurazeo PME SA apportera son expertise et des moyens financiers supplémentaires à la Société pour soutenir son développement, en particulier à l'international, ainsi que sa politique de croissance externe. Il est par ailleurs à noter que le dépôt de Offre par l'Initiateur revêt un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 433-3, II du Code monétaire et financier et des articles 234-2 et 235-2 du règlement général de l'AMF. Les porteurs de titres de la Société sont quant à eux libres d'apporter ou non leurs Titres à l'Initiateur dans le cadre de l'Offre. 1.2 Caractéristiques de l'Offre En application des dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, Natixis, agissant pour le compte de l'Initiateur en qualité d'établissement présentateur, a déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2020 le présent projet d'Offre sous la forme d'une offre publique d'achat portant sur la totalité des Actions, des Obligations Convertibles et des BSA non encore détenus à ce jour, directement ou indirectement, par l'Initiateur ou l'un des membres du Concert. 13

Dans le cadre de l'Offre, laquelle sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF, et notamment de son article 233-1, 1°, l'Initiateur s'engage irrévocablement à acquérir pendant la durée de l'Offre (x) la totalité des Actions apportées à l'Offre au prix de 70 euros par Action, (y) la totalité des Obligations Convertibles apportées à l'Offre au prix de 70 euros par Obligation Convertible moins tous intérêts perçus par les porteurs d'Obligations Convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre21, et (z) la totalité des BSA apportées à l'Offre au prix de 45,88 euros par BSA. L'attention des actionnaires de la Société est attirée sur le fait que, l'Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, l'Offre ne sera pas ré-ouverte à la suite de la publication du résultat définitif de l'Offre. Natixis, en qualité d'établissement présentateur, garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF. Nombre et nature des titres visés par l'Offre la date de la Note en Réponse, à la connaissance de la Société, l'Initiateur détient 1.353.126 Actions représentant 72,86% du capital et 71,16% des droits de vote théoriques de la Société. 22 L'Offre porte sur : la totalité des Actions non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert :

qui sont d'ores et déjà émises, à l'exception des Actions auto-détenues par la Société 23 qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de la conversion des Obligations Convertibles non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des BSA, non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 7.500 Actions ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des Options, soit, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 6.500 Actions ;

A la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. Les 125.000 Obligations Convertibles détenues initialement par l'Initiateur ont été converties en date du 14 décembre 2020. L'Offre ne vise pas les 2.744 Actions auto-détenues par la Société, lesquelles, conformément à la décision du conseil d'administration de la Société en date du 20 octobre 2020, ne seront pas apportées à l'Offre par la Société. 14

soit, ainsi, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre total maximum de 592.206 Actions visées par l'Offre et, compte tenu de l'acquisition par l'Initiateur sur le marché des 79.000 Actions Additionnelles et de la conversion de 23.23 Obligations Convertibles en Actions le 14 décembre 2020, à la date de la Note en Réponse, un nombre total maximum de 513.206 Actions ; la totalité des Obligations Convertibles émises par la Société non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial, un nombre maximum de 23.232 Obligations Convertibles, étant précisé qu'à la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions ; et

la totalité des BSA émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse Initial et à la date de la Note en Réponse, un nombre maximum de 7.500 BSA. Il est précisé que l'Offre ne porte pas sur les Actions Gratuites Indisponibles. La situation des bénéficiaires d'actions gratuites dans le cadre de l'Offre, en ce compris les titulaires d'Actions Gratuites Indisponibles est décrite à la section 1.2(e) de la Note en Réponse. L'Initiateur a toutefois, depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, acquis 79.000 Actions Additionnelles sur le marché au prix de 70 euros par Action qui ne sont donc plus visées par l'Offre. A l'exception des BSA et des Options, il n'existe, à la date de la Note en Réponse et à la connaissance de la Société, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.24 Situation des porteurs d'Obligations Convertibles Le conseil d'administration de la Société a décidé, lors de sa séance du 28 juillet 2016, de procéder à l'émission d'un nombre total de 187.500 Obligations Convertibles25 d'une valeur nominale unitaire de 40 euros, convertibles chacune en une (1) action ordinaire de la Société à tout moment à l'initiative de leur porteur jusqu'à l'échéance des Obligations Convertibles le 31 décembre 2020. A l'échéance, les Obligations Convertibles qui n'auraient pas été converties seront automatiquement remboursées en numéraire avec une prime de conversion égale à 4% par an capitalisé le 1er janvier de chaque année sur le montant principal des Obligations Convertibles à compter de leur date d'émission jusqu'à leur date de remboursement. Les Obligations Convertibles portent intérêts au taux de 5% l'an. Les intérêts sont payables trimestriellement en numéraire. Les Obligations Convertibles ne sont admises aux négociations sur aucun marché. Les porteurs d'Obligations Convertibles ont l'option de céder de gré à gré les Obligations Convertibles dans le cadre de l'Offre ou d'apporter à l'Offre les Actions résultant de la conversion des Obligations Convertibles dès lors que l'Offre vise la totalité des Obligations Convertibles ou les Actions résultant de la conversion des Obligations Convertibles. À la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. A la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. L'émission des Obligations Convertibles a été réalisée en deux tranches avec une première tranche de 76.759 Obligations Convertibles souscrite le 28 juillet 2016 et une seconde tranche de 110.741 Obligations Convertibles souscrite le 7 septembre 2016. 15

Situation du titulaire de BSA La Société a attribué en vertu d'une décision du conseil d'administration en date du 11 septembre 2014 7.500 BSA à Monsieur David Jeffrey Weiss, donnant chacun droit à la souscription d'une action ordinaire de la Société à un prix de de 24,12 euros. Les BSA sont exerçables à tout moment depuis leur souscription et jusqu'au 10 septembre 2024, et sont cessibles. Les BSA ne sont admis aux négociations sur aucun marché. la date de la Note en Réponse, aucun BSA n'a été exercé et le nombre maximum d'Actions susceptibles d'être émises en conséquence de l'exercice des BSA est de 7.500 Actions. Le titulaire des BSA a l'option de céder de gré à gré les BSA dans le cadre de l'Offre ou d'apporter les Actions résultant de l'exercice des BSA dès lors que l'Offre vise la totalité des BSA ou la totalité des Actions susceptibles d'être émises au résultat de l'exercice des BSA. À la connaissance de la Société, l'Initiateur ne détient, directement ou indirectement, aucun BSA. Ainsi que décrit à la section 5.6 de laNote en Réponse, l'Initiateur a par ailleurs conclu un engagement d'apport à l'Offre avec le titulaire des BSA portant sur l'ensemble des 7.500 BSA. Situation des titulaires d'Options La Société a mis en place trois plans d'options de souscription d'actions dont les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-après, en vertu de décisions du conseil d'administration en date du 3 décembre 2013 (le « Plan Options 2013 »), du 23 juin 2017 (le « Plan Options 2017 ») et du 13 février 2018 (le « Plan Options 2018 », ensemble avec le Plan Options 2013 et le Plan Options 2017, les « Plans d'Options »). Il est précisé que l'intégralité des Options attribuées dans le cadre des Plans d'Options, qui n'ont pas encore été exercées ou ne sont pas caduques à la date de la Note en Réponse, sont exerçables par leurs titulaires à la date de la Note en Réponse. Ces Options deviendront caduques si elles ne sont pas exercées au plus tard cinq (5) jours ouvrés avant la date de clôture de l'Offre. Le nombre maximum d'Actions susceptibles d'être émises en cas d'exercice des Options et susceptible d'être apportées à l'Offre est de 6.500 Actions. L'Offre vise la totalité des 6.500 Actions susceptibles d'être émises au résultat de l'exercice des Options. 16

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des Plans d'Options en cours mis en place par la Société à la date de la Note en Réponse : Plan d'Options 2013 Plan d'Options 2017 Plan d'Options 2018 Date de l'assemblée 27 juin 2013 30 juin 2016 16 octobre 2017 générale Date du conseil 3 décembre 2013 23 juin 2017 13 février 2018 d'administration Nombre total 9.000 20.000 (dont 500 8.000 d'Options attribuées Options qui n'ont pu être attribuées en raison du départ du bénéficiaire) Nombre de 10 17 1 bénéficiaires par plan Date d'expiration 3 décembre 2023 30 juin 2027 12 février 2028 Prix d'exercice 17€ 28,80€ 32,40€ Nombre cumulé 3.500 7.812 6.000 d'Options exercées Nombre cumulé 3.500 7.688 (en ce compris les 2.000 d'Options caduques 500 Options visées ci- dessus) Nombre maximum 2.000 4.500 0 d'Actions pouvant être émises à raison de l'exercice des Options Situation des bénéficiaires d'actions gratuites La Société a mis en place deux plans d'actions gratuites dont les principales caractéristiques sont résumées dans le tableau ci-après, en vertu de décisions du conseil d'administration de la Société en date du 13 février 2018 (le « Plan AGA 2018 ») et du 30 août 2019 (le « Plan AGA 2019 »). La situation des bénéficiaires d'actions gratuites dans le cadre du Plan AGA 2018 et du Plan AGA 2019 est la suivante : Les actions gratuites attribuées au titre du Plan AGA 2018 font l'objet d'une acquisition en trois tranches avec (i) une première tranche portant sur 19.367 actions pouvant être acquises au 13 février 2019, (ii) une deuxième tranche portant sur 4.166 actions pouvant être acquises au 13 février 2020, et (iii) une troisième tranche portant sur 4.167 actions pouvant être acquises au 13 février 2021. Les actions gratuites attribuées au titre de la troisième tranche ont été définitivement acquises par leurs bénéficiaires conformément aux dispositions du Plan AGA 2018 en conséquence du changement de contrôle résultant de l'Acquisition des Blocs. Seules les actions gratuites attribuées au titre de la première tranche étaient soumises à une période de conservation qui a pris fin le 13 février 2020. Par conséquent, l'ensemble des actions gratuites attribuées au titre du Plan 2018 sont définitivement acquises et non soumises à une période de conservation à la date de clôture de l'Offre et peuvent être apportées à l'Offre. 17

Les actions gratuites attribuées au titre du Plan AGA 2019 ont été définitivement acquises par leurs bénéficiaires le 30 août 2020. Ces actions gratuites sont toutefois soumises à une période de conservation d'une durée d'un an à compter de leur acquisition définitive, soit jusqu'au 30 août 2021, et ne pourront par conséquent pas être apportées par leurs titulaires à l'Offre. Ces Actions Gratuites Indisponibles sont couvertes par le Mécanisme de Liquidité décrit à la section 5.5 de la Note en Réponse. Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques des plans d'Actions Gratuites en cours mis en place par la Société à la date de la Note en Réponse : Plan AGA 2018 Plan AGA 2019 Date de l'assemblée 16 octobre 2017 27 juin 2019 générale Date du conseil 13 février 2018 30 août 2019 d'administration ayant décidé l'attribution Nombre total 27.700 2.000 d'Actions Gratuites attribuées Nombre de 8 3 bénéficiaires par plan Fin de de la période • 13 février 2019 : 19.367 30 août 2020 d'acquisition des • 13 février 2020 : 4.166 Actions Gratuites • 22 septembre 202026 : 4.167 Fin de la période de 13 février 2020 (Uniquement 30 août 2021 conservation des applicable aux 19.367 actions Actions Gratuites attribuées le 13 février 2019) Nombre d'Actions 24.000 2.000 Gratuites définitivement acquises Nombre d'Actions 3.700 0 Gratuites annulées ou caduques Nombre maximum 0 0 d'Actions Gratuites pouvant encore être acquises 2. AVIS MOTIVE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Conformément aux dispositions de l'article 231-19 4° du règlement général de l'AMF, à la suite du dépôt par l'Initiateur auprès de l'AMF, le 29 septembre 2020, du Projet de Note d'Information Initial, les membres du conseil d'administration de la Société se sont réunis le 20 octobre 2020, sur convocation faite conformément aux statuts de la Société, afin d'examiner l'Offre et de rendre un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. 26 Date du changement de contrôle. 18

L'ensemble des membres du conseil d'administration étaient présents ou représentés, à savoir Monsieur Sylvain Gauthier (président du conseil d'administration et directeur général), Monsieur Jamal Labed (administrateur et directeur général délégué de la Société) et Monsieur David Jeffrey Weiss (administrateur). Les débats et le vote sur l'avis motivé du conseil d'administration se sont tenus sous la présidence de Monsieur Sylvain Gauthier, en qualité de président du conseil d'administration. Préalablement à la réunion, les membres du conseil d'administration ont eu connaissance : de l'avis du comité social et économique de la Société en date du 29 juillet 2020 ;

du Projet de Note d'Information Initial établi par l'Initiateur, déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2020 et contenant les caractéristiques du projet d'Offre, notamment les motifs et intentions de l'Initiateur ainsi que les éléments d'appréciation du prix de l'Offre établis par Natixis en sa qualité d'établissement présentateur de l'Offre,

du rapport de l'Expert Indépendant qui conclut au caractère équitable des conditions de financières de l'Offre pour les actionnaires minoritaires de la Société et autres porteurs de valeurs mobilières,

du Projet de Note en Réponse Initial, et

du projet de communiqué de presse normé relatif au Projet de Note en Réponse Initial établi par la Société en application de l'article 231-26 du règlement général de l'AMF. La délibération du conseil d'administration contenant son avis motivé adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés est reproduite en intégralité ci-dessous : Le Président rappelle au Conseil que les accords suivants ont été conclus, résultant en l'acquisition par EasyVista Holding, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10 Allée Bienvenue - 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 27 EasyVista Holding ») le 22 septembre 2020, par voie de cession et d'apport, de 1.149.126 actions de la Société, au Prix de l'Offre des Actions (tel que ce terme est défini ci-après), représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société 28 Acquisition des Blocs ») :

Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris ») le 22 septembre 2020, par voie de cession et d'apport, de 1.149.126 actions de la Société, au Prix de l'Offre des Actions (tel que ce terme est défini ci-après), représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société ») : un contrat de cession d'actions en date du 17 septembre 2020 entre EasyVista Holding, Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier (ensemble, les « Fondateurs »), la société holding commune des Fondateurs Finatec (R.C.S. 505 090 241) et la société holding familiale de Monsieur Sylvain Gauthier Nexgen Finance (R.C.S. 794 641 688) (Nexgen Finance, ensemble avec Finatec, les « Holdings »), en vertu duquel EasyVista Holding a acquis, par voie de cessions de blocs hors marché, 433.583 actions de la Société détenues par les Fondateurs et les Holdings ;

En cours de transfert au registre du commerce et des sociétés de Bobigny. Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. 19

un protocole d'investissement en date du 17 septembre 2020 tel que modifié par avenant en date du 22 septembre 2020 entre (i) EasyVista Holding, (ii) les fonds Eurazeo PME III A, Eurazeo PME III B et Eurazeo PME Easyvista Fund (les « Fondeurs Eurazeo PME ») 29 Actionnaires Historiques »), et (vi) certains co-investisseurs financiers (Isatis Capital Vie & Retraite, Momentum Invest Finances et Momentum Invest I et FCPI Sino-French SME Fund II) (les « Co-Investisseurs Financiers »), en vertu duquel, notamment, les Fondateurs et Finatec ont apporté 167.143 actions de la Société à EasyVista Holding ;

») »), et (vi) certains co-investisseurs financiers (Isatis Capital Vie & Retraite, Momentum Invest Finances et Momentum Invest I et FCPI Sino-French SME Fund II) (les « »), en vertu duquel, notamment, les Fondateurs et Finatec ont apporté 167.143 actions de la Société à EasyVista Holding ; un contrat en date du 22 juillet 2020 tel que modifié par avenant en date du 17 septembre 2020 portant sur l'acquisition, par EasyVista Holding, par voie de cession de blocs hors marché de 325.509 actions de la Société auprès des Actionnaires Historiques ; et

des contrats en date du 22 juillet 2020 tels que modifiés par avenants en date du 17 septembre 2020 portant sur l'acquisition, par EasyVista Holding, par voie de cession de blocs hors marché (x) de 222.891 actions de la Société et (y) de 125.000 d'obligations convertibles émises par la Société auprès d'autres actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence de la Société. Le Président rappelle également qu'EasyVista Holding bénéficie d'un engagement d'apport conclu avec Madame Samantha Kilvington portant sur 5.167 actions de la Société. Le Président rappelle également que, dans le cadre de l'Acquisition des Blocs, la Société a mis en œuvre la procédure d'information-consultation de son comité social et économique et a également procédé à l'information des salariés au titre des articles L. 23-10-7 et suivants du Code de commerce. Le Président rappelle que le comité social et économique de la Société a émis un avis favorable sur le projet d'Acquisition des Blocs le 29 juillet 2020. Conformément aux dispositions du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 235-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF»), EasyVista Holding, contrôlée par les Fonds Eurazeo PME lesquels agissent de concert avec les Fondateurs, Finatec, les Actionnaires Historiques et les Co-Investisseurs Financiers, a déposé, à la suite de la réalisation de l'Acquisition des Blocs, un projet d'offre publique (l'« Offre») visant : - la totalité des actions de la Société (à l'exception des actions déjà détenues par EasyVista Holding, des actions auto- détenues par la Société et des actions faisant l'objet d'une obligation de conservation) au prix de 70 euros par action (le « Prix de l'Offre des Actions») ; la totalité des obligations convertibles émises par la Société (à l'exception des obligations convertibles déjà détenues par EasyVista Holding) au prix de 70 euros par obligation convertible moins tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre (le « Prix de l'Offre des Obligations Convertibles ») ; et

») ; et la totalité des bons de souscription d'actions émis par la Société (« BSA ») au prix de 45,88 euros par BSA. 29 Fonds gérés par Eurazeo PME (R.C.S. 414 908 624). 20

Le Président rappelle par ailleurs que le 22 juillet 2020, le Conseil a décidé de nommer le cabinet Ledouble SAS, représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté, en qualité d'expert indépendant (l'« Expert Indépendant») en application de l'article 261- 1 I, 1°, 2°, 4° et 5° en vue d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre. Conformément aux dispositions applicables, la proposition de nomination du cabinet Ledouble SAS avait auparavant été soumise à l'AMF qui a confirmé le 21 juillet 2020 son absence d'opposition à cette nomination éventuelle. Le Président rappelle que le cabinet Ledouble SAS a été retenu après consultation de plusieurs experts potentiels parce qu'il a paru au Conseil disposer de l'expérience la plus pertinente pour analyser une opération telle que l'Offre. En effet, le cabinet Ledouble, qui est membre de l'Association Professionnelle des Experts Indépendants, dispose d'une expérience de toute premier plan en matière d'expertises indépendantes publiques. L'équipe du cabinet Ledouble intervenant sur l'analyse des conditions financières de l'Offre était composée de deux associés, un responsable de mission et de deux analystes. Le cabinet Ledouble SAS a confirmé à la Société qu'il était indépendant au sens de l'article 261-4 du règlement général de l'AMF, qu'il disposait bien des moyens humains et matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans le calendrier envisagé et qu'il était doté d'un code de déontologie. Le Président rappelle en outre qu'un business plan pour la période 2021-2025 a été transmis à l'Expert Indépendant. Ce business plan a été approuvé par le Conseil le 9 septembre 2020 et traduit, à ce jour, la meilleure estimation par les dirigeants des perspectives de la Société. Il n'existe pas, à la connaissance de la Société, d'autres données prévisionnelles pertinentes. Le Président rappelle enfin que les membres du Conseil ont assisté aux réunions suivantes concernant l'Offre : le 17 juillet 2020, Sylvain Gauthier s'est entretenu avec l'Expert Indépendant pour lui présenter la Société, son organisation, ses produits et son environnement et pour évoquer le projet d'Offre ;

le 21 juillet 2020, Sylvain Gauthier et Jamal Labed ont participé par visioconférence à une réunion avec l'Expert Indépendant, Eurazeo PME et les conseils d'Eurazeo PME et de la Société pour discuter du cadre et des modalités de l'opération envisagée ;

le 22 juillet 2020, le Conseil s'est réuni pour accueillir favorablement dans son principe l'opération envisagée, et nommer l'Expert Indépendant ;

le 28 juillet 2020, Sylvain Gauthier a participé à une réunion avec l'Expert Indépendant pour discuter des informations comptables de la Société et de ses perspectives ;

le 29 juillet 2020, Sylvain Gauthier a participé à une réunion par conférence téléphonique avec l'Expert Indépendant pour discuter des informations comptables de la Société et de ses perspectives ;

le 4 septembre 2020, Sylvain Gauthier et Jamal Labed ont participé par visioconférence à une réunion avec l'Expert Indépendant, Eurazeo PME et les conseils d'Eurazeo PME et de la Société durant laquelle l'Expert Indépendant a présenté un état d'avancement de ses travaux. L'Expert Indépendant a détaillé à cette occasion les différentes méthodes d'évaluations financières qu'il a utilisées et les documents manquants nécessaires à la bonne réalisation de sa mission ; et

le 9 septembre 2020, le Conseil s'est réuni afin d'approuver le business plan pour la période 2021-2025. 21

Le Président indique aux membres du Conseil qu'il leur incombe, en application de l'article 231-19, 4° du règlement général de l'AMF, d'examiner le projet d'Offre et de statuer formellement, par avis motivé, sur l'intérêt de l'Offre pour la Société, ses actionnaires ainsi que ses salariés. Le Président propose en conséquence aux membres du Conseil (i) d'examiner les conditions du projet d'Offre, et (ii) de rendre un avis motivé sur l'intérêt que présente l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Préalablement à la réunion, les membres du Conseil ont eu communication : de l'avis du comité social et économique de la Société en date du 29 juillet 2020 ;

du projet de note d'information établi par EasyVista Holding, déposé auprès de l'AMF le 29 septembre 2020 et contenant les caractéristiques du projet d'Offre, notamment les motifs et intentions de l'initiateur ainsi que les éléments d'appréciation du prix de l'Offre établis par Natixis en sa qualité d'établissement présentateur de l'Offre,

du rapport de l'Expert Indépendant qui conclut au caractère équitable des conditions financières de l'Offre pour les actionnaires minoritaires de la Société et autres porteurs de valeurs mobilières,

du projet de note en réponse établi par la Société, et

du projet de communiqué de presse normé relatif au projet de note en réponse établi par la Société en application de l'article 231-26 du règlement général de l'AMF. Le Président répond aux questions des membres du Conseil sur ces documents, notamment sur les termes de l'Offre et les intentions d'EasyVista Holding figurant dans le projet de note d'information afin d'examiner les conséquences de l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Le Président rappelle en tant que de besoin que Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed ne détiennent à ce jour aucune action de la Société. Monsieur David Weiss est titulaire d'une action de la Société et de 7.500 BSA. Il a fait part de son intention d'apporter l'intégralité des BSA et l'action qu'il détient à l'Offre. Une discussion sur le projet d'Offre s'instaure entre les membres du Conseil, notamment sur les intentions d'EasyVista Holding figurant dans le projet de note d'information et les conséquences de l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité de ses membres, au vu des documents susvisés, constate que : le prix proposé de 70 euros par action de la Société offert aux actionnaires de la Société représente une prime de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'Offre et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse précédant l'annonce de l'Offre, et que plus généralement le prix de l'Offre des Actions fait ressortir une prime sur l'ensemble des références et méthodologies de valorisation considérées par Natixis, établissement présentateur de l'Offre, et tels que présentés à la section 3.1 du projet de note d'information;

le Prix de l'Offre des Actions et le Prix de l'Offre des Obligations Convertibles sont identiques au prix par action et au prix par obligation convertible payés par EasyVista Holding dans le cadre de l'Acquisition des Blocs ; 22

le porteur de BSA bénéficie dans le cadre de l'Offre d'une liquidité de ses BSA à un prix compatible avec leur valeur théorique telle qu'estimée par l'Expert Indépendant ;

les porteurs d'obligations convertibles bénéficient dans le cadre de l'Offre d'une liquidité de leurs obligations convertibles à un Prix de l'Offre des Obligations Convertibles compatible avec leur valeur théorique tel qu'estimée par l'Expert Indépendant ;

l'Expert Indépendant a conclu que le Prix de l'Offre des Actions, le Prix de l'Offre des Obligations Convertibles et le prix de l'Offre des BSA qu'EasyVista Holding propose dans le cadre de l'Offre, sont équitables, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'EasyVista, les porteurs d'Obligations Convertibles et le porteur des BSA ;

l'Expert Indépendant constate également l'absence de rupture d'égalité de traitement concernant les conditions financières de l'Offre entre les actionnaires, les porteurs d'Obligations Convertibles et les porteurs de BSA, et l'absence d'accords ou d'opérations connexes susceptibles de préjudicier aux intérêts des actionnaires, des porteurs d'Obligations Convertibles et des porteurs de BSA sollicités pour apporter volontairement leurs titres à l'Offre ;

l'Offre porte sur : la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par EasyVista Holding, seule ou de concert, qui sont d'ores et déjà émises, à l'exception des actions auto-détenues par la Société (le Conseil pouvant décider, le cas échéant, de ne pas les apporter à l'Offre), et des Actions Gratuites Indisponibles (tel que ce terme est défini ci-après), soit un nombre maximum de 554.974 actions de la Société ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de la conversion des obligations convertibles non détenues, directement ou indirectement, par EasyVista Holding, seule ou de concert, soit un nombre maximum de 23.332 actions de la Société ; qui seraient susceptible d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des BSA non détenus, directement ou indirectement, par EasyVista Holding, seule ou de concert, soit un nombre maximum de 7.500 actions de la Société ; qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre à raison de l'exercice des options de souscription d'actions attribuées par la Société, soit un nombre maximum de 6.500 actions de la Société ; soit, ainsi, un nombre total maximum de 592.206 actions de la Société visées par l'Offre ; la totalité des obligations convertibles émises par la Société non détenues, directement ou indirectement, par EasyVista Holding, seule ou de concert, représentant un nombre maximum de 23.332 obligations convertibles ; et la totalité des BSA émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par EasyVista Holding, seule ou de concert, représentant un nombre maximum de 7.500 BSA, 23

l'Offre ne porte pas sur les 2.000 actions gratuites attribuées par la Société à certains salariés du groupe en vertu d'une décision du Conseil du 30 août 2019 dans la mesure où la période de conservation de ces actions gratuites n'aura pas expiré avant la clôture de l'Offre (les « Actions Gratuites Indisponibles »). Les actionnaires bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles ont chacun conclu un contrat de liquidité avec EasyVista Holding dont les caractéristiques sont décrites dans le projet de note d'information établi par EasyVista Holding ;

»). Les actionnaires bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles ont chacun conclu un contrat de liquidité avec EasyVista Holding dont les caractéristiques sont décrites dans le projet de note d'information établi par EasyVista Holding ; l'Offre revêt un caractère obligatoire en application de l'article 235-2 du règlement général de l'AMF ;

235-2 du règlement général de l'AMF ; EasyVista Holding n'a assorti son offre d'aucune condition ; relève par ailleurs que les intentions d'Easyvista Holding pour les 12 prochains mois, telles que présentées dans le projet de note d'information, sont notamment les suivantes : en matière d'emploi, EasyVista Holding a indiqué que l'Offre s'inscrivait dans une logique de poursuite de l'activité et du développement de la Société et ne devrait donc pas avoir d'incidence particulière sur les effectifs de la Société ou sa politique salariale et de gestion des ressources humaines ;

en matière de politique industrielle, commerciale et financière, EasyVista Holding a indiqué (x) avoir l'intention de poursuivre les orientations stratégiques et d'accompagner le développement de la Société notamment à l'international, et (y) envisager de contribuer activement à la croissance du groupe tant par croissance organique que par croissance externe notamment grâce aux ressources et moyens supplémentaires qui pourront être mis à la disposition de la Société ;

en matière de politique de distribution de dividendes, EasyVista Holding a indiqué ne pas avoir l'intention de modifier la politique de distribution de dividendes de la Société au cours des douze prochains mois ;

EasyVista Holding se réserve la possibilité à l'issue de l'Offre de déposer un projet d'offre publique d'achat, suivie le cas échéant, d'un retrait obligatoire visant les titres de la Société qu'elle ne détiendrait pas, directement ou indirectement, seule ou de concert à cette date, ou dans l'hypothèse où EasyVista Holding détiendrait au moins 90% du capital ou des droits de vote de la Société une offre publique de retrait suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire. Dans ce cadre, EasyVista Holding n'exclut pas d'accroître sa participation dans la Société postérieurement à l'issue de l'Offre et préalablement au dépôt d'une nouvelle offre dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables, relève encore que : d'un point de vue stratégique, l'Offre permet à la Société de s'adosser à un partenaire financier de premier plan, désireux d'investir, ce partenariat constituant à la fois un facteur de stabilité pour la Société dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et lui conférant les moyens de poursuivre et d'accélérer son développement ;

Covid-19 et lui conférant les moyens de poursuivre et d'accélérer son développement ; d'un point de vue financier, la valorisation de la Société retenue dans le cadre de l'Offre est conforme aux critères habituels de marché ;

d'un point de vue humain, l'Offre s'inscrit dans une logique de poursuite de l'activité et du développement de la Société, pérennisant les emplois au sein de la Société, confirme avoir pu prendre pleine et entière connaissance de l'ensemble des documents remis par le Président. 24

Compte tenu de ce qui précède et notamment (i) de l'intérêt que représente pour la Société son adossement à un partenaire financier de premier plan, (ii) du projet de l'Initiateur de poursuivre et développer l'activité de la Société et (iii) de l'opportunité de liquidité immédiate à un prix attractif que l'Offre représente pour les actionnaires de la Société et les porteurs d'Obligations Convertibles et de BSA, le Conseil, à l'unanimité des membres, approuve l'Offre aux conditions prévues dans les documents mentionnés ci-dessus, considère que l'Offre est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés, décide en conséquence d'émettre un avis favorable sur le projet d'Offre tel qu'il lui a été présenté, recommande aux actionnaires de la Société, aux porteurs d'Obligations Convertibles et au porteur de BSA d'apporter respectivement leurs titres à l'Offre, décide de ne pas apporter à l'Offre les 2.744 actions auto-détenues par la Société, et donne tous pouvoirs au Président à l'effet de finaliser le projet de note en réponse relatif à l'Offre, ainsi que tout autre document qui serait nécessaire dans le cadre de l'Offre, et notamment le document « autres informations » présentant les caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la Société devant être déposé auprès de l'AMF et publié conformément aux disposition de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, et plus généralement prendre toutes dispositions et toutes mesures nécessaires à la réalisation de l'Offre. » la suite des accords conclus par l'Initiateur depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial décrits à la section 5.6 de la Note en Réponse et de l'acquisition des Actions Additionnelles, l'Initiateur a souhaité reconsidérer les termes de l'Offre afin de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l'Offre dans l'hypothèse où les conditions en seraient réunies. Au regard des nouvelles intentions de l'Initiateur, les membres du conseil d'administration de la Société se sont à nouveau réunis le 2 décembre 2020, sur convocation faite conformément aux statuts de la Société, afin d'examiner l'Offre et de rendre, et réitérer le cas échéant, son avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. L'ensemble des membres du conseil d'administration étaient présents ou représentés, à savoir Monsieur Sylvain Gauthier (président du conseil d'administration et directeur général), Monsieur Jamal Labed (administrateur et directeur général délégué de la Société) et Monsieur David Jeffrey Weiss (administrateur). Les débats et le vote sur l'avis motivé du conseil d'administration se sont tenus sous la présidence de Monsieur Sylvain Gauthier, en qualité de président du conseil d'administration. Préalablement à la réunion, les membres du Conseil ont eu communication, en complément des documents dont ils ont eu connaissance préalablement à la réunion du Conseil en date du 20 octobre 2020 : du projet de note d'information modifié établi par EasyVista Holding et contenant les caractéristiques du projet d'Offre, notamment les motifs et intentions de l'Initiateur ainsi que les éléments d'appréciation du prix de l'Offre établis par Natixis en sa qualité d'établissement présentateur de l'Offre,

du second rapport de l'Expert Indépendant qui conclut, d'un point de vue financier, sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire pour les actionnaires ainsi que les porteurs d'Obligations Convertibles et de BSA apportant leurs titres à l'Offre, et 25

du projet de note en réponse modifié établi par la Société. La délibération du conseil d'administration contenant son avis motivé adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés est reproduite en intégralité ci-dessous : Le Président rappelle au Conseil qu'EasyVista Holding, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10 Allée Bienvenue - 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 850 982 315 (« EasyVista Holding » ou l'« Initiateur ») a acquis le 22 septembre 2020, par voie de cession et d'apport, (i) 1.149.126 actions de la Société au Prix de l'Offre des Actions (tel que ce terme est défini ci-après), représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société 30 Acquisition des Blocs ») auprès de Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier (les « Fondateurs »), leur holding commune Finatec, la holding familiale de Monsieur Sylvain Gauthier, certains actionnaires historiques de la Société (Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales et Very SAS) (les « Actionnaires Historiques ») et certains co-investisseurs financiers (Isatis Capital Vie & Retraite, Momentum Invest Finances et Momentum Invest I et FCPI Sino-French SME Fund II) (les

Noisy-le-Grand, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 850 982 315 (« » ou l'« ») a acquis le 22 septembre 2020, par voie de cession et d'apport, (i) 1.149.126 actions de la Société au Prix de l'Offre des Actions (tel que ce terme est défini ci-après), représentant environ 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques de la Société ») auprès de Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier (les « »), leur holding commune Finatec, la holding familiale de Monsieur Sylvain Gauthier, certains actionnaires historiques de la Société (Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales et Very SAS) (les « ») et certains co-investisseurs financiers (Isatis Capital Vie & Retraite, Momentum Invest Finances et Momentum Invest I et FCPI Sino-French SME Fund II) (les Co-Investisseurs Financiers »). Conformément aux dispositions du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants et 235-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF»), EasyVista Holding, contrôlée par Eurazeo PME III- A, Eurazeo PME III-B et Eurazeo PME Easyvista Fund, lesquels agissent de concert avec les Fondateurs, Finatec, les Actionnaires Historiques et les Co-Investisseurs Financiers, a déposé le 29 septembre 2020 (le « Dépôt Initial»), à la suite de la réalisation de l'Acquisition des Blocs, un projet d'offre publique (l'« Offre») visant : - la totalité des actions de la Société (à l'exception des actions déjà détenues par EasyVista Holding, des actions auto- détenues par la Société et des actions faisant l'objet d'une obligation de conservation) au Prix de l'Offre des Actions (le « Prix de l'Offre des Actions») ; la totalité des obligations convertibles émises par la Société (à l'exception des obligations convertibles déjà détenues par EasyVista Holding) au prix de 70 euros par obligation convertible moins tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre (le « Prix de l'Offre des Obligations Convertibles ») ; et

») ; et la totalité des bons de souscription d'actions émis par la Société (« BSA ») au prix de 45,88 euros par BSA. Le Président rappelle par ailleurs que le 22 juillet 2020, le Conseil a décidé de nommer le cabinet Ledouble SAS, représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté, en qualité d'expert indépendant (l'« Expert Indépendant») en vue d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre. Conformément aux dispositions applicables, la proposition de nomination du cabinet Ledouble SAS avait auparavant été soumise à l'AMF qui a confirmé le 21 juillet 2020 son absence d'opposition à cette nomination éventuelle. La désignation de l'Expert Indépendant entrait alors dans le champ de l'article 261-1 I, 1°, 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF. 30 Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. 26

C'est dans ce contexte que l'Expert Indépendant a établi un rapport le 20 octobre 2020 en application de l'article 261-1 I 1°, 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF. C'est notamment sur ce fondement que le Conseil a rendu, le 20 octobre 2020, un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Ce rapport a été inclus dans le projet de note en réponse déposé par la Société auprès de l'AMF le 21 octobre 2020. Le Président rappelle qu'EasyVista Holding bénéficie d'un engagement d'apport conclu avec Madame Samantha Kilvington portant sur 5.167 actions de la Société. L'Initiateur a par ailleurs, depuis le Dépôt Initial : conclu des engagements d'apport à l'Offre avec plusieurs actionnaires de la Société (les « Engagements d'Apport ») portant sur (x) un total de 206.079 actions de la Société représentant à la date du projet de note d'information modifié établi par l'Initiateur 12,05% du capital et 11,75% des droits de vote théoriques de la Société, et (y) les 7.500 BSA, et acquis 79.000 actions de la Société sur le marché au prix de 70 euros par action qui ne sont donc plus visées par l'Offre (les « Actions Additionnelles »). A la suite des Engagements d'Apport et de l'acquisition des Actions Additionnelles, l'Initiateur a souhaité reconsidérer les termes de l'Offre afin de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l'Offre dans l'hypothèse où les conditions en seraient réunies. La Société a en conséquence, par une lettre de mission en date du 17 novembre 2020, élargi le fondement de la désignation de l'Expert Indépendant à l'article 261-1 II du règlement général de l'AMF, soumettant ainsi ses diligences aux dispositions de l'article 261-1 I 1°, 2°, 4°, 5° et II du règlement général de l'AMF. Le Président rappelle que les membres du Conseil ont, depuis le Dépôt Initial, assisté aux réunions suivantes concernant l'Offre : le 17 novembre 2020, Monsieur Sylvain Gauthier s'est entretenu au téléphone avec l'Expert Indépendant au sujet de l'extension de la mission de ce dernier, et

le 27 novembre 2020, Monsieur Sylvain Gauthier s'est entretenu au téléphone avec l'Expert Indépendant au sujet de l'avancement des travaux de ce dernier dans le contexte de l'extension de sa mission. Le Président indique aux membres du Conseil qu'ainsi qu'il leur incombe en application de l'article 231-19, 4° du règlement général de l'AMF, après avoir examiné le projet d'Offre telle que déposée dans le cadre du Dépôt Initial et statué formellement, par avis motivé, sur l'intérêt de ladite Offre pour la Société, ses actionnaires ainsi que ses salariés lors du Conseil en date du 20 octobre 2020, il leur appartient désormais d'examiner le projet d'Offre et de statuer formellement, par avis motivé, sur l'intérêt de l'Offre pour la Société, ses actionnaires ainsi que ses salariés, au regard des nouvelles intentions de l'Initiateur. Le Président propose en conséquence aux membres du Conseil, au regard des nouvelles intentions de l'Initiateur, (i) d'examiner les conditions du projet d'Offre, et (ii) de rendre, et réitérer le cas échéant, son avis motivé sur l'intérêt que présente l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Préalablement à la réunion, les membres du Conseil ont eu communication, en complément des documents dont ils ont eu connaissance préalablement à la réunion du Conseil en date du 20 octobre 2020 : du projet de note d'information modifié établi par EasyVista Holding et contenant les caractéristiques du projet d'Offre, notamment les motifs et intentions de l'initiateur ainsi que les éléments d'appréciation du prix de l'Offre établis par Natixis en sa qualité d'établissement présentateur de l'Offre,

du second rapport de l'Expert Indépendant qui conclut, d'un point de vue financier, sur le caractère équitable des conditions financières de l'Offre suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire pour les actionnaires ainsi que les porteurs d'obligations convertibles et de BSA apportant leurs titres à l'Offre, et 27

du projet de note en réponse modifié établi par la Société. Le Président répond aux questions des membres du Conseil sur ces documents, notamment sur les termes de l'Offre et les nouvelles intentions d'EasyVista Holding figurant dans le projet de note d'information modifié afin d'examiner les conséquences de l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Le Président rappelle en tant que de besoin que Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed ne détiennent à ce jour aucune action de la Société. Monsieur David Weiss est titulaire d'une action de la Société et de 7.500 BSA. Il a fait part de son intention d'apporter l'action qu'il détient à l'Offre et a conclu un engagement d'apport à l'Offre portant sur ses 7.500 BSA. Une discussion sur le projet d'Offre s'instaure entre les membres du Conseil, notamment sur les nouvelles intentions d'EasyVista Holding figurant dans le projet de note d'information modifié et les conséquences de l'Offre pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité de ses membres, au vu des documents susvisés, constate, en complément de ce qu'il a constaté lors de sa réunion du 20 octobre 2020 : qu'en en complément des intentions d'Easyvista Holding pour les 12 prochains mois présentées dans le projet de note d'information déposé dans le cadre du Dépôt Initial, l'Initiateur a l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre, dans un délai de trois (3) mois à compter de la clôture de l'Offre, d'une procédure de retrait obligatoire conformément aux dispositions des articles L. 433-4 II et III du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF dans l'hypothèse où les conditions d'un tel retrait obligatoire seraient réunies,

433-4 II et III du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF dans l'hypothèse où les conditions d'un tel retrait obligatoire seraient réunies, que l'Initiateur a, depuis le Dépôt Initial, conclu les Engagements d'Apport et acquis les Actions Additionnelles ; et

que la perspective d'un éventuel retrait obligatoire, les Engagements d'Apports et l'acquisition, par l'Initiateur, des Actions Additionnelles, ne remettent pas en cause les conclusions de l'Expert Indépendant qui (x) conclut que le Prix de l'Offre des Actions, le Prix de l'Offre des Obligations Convertibles et le prix de l'Offre des BSA qu'EasyVista Holding propose dans le cadre de l'Offre demeurent équitables, d'un point de vue financier, pour les actionnaires d'EasyVista apportant leurs titres à l'Offre, et (y) constate également l'absence d'accords ou d'opérations connexes susceptibles de préjudicier aux intérêts des actionnaires, des porteurs d'obligations convertibles et des porteurs de BSA dont les titres sont visés par l'Offre, et l'absence de rupture d'égalité de traitement concernant les conditions financières de l'Offre entre ces derniers, confirme avoir pu prendre pleine et entière connaissance de l'ensemble des documents remis par le Président. Compte tenu de ce qui précède et notamment (i) de l'intérêt que représente pour la Société son adossement à un partenaire financier de premier plan, (ii) du projet de l'Initiateur de poursuivre et développer l'activité de la Société et (iii) de l'opportunité de liquidité immédiate à un prix attractif que l'Offre représente pour les actionnaires de la Société et les porteurs d'obligations convertibles et de BSA, le Conseil, à l'unanimité de ses membres, approuve l'Offre aux conditions prévues dans les documents mentionnés ci-dessus, considère que l'Offre, au regard des nouvelles intentions de l'Initiateur, demeure conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés, réitère en conséquence sa décision d'émettre un avis favorable sur le projet d'Offre tel qu'il lui a été présenté, réitère sa recommandation aux actionnaires de la Société, aux porteurs d'obligations convertibles et au porteur de BSA d'apporter respectivement leurs titres à l'Offre, 28

réitère, en tant que de besoin, sa décision de ne pas apporter à l'Offre les 2.744 actions auto-détenues par la Société, et donne tous pouvoirs au Président à l'effet de finaliser le projet de note en réponse modifié relatif à l'Offre, ainsi que tout autre document qui serait nécessaire dans le cadre de l'Offre, et notamment le document « autres informations » présentant les caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de la Société devant être déposé auprès de l'AMF et publié conformément aux disposition de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, et plus généralement prendre toutes dispositions et toutes mesures nécessaires à la réalisation de l'Offre. » 3. INTENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Il est précisé que Messieurs Jamal Labed et Sylvain Gauthier ainsi que leurs holdings Finatec et Nexgen Finance ont cédé et/ou apporté à l'Initiateur, dans le cadre de l'Acquisition des Blocs, l'intégralité de leurs titres de la Société, en application du Contrat de Cession d'Actions Fondateurs et du Protocole d'Investissement dont les principales caractéristiques sont résumées respectivement aux sections 5.1 et 5.2 de la Note en Réponse. Monsieur David Jeffrey Weiss détient 7.500 BSA et une action de la Société et a conclu avec l'Initiateur un engagement d'apport à l'Offre portant sur l'intégralité des BSA qu'il détient.31 4. INTENTIONS DE LA SOCIETE QUANT AUX ACTIONS AUTO-DETENUES Le conseil d'administration de la Société a, lors de sa séance du 20 octobre 2020, décidé de ne pas apporter à l'Offre les actions auto-détenues par la Société. la date de la Note en Réponse, la Société détient 2.744 de ses propres actions, dont 1.657 actions affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. 5. ACCORDS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPRECIATION DE L'OFFRE OU SON ISSUE 5.1 Contrats de Cession Ainsi que décrit à la section 1.1.2 de la Note en Réponse, l'Initiateur a procédé à l'Acquisition des Blocs en application du Contrat de Cession d'Actions Fondateurs, du Contrat de Cessions d'Actions Historiques et des Contrats de Cession d'Actions Minoritaires (les « Contrats de Cession »). En application des Contrats de Cession, l'acquisition par l'Initiateur des Actions ainsi que des Obligations Convertibles a été réalisée respectivement au Prix de l'Offre des Actions et au Prix de l'Offre des Obligations Convertibles. Les Contrats de Cession ne stipulent par ailleurs aucun mécanisme de complément de prix au bénéfice des cédants. 31 Conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, chaque administrateur doit être propriétaire d'au moins une action de la Société et, conformément à l'article 225-25 du Code de commerce, s'il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de six mois. Dans ce contexte, il est envisagé, postérieurement à la clôture de l'Offre, qu'une action de la Société soit prêtée par l'Initiateur à chacun de Messieurs Jamal Labed, Sylvain Gauthier et David Weiss tant qu'il demeurera administrateur de la Société. 29

Dans le cadre du Contrat de Cession d'Actions Fondateurs, il est à noter que Nexgen Finance et Jamal Labed ont consenti à l'Initiateur un crédit-vendeur d'un montant total de 3.900.000 euros correspondant à une partie du paiement du prix des Actions cédées (le « Crédit Vendeur ») portant intérêts à un taux de 5% par an32. Le Crédit Vendeur pourra être remboursé à tout moment par l'Initiateur et au plus tard au deuxième anniversaire de la Date de Réalisation. Il est précisé par ailleurs que les Fondateurs et les Holdings ont souscrit un engagement d'exclusivité au bénéfice de l'Initiateur dans le cadre de la réalisation de l'Opération qui expirera au plus tôt à la date de la clôture de l'Offre. 5.2 Protocole d'Investissement Les Fonds Eurazeo PME, l'Initiateur, les Fondateurs, les Holdings, les Actionnaires Historiques, les Co- Investisseurs Financiers ont conclu le 17 septembre 202033 un protocole d'investissement déterminant les conditions de leur investissement au sein de l'Initiateur en vue de la réalisation de l'Opération (le « Protocole d'Investissement »). Les Actionnaires Historiques et les Co-Investisseurs Financiers sont ci-après désignés les « Co-Investisseurs ». Conformément aux stipulations du Protocole d'Investissement, les opérations visées ci-après se sont déroulées préalablement à ou à la Date de Réalisation : Les Fonds Eurazeo PME ont souscrit à une augmentation de capital en numéraire de l'Initiateur avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés d'un montant de 57.599.374 euros. En contrepartie de cette augmentation de capital, les Fonds Eurazeo PME ont reçu (x) des actions de préférence de catégorie EZ (les « ADP EZ »), qui ont les mêmes droits que des actions ordinaires tout en permettant aux Fonds Eurazeo PME de bénéficier en cas de distribution par l'Initiateur et sous réserve du versement préalable de tout ou partie du Dividende Fondateurs (tel que ce terme est défini ci-après), du versement d'un montant équivalent au Dividende Fondateurs versé au regard de la quote-part du capital 34 ADP T »), qui permettront aux fonds Eurazeo PME de bénéficier d'un dividende prioritaire et cumulatif de 10% capitalisable annuellement.

»), qui ont les mêmes droits que des actions ordinaires tout en permettant aux Fonds Eurazeo PME de bénéficier en cas de distribution par l'Initiateur et sous réserve du versement préalable de tout ou partie du Dividende Fondateurs (tel que ce terme est défini ci-après), du versement d'un montant équivalent au Dividende Fondateurs versé au regard de la quote-part du capital »), qui permettront aux fonds Eurazeo PME de bénéficier d'un dividende prioritaire et cumulatif de 10% capitalisable annuellement. Les Co-Investisseurs Financiers ont souscrit à une augmentation de capital en numéraire de l'Initiateur avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés à hauteur de 15.655.263 euros en contrepartie de laquelle les Co-Investisseurs Financiers ont reçu des instruments similaires à ceux souscrits par les Fonds Eurazeo PME ( i.e. des ADP EZ et des ADP

Co-Investisseurs Financiers ont souscrit à une augmentation de capital en numéraire de l'Initiateur avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés à hauteur de 15.655.263 euros en contrepartie de laquelle les Co-Investisseurs Financiers ont reçu des instruments similaires à ceux souscrits par les Fonds Eurazeo PME ( des ADP EZ et des ADP et selon une proportion strictement identique à celle applicable aux Fonds Eurazeo PME dans le cadre de l'augmentation de capital susvisée.

Finatec, société holding commune aux deux Fondateurs, a apporté 162.857 Actions à l'Initiateur, sur la base d'une valorisation par action Easyvista identique au prix de l'Offre des Actions et d'une valorisation de l'Initiateur établie par transparence avec la valorisation d'Easyvista retenue dans le cadre de l'Offre. Il est précisé que dans la mesure où le Crédit Vendeur serait refinancé par de la dette bancaire portant intérêt à un taux supérieur à 5% par an, le taux d'intérêt du Crédit Vendeur serait aligné sur le taux d'intérêt applicable à la dette bancaire. Dans la mesure où le Crédit Vendeur ne pourrait pas être refinancé par de la dette bancaire, le taux d'intérêt du Crédit Vendeur serait rétroactivement porté à 10% par an. Le Protocole d'Investissement, tel que modifié le 17 septembre 2020 a été signé en date du 22 juillet 2020 par les fonds Eurazeo PME III A et Eurazeo PME III B, l'Initiateur et les Co-Investisseurs, et a été contresigné en date du 17 septembre 2020 par les Fondateurs et les Holdings à la suite de l'avis du CSE du 28 juillet 2020 et de l'exercice de la Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs par les Fondateurs et les Holdings le 16 septembre 2020. Hors ADP R et ADP T. 30

En contrepartie de son apport, Finatec a reçu 10.857.133 actions de préférence de catégorie F qui ont les mêmes droits que des actions ordinaires tout en donnant droit à Finatec de recevoir, en cas de distribution de dividendes par l'Initiateur, par priorité un dividende d'un montant maximum de 7.000.000 euros (les « ADP F »), sous réserve de (x) la mise en place à compter de la fin de l'année 2022, d'un refinancement de l'Initiateur, pour autant que les conditions de marché et la situation financière de l'Initiateur le permettent, et (y) et de la capacité pour l'Initiateur de disposer, à compter de la fin de l'année 2022, d'une rentabilité et de ressources financières suffisantes pour procéder à une distribution de dividendes au plus tôt au cours de l'année 2023 (le « Dividende Fondateurs »). Les Fondateurs ont par ailleurs apporté 2.143 Actions chacun à l'Initiateur, sur la base d'une valorisation par Action identique au Prix de l'Offre des Actions et d'une valorisation de l'Initiateur établie par transparence avec la valorisation de la Société retenue dans le cadre de l'Offre. En contrepartie de leur apport, les Fondateurs ont reçu chacun 150.000 actions de préférence de catégorie R de l'Initiateur qui permettront, le cas échéant, aux Fondateurs de percevoir une quote- part additionnelle de la plus-value réalisée lors d'une sortie des Fonds Eurazeo PME et qui variera en fonction du multiple réalisé dans le cadre de l'investissement des Fonds Eurazeo PME et des Co-Investisseurs (les « ADP R ») ; Les Actionnaires Historiques ont souscrit à une augmentation de capital de l'Initiateur avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés d'un montant de 4.566.121 euros en contrepartie de laquelle les Actionnaires Historiques ont reçu des instruments similaires à ceux souscrits par les Fonds Eurazeo PME, et les Co-Investisseurs Financiers ( i.e. des ADP EZ et des ADP T) et selon une proportion strictement identique à celle de ces derniers dans le cadre des augmentations de capital susvisées. Le prix de souscription des ADP EZ et des ADP T a été libéré par chacun des Actionnaires Historiques par voie de compensation avec la créance détenue par les Actionnaires Historiques vis-à-vis de l'Initiateur au titre du Contrat de Cession d'Actions Historiques ; - Les Fonds Eurazeo PME ont souscrit par l'intermédiaire du véhicule dédié Easyspirit35 (la « ManCo »), qui aura vocation à regrouper certains mandataires sociaux et salariés du Groupe dans le cadre du mécanisme de co-investissement décrit à la section 5.4 de la Note en Réponse, à une augmentation de capital de l'Initiateur d'un montant de 1.099.999,79 euros. En contrepartie de cette augmentation de capital, les fonds Eurazeo PME ont reçu, via la ManCo, (x) des ADP R et (y) des actions de préférence de catégorie M de l'Initiateur (les « ADP M », ensemble avec les ADP EZ, les ADP T, les ADP R et les ADP F, les « ADP ») qui ont les mêmes droits que les ADP EZ tout en ne supportant pas, à la différence des ADP EZ, la dilution résultant de l'exercice des droits économiques attachés aux ADP R ;

En vue de permettre l'acquisition par l'Initiateur des Titres de la Société dans le cadre de l'Offre, (i) ICVR a souscrit à une augmentation de capital de l'Initiateur d'un montant de 695.394 euros le 30 septembre 2020, et (ii) les Fonds Eurazeo PME et les Co-Investisseurs (à l'exception d'ICVR) ont mis à disposition de l'Initiateur, par le biais de prêts d'actionnaires, les sommes respectivement de 30.702.258 euros et 10.083.222 euros (les « Prêts d'Actionnaires »). À la suite de la clôture de l'Offre, il sera procédé à une augmentation de capital au profit des Fonds Eurazeo PME et des Co- Investisseurs (à l'exception d'ICVR) d'un montant correspondant à la quote-part des Prêts d'Actionnaires utilisée pour financer l'acquisition des Titres apportés à l'Offre. 35 Société par actions simplifiée au capital de 1.100.001 euros, dont le siège social est situé 10, allée Bienvenue - Immeuble Horizon 1, 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 888 980 240. 31

Le tableau ci-après présente une synthèse des principaux droits financiers et politiques attachés aux différentes catégories d'ADP : Principaux Droits Financiers Principaux Droits Politiques ADP  Mêmes droits financiers que des actions  Bénéficie d'un (1) droit de vote EZ(détenues par ordinaires ; par action. les  Dividende complémentaire d'un montant Fonds Eurazeo équivalent au Dividende Fondateurs au regard de PME, les Co- la quote-part du capital36 de l'Initiateur détenu par Investisseurs chacun des fonds Eurazeo PME et des Co- Financiers et les Investisseurs Financiers sous réserve du Actionnaires versement préalable de tout ou partie du Historiques via Dividende Fondateurs ; Kimem)  Supporte la dilution résultant de l'exercice des droits financiers attachés aux ADP R. ADP T (détenues  Dividende prioritaire et cumulatif de 10% Bénéficie d'un (1) droit de vote par par les Fonds capitalisable annuellement. action. Eurazeo PME, les Co- Investisseurs Financiers et les Actionnaires Historiques via Kimem) ADP F (détenues  Mêmes droits financiers que des actions Bénéficie d'un (1) droit de vote par par Finatec) ordinaires ; action.  Dividende complémentaire d'un montant maximum de 7.000.000 euros, sous réserve de (x) la mise en place à compter de la fin de l'année 2022, d'un refinancement de l'Initiateur, pour autant que les conditions de marché et la situation financière de l'Initiateur le permettent, et (y) et de la capacité pour l'Initiateur de disposer, à compter de la fin de l'année 2022, d'une rentabilité et de ressources financières suffisantes pour procéder à une distribution de dividendes au plus tôt au cours de l'année 2023. ADP R (détenues  Droit à une quote-part additionnelle de la plus- Absence de droit de vote. par les value réalisée lors d'une sortie des Fonds Eurazeo Fondateurs et PME, qui variera en fonction du multiple réalisé à ce stade par dans le cadre de l'investissement des Fonds les Fonds Eurazeo PME et des Co-Investisseurs. Eurazeo PME via la ManCo) ADP M  Mêmes droits que les ADP EZ tout en ne Bénéficie d'un (1) droit de vote par (détenues à ce supportant pas, à la différence des ADP EZ, la action. stade par les dilution résultant de l'exercice des droits Fonds Eurazeo économiques attachés aux ADP R. PME via la ManCo) 36 Hors ADP R et ADP T. 32

la suite des émissions susmentionnées, le capital de l'Initiateur est détenu comme suit à la date de la Note en Réponse : Nombre d'actions % du capital % des droit de vote37 Fonds Eurazeo 57.599.474 63,46% 63,88% PME Jamal Labed 150.000 0,17% 0,00% Sylvain Gauthier 150.000 0,17% 0,00% Finatec 10.857.133 11,96% 12,04% Cathay 11.089.143 12,22% 12,30% Momentum Invest 3.261.514 3,59% 3,62% ICVR 2.000.000 2,20% 2,22% Kimem 4.566.121 5,03% 5,06% ManCo 1.092.079 1,20% 0,88% Total 90.765.464 100% 100% 5.3 Pacte d'actionnaires Les Fonds Eurazeo PME, l'Initiateur, les Fondateurs, Finatec et les Co-Investisseurs ont conclu à la Date de Réalisation un pacte d'actionnaires (le « Pacte d'Actionnaires ») ayant vocation à organiser la gouvernance de l'Initiateur et des sociétés du Groupe et définissant les conditions applicables au transfert de tout ou partie des titres de l'Initiateur détenus par les parties au Pacte d'Actionnaires. Gouvernance

L'Initiateur est dirigé par un directoire (le « Directoire ») en charge de la gestion quotidienne de l'Initiateur sous la surveillance d'un comité de surveillance (le « Comité de Surveillance »). Directoire Le Directoire est seul habilité à prendre toute décision ayant trait à la gestion et au développement du Groupe, sous réserve d'obtenir l'accord préalable du Comité de surveillance pour certaines décisions importantes. la Date de Réalisation, les Fondateurs ont été nommés membres du Directoire. D'autres membres pourront être nommés au Directoire à l'initiative des Fondateurs après discussions en Comité de Surveillance. Sylvain Gauthier a été nommé, à la Date de Réalisation, Président du Directoire, et dispose à ce titre des pouvoirs les plus étendus pour représenter l'Initiateur à l'égard des tiers, sous réserve des pouvoirs expressément octroyés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés de l'Initiateur ainsi qu'au Comité de Surveillance. 37 Un (1) droit de vote est attaché à chacune des ADP à l'exception des ADP R. 33

Les fonds Eurazeo PME et les Fondateurs sont convenus d'initier un processus avec pour objectif d'assurer à terme la succession opérationnelle des Fondateurs (la « Phase Initiale »). A l'issue de la Phase Initiale, les Fondateurs ont vocation à devenir membres du Comité de Surveillance. Comité de Surveillance Le Comité de Surveillance a pour mission de valider les orientations stratégiques de l'Initiateur et du Groupe sur proposition du Directoire, et d'autoriser des décisions importantes concernant l'Initiateur et le Groupe telles que notamment l'adoption ou la modification du budget ou du plan d'affaires, la réalisation d'investissements dépassant certains seuils, le recours à l'endettement dépassant certains seuils, la conclusion de tout contrat d'un montant significatif pour le Groupe, les acquisitions ou cession d'actifs en dehors du cours normal des affaires, ou encore les modifications des statuts autrement que purement techniques.38 Le Comité de Surveillance statuera sur ces décisions à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. la Date de Réalisation, le Comité de Surveillance est composé (i) de trois membres nommés sur proposition des Fonds Eurazeo PME, (ii) d'un membre nommé sur proposition de Cathay, et (iii) d'un membre nommé sur proposition des Actionnaires Historiques. Deux membre(s) indépendant(s) au maximum pourront également être nommés au Comité de Surveillance sur proposition des Fonds Eurazeo PME en concertation avec les Fondateurs. Le président du Comité de Surveillance, choisi parmi les membres nommés sur proposition des Fonds Eurazeo PME, dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix. Le Comité de Surveillance pourra également désigner un ou plusieurs censeurs qui pourront participer à toutes les réunions du Comité de Surveillance. À la Date de Réalisation, un censeur a été nommé sur proposition de Momentum Invest. Transfert de titres et clauses de sortie

Le Pacte d'Actionnaires prévoit les principales stipulations suivantes s'appliquant au transfert des titres de l'Initiateur par les Fondateurs39, la ManCo et les Co-Investisseurs (ensemble les Partenaires »). Droit de préemption en cas de cession de titres de l'Initiateur par les Fondateurs ou la ManCo

En dehors des cas de transfert libres usuels, tout transfert de titres de l'Initiateur par les Fondateurs ou la ManCo sera soumis à un droit de préemption des Fonds Eurazeo PME et de Cathay. Par ailleurs, dans la mesure où le droit de préemption ne serait pas exercé, le transfert par les Fondateurs ou la ManCo de leurs titres de l'Initiateur serait soumis à l'agrément préalable du Comité de Surveillance. Le représentant de Cathay dispose d'un droit de veto sur certaines opérations d'émission de titres. L'ensemble des restrictions visées ci-après s'appliquent également aux titres détenus par les Fondateurs via leur holding commune Finatec. 34

Période d'inaliénabilité en cas de cession de titres de l'Initiateur par les Co-Investisseurs et droit de préemption en cas de cession de titres par les Co-Investisseurs à l'issue de la période d'inaliénabilité

En dehors des cas de transfert libres usuels, les Co-Investisseurs ne pourront transférer leurs titres de l'Initiateur avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans à compter de la Date de Réalisation. A l'issue de cette période d'inaliénabilité, tout transfert de titres de l'Initiateur par les Co-Investisseurs serait soumis à un droit de préemption des Fonds Eurazeo PME et de Cathay, étant précisé qu'entre la cinquième (5 ème ) et la septième année (7 ème ), les Co- Investisseurs ne pourront transférer leurs titres de l'Initiateur dans la mesure où un processus de Sortie (tel que ce terme est défini ci-après) aurait déjà été initié par les Fonds Eurazeo PME ou serait en cours, sans préjudice du droit de Sortie bénéficiant aux Co-Investisseurs Financiers ainsi que décrit ci-après. Droit de sortie conjointe

En cas de transferts de titres par les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs, Finatec, la ManCo ou Cathay n'entraînant pas de changement de contrôle, en dehors des cas de transferts libres usuels et de transferts intervenant dans le cadre du processus de syndication par les Fonds Eurazeo PME d'une partie de leur participation dans l'Initiateur, les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs, Finatec, la ManCo et Cathay bénéficieront d'un droit de sortie conjointe permettant à chacun d'eux de céder la même proportion de leurs propres titres que celle des titres objets du transfert susvisé (le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »).

En cas de transferts de titres par les Fonds Eurazeo PME qui entraînerait un changement de contrôle, les Partenaires bénéficieront d'un droit de sortie conjointe totale permettant à chacun d'eux de céder l'intégralité des titres qu'ils détiennent dans les mêmes termes et conditions que le transfert par les Fonds Eurazeo PME de leurs titres de l'Initiateur (le « Droit de Sortie Conjointe Totale »). Les Partenaires disposant du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle et du Droit de Sortie Conjointe Totale pourront exercer ces droits dans les mêmes termes et conditions que le transfert des titres par les Fonds Eurazeo PME ouvrant ce droit, étant précisé que par exception si le changement de contrôle intervient à l'initiative des Fonds Eurazeo PME avant le 3ème anniversaire de la Date de Réalisation, le Droit de Sortie Conjointe Totale devra permettre aux Fondateurs et à Finatec d'obtenir un prix au moins égal au prix de souscription de leurs titres. Droit de sortie forcée

Dans la mesure où les Fonds Eurazeo PME recevraient une offre portant sur la totalité des titres de l'Initiateur, les Fonds Eurazeo PME pourraient requérir des Partenaires qu'ils cèdent leurs titres de l'Initiateur dans les mêmes termes et conditions que le transfert par les Fonds Eurazeo PME de leurs titres. 40 40 Pour toute opération qui interviendrait avant le 3ème anniversaire de la Date de Réalisation, ce droit ne pourra s'exercer que s'il permet aux Fondateurs et à Finatec de percevoir un prix au moins égal à 2,5 fois le prix des titres de l'Initiateur souscrits par les Fondateurs et Finatec. 35

Sortie

Les Fonds Eurazeo PME pourront à tout moment initier un processus de sortie prenant la forme d'un transfert de la majorité des titres de l'Initiateur, d'un transfert de la majorité des actifs de l'Initiateur ou de toute opération aboutissant à un effet similaire (une « Sortie »).

A compter du 4 ème anniversaire de la Date de Réalisation, les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs et Cathay discuteront de bonne foi de l'opportunité d'initier un processus de Sortie.

A compter du 5 ème anniversaire de la Date de Réalisation, les Fondateurs (et les Co- Investisseurs Financiers s'agissant exclusivement de la faculté visée au (ii)) auront la faculté pendant une période de six mois (i) soit de céder leurs titres de l'Initiateur aux Fonds Eurazeo PME pour un prix calculé sur la base de l'actif net réévalué de l'Initiateur figurant dans les derniers états financiers publiés par Eurazeo S.E. (assorti d'un droit de suite sur le prix de revente éventuelle des titres concernés pendant les vingt-quatre mois suivants, à hauteur de 100% de la plus-value qui serait réalisée par les Fonds Eurazeo PME la première année et 50% la seconde), ou de (ii) solliciter des Fonds Eurazeo PME qu'ils initient un processus de sortie visant à la cession de leur participation ou un processus de Sortie, étant précisé qu'à défaut de lancement d'un tel processus ou dans la mesure où celui-ci n'aboutirait pas, les Fondateurs et les Co-Investisseurs Financiers pourront librement céder leurs titres sous réserve d'octroyer aux Fonds Eurazeo PME un droit de première offre.

A défaut d'exercice par les Fonds Eurazeo PME de leur droit de première offre ou en cas d'échec des négociations, le Fondateur ou le Co-Investisseur Financier concerné pourra procéder au transfert des titres offerts au profit d'un tiers (à l'exception d'un opérateur stratégique) au plus tard dans un délai de six mois sous réserve que ce transfert soit réalisé à un prix au moins égal au prix proposé dans le cadre de la première offre, à condition que le reste des termes et conditions ( e.g., modalités de paiement, absence d'earn-out, etc.) soient substantiellement similaires.

Les Fonds Eurazeo PME disposeront d'un droit de suite en cas de transfert des titres offerts par un Fondateur ou un Co-Investisseur Financier (à l'exception de Cathay, d'ICVR et de Momentum Invest) au profit d'un tiers. Ainsi, en cas de non-exercice du droit de première offre, et dans la mesure où le Co-Investisseur concerné envisagerait toujours de procéder au transfert de tout ou partie de ses titres, les Fonds Eurazeo PME et le Co-Investisseur Financier concernés devront s'accorder de bonne foi sur la liste de tiers acquéreurs financiers (à l'exclusion de tout opérateur stratégique) que ledit Co-Investisseur Financier pourra solliciter en vue du transfert de ses Titres. Le Co-Investisseur Financier concerné pourra alors transférer ses titres à tout tiers acquéreur identifié dans la liste tiers acquéreurs, sous réserve de l'adhésion du tiers au pacte d'associés. 36

Promesse de vente et promesse d'achat

En cas de départ d'un Fondateur au cours de la Phase Initiale, les Fonds Eurazeo PME bénéficieront d'une promesse de vente en vertu de laquelle ils pourront acquérir la totalité des titres de l'Initiateur détenus par le Fondateur concerné à un prix déterminé suivant une formule dépendant de la catégorie de titres détenue par le Fondateur et des conditions du départ du Fondateur ( i.e. suivant que ce départ constitue un départ concerté ou non concerté), sans que ce prix ne puisse jamais excéder la valeur de marché 41 Promesse de Vente »). En cas de décès ou d'invalidité d'un Fondateur, ses héritiers ou le Fondateur lui-même selon cas, bénéficieront d'une promesse d'achat en vertu de laquelle ils pourront céder aux Fonds Eurazeo PME la totalité des titres de l'Initiateur détenus par le Fondateur à un prix déterminé suivant une formule similaire à celle applicable à la Promesse de Vente en cas de départ concerté (la « Promesse d'Achat », ensemble avec la Promesse de Vente, les « Promesses »). 5.4 Mécanismes de co-investissementau niveau de l'Initiateur Il est envisagé que certains mandataires sociaux et salariés du Groupe identifiés d'un commun accord entre les Fonds Eurazeo PME et les Fondateurs (les « Managers ») bénéficient d'un mécanisme de co- investissement au capital de l'Initiateur au travers de la ManCo (le « Mécanisme de Co-Investissement »). Dans cette perspective, comme indiqué à la section 5.2 de la Note en Réponse, les Fonds Eurazeo PME ont souscrit par l'intermédiaire de la ManCo à l'intégralité des ADP R et des ADP M qui seront susceptibles d'être cédées aux Managers (indirectement via la ManCo) dans le cadre du Mécanisme de Co-Investissement. Les Fonds Eurazeo PME céderont leurs titres de la ManCo aux Managers au fur et à mesure que ces derniers rejoindront le Mécanisme de Co-Investissement. Toute cession de titres de la ManCo aux Managers s'effectuera à la valeur vénale desdits titres, étant précisé que pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la Date de Réalisation, les titres de la ManCo seront cédés à un prix correspondant à leur prix de souscription, augmenté d'un intérêt au taux annuel de 2%. De la même manière que pour les Fondateurs, les Fonds Eurazeo PME concluront avec chacun des Managers des Promesses portant sur l'intégralité des titres de la ManCo détenus par le Manager concerné exerçables en cas de départ du Groupe du Manager. A l'instar des Fondateurs, tout transfert de titres de la ManCo par les Managers sera soumis à un droit de préemption du Fonds Eurazeo PME titulaire d'une action de préférence de type golden share au sein de la ManCo (le « Titulaire de la Golden Share »). Par ailleurs, dans la mesure où le Titulaire de la Golden Share n'exercerait pas son droit de préemption, le transfert par les Managers de leurs titres de la ManCo serait soumis à l'agrément préalable du Titulaire de la Golden Share. Les Managers bénéficieront comme les Fondateurs et les Co-Investisseurs d'un droit de sortie conjointe totale en cas de cession par les Fonds Eurazeo PME de leurs titres de l'Initiateur entraînant un changement de contrôle de l'Initiateur, et seront soumis à un droit de sortie forcée. A cet égard, il est précisé que les Fonds Eurazeo PME se sont engagés à favoriser une sortie par le haut au niveau de la ManCo des Managers. 41 La valeur de marché correspond alors (i) pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2021 à l'ANR, et (ii) pour la période postérieure à un multiple d'ARR, l'ARR correspondant à la valeur à 12 mois des contrats actifs pour la Société, ainsi que ses services associés. 37

Les Managers ne bénéficieront pas directement ou indirectement d'attributions gratuites d'actions de l'Initiateur. 5.5 Mécanisme de Liquidité En application du Contrat de Cession d'Actions Fondateurs, l'Initiateur s'est engagé à mettre en place un mécanisme de liquidité au profit des titulaires d'Actions Gratuites Indisponibles (le « Mécanisme de Liquidité »), et a conclu avec chacun des bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles (les Bénéficiaires ») un contrat de liquidité portant au total sur 2.000 Actions (les « Contrats de Liquidité »). En application des Contrats de Liquidité :

») un contrat de liquidité portant au total sur 2.000 Actions (les « »). En application des Contrats de Liquidité : les Bénéficiaires auront la faculté d'exercer une option de vente consentie par l'Initiateur leur permettant de céder à l'Initiateur la totalité de leurs Actions Gratuites Indisponibles dans un délai de 60 jours ouvrés à compter du premier jour ouvré suivant l'expiration de la fin de la période de conservation des Actions Gratuites Indisponibles sous réserve qu'à la date d'exercice de l'option,

(x) les Actions ne soient plus admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à raison de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire ou que (y) l'Initiateur détienne au moins 75% du capital de la Société (la « Promesse d'Achat Liquidité ») ; et l'Initiateur disposera d'une option d'achat consentie par les Bénéficiaires, en vertu de laquelle, en l'absence d'exercice préalable de l'option de vente par les Bénéficiaires concernés, il pourra acquérir la totalité des Actions Gratuites Indisponibles desdits Bénéficiaires dans un délai de 60 jours ouvrés à compter du premier jour ouvré suivant la fin de la période d'exercice de l'option de vente (la « Promesse de Vente Liquidité », ensemble avec la Promesse d'Achat, une « Promesse Liquidité »).

En cas d'exercice d'une Promesse Liquidité, le prix d'exercice par Action Gratuite Indisponible sera calculé pour chaque Action Gratuite Indisponible sur la base de la valeur de marché de l'ensemble des actions émises par Easyvista telle que ressortant, par transparence, du dernier ANR publié par Eurazeo S.E. (« ANR ») à la date de notification d'exercice de la Promesse Liquidité multiplié par le nombre d'Actions Gratuites Indisponibles couvertes. Les Promesses de Liquidité ne permettent aux bénéficiaires de bénéficier d'aucun prix minimum, et ne sont soumises à aucun prix maximum. En application de l'article L. 233-9 I, 4° du Code de commerce, les Actions Gratuites Indisponibles pour lesquelles une Promesse Liquidité aura été consentie à l'Initiateur dans le cadre d'un Contrat de Liquidité seront assimilées aux actions détenues par l'Initiateur. 5.6 Autres accords dont la Société a connaissance Aux termes d'un engagement d'apport en date du 17 septembre 2020, Madame Samantha Kilvington s'est engagée à apporter à l'Initiateur dans le cadre de l'Offre les 5.167 actions de la Société qu'elle détient représentant à la date de la Note en Réponse 0,28% du capital et 0,27% des droits de vote théoriques de la Société. 38

L'Initiateur a par ailleurs, depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial, conclu des engagements d'apport à l'Offre avec plusieurs actionnaires de la Société42 portant sur (i) un total de 206.079 Actions43 représentant à la date de la Note en Réponse 11,10% du capital et 10,84% des droits de vote théoriques de la Société, et (ii) les 7.500 BSA44. L'Initiateur a par ailleurs acquis 79.000 Actions Additionnelles sur le marché depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial au prix de 70 euros par Action. A l'exception de ces engagements d'apport et des accords décrits aux sections 5.1 à 5.6 de la Note en Réponse, il n'existe, à la connaissance de la Société, aucun autre accord susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation ou l'issue de l'Offre. Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société en date du 24 novembre 2020, l'Initiateur avait initialement conclu des promesses croisées portant sur 117.598 Actions et 23.232 Actions issues de la conversion d'Obligations Convertibles (les « Titres Sous Promesse ») permettant à l'Initiateur, en cas d'exercice des promesses, de faire l'acquisition des Titres Sous Promesse en janvier 2021. Toutefois, compte tenu du calendrier envisagé d'Offre, ces promesses ont été résiliées et les Titres Sous Promesse font désormais l'objet d'engagements d'apport à l'Offre. Étant précisé que le nombre total d'Actions couvertes par des engagements d'apport a été réduit de 2.637 Actions depuis le communiqué de l'Initiateur en date 24 novembre 2020. Par exception, ces engagements d'apport ne sont révocables que dans le cas où les deux conditions cumulatives suivantes seraient satisfaites : une offre concurrente déclarée conforme par l'AMF et ouverte (l'« Offre Concurrente ») ; et

») ; et le non-dépôt par l'Initiateur (ou l'une de ses entités affiliées) ou le défaut d'annonce de son intention de procéder au dépôt d'une offre concurrente en surenchère dans les quinze jours ouvrés suivant l'ouverture de l'Offre Concurrente. 39

6. ÉLÉMENTS CONCERNANT EASYVISTA SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE 6.1 Structure du capital de la Société la date de la Note en Réponse et à la connaissance de la Société, le capital social de la Société s'élève à 3.528.444,40 euros, divisé en 1.857.076 Actions d'une valeur nominale de 1,90 euros chacune. Le nombre de droits de vote théoriques s'établit à 1.901.470. À la connaissance de la Société, le capital de la Société est réparti comme suit : Base non-diluée Nombre Nombre de % de droits de Actionnaire % du capital droits de vote d'actions vote théoriques théoriques45 Initiateur 1.353.126 72,86% 1.353.126 71,16% Actions auto-détenues46 2.744 0,15% 2.744 0,14% Public 501.206 26,99% 545.600 28,70% Total 1.857.076 100,00% 1.901.470 100,00% Base pleinement diluée47 Nombre Nombre de % de droits de Actionnaire % du capital droits de vote d'actions vote théoriques théoriques48 Initiateur 1.353.126 72,32% 1.353.126 70,64% Actions auto-détenues49 2.744 0,15% 2.744 0,14% Public 515.206 27,54% 559.600 29,21% Total 1.871.076 100,00% 1.915.470 100,00% Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP en date du 20 novembre 2018 et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. Les actions gratuites attribuées au titre de la troisième tranche du Plan AGA 2018 (i.e., 4.167 actions gratuites) ont été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, conformément aux dispositions du Plan AGA 2018, en conséquence du changement de contrôle résultant de l'Acquisition des Blocs, par voie d'attribution de 4.167 actions auto-détenues. Les chiffres figurant dans ce tableau sont communiqués sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun des 7.500 BSA et des 6.500 Options exercés. Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les Actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les Actions dépourvues de droits de vote. Dont 1.657 actions auto-détenues affectées à un contrat de liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP et suspendu à la demande de la Société jusqu'à nouvelle instruction. 40

A l'exception des 7.500 BSA et des 6.500 Options, il n'existe, à la date de la Note en Réponse et à la connaissance de la Société, aucun titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société autre que les Actions.50 6.2 Restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions Obligation de déclaration de franchissement de seuils Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, soit directement, soit indirectement au travers d'une ou plusieurs personnes morales dont elle détient le contrôle au sens de l'article 233-3 du Code de commerce, une fraction égale à cinq pour cent (5 %) du capital ou des droits de vote de la Société ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la Société du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social dans le délai de quinze jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils. Cette obligation s'applique également chaque fois que la fraction du capital ou des droits de vote détenue devient inférieure à cinq pour cent (5 %) du capital ou des droits de vote de la Société ou tout multiple de ce pourcentage. En cas de non-respect de cette disposition et sur demande d'un ou plusieurs actionnaires détenant cinq pour cent (5 %) au moins du capital ou des droits de vote de la Société, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux (2) ans suivant la date de régularisation de la notification. Transfert d'actions Les actions inscrites en compte se transmettent librement par virement de compte à compte, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Droit de vote double En application des dispositions de l'article 9 des statuts de la Société, un droit de vote double s'applique de plein droit aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire. 6.3 Participations directes ou indirectes au sein du capital de la Société ayant fait l'objet d'une déclaration de franchissement de seuils ou d'une déclaration d'opération sur titres la connaissance de la Société, à la date de la Note en Réponse, le capital social de la Société est réparti ainsi qu'il est indiqué à la section 6.1 ci-dessus. 50 A la date de la Note en Réponse, l'intégralité des Obligations Convertibles a été convertie en Actions. 41

Au cours des douze derniers mois, la Société a reçu les déclarations de franchissement de seuils légaux et statutaires suivantes : Nombre de % des Nombre % du Franchisse droits de droits de Franchisse Date du vote vote d'actions à capital à la ment ment théoriques théoriques Actionnaire franchisse la suite du suite du déclaré à la déclaré à la à la suite à la suite ment franchisse franchisse baisse ou à baisse ou à du du ment ment la hausse la hausse franchisse franchisse ment ment Initiateur Entre le 19 1.228.126 71,87%51 Hausse 1.228.126 70,05%52 Hausse et le 23 novembre 2020 Initiateur53 22 1.149.126 67,25%54 Hausse 1.149.126 64,69%55 Hausse septembre 2020 S. Gauthier 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse septembre 2020 J. Labed 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse septembre 2020 Finatec 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse septembre 2020 Nexgen 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse Finance septembre 2020 Alclan 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse septembre 2020 APICA 22 0 0% Baisse 0 0% Baisse septembre 2020 6.4 Liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et description de ceux-ci Néant. 6.5 Mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier Néant. Sur la base d'un capital de la Société au 30 novembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.753.238 droits de vote théoriques. Sur la base d'un capital de la Société au 30 novembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.753.238 droits de vote théoriques. Agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec les membres du Consortium. Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. Sur la base d'un capital de la Société au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 Actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques. 42

6.6 Accords entre actionnaires dont la Société a connaissance pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote la connaissance de la Société, à la date de la Note en Réponse, il n'existe pas d'accord entre actionnaires pouvant entraîner des restrictions relatives au transfert d'actions ou à l'exercice des droits de vote, à l'exception du Mécanisme de Liquidité. 6.7 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la Société 6.7.1 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration Conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, la Société est administrée par un conseil composé de personnes physiques ou morales dont le nombre est fixé par l'assemblée générale ordinaire dans les limites prévues par la loi. Toute personne morale doit, lors de sa nomination, désigner une personne physique en qualité de représentant permanent au conseil d'administration. La durée du mandat du représentant permanent est la même que celle de l'administrateur personne morale qu'il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant permanent, elle doit aussitôt pourvoir à son remplacement. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de décès ou de démission du représentant permanent. Pendant la durée de son mandat chaque administrateur doit être propriétaire d'au moins une action de la Société. Si, au jour de sa nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est d'office réputé démissionnaire s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois, conformément à l'article L. 225-25 du Code de commerce. La durée des fonctions des administrateurs est de six années. Le mandat d'un administrateur prend fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur. Les administrateurs sont toujours rééligibles ; ils peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires. En cas de vacance par décès ou par démission d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Les nominations effectuées par le conseil en vertu du paragraphe ci-dessus sont soumises à la ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables. Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. Tout administrateur nommé en remplacement d'un autre administrateur dont le mandat n'est pas expiré ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Un salarié de la Société peut être nommé administrateur. Son contrat de travail doit toutefois correspondre à un emploi effectif. Il ne perd pas, dans ce cas, le bénéfice de son contrat de travail. Le nombre des administrateurs qui sont liés à la Société par un contrat de travail ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonction. 43

Le nombre des administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des administrateurs en fonction. Lorsque cette limite vient à être dépassée en cours de mandat, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires la plus proche. la date de la Note en Réponse, le conseil d'administration est composé comme suit :

Monsieur Sylvain Gauthier, président du conseil d'administration et directeur général ; Monsieur Jamal Labed, administrateur et directeur général délégué ; et Monsieur David Jeffrey Weiss, administrateur.

Monsieur Thibaud Poirier de Clisson est directeur général délégué non administrateur. La gouvernance de la Société sera appelée à évoluer postérieurement à la clôture de l'Offre afin de refléter la nouvelle structure actionnariale de la Société. Les parties au Pacte d'Actionnaires (tel que ce terme est défini à la section 5.3 de la Note en Réponse) sont ainsi convenues que la Société adopterait une gouvernance duale avec un directoire et un conseil de surveillance. Les Fondateurs seraient initialement membres du directoire de la Société tandis que le conseil de surveillance serait composé de trois membres dont deux nommés sur proposition d'Eurazeo PME SA et un membre indépendant. 6.7.2 Règles applicables à la modification des statuts de la Société L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts de la Société dans toutes leurs dispositions ; elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'assemblée générale extraordinaire réunie sur première convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale extraordinaire réunie sur deuxième convocation ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul. En cas de transfert du siège social décidé conformément à la loi et aux statuts par le conseil d'administration, celui-ci est autorisé à modifier les statuts en conséquence. 44

6.8 Pouvoirs du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions Outre les pouvoirs généraux qui lui sont accordés par la loi et les statuts, le conseil d'administration dispose de délégations accordées par l'assemblée générale des actionnaires en date du 26 juin 2020, dont le détail est repris ci-après : Durée de Plafond (valeur Modalités de Date et modalités Objet de la délégation validité / détermination d'utilisation par le nominale) Expiration du prix conseil d'administration Cette autorisation a été Autorisation à donner au conseil 26 décembre utilisée par le conseil 10% du d'administration dans le 2021 Se référer au d'administration de procéder au rachat nombre total cadre du contrat de (1) d'actions de la Société (5ème résolution) 18 mois d'actions liquidité conclu avec Louis Capital Markets UK LLP. Autorisation à donner au conseil 10% du Le conseil d'administration en vue de réduire le capital 26 décembre montant du Se référer au d'administration n'a pas social par voie d'annulation d'actions dans capital social 2021 (1) fait usage de cette le cadre de l'autorisation de rachat de ses par période de autorisation. propres actions (6ème résolution) 18 mois 24 mois Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue 2.850.000 d'augmenter le capital par émission 26 août 2022 Le conseil euros (capital) d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs N/A d'administration n'a pas / 30.000.000 mobilières donnant accès immédiatement 26 mois fait usage de cette euros (titres de ou à terme au capital, avec maintien du délégation. créance) (2) droit préférentiel de souscription (7ème résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission 1.425.000 d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 26 août 2022 Le conseil euros (capital) mobilières donnant accès immédiatement Se référer au d'administration n'a pas / 20.000.000 ou à terme au capital, avec suppression du 26 mois (3) fait usage de cette euros (titres de droit préférentiel de souscription des délégation. créance) (2) actionnaires, par une offre au public ainsi qu'avec la faculté d'instituer un droit de priorité (8ème résolution) Délégation de compétence à consentir au 1.425.000 conseil d'administration en vue euros dans la d'augmenter le capital par émission limite de 20 % d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 26 août 2022 du capital Le conseil mobilières donnant accès immédiatement social par Se référer au d'administration n'a pas ou à terme au capital, avec suppression du 26 mois période de 12 (3) fait usage de cette droit préférentiel de souscription des mois (capital) / délégation. actionnaires dans le cadre d'une offre visée 20.000.000 à l'article L. 411-2 du Code monétaire et euros (titres de financier (9ème résolution) créance) (2) 45

Durée de Plafond (valeur Modalités de Date et modalités Objet de la délégation validité / détermination d'utilisation par le nominale) Expiration du prix conseil d'administration Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital immédiatement ou à 1.425.000 terme par émission d'actions ordinaires Le conseil 26 décembre euros (capital) Se référer au et/ou de valeurs mobilières, avec d'administration n'a pas / 30.000.000 suppression du droit préférentiel de 2021 (4) fait usage de cette euros (titres de souscription des actionnaires au profit délégation. créance) (2) d'une catégorie de personnes répondant à 18 mois des caractéristiques déterminées (10ème résolution) Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue 1.425.000 d'augmenter le capital par émission Le conseil d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 26 décembre euros (capital) Se référer au d'administration n'a pas mobilières, avec suppression du droit / 30.000.000 2021 (4) fait usage de cette préférentiel de souscription des actionnaires euros (titres de délégation. au profit d'une deuxième catégorie de 18 mois créance) (2) personnes répondant à des caractéristiques déterminées (11ème résolution) Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission 1.425.000 Le conseil d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs 26 décembre euros (capital) Se référer au d'administration n'a pas mobilières, avec suppression du droit / 30.000.000 2021 (4) fait usage de cette préférentiel de souscription des actionnaires euros (titres de délégation. au profit d'une troisième catégorie de 18 mois créance) (2) personnes répondant à des caractéristiques déterminées (12ème résolution) Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue 26 août 2022 dans la limite Le conseil d'augmenter le nombre de titres à émettre Même prix que de 15% de d'administration n'a pas en cas d'augmentation de capital avec ou l'émission l'émission fait usage de cette sans droit préférentiel de souscription 26 mois initiale initiale (2) (5) délégation. réalisée en vertu des délégations susvisées (13ème résolution) Autorisation à donner au conseil 26 août 2023 Le conseil d'administration de consentir des options Se référer au d'administration n'a pas 50.000 actions de souscription ou d'achat d'actions de la 38 mois (6) fait usage de cette Société (15ème résolution) autorisation. Autorisation à donner au conseil 26 août 2023 Le conseil d'administration de procéder à l'attribution d'administration n'a pas 10.000 actions - gratuite d'actions existantes ou à émettre 38 mois fait usage de cette (16ème résolution) autorisation. 46

Le prix unitaire maximum d'achat par action (hors frais et commissions) est fixé à 150 euros, avec un plafond global de 2.000.000 euros, étant précisé que ce prix d'achat fera l'objet des ajustements le cas échéant nécessaires afin de tenir compte des opérations sur le capital qui interviendront pendant la durée de validité de la présente autorisation. Ces montants ne sont pas cumulatifs. Le plafond cumulé maximum autorisé par l'assemblée générale des augmentations de capital en valeur nominale est fixé à 2.850.000 euros. Le montant nominal global des émissions de valeurs mobilières représentatives de créances sur la Société donnant accès au capital de la Société ne pourra pour sa part, excéder 30.000.000 euros, ce plafond ne s'applique pas aux titres de créance dont l'émission serait décidée ou autorisée par le conseil d'administration conformément à l'article L. 228-40 du Code de commerce. Le prix d'émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminuée d'une décote maximale de 20%, en tenant compte s'il y a lieu de leur date de jouissance et étant précisé que le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital sera tel que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle susceptible d'être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé. Le prix d'émission des actions sera au moins égal à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission éventuellement diminué d'une décote maximale de 20 %, en tenant compte s'il y a lieu de leur date de jouissance ; étant précisé que (i) dans l'hypothèse de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, le prix d'émission des actions susceptibles de résulter de leur exercice, de leur conversion ou de leur échange pourra le cas échéant être fixé, à la discrétion du conseil d'administration, par référence à une formule de calcul définie par celui-ci et applicable postérieurement à l'émission desdites valeurs mobilières (par exemple lors de leur exercice, conversion ou échange) auquel cas la décote maximale susvisée pourra être appréciée, si le conseil d'administration le juge opportun, à la date d'application de ladite formule (et non à la date de fixation du prix de l'émission), et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital le cas échéant émises en vertu de la présente délégation sera tel que la somme le cas échéant perçue immédiatement par la Société, majorée de celle susceptible d'être perçue par elle lors de l'exercice ou de la conversion desdites valeurs mobilières, soit, pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant minimum susvisé. 15% ou toute autre fraction qui aurait été déterminée par la réglementation en vigueur. Le prix d'achat ou de souscription par action sera fixé par le conseil d'administration au jour où l'option est consentie dans les limites prévues par la loi, sans pouvoir être inférieur à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'attribuer les options, ni s'agissant des options d'achat, à 80 % du prix moyen d'achat des actions auto-détenues par la Société. 6.9 Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la Société Dans le cadre de l'Acquisition des Blocs, six contrats de financement susceptibles d'être modifiés ou résiliés en cas de changement de contrôle de la Société et dont ladite modification ou résiliation aurait un impact significatif sur la Société ont été identifiés. Les clauses dites de changement de contrôle susvisées ont été respectées et ont fait l'objet de renonciations de la part des partenaires concernés préalablement à la réalisation de l'Acquisition des Blocs, si bien, qu'à la connaissance de la Société, aucun accord significatif n'est susceptible d'être impacté par l'Offre. 6.10 Accords prévoyant des indemnités pour les administrateurs ou les salariés de la Société, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique la connaissance de la Société, il n'existe aucun accord prévoyant des indemnités pour les administrateurs ou les salariés de la Société, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique. 47

7. RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT Le conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 22 juillet 2020, a décidé de nommer le cabinet Ledouble SAS, représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté, en qualité d'expert indépendant en vue d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre La désignation de l'Expert Indépendant entrait alors dans le champ de l'article 261-1 I, 1°, 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF. L'Expert Indépendant a ainsi établi un rapport le 20 octobre 2020 en application de l'article 261-1 I 1°, 2°, 4° et 5° du règlement général de l'AMF. C'est notamment sur ce fondement que le conseil d'administration a rendu, le 20 octobre 2020, un avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Ce rapport a été inclus dans le Projet de Note en Réponse Initial. la suite des accords conclus par l'Initiateur depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial décrits à la section 5.6 de la Note en Réponse et de l'acquisition des Actions Additionnelles, l'Initiateur a souhaité reconsidérer les termes de l'Offre afin de se réserver la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l'Offre dans l'hypothèse où les conditions en seraient réunies. La Société a en conséquence, par une lettre de mission en date du 17 novembre 2020, élargi le fondement de la désignation de l'Expert Indépendant à l'article 261-1 II du règlement général de l'AMF, soumettant ainsi ses diligences aux dispositions de l'article 261-1 I 1°, 2°, 4°, 5° et II du règlement général de l'AMF. C'est dans ce contexte que l'Expert Indépendant a établi un second rapport sur les conditions financières de l'Offre. Ce second rapport, établi le 2 décembre 2020, est reproduit ci-après. 48

1. Introduction Ledouble SAS (« Ledouble ») a été désigné le 22 juillet 2020 par le conseil d'administration (le « Conseil d'Administration ») d'EasyVista (la « Société » ou la « Cible ») en qualité d'expert indépendant (l' « Expert Indépendant ») dans le cadre du projet d'offre publique d'achat obligatoire selon la procédure simplifiée (l' « Offre ») subséquente à la cession à EasyVista Holding (l' « Initiateur »), véhicule contrôlé par Eurazeo PME (l' « Investisseur ») au travers des fonds Eurazeo PME III-A, Eurazeo PME III-B et Eurazeo PME Easy Vista Fund (les « Fonds Eurazeo PME »), d'un bloc de contrôle de la Société (l'« Acquisition »). Comme indiqué dans les communiqués de presse conjoints d'Eurazeo et d'EasyVista du 23 septembre 20201 et du 18 septembre 20202 en complément de celui du 23 juillet 20203 (ensemble les « Communiqués ») : Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée le 23 juillet 2020 en négociations exclusives en vue d'acquérir, auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence, par voie de cession hors marché et d'apport au profit de l'Initiateur, un ensemble d'actions et d'obligations convertibles représentatives du contrôle de la Société (le « Bloc de Contrôle ») ; le 16 septembre 2020, les fondateurs de la Société, en la personne de M. Sylvain Gauthier et de M. Jamal Labed (les « Fondateurs ») ont exercé la promesse unilatérale d'achat qui leur avait été consentie par EasyVista Holding ; les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des actions de la Société détenues par les Fondateurs ont été signés le 17 septembre 2020 ; l'Acquisition est intervenue le 22 septembre 2020 (la « Date de Réalisation ») ; en conséquence, EasyVista Holding a fait l'acquisition de : 1.149.126 actions4, au prix de 70 € par action, représentant : antérieurement à l'Acquisition, 67,25% du capital et 71,55% des droits de vote théoriques 5 de la Société ; et

de la Société ; et postérieurement à l'Acquisition, 67,25% du capital et 64,69% des droits de vote théoriques 6 de la Société ; 125.000 obligations convertibles7, au prix de 70 € par obligation convertible, sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre le 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations. « Réalisation de l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVista », 23 septembre 2020 . 2 « Signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVista », 18 septembre 2020. « Négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans EasyVista suivie d'une offre publique obligatoire », 23 juillet 2020 .

4 Dont 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription.

5 Sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant 1.708.844 actions représentant 2.204.648 droits de vote théoriques et après prise en compte de l'exercice des 6.400 options susmentionnées.

6 Sur la base d'un capital au 23 septembre 2020 comprenant 1.708.844 actions représentant 1.776.274 droits de vote théoriques.

7 Donnant droit à 125.000 actions nouvelles après conversion, compte tenu d'un ratio de conversion d'une obligation convertible pour une action ordinaire de la Société. Attestation d'Équité EasyVista 11

Les Fondateurs et certains actionnaires historiques de référence (les « Actionnaires Historiques ») continueront d'accompagner le développement de la Société, étant précisé que : comme indiqué supra, les Fondateurs ainsi que leur holding commune8 ont apporté une partie9 de leurs titres à l'Initiateur ; les Actionnaires Historiques ont cédé leurs titres à l'Initiateur, et pour certains ont réinvesti, aux côtés de co-investisseurs, à son capital (l' « Investissement »). Postérieurement à l'Acquisition qui a enclenché le processus du projet d'Offre, l'Initiateur, contrôlé par les Fonds Eurazeo PME, agissant de concert avec : les Fondateurs et leur holding commune (Finatec), les Actionnaires Historiques et un véhicule dédié à regrouper leurs participations (Kimem), ainsi que certains co-investisseurs (Cathay Capital Private Equity10, Momentum Invest I et Momentum Invest Finances, et Isatis Capital11), a déposé le 29 septembre 2020 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), à titre obligatoire, le projet d'Offre portant sur le solde des titres émis par la Société non encore détenus à l'issue de l'Acquisition, au prix de : 70 € par action (le « Prix de l'Offre »), correspondant au prix de cession et à la valeur d'apport des actions à l'Initiateur dans le cadre de l'Acquisition ; 70 €12 par obligation convertible, sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre le 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique ; et 45,88 € par bon de souscription d'action13. La mission d'expertise indépendante confiée à Ledouble (la « Mission ») consiste à attester le caractère équitable des conditions financières de l'Offre (l' « Attestation d'Équité »), pour les actionnaires ainsi que les porteurs d'obligations convertibles et de bons de souscription d'actions de la Société appelés à y apporter leurs titres, au regard : des modalités de l'Acquisition, incluant les conditions de souscription au capital de l'Initiateur dans le cadre de l'Investissement ; du Prix de l'Offre14. Finatec. En marge des cessions de titres à l'Initiateur de M. Sylvain Gauthier, directement et par sa holding Nexgen Finance, de M. Jamal Labed et de Finatec.

10 Via le FCPI Sino-French SME Fund II, dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity.

11 Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite (ICVR), dont la société de gestion est Isatis Capital.

12 Correspondant à 70 € par action, sous déduction d'éventuels intérêts perçus, dans la mesure où les obligations sont convertibles à tout moment à l'initiative de leurs porteurs à raison d'une action ordinaire de la Société par obligation convertible.

13 Correspondant à 70 € par action, sous déduction du prix d'exercice du bon de souscription (24,12 €). 14 Dont découle le prix proposé pour les obligations convertibles et les bons de souscription d'actions. Attestation d'Équité EasyVista 12

1.1. Cadre réglementaire de l'intervention de Ledouble Le présent rapport d'expertise indépendante (le « Second Rapport »), présentant en conclusion l'Attestation d'Équité, est établi en application de l'article 262-1du règlement général de l'AMF, des instructions d'application AMF n°2006-0715 et n°2006-0816, ainsi que de la recommandation AMF n°2006-1517. Comme explicité ci-après, le Second Rapport fait suite à la modification des intentions de l'Initiateur sur les termes de l'Offre. Suite à notre nomination en qualité d'Expert Indépendant par le Conseil d'Administration, après agrément de l'AMF dans les conditions fixées par l'article 261-1-1du règlement général de l'AMF, la Société nous a adressé18 une première lettre de mission en date du 16 septembre 2020 précisant le fondement réglementaire de notre désignation ainsi que les éventuelles situations de conflit d'intérêts identifiées : cette première lettre de mission, figurant en Annexe 1, précise que notre désignation entre dans le champ de l'article 261-1I 1°19, 2°20, 4°21 et 5°22 du règlement général de l'AMF et de son instruction d'application AMF n°2006-08,elle-même complétée de la recommandation AMF n°2006-15; c'est en application de ces dispositions que nous avons établi le Rapport en date du 20 octobre 2020 inclus dans le projet de Note d'Information en réponse déposé par la Société auprès de l'AMF le 21 octobre 2020(le « Projet de Note d'Information en Réponse Initial ») à la suite du dépôt auprès de l'AMF du projet de Note d'Information de l'Initiateur le 29 septembre 2020(le « Projet de Note d'Information Initial ») mentionné en introduction ; comme indiqué dans un communiqué de presse en date du 24 novembre 202023, l'Initiateur a depuis lors souhaité reconsidérer les termes de l'Offre et a désormais l'intention de demander à l'AMF la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire seraient réunies (§ 2.5) ; en conséquence, et comme indiqué dans la seconde lettre de mission que la Société nous a adressée24 en date du 17 novembre 2020, jointe en Annexe 1 à la suite de la première lettre de mission, notre intervention relève dorénavant des dispositions de l'article 261-1I I 1° , 2° , 4° et 5° et II25 du règlement général de l'AMF, et conduit à l'émission du Second Rapport tenant compte : de cette modification du champ de saisine de Ledouble ; des événements postérieurs au Rapport en date du 20 octobre 2020 ; de l'actualisation en conséquence de nos travaux et de l'Attestation d'Équité. « Offres publiques d'acquisition » « Expertise indépendante ». « Expertise indépendante dans le cadre d'opérations financières ». En application de l'article 1 de l'instruction AMF n° 2006-08 . La Société étant contrôlée par l'Initiateur à l'issue de l'Acquisition, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Les dirigeants de la Société ayant conclu des accords avec l'Initiateur susceptible d'affecter leur indépendance. Compte tenu de l'existence d'accords et d'opérations connexes à l'Offre, en lien avec l'Acquisition, susceptibles d'avoir un impact significatif sur le Prix de l'Offre. L'Offre portant sur des instruments financiers de catégories différentes (actions, obligations convertibles, bons de souscription d'actions) et étant libellée à des conditions de prix susceptibles de porter atteinte à l'égalité entre les actionnaires ou les porteurs des instruments financiers qui font l'objet de l'Offre. « Accords conclus par EasyVista Holding depuis le dépôt du projet d'offre publique portant sur les titres d'EasyVista. EasyVista Holding a désormais l'intention de solliciter la mise en œuvre d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont remplies », 24 novembre 2020 . En application de l'article 1 de l'instruction AMF n° 2006-08 . Dans la perspective d'un retrait obligatoire. Attestation d'Équité EasyVista 13

1.2. Indépendance et compétence de Ledouble Ledouble est indépendant des parties prenantes à l'Acquisition et à l'Investissement suivis de l'Offre (l' « Opération »), plus particulièrement de la Cible, de l'Initiateur et de ses actionnaires, ainsi que de leurs conseils financiers et juridiques respectifs26 (les « Conseils ») et de l'établissement présentateur27 de l'Offre (l'« Établissement Présentateur »)28. Nous confirmons notre indépendance au sens des articles 261-1et suivants du règlement général de l'AMF et, conformément aux dispositions de l'article 261-4du règlement général de l'AMF, attestons de l'absence de tout lien passé, présent ou futur connu avec les personnes morales et physiques impliquées dans l'Opération, susceptible d'affecter notre indépendance et l'objectivité de notre jugement dans l'exercice de la Mission. En particulier : nous n'intervenons pas de manière répétée avec l'Établissement Présentateur29 ; nous ne nous trouvons dans aucun des cas de conflits d'intérêts visés à l'article 1 de l'instruction AMF n°2006-08. Nous avons donc été en mesure d'accomplir la Mission en toute indépendance. Nous disposons par ailleurs des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de la Mission. Les compétences de l'équipe qui a réalisé la Mission figurent en Annexe 6. 1.3. Diligences effectuées Nous avons effectué nos diligences conformément aux dispositions des articles 262-1et suivants du règlement général de l'AMF, des instructions d'application AMF n°2006-07et n°2006-08, et de la recommandation AMF n°2006-15(§ 1.1). Le programme de travail mis en œuvre et le montant des honoraires perçus dans le cadre de la Mission sont indiqués en Annexe 2 et le calendrier d'intervention en Annexe 3. La base documentaire ayant servi de support à nos travaux figure en Annexe 5. Pour l'essentiel, nos diligences ont consisté en la prise de connaissance du contexte et du corpus juridique de l'Opération, de l'activité et de l'environnement de la Société et de ses filiales (le « Groupe ») et, au terme d'un diagnostic à partir de ces informations, en une valorisation multicritère de la Société en vue d'apprécier : Pour EasyVista : Bryan, Garnier & Co (conseil financier) ; Jones Day (conseil juridique). Pour Eurazeo PME : Natixis Partners (conseil financier) ; Bredin Prat (conseil juridique). Natixis ; en tant que banque présentatrice et garante, Natixis garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur relatifs à l'Offre. La liste des personnes rencontrées et/ou contactées durant la Mission figure en Annexe 4 . Les expertises financières indépendantes publiques que nous avons réalisées au cours des dernières années sont recensées avec le nom des établissements présentateurs en Annexe 7 . Attestation d'Équité EasyVista 14

le caractère équitable du Prix de l'Offre ; l'absence d'éléments, dans les accords et opérations connexes à l'Offre (les « Accords et Opérations Connexes »), susceptibles de préjudicier aux intérêts des actionnaires minoritaires (les « Actionnaires Minoritaires ») ainsi que des porteurs d'obligations convertibles (les « Obligataires ») et de bons de souscription d'actions30 de la Société ; nous avons notamment examiné les conditions financières de souscription au capital de l'Initiateur des investisseurs qui ont été sollicités pour y prendre part dans le cadre de l'Investissement. Ces diligences, qui ont été conduites parallèlement aux entretiens que nous avons eus avec les Fondateurs et des cadres de la Société (ensemble la « Direction »), ainsi que les représentants de l'Investisseur, des Conseils et de l'Établissement Présentateur, ont porté notamment sur : les informations les plus récentes disponibles sur le marché caractérisant les activités du Groupe ; les travaux de due diligence31 réalisés pour le compte de la Société et de l'Investisseur préalablement à l'Acquisition ; la documentation juridique relative à l'Opération et à son dispositif de financement, ainsi que les Accords et Opérations Connexes ; l'analyse des modalités de déroulement de l'Offre, sur la base notamment : du processus de négociations entre Eurazeo PME et les Fondateurs retranscrit dans : les engagements d'exclusivité en vue de l'émission d'une offre ferme par Eurazeo PME après mise en œuvre de ses due diligences 32 ; et

; et la documentation associée ; des projets de Notes d'Information élaborés par l'Initiateur, puis en réponse par la Cible, dans la perspective du dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF33 ; les informations publiques et réglementées disponibles sur le site Internet de la Société, notamment à la rubrique « Investisseurs »34 ; la revue des délibérations du Conseil d'Administration, des rapports de gestion présentés aux actionnaires de la Société et des décisions prises en Assemblée Générale antérieurement à l'Opération ; les informations comptables et financières de la Société et de ses filiales au titre du dernier exercice clos le 31 décembre 2019 et du premier semestre 2020 ; Les bons de souscription d'actions visés par l'offre sont détenus par un seul porteur, en la personne de M. David Jeffrey Weiss, membre du Conseil d'Administration. De nature juridique, financière et technique. Due diligences notamment stratégiques, financières, juridiques et techniques (IT). Le dépôt auprès de l'AMF du projet d'Offre est intervenu en deux séquences (§ 1.1). https://www.easyvista.com/fr/investisseurs Attestation d'Équité EasyVista 15

l'examen détaillé et contradictoire35 du contenu des plans d'affaires élaborés par la Direction (le « Plan d'Affaires de la Société ») et, dans ses présentations successives36, par l'Investisseur (le « Plan d'Affaires de l'Initiateur »), en relation avec leurs conseils financiers respectifs ; la comparaison entre le Plan d'Affaires de la Société et le Plan d'Affaires de l'Initiateur ; l'analyse de l'avancement du Plan d'Affaires de la Société depuis l'émission du Rapport ; l'intégration dans nos modèles de valorisation des données du Plan d'Affaires de la Société ; l'exploitation de nos bases de données financières37, tant en ce qui concerne EasyVista que les autres acteurs du marché ; la revue de l'historique des cours de bourse pondérés par les volumes de l'action EasyVista (l' « Action », ensemble les « Actions ») ainsi que des évènements et communiqués de la Société permettant d'en interpréter l'évolution ; l'analyse des conditions d'émission des obligations convertibles (les « Obligations Convertibles » ou les « OCA », unitairement l' « Obligation Convertible » ou l' « OCA ») et l'évaluation de leurs composantes obligataire et optionnelle ; l'analyse des conditions d'émission des bons de souscription d'actions (le ou les BSA ») ; l'examen de notes d'analystes concernant respectivement le Groupe et les entités comparables au Groupe en termes d'activité et de modèle économique ; l'évaluation des titres, comprenant les Actions, les OCA et les BSA visés par l'Offre (les Titres ») ; la revue des travaux de l'Établissement Présentateur et la comparaison avec notre évaluation multicritère de l'Action, de l'OCA et du BSA ; l'analyse des Accords et Opérations Connexes liés à l'Acquisition et à l'Investissement, incluant l'évaluation des titres de l'Initiateur, revêtant la forme de plusieurs catégories d'actions de préférence (les « ADP »), remis aux souscripteurs dans le cadre de l'Investissement et ayant fait l'objet d'une valorisation de marché par un évaluateur pour le compte de l'Investisseur ; l'appréciation du Prix de l'Offre et des conditions financières de l'Offre au regard : de la valorisation multicritère de l'Action, de l'OCA et du BSA ; de l'analyse de la sensibilité des résultats à la variation des principaux paramètres d'évaluation de ces trois natures de Titres ; des Accords et Opérations Connexes. Nous avons prolongé l'examen des projections du Plan d'Affaires de la Société jusqu'à l'émission du Second Rapport, au vu des informations les plus récentes recueillies auprès de la Direction. Plan d'Affaires Initial, Plan d'Affaires Révisé, Plan d'Affaires Révisé post Covid. Bloomberg (paramètres financiers et Comparables Boursiers), Capital IQ (données de marché, notes d'analystes, Transactions Comparables) et Mergermarket (Transactions Comparables). Attestation d'Équité EasyVista 16

1.4. Affirmations obtenues et limites de la Mission Nous avons obtenu des confirmations auprès de la Direction et des représentants de l'Investisseur confirmant les éléments significatifs que nous avons exploités dans le cadre de la Mission38. Conformément à la pratique usuelle en matière d'expertise indépendante, nos travaux n'avaient pas pour objet de valider les informations historiques et prévisionnelles qui nous ont été communiquées, et dont nous nous sommes limités à vérifier la vraisemblance et la cohérence. À cet égard, nous avons considéré que l'ensemble des informations qui nous ont été communiquées par nos interlocuteurs était fiable et transmis de bonne foi. Le Second Rapport n'a pas valeur de recommandation à la réalisation de l'Offre, dont la décision appartient au Conseil d'Administration aux termes de l'avis motivé39 qu'il rendra sur l'Offre. L'Expert Indépendant ne peut être tenu responsable du contenu intégral de la Note d'Information en réponse de Société dans laquelle est inséré le Second Rapport, qui seul engage sa responsabilité. 1.5. Plan du Second Rapport Nous présentons, ci-après, successivement : les parties à l'Opération ainsi que le contexte et les modalités de l'Opération (§ 2) ; l'environnement, l'activité et les performances du Groupe (§ 3) ; nos travaux d'évaluation des Titres (§ 4) ; l'analyse des éléments de valorisation de l'Établissement Présentateur (§ 5) ; l'analyse des Accords et Opérations Connexes (§ 6) ; l'examen des observations formulées par des détenteurs de Titres (§ 7) ; la synthèse de nos diligences (§ 8) ; en conclusion l'Attestation d'Équité (§ 9). Pour l'établissement du Rapport et du Second Rapport. Le Conseil d'Administration a rendu le 20 octobre 2020 un premier avis motivé sur l'intérêt de l'Offre sur la base notamment du Rapport. Compte tenu de la modification subséquente par l'Initiateur des termes de l'Offre ayant entraîné l'élargissement du fondement réglementaire de la désignation de Ledouble à l'article 261-1 II du règlement général de l'AMF (§ 1.1), le Second Rapport a été présenté au Conseil d'Administration pour lui permettre d'émettre un second avis motivé sur l'Offre au vu de l'évolution des intentions de l'Initiateur (§ 2.5). Attestation d'Équité EasyVista 17

1.6. Conventions de présentation Les montants présentés dans le Second Rapport sont exprimés en : euros (€) ; milliers d'euros (K€) ; millions d'euros (M€) ; milliards d'euros (Md€)40. Les renvois entre parties et chapitres sont matérialisés entre parenthèses par le signe §. Les écarts susceptibles d'être relevés dans les contrôles arithmétiques sont imputables aux arrondis. Les liens hypertexte[En ligne] peuvent être activés dans la version électronique du Second Rapport. 2. Présentation de l'Opération 2.1. Sociétés prenant part à l'Offre Cible EasyVista est une société anonyme (SA) sise 10, allée Bienvenue, Immeuble Horizon 1, à Noisy- le-Grand (93160) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Bobigny sous le numéro 347 848 947. Son capital s'établit à 3.246.803,60 €41 et se compose de 1.708.844 actions d'une valeur nominale unitaire de 1,90 €. Les actions de la Société, antérieurement dénommée Staff&Line (§ 3.2.2), sont admises aux négociations sur Euronext Growth42 (ex-Alternext) depuis octobre 200543 ; la couverture du titre est assurée par un nombre relativement limité d'analystes44. EasyVista a intégré en septembre 201945 l'indice EnterNext PEA-PME 150, représentatif d'actions françaises éligibles au PEA-PME46. La Société, fondée par M. Sylvain Gauthier, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, et M. Jamal Labed, Directeur Général délégué, est un éditeur de solutions d'Enterprise Service Management et de Self Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des Le cas échéant milliards de dollars (Md$). À l'issue de la réunion du Conseil d'Administration du 28 septembre 2020. Code ISIN : FR0010246322 ; mnémonique : ALEZV. Staff&Line, Document de base, visa AMF n° I05-126, 4 octobre 2005 ; Note d'Opération, visa AMF n° 05-707,

7 octobre 2005 ; Complément au prospectus, visa AMF n° 05-719, 17 octobre 2005, [ En ligne ]. Bryan, Garnier & Co ; EuroLand Corporate ; Genesta ; LCM - Midcap Partners ; Portzamparc. « EasyVista intègre l'indice Enternext® PEA-PME 150 d'Euronext », 30 septembre 2019 . L'indice Enternext PEA-PME regroupe 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides ; il est révisé à intervalle annuel, et sa pondération est revue trimestriellement. Attestation d'Équité EasyVista 18

entreprises ; elle opère à l'échelle mondiale au travers de plusieurs filiales, détenues à 100%, implantées en Europe47 et en Amérique du Nord48. Filiales EasyVista (organigramme pré-Acquisition) Source : Société Initiateur EasyVista Holding, auparavant dénommée Atlanta Holding, véhicule d'acquisition des Titres et Initiateur, est une société par action simplifiée (SAS) sise 10, allée Bienvenue, Immeuble Horizon 1, à Noisy-le-Grand (93160) et immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 850 982 315. l'issue de l'Acquisition, la majorité du capital et des droits de vote de l'Initiateur est détenue par les Fonds Eurazeo PME gérés par Eurazeo PME 49 (les « Investisseurs Majoritaires » ou le « Sponsor »), qui ont investi majoritairement dans le capital de l'Initiateur (§ 1) : Eurazeo PME III-A, fonds professionnel spécialisé (FPS) sous la forme de Société de Libre Partenariat, régi par le Code monétaire et financier ; Eurazeo PME III-B, FPS sous la forme de Société de Libre Partenariat, régi par le Code monétaire et financier ; et Eurazeo PME Easy Vista Fund, fonds professionnel de capital investissement. Parties à l'Opération Outre l'Initiateur et les Investisseurs Majoritaires (§ 2.1.2), les parties à l'Opération (les « Parties ») regroupent : Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni. États-Unis et Canada. Eurazeo PME est une SA sise 1, rue Georges Berger à Paris (75017), et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414 908 624 ; société de gestion agréée par l'AMF, elle se consacre à l'accompagnement de PME françaises dans leur développement, notamment à l'international et est filiale d'Eurazeo SE, société d'investissement à l'échelle mondiale, cotée sur Euronext Paris. Le portefeuille d'Eurazeo PME est constitué d'une douzaine de participations sectoriellement diversifiées, détenues majoritairement. Attestation d'Équité EasyVista 19

les Fondateurs, en la personne de M. Sylvain Gauthier et M. Jamal Labed et leurs deux holdings personnelles Finatec50 et Nexgen Finance51 (les « Holdings ») ; les Actionnaires Historiques, dont les participations à l'issue de l'Acquisition sont regroupées au sein de Kimem, véhicule dédié (le « Véhicule Historique »)52 : Alclan53 ; Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales (Apica)54 ; Very SAS55 ; des co-investisseurs financiers qui ont été sollicités pour souscrire au capital de l'Initiateur (les Co-InvestisseursFinanciers ») : FPCI Sino-French SME Fund II, fonds professionnel de capital investissement, géré par Cathay Capital Private Equity56 (« Cathay ») ; Momentum Invest I, fonds professionnel de capital investissement géré par Momentum Invest57, d'une part ; Momentum Invest Finances, SAS représentée par Momentum Invest, d'autre part (ensemble « Momentum Invest ») ; Isatis Capital Vie & Retraite (ICVR), fonds commun de placement à risque régi par le Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, Isatis Capital58 ; Isatis Expansion, fonds commun de placement dans l'innovation régi par le Code monétaire et financier, représenté par sa société de gestion, Isatis Capital ; Conversion Funding LLC59. À la Date de Réalisation (§ 1), le capital de l'Initiateur est détenu par : les Investisseurs Majoritaires (§ 2.6.3.2) ; les Fondateurs, directement et indirectement via leur société Holding commune Finatec, qui ont apporté une partie de leurs Actions à l'Initiateur (§ 2.6.3.1) ; les Actionnaires Historiques, qui ont réinvesti une partie du produit de cession de leurs Actions dans le capital de l'Initiateur (§ 2.6.3.3) ; les Co-Investisseurs Financiers (§ 2.6.3.4). Société civile détenue par les Fondateurs, à l'exception d'une golden share détenue par Eurazeo PME III-A (§ 2.6.9), sise 6, allée des Ifs à Bussy-Saint-Georges (77600), RCS de Meaux, numéro 505 090 241. Société civile détenue par M. Sylvain Gauthier et ses enfants, sise 6, allée des Ifs à Bussy-Saint-Georges (77600), RCS de Meaux, numéro 794 641 688. Le représentant légal du Véhicule Historique est M. Alain Roubach, entré en 2000 au capital de la Société, dont il a participé au développement en tant qu'administrateur pendant près de quinze ans. Société civile sise 94, rue Michel-Ange à Paris (75016), RCS de Paris, numéro 403 792 088. SAS sise 59, avenue d'Iéna à Paris (75116), RCS de Paris, numéro 490 962 750. SAS sise 8, avenue d'Eylay à Paris (75116), RCS de Paris, numéro 512 116 351. SAS sise 52 rue d'Anjou à Paris (75008), RCS de Paris, numéro 490 506 045. SAS sise 21, rue Weber à Paris (75116), RCS de Paris, numéro 830 608 840. Société anonyme sise 23, rue Taitbout à Paris (75009), RCS de Paris, numéro 792 875 064. Limited company régie par le droit du Delaware, sise 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, New Castle County, DE 19808 aux États-Unis. Attestation d'Équité EasyVista 20

Dans le cadre de l'Offre, EasyVista Holding est contrôlé par les Investisseurs Majoritaires qui agissent de concert vis-à-vis de la Société avec : les Fondateurs et Finatec ; les Actionnaires Historiques et Kimem ; certains co-investisseurs60. 2.2. Contexte et termes de l'Offre Contexte et objectifs de l'Offre L'Opération répond au souhait d'Eurazeo PME de compléter son portefeuille de participations dans le secteur d'activité d'EasyVista, et vise à renforcer les fonds propres du Groupe dans un contexte d'accès au marché bancaire limité ; Eurazeo PME lui apportera des ressources financières pour soutenir son développement, notamment à l'international, ainsi que sa croissance externe et organique. Les discussions entre Eurazeo PME et les Fondateurs ont été menées au cours du premier semestre 2020 durant lequel est survenue la pandémie de Covid-19, et intègrent ainsi : des performances à court terme inférieures aux prévisions que les Fondateurs pouvaient envisager ; et le manque de visibilité à moyen terme de l'impact de cette pandémie sur l'économie et sur l'activité d'EasyVista. L'Offre constitue dans l'Opération une étape essentielle dont l'issue permettra à Eurazeo PME de s'assurer de l'appui actionnarial pour la mise en œuvre de cette stratégie d'accompagnement. Pour autant, comme indiqué dans le Projet de Note d'Information Initial et confirmé dans le Projet de Note d'Information61, et eu égard à son profil financier et son statut de holding ayant pour seul objet la prise de participation et la gestion de la Société, EasyVista Holding n'anticipe pas la réalisation de synergies de coûts ou de revenus avec la Société ; sans préjuger d'opportunités d'opérations futures de croissance externe aux bornes de l'Initiateur, l'Opération s'inscrit en définitive dans une logique de poursuite de l'activité et de développement de la Société. Termes de l'Offre Comme annoncé dans les Communiqués (§ 1), l'Offre sera entièrement rémunérée en numéraire, à un prix de : 70 € par Action (le « Prix de l'Offre des Actions ») correspondant au prix par Action cédée et à la valeur d'apport de l'Action dans le cadre de l'Acquisition, dont découle le Prix de l'Offre (§ 1) ; Cathay Capital Private Equity, Momentum Invest et Isatis Capital, société de gestion d'ICVR (§ 1). Projet de Note d'Information Initial, « 1.2.5 Synergies », p. 12 ; Projet de Note d'Information, « 1.2.5 Synergies », p. 13. Attestation d'Équité EasyVista 21

70 € par Obligation Convertible (le « Prix de l'Offre des Obligations Convertibles » ou le « Prix de l'Offre des OCA »), sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'Obligations Convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'Offre, le cas échéant ; et 45,88 € par bon de souscription d'actions (le « Prix de l'Offre des BSA »). 2.3. Périmètre de l'Offre Titres visés par l'Offre Aux termes du Projet de Note d'Information Initial, l'Offre porte sur la totalité des Actions non détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, seul ou de concert, à l'issue de l'Acquisition et à la date du Projet de Note d'Information Initial, à raison : des 554.974 Actions d'ores et déjà émises62 ; des Actions susceptibles d'être émises avant la date de clôture de l'Offre : par la conversion de 23.232 OCA ; par l'exercice de 7.500 BSA ; par l'exercice de 6.500 options de souscription d'Actions (les « Options »), étant précisé que : l'intégralité des Options attribuées dans le cadre des plans d'options (2013 et 2017 63 ) qui n'ont pas été exercées ou ne sont pas caduques sont exerçables ;

) qui n'ont pas été exercées ou ne sont pas caduques sont exerçables ; ces Options deviendront caduques si elles ne sont pas exercées au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de clôture de l'Offre 64 . Par référence au Projet de Note d'Information Initial : l'Offre vise par conséquent un nombre total maximum de 592.206 Actions : 22-sept.-20 Actions Actions non détenues par l'Initiateur 554 974 OCA non détenues par l'Initiateur 23 232 Bons de souscription d'actions 7 500 Options exerçables 6 500 Actions visées par l'Offre 592 206 Source : Société Hors Actions auto-détenues et Actions Gratuites Indisponibles mentionnées infra (§ 2.3.2). Il ne subsiste plus d'Options exerçables au titre du troisième plan d'Options (2018). Le Conseil d'Administration du 9 septembre 2020 a modifié en ce sens les termes des Options, afin de tenir compte de la décorrélation entre la cession du contrôle de la Société consécutive à l'Acquisition et la réalisation de l'Offre, étant rappelé que les plans régissant les Options disposaient jusqu'alors qu'en cas de cession à un tiers de plus de 50% des actions de la Société, caractérisant un changement de contrôle, les droits d'exercice des Options seraient accélérés afin de permettre aux titulaires des Options de les exercer immédiatement avant le changement de contrôle, toute Option non exercée au plus tard à la date de réalisation du changement de contrôle étant automatiquement caduque. Attestation d'Équité EasyVista 22

l'Offre porte également sur la totalité des instruments dilutifs émis par la Société non détenus, directement ou indirectement par l'Initiateur, seul ou de concert, à l'issue de l'Acquisition et à la date du Projet de Note d'Information Initial, à raison d'un nombre maximum de : 23.232 OCA ; 7.500 BSA. Comme indiqué dans le Projet de Note d'Information : les 79.000 Actions acquises sur le marché par l'Initiateur en novembre 2020 (§ 2.6.13) ne pouvant plus être apportées à l'Offre, le nombre maximum d'Actions non détenues par l'Initiateur visé par l'Offre s'établit désormais à 475.974 Actions, portant le nombre d'Actions visées par l'Offre de 592.206 Actions à 513.206 Actions ; l'Offre porte en outre toujours sur les 23.232 OCA et 7.500 BSA susmentionnés. Titres non visés par l'Offre L'Offre ne porte pas sur : les 2.744 Actions auto-détenues que la Société s'est engagée à ne pas apporter à l'Offre, conformément à la décision du Conseil d'Administration du 20 octobre 2020 ; les 2.000 Actions issues du plan d'actions gratuites en date du 30 août 201965 dont la période de conservation n'arrivera à échéance que postérieurement à la clôture de l'Offre66 (les « Actions Gratuites Indisponibles ») ; les Actions Gratuites Indisponibles font l'objet d'un mécanisme de liquidité destiné à fournir une liquidité à leurs bénéficiaires (§ 2.6.8) et, en application de l'article L. 233-9I, 4° du Code de commerce, sont assimilées aux Actions détenues par l'Initiateur. 2.4. Financement de l'Offre Par référence à un nombre d'actions dilué de 1.871.076 (§ 2.3.1), et en tablant sur des frais d'acquisition de l'ordre de 5 M€, le coût d'acquisition des Titres dans le cadre de l'Opération ressort à environ 136 M€67. Dans l'hypothèse où l'ensemble des actions non détenues par l'Initiateur seraient apportées l'Offre, le coût maximum de l'Offre pour l'Initiateur, hors frais et commissions, serait de l'ordre de 41 M€ 68 : ce montant sera financé par l'octroi d'un prêt d'associés (le « Prêt d'Associés ») à l'Initiateur par les Fonds Eurazeo PME et des Co-Investisseurs (§ 2.6.3.5) ; Les 27.700 Actions attribuées au titre du plan d'actions gratuites en date du 13 février 2018 sont définitivement acquises et non soumises à une période de conservation à la date de clôture de l'Offre ; à la différence des 2.000 Actions attribuées au titre du plan d'actions gratuites en date du 30 août 2019, elles peuvent dès lors être apportées à l'Offre. Les bénéficiaires d'actions gratuites au titre du plan en date du 30 août 2019 sont tenus par un engagement de conservation de ces actions gratuites pendant un an, jusqu'au 30 août 2021. (1.871.076 Actions diluées x 70 €) + 5 M€ ; l'incidence des Actions auto-détenues et des Actions Gratuites Indisponibles, non apportées à l'Offre, est marginale sur le nombre d'Actions diluées (§ 2.3.2). 592.206 Actions x 70 €. Attestation d'Équité EasyVista 23

il sera procédé à la clôture de l'Offre à une augmentation de capital au profit des Fonds Eurazeo PME et des Co-Investisseurs précités d'un montant correspondant à la part du Prêt d'Associés mobilisée pour financer l'acquisition des Titres apportés à l'Offre (§ 2.6.3.5). 2.5. Retrait obligatoire et radiation des Titres69 Comme indiqué dans le Projet de Note d'Information, EasyVista Holding a désormais l'intention de demander à l'AMF, dans l'hypothèse où les conditions d'un retrait obligatoire seraient réunies (§ 1.1), la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les Actions ainsi que les OCA et les BSA non présentés à l'Offre, moyennant une indemnisation unitaire égale respectivement : au Prix de l'Offre, dans le cas où, à l'issue de l'Offre, le nombre d'Actions de la Société non présentées à l'Offre (autres que les Actions auto-détenues et les Actions Gratuites Indisponibles bénéficiant du Mécanisme de Liquidité et assimilées aux Actions détenues par l'Initiateur (§ 2.3.2 et § 2.6.8), ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la Société ; au Prix de l'Offre des OCA et au Prix de l'Offre des BSA dans le cas où, à l'issue de l'Offre, les Actions susceptibles d'être créées, par conversion des OCA ou par exercice des BSA non présentés à l'Offre, une fois additionnées avec les Actions existantes non présentées à l'Offre (autres que les Actions auto-détenues et les Actions Gratuites Indisponibles bénéficiant du Mécanisme de Liquidité et assimilées aux Actions détenues par l'Initiateur (§ 2.3.2 et § 2.6.8), ne représenteraient pas plus de 10% de la somme des titres de capital de la Société existants ou susceptibles d'être créés). Dans l'hypothèse où l'Initiateur ne serait pas en mesure, à l'issue de l'Offre, de mettre en œuvre un retrait obligatoire, il se réserve la possibilité de déposer un projet d'offre publique, suivie le cas échéant, d'un retrait obligatoire visant les Titres qu'il ne détiendrait pas, directement ou indirectement, seul ou de concert à cette date. Dans ce cadre, l'Initiateur n'exclut pas d'accroître sa participation dans la Société postérieurement à l'issue de l'Offre et préalablement au dépôt d'une nouvelle offre dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. 2.6. Accords et Opérations Connexes Les Accords et Opérations Connexes, constitutifs pour l'essentiel de l'ingénierie de l'Acquisition et de l'Investissement qui en est le corolaire, sont régis principalement par le protocole d'investissement en date du 22 juillet 2020 (le « Protocole d'Investissement Initial ») et le protocole d'investissement révisé en date du 17 septembre 202070 (le « Protocole Projet de Note d'Information, « 1.2.7 Intention concernant le maintien de la cotation de la Société à l'issue de l'Offre », pp. 13-14. Le Protocole d'Investissement, tel que modifié le 17 septembre 2020, avait été signé le 22 juillet 2020 par les représentants des Fonds Eurazeo PME III-A et Eurazeo III-B, des Actionnaires Historiques (Alclan, Apica, Very SAS) et des Co-Investisseurs (Isatis Expansion, Conversion Funding qui depuis lors a renoncé à co-investir, ICVR, Momentum Invest I et Momentum Invest Finances) ; il a été contresigné sous la forme du Protocole d'Investissement Révisé en date du 17 septembre 2020 par les Fondateurs personnes physiques et représentants des Holdings à la suite de l'exercice le 16 septembre 2020 de la Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs, et par un représentant du FPCI Sino-French SME II qui a rejoint le cercle des Co-Investisseurs. ICVR s'est en outre engagé le septembre 2020 à souscrire au capital de l'Initiateur en lieu et place de sa participation au Prêt d'Associés (§ 2.6.2.2). Attestation d'Équité EasyVista 24

d'Investissement Révisé ») conclus successivement au début des négociations exclusives en vue de l'acquisition du Bloc de Contrôle puis au signing (le « Signing ») de l'Opération entre : les Investisseurs Majoritaires71 et l'Initiateur72, de première part ; les Fondateurs, personnellement et via les Holdings, les Actionnaires Historiques, le Véhicule Historique et les Co-Investisseurs Financiers73, de seconde part. Les Accords et Opérations Connexes incluent en outre des engagements d'apport à l'Offre (les « Engagements d'Apport »), ainsi que des promesses unilatérales de vente et d'achat (les « Promesses Croisées »)74, conclus au Prix de l'Offre entre l'Initiateur et plusieurs détenteurs de Titres, étant en outre précisé que depuis le dépôt du Projet de Note d'Information Initial (§ 1.1), EasyVista Holding a acquis des Actions sur le marché (les « Actions Additionnelles »). Nous résumons, ci-après : la structure et les modalités de l'Acquisition et de l'Investissement (§ 2.6.1 à 2.6.10) ; le contenu des Engagements d'Apport (§ 2.6.11) ; les termes des Promesses Croisées (§ 2.6.12) ; les modalités d'achat par l'Initiateur des Actions Additionnelles (§ 2.6.13) en passant en revue les éléments qui nous semblent prévaloir dans la compréhension de l'économie générale de l'Opération incluant l'analyse de l'ensemble de ces Accords et Opérations Connexes (§ 6), et in fine dans l'appréciation des conditions financières de l'Offre (§ 8 et § 9). Contours de l'Acquisition L'Acquisition, réalisée le 22 septembre 2020 par voie de cession de blocs et d'apport des Titres (l' « Acquisition des Blocs »), porte sur 1.149.126 Actions et 125.000 Obligations Convertibles, représentatives du Bloc de Contrôle (§ 1). 2.6.1.1. Actions cédées et apportées L'Acquisition des Blocs concernant les Actions cédées et apportées s'analyse comme suit : 22-sept.-20 Cessions Apports Total d'Actions d'Actions Fondateurs et Holdings 433 583 167 143 600 726 Actionnaires Historiques 325 509 - 325 509 Autres actionnaires 222 891 - 222 891 Acquisition des Blocs 981 983 167 143 1 149 126 Source : Société Eurazeo PME Easy Vista Fund a rejoint le cercle des Investisseurs Majoritaires entre le début des négociations exclusives et le Signing . Atlanta Holding devenue EasyVista Holding (§ 2.1.2). FCPI Sino-French SME Fund II a rejoint le cercle des Co-Investisseurs Financiers entre le début des négociations exclusives et le Signing ; Isatis Expansion et Conversion Funding LLC a contrario en sont sortis. Les Promesses Croisées ont été finalement résiliées, et y ont été substitués des engagements d'apport à l'Offre. Attestation d'Équité EasyVista 25

cession hors marché de 433.583 Actions par les Fondateurs, directement à titre personnel75 et indirectement par les Holdings76 (les « Actions Fondateurs Cédées ») ; par référence au Prix de l'Offre (70 €) valorisant les Actions Fondateurs Cédées à 30.350.810 €77 : le montant en numéraire dû au titre des Actions Fondateurs Cédées s'établit à 26.450.810 € ; le crédit-vendeur au titre des Actions Fondateurs Cédées représente une enveloppe de 3.900.000 € (§ 2.6.3.6) ; apport de 167.143 Actions par les Fondateurs (les « Actions Fondateurs Apportées ») : directement à titre personnel : 4.286 Actions78, valorisées à 300.020 €79 (§ 2.6.3.1) ; et indirectement par Finatec, Holding commune aux Fondateurs : 162.857 Actions, valorisées à 11.399.990 €80 (§ 2.6.3.1) ; cession hors marché de 325.509 Actions par les Actionnaires Historiques (les « Actions Historiques Cédées »)81 ; le prix d'achat dû au titre des Actions Historiques Cédées s'élève à 22.785.630 €82 : le montant en numéraire dû au titre des Actions Historiques Cédées s'établit à 15.785.630 € ; chacun des Actionnaires Historiques sera titulaire d'une créance pour le solde, d'un montant total de 7.000.000 € (la « Créance de Prix des Actionnaires Historiques »), remboursable par voie de compensation de créance, à hauteur de sa quote-part de la Créance de Prix, au titre de : l'Augmentation de Capital Historique : 4.566.121 € (§ 2.6.3.3) ; et

la participation des Actionnaires Historiques au Prêt d'Associés : 2.433.879 € (§ 2.6.3.5). cession hors marché de 222.891 Actions par Isatis Expansion83 et d'autres actionnaires84 (les « Actions Minoritaires Cédées ») ; le montant en numéraire dû au titre des Actions Minoritaires Cédées s'établit à 15.602.370 €85. 2.6.1.2. Obligations Convertibles cédées L'Acquisition des Blocs concernant les Obligations Convertibles porte sur la cession de 125.000 Obligations Convertibles (les « Obligations Convertibles Cédées ») par : M. Jamal Labed : 211.152 Actions et M. Sylvain Gauthier : 91.028 Actions. Nexgen Finance : 100.000 Actions et Finatec : 31.403 Actions. 433.583 Actions x 70 €. À parts égales entre les deux Fondateurs (2.143 Actions chacun). 4.286 Actions x 70 €. 162.857 Actions x 70 €. Alclan : 82.877 Actions ; Apica : 112.816 Actions ; Very SAS : 129.816 Actions. 325.509 Actions x 70 €. 10.544 Actions. 212.347 Actions. 222.891 Actions x 70€. Attestation d'Équité EasyVista 26

Isatis Expansion86 ; Conversion Funding LLC87 ; et d'autres porteurs88. Le montant en numéraire dû au titre des Obligations Convertibles Cédées s'établit à 8.750.000 €89. Corpus juridique de l'Opération L'Acquisition est juridiquement encadrée par le Protocole d'Investissement Initial en date du 22 juillet 2020 et ses annexes, dont certaines dispositions ont été amendées ou complétées par : le Protocole d'Investissement Révisé en date du 17 septembre 2020 et ses annexes répliquant les modifications intervenues entre le début des négociations exclusives en vue de l'acquisition du Bloc de Contrôle et le Signing ; la lettre d'avenant au Protocole d'Investissement Révisé en date du 22 septembre 2020 prenant acte qu'ICVR s'engage à souscrire à une augmentation de capital90 d'un montant de 695.394 € en lieu et place de sa participation à due concurrence au Prêt d'Associés (§ 2.6.3.5). 2.6.2.1. Protocole d'Investissement Initial Le Protocole d'Investissement Initial en date du 22 juillet 2020 comporte en annexes, pour l'essentiel : la promesse d'achat pour l'acquisition du Bloc de Contrôle, conclue le 22 juillet 2020 entre l'Initiateur, d'une part, les Fondateurs et les Holdings, d'autre part (la « Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs ») ; comme annoncé dans le communiqué de presse du 18 septembre 202091, la Promesse d'Achat du Bloc Fondateurs a été exercée le 16 septembre 2020 ; les contrats de cession d'Actions et d'Obligations Convertibles dont les termes financiers sont résumés ci-avant, et qui ne prévoient à ce titre aucun complément de prix au bénéfice des cédants (§ 2.6.1.1 et § 2.6.1.2) : le contrat de cession et d'acquisition d'Actions à conclure entre l'Initiateur, les Fondateurs et les Holdings (le « Contrat de Cession d'Actions Fondateurs ») ; le contrat de cession et d'acquisition d'Actions conclu le 22 juillet 2020 entre l'Initiateur et les Actionnaires Historiques (le « Contrat de Cession d'Actions Historiques ») ; le contrat de cession et d'acquisition d'Actions et d'Obligations Convertibles 26.348 Obligations Convertibles. 25.000 Obligations Convertibles. Isatis Développement : 51.759 Obligations Convertibles ; Isatis Antin (FCPI) : 21.893 Obligations Convertibles. 125.000 Obligations Convertibles x 70 €. Au plus tard le 30 septembre 2020, soit postérieurement au dépôt auprès de l'AMF du Projet de Note d'Information Initial (§ 1). 91 « Signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVista », 18 septembre 2020. Attestation d'Équité EasyVista 27

conclu le 22 juillet 2020 entre l'Initiateur et des actionnaires et porteurs d'obligations convertibles (le « Contrat de Cession d'Actions Minoritaires ») ; les termes et conditions des actions de préférence à émettre par l'Initiateur en contrepartie des souscriptions à son capital dans le cadre de l'Investissement ; la convention de crédit-vendeur à conclure entre Nexgen Finance, Holding personnelle de M. Sylvain Gauthier, et M. Jamal Labed en tant que personne physique, en qualité de prêteurs, et l'Initiateur en qualité d'emprunteur (la « Convention de Crédit-Vendeur »); le Step Plan retraçant les étapes successives de l'Opération ; le Term Sheet détaillé du pacte d'associés relatif à l'Initiateur ; le communiqué de presse du 23 juillet 2020 (§ 1). 2.6.2.2. Protocole d'Investissement Révisé Le Protocole d'Investissement Révisé en date du 17 septembre 2020 et sa déclinaison en termes contractuels92 actent les évolutions apportées aux modalités de réalisation de l'Opération entre le début des négociations exclusives en vue de l'acquisition du Bloc de Contrôle et le Signing, en ce qui concerne notamment : la participation, en tant que nouveau Co-Investisseur Financier, de Cathay, société de gestion du FCPI Sino-French SME Fund II (§ 2.1.3) ; la résiliation du Protocole d'Investissement Initial vis-à-vis : d'Isatis Expansion, qui cède purement et simplement ses Obligations Convertibles (§ 2.1.3), sans souscrire au capital de l'Initiateur ; de Conversion Funding LLC, qui cède également purement et simplement ses Obligations Convertibles (§ 2.1.3), au lieu de les apporter à l'Initiateur ; l'ajustement en conséquence des modalités de l'investissement pari-passu au capital de l'Initiateur des Investisseurs Majoritaires, du Véhicule Historique et des Co- Investisseurs Financiers (§ 2.1.3). Ont ainsi été signés, en lien avec le Protocole d'Investissement Révisé et les communiqués de presse du 18 septembre 2020 et du 23 septembre 2020 (§ 1) : en date du 17 septembre 2020 : le Contrat de Cession d'Actions Fondateur ; un avenant au Contrat de Cession d'Actions Historiques et au Contrat de Cession d'Actions Minoritaires ; un contrat de cession d'obligations convertibles entre Atlanta Holding93 et Conversion Funding (le « Contrat de Cession d'Obligations Convertibles ») ; Accords en date du 17 et du 22 septembre 2020. Devenue EasyVista Holding (§ 2.1.2). Attestation d'Équité EasyVista 28

en date du 22 septembre 2020 : une lettre d'avenant au Protocole d'Investissement Révisé actant l'engagement d'ICVR de souscrire à une augmentation de capital à hauteur de 695.394 € en lieu et place de sa participation à due concurrence au Prêt d'Associés (§ 2.6.3.5) ; la Convention de Crédit-Vendeur ; une convention de Prêt d'Associés entre les Investisseurs Majoritaires, les Actionnaires Historiques et les Co-Investisseurs Financiers94 en qualité de prêteurs et l'Initiateur en qualité d'emprunteur (la « Convention de Prêt d'Associés ») ayant vocation à financer l'Offre (§ 2.4) ; et un pacte d'associés (le « Pacte d'Associés »)95 entre : les Investisseurs Majoritaires ;

les Fondateurs et Finatec (le « Groupe Fondateurs ») ;

») ; les Actionnaires Historiques 96 , les Co-Investisseurs Financiers et la Manco (§ 2.6.3.2) (ensemble les « Co-Investisseurs ») ; des promesses unilatérales de vente et d'achat (les « Promesses Unilatérales de Vente et d'Achat »), en présence d'EasyVista Holding, dans un des scénarios de sortie des Fondateurs du capital de l'Initiateur, entre : Eurazeo PME III-A, Eurazeo PME III-B, M. Sylvain Gauthier et Finatec ;

III-A, Eurazeo PME III-B, M. Sylvain Gauthier et Finatec ; Eurazeo PME III-A, Eurazeo PME III-B, M. Jamal Labed et Finatec. Un contrat de liquidité a été conclu le 1er octobre 2020 entre l'Initiateur et chacun des bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles (le « Contrat de Liquidité des Actions Gratuites Indisponibles »). Deux traités d'apport ont par ailleurs été conclus le 18 septembre 2020 entre l'Initiateur97, d'une part, et Finatec, Holding commune aux Fondateurs (le «Traité d'Apport Finatec »), ainsi que M. Jamal Labed et M. Sylvain Gauthier à titre individuel (le « Traité d'Apport Fondateurs »), d'autre part. Termes et conditions des actions de préférence, du Prêt d'Associés et du crédit-vendeur Conformément aux dispositions du Protocole d'Investissement Initial ainsi que du Protocole d'Investissement Révisé et de la lettre d'avenant au Protocole d'Investissement Révisé, des actions de préférence (ADP) de différentes natures : ont été souscrites par les investisseurs ayant procédé à des souscriptions en numéraire ou à des apports de Titres au bénéfice de l'Initiateur ; seront émises en contrepartie de la capitalisation de tout ou partie du Prêt d'Associés destiné au financement de l'Offre (§ 2.6.3.5). Hors ICVR. Le Pacte d'Associés s'inscrit dans le prolongement du Term Sheet qui en annonçait le contenu (§ 2.6.2.1). Regroupés au sein du Véhicule Historique. Atlanta Holding devenue EasyVista Holding (§ 2.1.2). Attestation d'Équité EasyVista 29

L'ensemble de ces souscriptions, majoré du crédit-vendeur de 3,9 M€ (§ 2.6.3.6), correspond schématiquement à la valorisation au Prix de l'Offre (70 €) du nombre d'Actions dilué de la Société (1.871.076 Actions) majorée des frais de l'Opération estimés à 5 M€, soit au total 136 M€98 (§ 2.4) : Origine des Actions Nombre Prix de M€ l'Offre (€) Bloc Actions 1 149 126 80,4 Bloc hors marché Fondateurs 433 583 70 30,4 Apport Fondateurs 167 143 70 11,7 Bloc hors marché Actionnaires Historiques 325 509 70 22,8 Bloc hors marché Actionnaires Minoritaires 222 891 70 15,6 Bloc Obligations Convertibles 125 000 70 8,8 Actions auto-détenues (non apportées) 2 744 70 0,2 Actions Gratuites Indisponibles 2 000 70 0,1 Actions susceptibles d'être apportées à l'Offre 592 206 41,5 Actions non détenues à l'issue de l'Acquisition 554 974 70 38,8 Actions après conversion OC 23 232 70 1,6 Actions après exercice BSA 7 500 70 0,5 Actions après exercice Options 6 500 70 0,5 Frais 5,0 Total emplois 1 871 076 70 136,0 M€ ADP EZ 52,6 Fonds Eurazeo PME 38,6 Actionnaires Historiques 3,1 Co-Investisseurs Financiers 11,0 ADP F 11,4 Finatec 11,4 ADP T 25,9 Fonds Eurazeo PME 19,0 Co-Investisseurs Financiers 5,4 Actionnaires Historiques 1,5 ADP R 0,6 Fondateurs 0,3 Fonds Eurazeo PME (Manco) 0,3 ADP M 0,8 Fonds Eurazeo PME (Manco) 0,8 Prêt d'Associés 40,8 Investisseurs Majoritaires 30,7 Actionnaires Historiques 2,4 Co-Investisseurs Financiers 7,6 Crédit-Vendeur 3,9 Total ressources 136,0 2.6.3.1. Apports de Finatec et des Fondateurs Finatec, société holding commune aux deux Fondateurs (§ 2.1.3), a apporté 162.857 Actions à l'Initiateur sur la base : d'une valorisation par Action identique au Prix de l'Offre, soit au total 11.399.990 €99 ; et d'une valorisation de l'Initiateur établie par transparence avec la valorisation de la Société retenue dans le cadre de l'Offre (§ 2.6.1.1). En contrepartie de son apport100, Finatec a reçu 10.857.133 actions de préférence de catégorie F (les « ADP F ») qui ont les mêmes droits que des actions ordinaires, tout en donnant droit à Finatec de recevoir, en cas de distribution de dividendes par l'Initiateur, par priorité, un dividende d'un montant maximum de 7.000.000 € (le « Dividende Fondateurs »)101, sous réserve : L'incidence des Actions auto-détenues et des Actions Gratuites Indisponibles, non apportées à l'Offre, est marginale sur le nombre d'Actions diluées (§ 2.3.2). 162.857 Actions x 70 €. Par référence à une valeur unitaire de l'ADP F de 1,05 € = valeur des Actions apportées par Finatec : 11.399.990 € / nombre d'ADP F reçues en contrepartie par Finatec : 10.857.133. Le Dividende Fondateur sera distribué après que les affectations à la réserve légale et les éventuelles autres affectations prévues par les statuts de l'Initiateur auront été effectuées ; à la lecture des statuts de l'Initiateur, l'affectation du bénéfice distribuable est décidée dans les conditions fixées par la loi. Attestation d'Équité EasyVista 30

de la mise en place, à compter de la fin de l'année 2022, d'un refinancement de l'Initiateur, pour autant que les conditions de marché et la situation financière de l'Initiateur le permettent ; et de la capacité pour l'Initiateur de disposer, à compter de la fin de l'année 2022, d'une rentabilité et de ressources financières suffisantes pour procéder à une distribution de dividendes au plus tôt au cours de l'année 2023. La distribution du Dividende Fondateurs conditionne la distribution des dividendes au titre des autres catégories d'ADP (§ 6.2.1). Les Fondateurs ont par ailleurs apporté à l'Initiateur 2.143 Actions chacun, soit au total 4.286 Actions sur la base : d'une valorisation par Action identique au Prix de l'Offre, soit au total 300.000 €102 ; et d'une valorisation de l'Initiateur établie par transparence avec la valorisation de la Société retenue dans le cadre de l'Offre (§ 2.6.1.1). En contrepartie de leur apport103, les Fondateurs ont reçu chacun 150.000 actions de préférence de catégorie R104 (les « ADP R »). Les ADP R permettront, le cas échéant, à leurs détenteurs, en la personne des Fondateurs et, par l'intermédiaire d'un véhicule dédié, des Managers reconnus comme tels pour l'application du mécanisme de Co-Investissement (§ 2.6.3.2), de percevoir une quote-part additionnelle de la plus-value réalisée lors d'une sortie des Fonds Eurazeo PME (la « Plus-ValueInvestisseurs ») ; cette quote-part de la Plus-Value Investisseurs variera en fonction du multiple réalisé dans le cadre de l'Investissement par les Fonds Eurazeo PME et les Co-Investisseurs (le « Multiple Investisseurs ») : si le Multiple Investisseurs est inférieur ou égal à 2,5 : zéro ; si le Multiple Investisseurs est strictement supérieur à 2,5 et inférieur ou égal à 3 : 15% de la portion de la Plus-Value Investisseurs excédant le montant théorique de la Plus- Value Investisseurs qui résulterait d'un Multiple Investisseurs exactement égal à 2,5 (l' « Excédent 1 ») ; si le Multiple Investisseurs est strictement supérieur à 3 : somme de : 25% de la portion de la Plus-Value Investisseurs excédant le montant théorique de la Plus-Value Investisseurs qui résulterait d'un Multiple Investisseurs exactement égal à 3 (l' « Excédent 2 ») ; et 15% de la différence entre l'Excédent 1 et l'Excédent 2. 2.6.3.2. Souscriptions des Investisseurs Majoritaires Les Fonds Eurazeo PME105 ont souscrit à deux augmentations de capital distinctes en numéraire de l'Initiateur : 4.286 Actions x 70 € = 300.020 € arrondi à 300.000 €. Par référence à une valeur unitaire de l'ADP R de 1,00 € = valeur des Actions apportées par les Fondateurs : 300.000 € / nombre d'ADP R reçues en contrepartie par les Fondateurs : 300.000. De type Ratchet. Pour mémoire, les Fonds Eurazeo PME détenaient, avant la souscription aux augmentations de capital susmentionnées, 100 actions de l'Initiateur au nominal de 1,00 €. Attestation d'Équité EasyVista 31

une augmentation de capital d'un montant de 57.599.374 €, en contrepartie de laquelle106 les Fonds Eurazeo PME ont reçu, à proportion respectivement de 67% et de 33%, des actions de préférence de catégorie EZ (les « ADP EZ ») et des actions de préférence de catégorie T (les « ADP T »), présentant les caractéristiques suivantes : les ADP EZ ont les mêmes droits que des actions ordinaires, tout en permettant leurs détenteurs de bénéficier, en cas de distribution par l'Initiateur, et sous réserve du versement préalable de tout ou partie du Dividende Fondateurs attaché aux ADP F (§ 2.6.3.1), du versement d'un montant équivalent au Dividende Fondateurs versé, en rapport avec la quote-part du capital 107 de l'Initiateur détenu par les Fonds Eurazeo PME ; les ADP T permettront à leurs détenteurs de bénéficier d'un dividende prioritaire et cumulatif de 10% capitalisable annuellement. une augmentation de capital de 1.099.999,79 € par l'intermédiaire d'un véhicule dédié (la « Manco », également dénommée « Easyspirit ») ayant vocation à regrouper certains mandataires sociaux et salariés du Groupe identifiés par les Fonds Eurazeo PME et les Fondateurs (les « Managers ») dans le cadre d'un mécanisme de co- investissement (le « Mécanisme de Co-InvestissementManagers »), aux termes duquel les Fonds Eurazeo PME céderont leurs titres de la Manco aux Managers au fur et à mesure que ces derniers rejoindront le Mécanisme de Co-Investissement, les cessions de titres de la Manco aux Managers s'effectuant à la valeur vénale ou « Valeur de Marché des Titres Managers »108. En contrepartie de cette deuxième augmentation de capital109, les Fonds Eurazeo PME ont reçu, via la Manco, à proportion respectivement de 27,27%110 et de 72,73%111, 300.000 ADP R (§ 2.6.3.1) et 792.079 actions de préférence de catégorie M (les « ADP M ») qui bénéficient des mêmes droits que les ADP EZ, tout en ne supportant pas, à la différence des ADP EZ, la dilution résultant de l'exercice des droits économiques sous la forme de Ratchet attachés aux ADP R.In fine : une réserve composée d'ADP R et d'ADP M aura vocation à permettre l'entrée progressive au capital de l'Initiateur de Managers ; elle leur sera attribuée sur décision concertée des Fonds Eurazeo PME et des Fondateurs ; cette réserve correspondra à 50% de la totalité des ADP R112 et à 100% des ADP M. Par référence à une valeur unitaire de l'ADP EZ et de l'ADP T de 1,00 € = montant de la souscription par les Fonds Eurazeo PME à l'augmentation de capital : 57.599.374 € / nombre d'ADP Z et d'ADP T reçues en contrepartie par les Fonds Eurazeo PME : 57.599.374. Hors ADP R et ADP T. Il est précisé que pendant une période de 18 mois à compter de la Date de Réalisation, les titres de la Manco seront cédés à un prix correspondant à leur valeur de souscription à la Date de Réalisation augmentée d'un intérêt au taux annuel de 2% (§ 2.6.6.4). Par référence à une valeur unitaire de l'ADP R de 1,00 € et de l'ADP M de 1,01 € = [montant de la souscription par les Fonds Eurazeo PME pour le compte de la Manco à l'augmentation de capital : 1.099.999,79 € - quote-part de la souscription rémunérée en ADP R : 300.000 €] / nombre d'ADP T reçues en contrepartie par les Fonds Eurazeo PME : 792.079. 27,27% x 1.099.999,79 € = 300.000,00 €. 72,73% x 1.099.999,79 € = 799.999,79 €. Le solde des ADP R étant détenu par les Fondateurs, ayant également souscrit en ADP R l'équivalent de 300.000 € (§ 2.6.3.1). Attestation d'Équité EasyVista 32

2.6.3.3. Souscriptions des Actionnaires Historiques Alclan, Apica et Very SAS ont souscrit à une augmentation de capital en numéraire de l'Initiateur d'un montant total de 4.566.121 € (l' « Augmentation de Capital Historique ») en contrepartie de laquelle113 les Actionnaires Historiques ont reçu des instruments similaires à ceux souscrits par les Investisseurs Majoritaires et les Co-Investisseurs Financiers (ADP EZ et ADP T) et selon une proportion respectivement de 67% et de 33% strictement identique i.e. pari-passu (§ 2.6.3.2 et § 2.6.3.4). Le prix de souscription des ADP EZ et des ADP T a été libéré par chacun des Actionnaires Historiques par compensation avec la Créance de Prix des Actionnaires Historiques (§ 2.6.1.1). 2.6.3.4. Souscriptions des Co-Investisseurs Financiers Cathay, ICVR et Momentum Invest ont souscrit à une augmentation de capital en numéraire de l'Initiateur d'un montant total de 15.655.263 € (l' « Augmentation de Capital Minoritaires »), en contrepartie de laquelle114 les Co-Investisseurs Financiers ont reçu des instruments similaires à ceux souscrits par les Investisseurs Majoritaires et les Actionnaires Historiques (ADP EZ et ADP T) et selon une proportion respectivement de 67% et de 33% strictement identique i.e. pari-passu (§ 2.6.3.2 et § 2.6.3.3). 2.6.3.5. Prêt d'Associés Dans le cadre de la Convention de Prêt d'Associés, les Investisseurs Majoritaires, les Actionnaires Historiques et les Co-Investisseurs Financiers115 ont mis à disposition de l'Initiateur les sommes respectivement de 30.702.258 €, 2.433.879 € et 7.649.343 €, soit au total 40.785.480 €, en vue de permettre l'acquisition par l'Initiateur des Titres de la Société dans le cadre de l'Offre : la quote-part non utilisée du Prêt d'Associés leur sera remboursée au prorata des sommes mises à disposition au titre des Prêts d'Actionnaires ; la quote-part utilisée du Prêt d'Associés sera capitalisée à leur profit ; les Investisseurs Majoritaires, les Actionnaires Historiques regroupés au sein du Véhicule Historique et les Co-Investisseurs Financiers se verront remettre en contrepartie des ADP EZ et des ADP T à proportion respectivement de 67% et de 33% i.e. pari-passu par référence aux souscriptions susmentionnées (§ 2.6.3.2 à § 2.6.3.4). défaut de remboursement anticipé volontaire par l'Initiateur, au plus tard le 20 décembre 2020, de la part du Prêt d'Associés non utilisée pour le financement de l'Offre, cette somme portera intérêt au taux trimestriel moyen visé à l'article 39-1 3° du Code général des impôts ; dans tous les autres cas, le Prêt d'Associés ne portera pas intérêts. Par référence à une valeur unitaire de l'ADP EZ et de l'ADP T de 1,00 € = montant de la souscription par les Actionnaires Historiques à l'augmentation de capital : 4.566.121 € / nombre d'ADP Z et d'ADP T reçues en contrepartie par les Actionnaires Historiques : 4.566.121. Par référence à une valeur unitaire de l'ADP EZ et de l'ADP T de 1,00 € = montant de la souscription par les Co- Investisseurs Financiers à l'augmentation de capital : 15.655.263 € / nombre d'ADP Z et d'ADP T reçues en contrepartie par les Co-Investisseurs Financiers : 15.655.263. Hors ICVR. Attestation d'Équité EasyVista 33

2.6.3.6. Termes et conditions du crédit-vendeur Aux termes de la Convention de Crédit-Vendeur, Nexgen Finance et M. Jamal Labed ont souscrit, à parts égales116, à un crédit-vendeur à hauteur d'un montant global de 3.900.000 M€ correspondant à une partie du prix d'acquisition des Actions Fondateurs Cédées, et qui sera remboursé par l'Initiateur : au premier anniversaire117 de la Date de Réalisation (la « Date d'Échéance »), sous réserve que ce crédit-vendeur puisse être refinancé par de la dette bancaire à des conditions de marché à cette date ; ou118 au second anniversaire119 de la Date de Réalisation (la « Date d'Échéance Finale »), le cas échéant par de la dette bancaire, ou, à défaut, par les Investisseurs Majoritaires. Le crédit-vendeur pourra ainsi être remboursé à tout moment par l'Initiateur, et au plus tard au deuxième anniversaire de la Date de Réalisation. Le taux d'intérêt capitalisé120 applicable au crédit-vendeur est égal à 5% par an, étant précisé que dans l'hypothèse où le crédit-vendeur serait refinancé à la Date d'Échéance ou, le cas échéant, à la Date d'échéance Finale, par de la dette bancaire portant intérêt à un taux supérieur à 5%, le taux d'intérêt applicable au crédit-vendeur sera ajusté jusqu'à un taux équivalent à celui de la dette bancaire et appliqué à la Date d'échéance ou, le cas échéant, à la Date d'Échéance Finale. Dans le cas où, à la Date d'Échéance Finale, le crédit-vendeur ne serait pas refinancé par de la dette bancaire, le taux d'intérêt capitalisé applicable au crédit-vendeur à compter de la Date de Réalisation sera fixé rétroactivement à 10% par an. 2.6.3.7. Synthèse Comme indiqué en liminaire (§ 2.6.3), les souscriptions au capital de l'Initiateur au travers des différentes catégories d'ADP, en ce compris la capitalisation du Prêt d'Associés, complétées par le crédit-vendeur couvrent le rachat de l'intégralité des Titres et les frais inhérents à l'Opération. l'issue de la souscription d'ICVR à l'augmentation de capital de l'Initiateur à hauteur de 695.394 € en lieu et place de sa participation à due concurrence au Prêt d'Associés, comme indiqué dans la lettre d'avenant au Protocole d'Investissement Révisé (§ 2.6.2.2), et hors capitalisation du Prêt d'Associés destiné au financement de l'Offre, le capital de l'Initiateur est réparti comme suit : Nexgen Finance : 1.950.000 € et M. Jamal Labed : 1.950.000 €. 22 septembre 2021. Sauf demande contraire expresse de Nexgen Finance et de M. Jamal Labed, chacun en ce qui le concerne. 22 septembre 2022. Les intérêts dus au titre du crédit-vendeur seront capitalisés annuellement et payés intégralement à la Date d'Échéance ou, le cas échéant, à la Date d'Échéance Finale. Attestation d'Équité EasyVista 34

Nombre ADP Montant (€) d'actions Fonds Eurazeo PME 57 599 474 EZ / T 57 599 474 Fondateurs 300 000 R 300 020 Finatec 10 857 133 F 11 399 990 Co-Investisseurs Financiers 16 350 657 EZ / T 16 350 657 Kimem 4 566 121 EZ / T 4 566 121 Manco 1 092 079 R / M 1 100 000 Total 90 765 464 90 620 868 Traités d'apport Les traités d'apport conclus entre l'Initiateur et les Fondateurs, directement ou indirectement par leur Holding commune Finatec (les « Apporteurs »), mentionnent des valeurs d'apport équivalentes respectivement au nombre d'Actions apportées pondéré par le Prix de l'Offre (§ 2.6.3.1) : Fondateurs : 300.020 €, rémunérés par l'émission d'ADP R ; Finatec : 11.399.990 €, rémunérés par l'émission d'ADP F. Les annexes au Traité d'Apport Finatec font ressortir, par tranche d'acquisition, en fonction des dates d'acquisition par les Apporteurs, le prix de revient fiscal par Action apportée, d'un montant inférieur au Prix de l'Offre. Les conditions de rémunération des apports des Fondateurs et de Finatec mentionnées respectivement dans le Traité d'Apport Fondateur et le Traité d'Apport Finatec concordent avec la valeur des ADP R et des ADP F retenues dans le cadre de l'Opération (§ 2.6.3.1). Principes du Pacte d'Associés Le Pacte d'Associés, conclu à la Date de Réalisation et dont les principes avaient été préalablement énoncés dans le Term Sheet du pacte d'actionnaires relatif à l'Initiateur (le « Term Sheet »), comporte essentiellement des dispositions régissant : l'ordre des distributions121 du bénéfice distribuable ; l'ordre des paiements122 des produits de cession en cas de « Sortie » définie comme un changement de contrôle, une cession par l'Initiateur de la totalité ou de la quasi- totalité de ses actifs, ou une introduction en bourse ; la gouvernance au sein de l'Initiateur, ce dernier étant doté statutairement : d'un directoire (le « Directoire »), en charge de la gestion quotidienne et seul habilité à prendre toute décision ayant trait à la gestion et au développement ainsi qu'à la consultation des associés de l'Initiateur ; et d'un comité de surveillance (le « Comité de Surveillance ») ayant pour mission de valider les orientations stratégiques proposées par le Directoire ; Entre les titulaires d'ADP, en fonction des différentes catégories d'ADP. Entre les cédants du crédit-vendeur, les cédants au titre du Prêt d'Associés, les cédants des obligations simples ou convertibles et les cédants des ADP. Attestation d'Équité EasyVista 35

les conditions applicables, d'une part, à l'émission, d'autre part, au transfert par les Fondateurs, directement ou par Finatec, la Manco et les Co-Investisseurs, de titres de l'Initiateur ; ces modalités de transfert, développées dans le Projet de Note d'Information Initial et dans le Projet de Note d'Information123, se résument comme suit : droit de préemption des Fonds Eurazeo PME et de Cathay en cas de cession de titres de l'Initiateur par les Fondateurs ou la Manco et agrément préalable du Comité de Surveillance en cas de non exercice de ce droit de préemption ; période d'inaliénabilité des titres de l'Initiateur détenus par les Co-Investisseurs jusqu'à l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la Date de Réalisation, suivie d'une période au cours de laquelle les Fonds Eurazeo PME et Cathay pourront exercer un droit de préemption sur le transfert de titres de l'Initiateur ; entre la 5ème et la 7ème année à compter de la Date de Réalisation, les Co-Investisseurs ne pourront pas transférer leurs titres de l'Initiateur alors même qu'un processus de sortie mentionné infra initié par les Fonds Eurazeo PME serait en cours ; droit de sortie conjointe proportionnelle en cas de transferts de titres de l'Initiateur par les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs, Finatec, la Manco ou Cathay n'entraînant pas de changement de contrôle et droit de sortie conjointe totale en cas de transferts de titres de l'Initiateur par les Fonds Eurazeo PME entraînant un changement de contrôle ; droit de sortie forcée par les Fonds Eurazeo PME des Fondateurs, de la Manco et des Co-Investisseurs, dans le cas où les Fonds Eurazeo PME recevraient une offre portant sur la totalité des titres de l'Initiateur ; processus de sortie susceptible d'être initié à tout moment par les Fonds Eurazeo PME, consistant en un transfert de la majorité des titres de l'Initiateur, d'un transfert de la majorité des actifs de l'Initiateur ou de toute opération aboutissant à un effet similaire (la « Sortie »), étant précisé : qu'à compter du 4 ème anniversaire de la Date de Réalisation (22 septembre 2024), les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs et Cathay discuteront de bonne foi de l'opportunité d'initier un tel processus ;

anniversaire de la Date de Réalisation (22 septembre 2024), les Fonds Eurazeo PME, les Fondateurs et Cathay discuteront de bonne foi de l'opportunité d'initier un tel processus ; qu'à compter de la 5 ème année de la date anniversaire de la Date de Réalisation (22 septembre 2025) les Fondateurs et les Co-Investisseurs disposeront de la faculté de céder leurs titres de l'Initiateur aux Fonds Eurazeo PME ou de solliciter des Fonds Eurazeo qu'ils initient un processus de sortie ; dispositions spécifiques relatives à la période suivant la Date de Réalisation (la « Phase Initiale ») au cours de laquelle les Fondateurs conserveront leurs fonctions opérationnelles au sein du Directoire. Acceptions de la Valeur de Marché dans le Pacte d'Associés Le Pacte d'Associés fait référence, en tout ou partie de ses composantes, à la « Valeur de Marché » telle que définie ci-après, dans plusieurs situations concernant l'évaluation des titres124 de l'Initiateur (§ 2.6.6.1 à § 2.6.8) : Projet de Note d'Information Initial, « 1.3.3 Pacte d'actionnaires », pp. 17-19 ; Projet de Note d'Information, « 1.3.3 Pacte d'actionnaires », pp. 19-21. Actions, instruments financiers, droits de souscription ou droits d'attribution attachés aux actions et instruments financiers, droits aux dividendes prenant la forme d'instruments financiers, titres de dettes. Attestation d'Équité EasyVista 36

Dans sa formule développée, la Valeur de Marché est calculée selon les modalités suivantes : pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2021 : Actif Net Réévalué (ANR) de l'Initiateur déterminé par Eurazeo SE tel que figurant dans les derniers états financiers publiés par Eurazeo ; l'ANR, publié semestriellement par Eurazeo SE, est déterminé en application des recommandations de l'International Private Equity Valuation Guidelines (IPEV), et revu par un expert indépendant ; pour la période postérieure au 31 décembre 2021 : [a x 4,7 x ARR + (1-a) x 15 x EBITDA LTM] - [Dette Nette] avec ARR : l'ARR125 (Annual Recurring Revenue) du dernier reporting mensuel publié ; EBITDA LTM : l'EBITDA sur la base du dernier reporting publié ; a : variant linérairement de 90% à 0% selon la date de Sortie (entre 2022 et 2026) ; le multiple susmentionné de 4,7x ARR est conditionné au maintien d'un taux de churn126 inférieur ou égal à 7% en valeur hors maintenance sur les licences perpétuelles et d'une croissance de l'ARR supérieure ou égale à 15% (les « Valeurs Cibles »)127 ; à défaut deux « Corridors » trouvent à s'appliquer : une variation négative inférieure ou égale à 20% de l'une des deux Valeurs Cibles (l'autre ne variant pas) ne donne pas lieu à un ajustement du multiple d'ARR (« Corridor 1 ») ; en cas de variation concomitante des deux Valeurs Cibles (« Corridor 2 ») : pas d'ajustement du multiple d'ARR si la somme des variations, positives et négatives, de chacune des deux Valeurs Cibles correspond à une variation négative totale strictement inférieure à 15%, sous réserve que, prise individuellement, la variation négative du taux de croissance annuel de l'ARR soit inférieure ou égale à 20% et que la variation négative du taux de churn soit inférieure ou égale à 20% ;

soit inférieure ou égale à 20% ; diminution du multiple d'ARR variant linéairement de 0% à 15% si la somme des variations, positives et négatives, de chacune des deux Valeurs Cibles correspond à une variation négative strictement supérieure à 15% et inférieure ou égale à 30% ; en cas de variation des Valeurs Cibles excédant les bornes du Corridor 1 et du Corridor 2, le multiple d'ARR sera le cas échéant fixé à dire d'expert. 2.6.6.1. En cas d'émission de titres de l'Initiateur Aux termes du Pacte d'Associés, toute opération d'émission de titres128 de l'Initiateur sera réalisée à une valeur mobilisant les méthodes usuelles de valorisation, incluant l'ANR publié par Eurazeo SE à la date de l'émission envisagée, et la Valeur de Marché (la « Valeur de Marché Émission »). L'ARR correspond à la valeur à 12 mois des contrats actifs pour la Société, ainsi que des services associés. Taux d'attrition (proportion de clients perdus sur une période considérée, en l'occurrence en base annuelle). L'augmentation du taux de churn sera considérée comme une variation négative de la Valeur Cible, de même que la diminution du taux de croissance annuelle de l'ARR. Hors émissions liées à des difficultés financières définies dans le Pacte d'Associés. Attestation d'Équité EasyVista 37

En cas de désaccord de Cathay sur la Valeur de Marché Émission, l'émission de titres sera effectuée à la plus élevée des deux valeurs suivantes : valeur ressortant du dernier ANR publié par Eurazeo SE à la date de l'émission envisagée ; Valeur de Marché diminuée de 5%. 2.6.6.2. En cas d'agrément du Comité de Surveillance En cas de défaut d'exercice du droit de préemption des Investisseurs Majoritaires et de Cathay, tel que défini dans le Pacte d'Associés, sur les titres de l'Initiateur dont le transfert serait envisagé par un membre du Groupe Fondateurs ou la Manco (§ 2.6.5), tout transfert de titres de l'Initiateur par un membre du Groupe Fondateurs ou Manco sera soumis à l'agrément préalable du Comité de Surveillance, sur la base, entre autres paramètres, de la moitié de la valeur ressortant du dernier ANR publié par Eurazeo SE (la « Valeur de Marché Agrément »)129. 2.6.6.3. En cas de sortie des Fondateurs ou de Finatec En cas d'exercice de l'option de vente telle que définie dans le Pacte d'Associés, à l'horizon du quatrième anniversaire de la Date de Réalisation ou à défaut d'aboutissement du processus de Sortie (§ 2.6.5), les titres sous option de vente seront cédés par les membres du Groupe Fondateurs sur la base, entre autres paramètres, de la valeur ressortant du dernier ANR publié par Eurazeo SE à la date de notification d'exercice de l'option de vente (la « Valeur de Marché Option de Vente »)130. 2.6.6.4. En cas de transfert de titres de la Manco aux Managers Aux termes du Pacte d'Associés et par le Mécanisme de Co-Investissement Managers (§ 2.6.3.2), les titres de Manco (les « Titres Managers ») seront transférés aux Managers pour un prix égal à la Valeur de Marché des Titres Managers, étant précisé que pendant une durée de 18 mois à compter de la Date de Réalisation, la Valeur de Marché des Titres Managers qui seront transférés à un ou plusieurs Managers ne détenant aucun Titre Managers à la date du transfert envisagé sera égale à leur valeur de souscription à la Date de Réalisation, augmentée d'un intérêt au taux annuel de 2%. Promesses en cas de départ d'un Fondateur durant la Phase Initiale et valeur de marché des ADP F et des ADP R Aux termes de promesses conclues entre les Investisseurs Majoritaires et les Fondateurs, trouvant à s'appliquer en cas de départ d'un Fondateur au cours de la Phase Initiale, les titres détenus par les Fondateurs (ADP F et ADP R) seront évalués131, par référence à un prix d'exercice intégrant leur Valeur de Marché telle que définie supra (§ 2.6.6) (la « Valeur de La composante de multiple d'ARR dans la formule de la Valeur de Marché est donc exclue de la Valeur de Marché Agrément. La composante de multiple d'ARR dans la formule de la Valeur de Marché est donc exclue de la Valeur de Marché Option de Vente. Après application de leurs termes et conditions respectifs. Attestation d'Équité EasyVista 38

Marché des ADP »), et dont les modalités d'application sont résumées dans le Projet de Note d'Information Initial et le Projet de Note d'Information132 : les Fonds Eurazeo PME bénéficieront d'une promesse de vente en vertu de laquelle ils pourront acquérir la totalité des titres de l'Initiateur détenus par le Fondateur concerné un prix déterminé suivant une formule dépendant de la catégorie de titres détenue par le Fondateur et des conditions du départ (concerté ou non concerté) du Fondateur, sans que ce prix ne puisse jamais excéder la Valeur de Marché de ces titres à la date de l'exercice de la promesse ni ne permette aux Fondateurs de bénéficier d'un prix garanti (la « Promesse de Vente ») ; en cas de décès ou d'invalidité d'un Fondateur, ses héritiers ou le Fondateur lui-même selon cas, bénéficieront d'une promesse d'achat en vertu de laquelle ils pourront céder aux Fonds Eurazeo PME la totalité des titres de l'Initiateur détenus par le Fondateur à un prix déterminé suivant une formule similaire à celle applicable à la Promesse de Vente en cas de départ concerté (la « Promesse d'Achat »). Mécanisme de liquidité des Actions Gratuites Indisponibles L'Initiateur a mis en place un mécanisme de liquidité (le « Mécanisme de Liquidité ») au profit des bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles133 revêtant juridiquement la forme de contrats de liquidité entre l'Initiateur et chacun des bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles (les « Contrats de Liquidité »). En application des Contrats de Liquidité134, résumés dans le Projet de Note d'Information Initial et le Projet de Note d'Information135 : les Bénéficiaires auront la faculté d'exercer une option de vente consentie par l'Initiateur (l' « Option de Vente Liquidité »), leur permettant de céder à l'Initiateur la totalité de leurs Actions Gratuites Indisponibles dans un délai de 60 jours ouvrés à compter du premier jour ouvré suivant l'expiration de la fin de la période de conservation des Actions Gratuites Indisponibles sous réserve : qu'à la date d'exercice de l'option, les Actions ne soient plus admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à raison de la mise en œuvre d'un retrait obligatoire ; ou que l'Initiateur détienne au moins 75% du capital de la Société (la « Promesse d'Achat Liquidité ») ; et l'Initiateur disposera d'une option d'achat consentie par les Bénéficiaires (l' « Option d'Achat Liquidité»), en vertu de laquelle, en l'absence d'exercice préalable de l'Option de Vente Liquidité par les bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles concernés, il pourra acquérir la totalité des Actions Gratuites Indisponibles desdits 132 Projet de Note d'Information Initial, « 1.3.3 Pacte d'actionnaires », p. 19; Projet de Note d'Information, « 1.3.3 Pacte d'actionnaires », p. 21. Les Actions Gratuites Indisponibles s'entendent de celles détenues par leurs bénéficiaires, étant précisé que le Mécanisme de Liquidité s'étend aux actions qui pourraient leur être substituées, notamment par voie d'échange, d'apport ou de fusion (sauf en cas de fusion entre l'Initiateur et la Société) et des actions de la Société qui pourraient être reçues ou souscrites par exercice d'un droit attaché aux Actions Gratuites Indisponibles (y compris un droit préférentiel de souscription) (ensemble les « Actions Gratuites Couvertes »). Les Contrats de Liquidité ont été conclus en date du 1 er octobre 2020 entre l'Initiateur et les bénéficiaires d'Actions Gratuites Indisponibles. 135 Projet de Note d'Information Initial, « 1.3.3 Pacte d'Actionnaires », p. 20; Projet de Note d'Information, « 1.3.3 Pacte d'Actionnaires », pp. 22-23. Attestation d'Équité EasyVista 39

bénéficiaires dans un délai de 60 jours ouvrés à compter du premier jour ouvré suivant la fin de la période d'exercice de l'Option de Vente Liquidité (la « Promesse de Vente Liquidité », ensemble avec la Promesse d'Achat Liquidité, une « Promesse Liquidité »). En cas d'exercice d'une Promesse Liquidité, le prix d'exercice par Action Gratuite Indisponible136 sera déterminé sur la base de la valeur de l'ensemble des actions émises par la Société telle que ressortant, par transparence, du dernier ANR publié par Eurazeo SE à la date de notification d'exercice de la Promesse Liquidité. En application de l'article L. 233-9I, 4° du Code de commerce, les Actions Gratuites Indisponibles pour lesquelles une Promesse Liquidité aura été consentie à l'Initiateur dans le cadre d'un Contrat de Liquidité préalablement à la clôture de l'Offre, seront assimilées aux actions détenues par l'Initiateur. Golden Share Finatec Aux termes du Protocole d'Investissement, l'un des Investisseurs Majoritaires137 a souscrit, au travers d'une augmentation de capital de Finatec, à une action de préférence dite « Golden Share » pour un montant nominal et sans prime d'émission, lui permettant de bénéficier d'un droit de veto sur certaines décisions relatives à la gouvernance et à la préservation du patrimoine de Finatec, en ce compris les titres de l'Initiateur. Convention de prestation de services des Fondateurs la Date de Réalisation, les modalités et le montant de la rémunération et des avantages en nature des Fondateurs en leur qualité de membres du Directoire sont identiques à ceux dont ils bénéficiaient jusqu'alors en leur qualité de dirigeant mandataire social de la Société, étant précisé que les Fondateurs continueront à percevoir leur rémunération au niveau de la Société tant qu'elle demeurera cotée, puis au niveau de l'Initiateur en leur qualité de membres du Directoire dans la mesure où la Société cesserait d'être cotée.

l'issue de la Phase Initiale et de la fin de leur mandat de membre du Directoire (§ 2.6.5), l'Initiateur s'engage à conclure avec chacun des Fondateurs, directement ou via une société qu'ils contrôlent, une convention de prestation de services au titre de laquelle les Fondateurs, membres du Comité de Surveillance, fourniront un certain nombre de services de nature stratégique (la « Convention de Prestation de Services ») ; à titre indicatif et non limitatif : assistance dans la définition de la stratégie ; entretien des relations avec les principaux clients et assistance à la prospection de nouveaux clients ; assistance dans le cadre du développement de nouveaux marchés et de produits ; identification et recherche de potentielles cibles dans le cadre d'opérations de croissance externe. Le prix d'exercice tel qu'il est défini s'étend ipso facto à l'ensemble des Actions Gratuites Couvertes. En l'occurrence Eurazeo PME III-A. Attestation d'Équité EasyVista 40

En contrepartie de la fourniture de ces services, chaque Fondateur percevra une rémunération forfaitaire annuelle de 250.000 €, déduction faite d'éventuels jetons de présence138. La Convention de Prestation de Services sera résiliée lorsque le Fondateur concerné cessera d'être membre du Comité de Surveillance. Engagements d'Apport l'engagement d'apport à l'Offre d'un actionnaire en date du 17 septembre 2020 139 , sur 5.167 Actions, sont venus s'ajouter, depuis le dépôt auprès de l'AMF du Projet de Note d'Information Initial, des engagements d'apport à l'Offre : de quinze autres détenteurs de Titres, au Prix de l'Offre des Actions, sur un total de 65.249 Actions140, et au Prix de l'Offre des BSA sur la totalité141 des 7.500 BSA142 ; d'Alto et de M. Thibault de Clisson, au Prix de l'Offre des Actions, sur un total de 140.830 Actions143, conclus à la suite de la résiliation des Promesses Croisées annoncées dans le communiqué de presse du 24 novembre 2020 (§ 1.1 et § 2.6.12). Par exception, ces engagements d'apport postérieurs au dépôt auprès de l'AMF du Projet de Note d'Information Initial, portant au total sur 213.579 Titres144, ne sont révocables que dans le cas où les deux conditions cumulatives suivantes seraient satisfaites : une offre concurrente déclarée conforme par l'AMF et ouverte (l' « Offre Concurrente ») ; le non-dépôt par l'Initiateur (ou l'une de ses entités affiliées) ou le défaut d'annonce de son intention de procéder au dépôt d'une offre concurrente en surenchère dans les quinze jours ouvrés suivant l'ouverture de l'Offre Concurrente. L'ensemble des Engagements d'Apport porte ainsi sur 218.746 Titres145, dont 211.246 Actions et 7.500 BSA ; Promesses Croisées L'Initiateur a conclu le 20 novembre 2020 avec Alto146, et le 23 novembre 2020 avec M. Thibault de Clisson, des Promesses Croisées au Prix de l'Offre (70 €), portant respectivement sur À l'issue de la Phase Initiale, les Fondateurs, en leur qualité de membre du Comité de Surveillance, percevront une rémunération annuelle brute d'un montant compris entre 20.000 € et 50.000 € sous forme de jetons de présence, cohérente avec celle perçue par les membres indépendants du Comité de Surveillance, les autres membres du Comité de Surveillance ne percevant pas de rémunération au titre de leur mandat. L'avenant au Contrat de Cession Minoritaires stipule que, compte tenu de contraintes matérielles, Madame Samantha Kilvington ne cèdera pas ses 5.167 Actions, mais s'engage à les apporter à l'Offre ; les clauses du Contrat de Cession Minoritaires ont été modifiées en conséquence. Le nombre d'Actions couvertes par ces engagements d'apport a été réduit de 2.637 Actions depuis le communiqué de presse du 24 novembre 2020 (§ 1.1). Les BSA sont détenus par un seul porteur, en la personne de M. David Jeffrey Weiss, membre du Conseil d'Administration (§ 1.3). Les contractants à ces engagements d'apport confirment qu'ils s'engagent à apporter à l'Offre en pleine jouissance tous les Titres qu'ils détiennent ou viendraient à détenir. 23.232 Actions visées par ces engagements d'apport à l'Offre résultent de la conversion de 23.232 OCA. 206.079 Actions et 7.500 BSA. Engagement d'apport de Madame Samantha Kilvington : 5.167 Actions + Engagements d'apport postérieurs au dépôt auprès de l'AMF du Projet de Note d'Information Initial : 213.579 Titres. Via les FCPI Fortune Europe 2016-2017, Innovalto 2015, Objectif Europe, Alto Avenir, Fortune Europe 2015 et Fortune Europe 2014, gérés par Eiffel Investment Groupe SAS. Attestation d'Équité EasyVista 41

129.264 Actions, dont 23.232 Actions résultant de la conversion des OCA détenues par Alto (§ 2.3.1), et 11.566 Actions, soit au total 140.830 Actions. Les Promesses Croisées ont depuis lors été résiliées et y ont été substitués des engagements d'apport à l'Offre (§ 2.6.11). Actions Additionnelles Depuis le dépôt auprès de l'AMF du Projet de Note d'Information Initial, EasyVista Holding a acquis 79.000147 Actions sur le marché au Prix de l'Offre des Actions. 3. Présentation du Groupe et de son marché Les principales caractéristiques et tendances du marché sur lequel opère le Groupe (§ 3.1), en lien avec ses activités (§ 3.2) et ses performances historiques (§ 3.3), sont présentées ci-après. Une matrice SWOT (§ 3.4) résume en synthèse les principaux facteurs de risques inhérents au Groupe et à son environnement, pris en compte dans nos travaux d'évaluation (§ 4). 3.1. Présentation du marché Au regard des activités d'EasyVista, la description du marché des éditeurs de logiciels (§ 3.1.1) est complétée d'une analyse plus spécifique de l'ITSM (§ 3.1.2) et de l'ESM (§ 3.1.3), puis des enjeux récents liés à la crise sanitaire (§ 3.2.4). Le marché de l'édition de logiciels Le marché de l'édition de logiciels correspond à l'un des trois segments de l'industrie informatique148, englobant la conception, le développement et de la distribution de produits ciblant différents types de clientèles tels que les entreprises, les administrations et les ménages. Les produits commercialisés par les éditeurs de logiciels peuvent être segmentés entre : les logiciels de systèmes d'exploitation et de réseaux, destinés au matériel informatique (e.g. ordinateurs), assurant la gestion des processeurs, de la mémoire et des interfaces, ainsi que l'exécution des logiciels applicatifs ; les logiciels de développement et de langages, utilisés exclusivement pour le développement des applications ou des systèmes d'exploitation ; les logiciels applicatifs visant à améliorer et à automatiser l'expérience utilisateur ; ce segment regroupe les logiciels servant à réaliser une tâche ou des processus métier149 ; 38.000 Actions le 16 novembre 2020, 3.000 Actions le 18 novembre 2020, 38.000 Actions le 23 novembre 2020, par référence aux déclarations d'opérations sur titres. L'informatique se divise en trois grandes familles : les services, les logiciels et le matériel informatique. Xerfi (2019), « L'édition de logiciels », avril, p. 12. Ensemble de tâches et d'actions permettant la réalisation des objectifs au sein d'une organisation. Attestation d'Équité EasyVista 42

les jeux vidéo, interfaces destinées à des fins ludiques. Les principaux drivers du marché de l'édition de logiciels sont les suivants : Drivers du marché de l'édition de logiciels Les dépenses des entreprises dans l'IT Les ventes de matériel informatique L'externalisation des fonctions informatiques La transformation numérique L'action des pouvoirs publics La position de force face aux clients L'investissement en R&D L'internationalisation de l'activité •Le budget des entreprises dédié au développement technologique de leurs processus impacte la demande d'abonnements aux logiciels. •Le taux de pénétration du matériel informatique (ordinateurs, smartphones, tablettes,...) conduit les éditeurs de logiciels à adapter leurs applications aux différents produits. •Le niveau élevé d'externalisation des fonctions informatiques par les entreprises, à la recherche de meilleurs services et de réduction de coûts, favorise les éditeurs de logiciels. •Les nouvelles technologies (cloud computing, intelligence articificielle (IA), big data, blockchain,...) s'imposent aux entreprises, qui ont recours aux services des éditeurs de logiciels pour se transformer. •Les éditeurs de logiciels bénéficient souvent de facilités de financement et d'avantages fiscaux encourageant l'innovation (Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation,...). •La complexité et la technicité des services proposés par les éditeurs de logiciels leur confèrent une position dominante et un pouvoir accru de négociation, notamment en termes de prix. •Afin de se différencier des concurrents et de proposer des produits innovants, les éditeurs de logiciels doivent intensifier leurs dépenses en R&D, contribuant ainsi à la croissance de leur chiffre d'affaires. •L'expansion des produits et services à l'échelle internationale est un moteur de croissance pour les petits et grands éditeurs de logiciels. Source : Xerfi Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels provient de trois canaux qui généralement s'entrecroisent : ventes de licences, autorisant les clients à installer et exploiter le logiciel dans sa propre infrastructure au travers d'un contrat d'acquisition de licence ; les droits d'auteur du logiciel ne sont cependant pas transférés aux clients ; ventes de solutions Software as a Service (SaaS), souvent facturées sous la forme d'abonnement, permettant aux clients d'avoir accès au logiciel via internet et au travers d'un contrat de prestation de services ; services connexes, tels qu'entre autres la maintenance, l'hébergement, la personnalisation, la formation professionnelle. L'univers des logiciels orientés services (Service-OrientedSoftware) offre des produits axés sur : Attestation d'Équité EasyVista 43

l'organisation des flux de travail, permettant d'augmenter la productivité et de réduire les coûts dans un processus métier, en améliorant parallèlement l'échange d'informations au sein d'une société ; la gestion d'actifs, permettant de gérer et de contrôler le cycle de vie des actifs ainsi que de protéger les données d'une organisation. Ces produits couvrent ainsi les besoins des utilisateurs : internes à l'entreprise tels qu'entre autres la direction des systèmes d'information (DSI) dans le domaine des technologies de l'information (IT), les ressources humaines (RH), les départements financiers, les équipes de vente et marketing ; externes à l'entreprise tels que les clients, les partenaires et les fournisseurs. Les services ITSM 3.1.2.1. Description des solutions ITSM La gestion des services informatiques, ou IT Service Management (ITSM), comprend toutes les activités aidant les organisations à gérer la consommation, l'infrastructure et la fourniture des services informatiques150. L'objectif de l'ITSM, entre autres, consiste à optimiser les processus et la productivité des départements IT par l'automatisation de tâches, l'offre d'applications et de services permettant de réduire les coûts et d'améliorer la compréhension des besoins de l'entreprise. Le graphique, ci-après, recense, de façon non exhaustive, les services fournis par l'ITSM et le nombre d'acteurs s'étant accrus dans les années 2000 avec l'émergence du cloud (§ 3.1.2.2) et du modèle SaaS (§ 3.1.1) : Services proposés dans l'univers ITSM Gestion des incidents et des problèmes (e.g. ticketing,...) IT Knowledge Management Collaboration ITSM Reporting and dashboards Conception des processus et des flux de travail Application de l'IA sur les outils Gestion des changements Gestion de la configuration Self-Service / Exécution des demandes (interaction avec les IT) Intégration avec d'autres outils (logiciels,...) Source : Gartner 150 Gartner (2019), Magic Quadrant for IT Service Management Tools », 29 août. Attestation d'Équité EasyVista 44

ce jour, l'ITSM étend son champ d'action à d'autres services qui ne sont pas axés uniquement sur le personnel informatique mais plutôt sur l'infrastructure et les réseaux informatiques ( IT Operation Management ou ITOM 151 ). De ce fait, les services proposés par un acteur du secteur sont classés en fonction de ses capacités ITSM et de l'intégration de celles- ci avec les services ITOM : Classification des outils ITSM selon les capacités ITSM et l'intégration avec l'ITOM •Certainescapacités ITSM et intégration limitéeavec les solutions ITO M O utils interméd iaires ITSM •Bonnescapacités ITSM et fonctions ITO M basiques •Gamme complètede capacités ITSM et large fonctionnalitéITO M O utils b asiques ITSM O utils a vancés ITSM Source : Gartner Magic Quadrant for ITSM Tools Une entreprise disposant d'un large portefeuille de fonctionnalités ITOM sera ainsi en mesure de proposer une meilleure qualité de services avec moins de temps d'arrêt et en définitive un avantage commercial. 3.1.2.2. Évolution du secteur des solutions ITSM Le chiffre d'affaires global des solutions ITSM s'est élevé à environ 4 Md$ en 2019 et, selon les dernières estimations, devrait poursuivre sa progression sur des niveaux de croissance à deux chiffres à l'horizon des prochaines années152. La forte croissance de l'ITSM est sous-tendue par : l'essor du Cloud Computing153, en raison du glissement des dépenses informatiques des systèmes traditionnels vers les services dans le cloud ; les nouvelles habitudes de travail telles qu'entre autres le télétravail ou le travail à distance, le travail en équipes, les postes de travail partagés et flexibles ; l'automatisation des flux de travail, visant à augmenter la productivité des employés percevant une perte d'efficacité en raison des problèmes informatiques auxquels ils sont confrontés. Administration des composants de l'infrastructure technologique nécessaires pour gérer l'approvisionnement, la capacité, la performance et la disponibilité des ressources informatiques. Gartner (2020). « Market Share Analysis : ITOM, Experience Management, Worldwide », 26 mai Concept d'organisation informatique plaçant l'Internet au cœur de l'activité des entreprises, et permettant d'utiliser des ressources matérielles distantes (serveurs, ordinateurs, …) pour créer des services accessibles en ligne. Xerfi (2019), « L'édition de logiciels », avril, p. 15. Attestation d'Équité EasyVista 45

Toutefois, la croissance du secteur pourrait être freinée en raison des préoccupations des consommateurs concernant la vie privée et la confidentialité des données, ainsi que du risque constant de cyber-attaques. L'Amérique du Nord détient plus de 60% des parts de marché, avec la domination d'un acteur majeur, en l'occurrence ServiceNow, ce qui met en avant la forte concentration du marché ITSM154. EasyVista cohabite sur ce marché avec d'autres acteurs dont : ServiceNow, qui fait figure de leader, et BMC, acteur historique, principalement positionnés sur le segment des très grandes entreprises et institutions sur lequel EasyVista n'est pas ou peu présent ; Cherwell sur le « mid-market », qui en dépit de restructurations internes et de l'absence d'innovation, reste un challenger d'EasyVista dans les appels d'offres aux États-Unis face à l'alternative de ServiceNow155. ce jour, l'ITSM représente un vaste marché de remplacement 156 / renouvellement de la base historique installée (principalement en Amérique du Nord et en Europe), évalué à près de 3 Md€ et en croissance, où la menace de nouveaux entrants reste relativement faible. Les services ESM L'Enterprise Service Management (ESM), ou gestion des systèmes d'entreprise, englobe une multitude de logiciels d'entreprise permettant d'appliquer les systèmes de technologie de l'information à l'ensemble des besoins d'une société, quel que soit le secteur ou le département concerné157. En d'autres termes, l'ESM n'est qu'une extension du concept ITSM, car les deux partagent des objectifs et des technologies similaires, mais s'adresse aux différents départements d'une entreprise. En raison de la saturation du marché ITSM, les acteurs se concentrent davantage sur l'adaptation de leurs produits et capacités pour les appliquer aux départements hors IT, dans le but d'élargir la gamme des solutions proposées. Bien que ces outils ne remplacent pas les logiciels spécialisés « sectoriellement » au sein de l'entreprise158, ils proposent des solutions transversales permettant de disposer d'une interface de travail centralisée. Contrairement au marché de l'ITSM, celui de l'ESM n'est pas caractérisé par la présence d'un seul leader détenant l'essentiel des parts de marché ; il s'agit au contraire d'un secteur fragmenté composé de grands groupes concurrents, acteurs de l'ITSM au sens générique. Le marché des solutions ITSM peut être considéré comme un marché de remplacement, les acteurs leaders à l'origine (parmi lesquels HP et BMC) ayant progressivement concédé des parts de marché à ServiceNow et quelques rares autres entrants (parmi lesquels EasyVista et Cherwell). Les solutions proposées par ServiceNow sur le « midmarket » ont tendance à être surdimensionnées par rapport aux besoins des entreprises ; également présent sur ce segment, BMC, comparativement à ServiceNow, fait avec Cherwell davantage figure de concurrent pour EasyVista. Remplacement de produits devenus obsolètes (BMC, HPE, CA Technologies). RH, département financier et juridique, service client,… Logiciels spécifiques RH, services généraux, ventes, paiements, par exemple. Attestation d'Équité EasyVista 46

Nous présentons, ci-après, les principaux acteurs et leur degré de présence159 sur le marché global de l'ESM : Classement Entreprise Présence sur le marché ServiceNow Cherwell Software "Leaders" Micro Focus Axios BMC Software USU Software IBM "Strong Broadcom Ivanti performers" TOPdesk Atlassian EasyVista "Contenders" ManageEngine Freshworks SolarWinds Source : Forrester Research, 2019 Les perspectives de croissance sur le marché de l'ESM sont alimentées par : le développement de l'intelligence artificielle (IA), permettant de conceptualiser, pour un département, des solutions et des services qui n'avaient pas été envisagés auparavant ; l'urgence de l'automatisation des services et procédures des autres départements au sein d'une organisation. Incidences de la crise sanitaire La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a affecté l'ensemble de l'économie mondiale et engendre un degré d'incertitude sur la reprise économique. Selon les récentes estimations du FMI, le PIB mondial devrait se contracter de 4,9%160 en 2020, contraignant les entreprises et les organismes publics à réduire leurs dépenses sur le court terme. En ce qui concerne les dépenses dans le domaine informatique, les entreprises réagissent assez rapidement en les réduisant en fonction de la baisse de leur chiffre d'affaires et de leurs effectifs ; à l'échelle mondiale, ces dépenses sont attendues en forte contraction en 2020161. Malgré ces perspectives dégradées, le segment des logiciels, bien que très affecté, semble être relativement moins touché que d'autres, et pourrait voir progressivement la tendance baissière s'inverser, en accusant toutefois un décalage par rapport aux niveaux de croissance historiques : Système de notation basé sur des variables telles que : nombre des clients, taille du déploiement, chiffre d'affaires et croissance du chiffre d'affaires. Forrester Research (2019), «The Forrester Wave: Enterprise Service Management Q4 2019 », 10 octobre . FMI (2020), Mise à jour des perspectives de l'économie mondiale, juin . IDC (2020), IDC Research Shows Slight Rebound in European ICT Spending, but Not Until 2021 , 3 juillet . Attestation d'Équité EasyVista 47

Prévisions d'évolution des dépenses mondiales en IT 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2019 2020 2021 2022 2023 Logiciels Services Informatiques Hardware Source : IDC (août 2020)162 Cette baisse plus modérée du segment des logiciels en comparaison de la situation générale peut être expliquée par : l'essor du télétravail, entraînant pour les organisations des dépenses importantes en outils de collaboration, de communication et de sécurité des logiciels ; la hausse du nombre de tickets dans les services client, à la recherche de prestations de support aux équipes dans leur transition à l'automatisation. Néanmoins, l'impact de la crise pour les éditeurs de logiciels est à différencier selon le type de logiciel proposé. Les bénéficiaires directs de l'accélération de la transition numérique en période de crise sont les logiciels d'aide à la productivité, de services à la clientèle et de e-commerce plutôt que les logiciels « mono-service »163. Par ailleurs, le marché de l'ITSM bénéficie d'une relative contre-cyclicité lors des périodes de crise, étant donné la nature de solutions proposées par ces logiciels : réduction de coûts et d'automatisation de processus, outils privilégiés dans ces circonstances particulières. De ce fait, on pourrait s'attendre à ce que les impacts de la crise sur des acteurs comme EasyVista, se manifestent plutôt par le ralentissement des nouveaux projets et d'éventuels reports de signatures de contrats que par des annulations. IDC (2020), State of the Market: Global IT Spending Review and Industry Outlook, 3Q20 , 6 août . Notamment RH. Attestation d'Équité EasyVista 48

3.2. Présentation du Groupe Historique et perspectives Dates clés de l'historique de la Société 1988 Création de la Société sous le nom Staff&Line » 2005 Introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Début de la transition du modèle de vente vers le SaaS 2008 2011 Lancement de la filiale américaine à New York EasyVista intègre le Magic Quadrant de Gartner dans la catégorie IT Service Management Émission de nouvelles actions en rémunération de l'acquisition de Knowesia. « Staff&Line » devient «EasyVista» Acquisition de 100% de titres de Rift Technologies, 2013 éditeur de «kiosques logiciels» EasyVista lève 7,5 M€ sous la forme d'obligations 2016 convertibles pour accélérer son expansion 2017 Acquisition de Knowesia, éditeur de bases de connaissances interactives 2020 Lancement du projet d'Offre Source : Société La Société, créée en 1988, fait valoir plusieurs décennies d'expérience dans l'ITSM, durant lesquelles plusieurs générations de technologies se sont succédé et lui ont permis de développer un produit modulaire présenté comme l'« ERP du Service Informatique »164, décliné depuis lors sous plusieurs versions et ayant vocation à apporter des solutions de simplification entre l'informatique et ses utilisateurs. Son développement en Amérique du Nord au cours de la dernière décennie et ses objectifs de développement à terme aux États-Unis répondent aux opportunités d'expansion sur un marché américain porteur, par l'étendue de la base installée, et à la volonté des dirigeants de la Société de la hisser au rang des acteurs mondiaux de l'ITSM, notamment par un effort constant d'adaptation de son produit à de multiples besoins sectoriels exprimés par les utilisateurs165 (§ 3.1.2.2). À l'image d'un ERP, le produit EasyVista de conception unique permet la déclinaison de multiples pilotages des tâches ( workflow ) dans des secteurs d'activité tout aussi variés, sans nécessiter l'intervention des services informatiques, ni l'empilement et la maintenance de versions successives, à la différence du modèle de développement de compétiteurs de taille plus importante tels que ServiceNow. « EasyVista : une réussite américaine », 2017 . Attestation d'Équité EasyVista 49

La présence d'EasyVista depuis 2011 dans le Magic Quadrant de Gartner166 concernant le marché ITSM lui confère une visibilité et une notoriété pour référencer son offre auprès des grandes entreprises ainsi que des organisations internationales167 ; la Société a par la suite acquis : en 2013, Rift Technologies, société conceptrice en 2006 d'InstallClick, première offre de construction de « kiosques logiciels » ou App Stores168, actif technologique dont les applications ont été depuis lors largement répandues ; en 2017, Knowesia, éditeur français de solutions de bases de connaissances interactives ou Knowledge as a Service pour l'automatisation des services fournis par les Service Desks et les Help Desks ; l'acquisition de Knowesia a permis le déploiement progressif à l'échelle du Groupe des solutions Self Help (§ 3.2.2)169. La différenciation d'EasyVista par rapport à ses concurrents sur le marché repose notamment sur une technologie « sans code » à base de « templates » qui facilite la définition et la mise à jour des processus informatiques des clients, et est adressée aux services acheteurs à des conditions tarifaires compétitives. Dans cette logique d'innovation des solutions proposées par EasyVista, la technologie de paramétrage « codeless » dont découle Service Apps, plateforme de création d'application « user-friendly », a ainsi séduit par son agilité et sa facilité d'utilisation de nombreux clients170 pour la gestion de leurs services informatiques171. L'écoute régulière des besoins des utilisateurs, au travers notamment de la conférence annuelle EV Connectet la participation à des enquêtes sur l'expérience clientainsi que sur la relation clientet les défisqu'elle impose, permet à la Direction de percevoir de façon précise les tendances172 dans le domaine de la digitalisation et des réponses à y apporter en termes de fonctionnalités, en particulier en ce qui concerne : l'ESM, conçu comme un vecteur de développement et d'élargissement de l'ITSM ; les solutions de gestion de la relation client assimilables au service après-vente (CSM ou Customer Support Management), qui représentent un axe de développement prometteur pour le Groupe. Issu de rapports d'études de marché publiés par la société de conseil en informatique Gartner. S'agissant des acteurs de l'ITSM, les deux critères de sélection de Gartner sont leur capacité d'exécution ainsi que la pertinence de leur stratégie. EasyVista figure dans le Magic Quadrant de Gartner, parmi une dizaine d'acteurs ( Axios Systems , Micro Focus (issu de HP), Broadcom , Freshworks et IBM ) à la rubrique « Niche Players », en regard des deux leaders ( ServiceNow et BMC ) et de deux challengers ( Cherwell et Ivanti ). Gartner (2019), Magic Quadrant for IT Service Management Tools, 29 août ; le classement de ces acteurs en 2020 est sensiblement identique.

L'écosystème de l'ITSM est également présenté dans d'autres études, notamment au travers du scoring de Forrester. The Forrester Wave TM : Enterprise Service Management, Q4 2019 . Service délivré en mode SaaS permettant l'installation rapide, et sans reconnaissance technique, sur un ordinateur d'une application disponible sur un portail via le navigateur Internet. Pour mémoire, Knowesia a été dissoute sans liquidation et son patrimoine transmis à EasyVista fin 2018 ; il en est de même en ce qui concerne Rift Technologies, qui a fait l'objet fin 2018 d'une transmission universelle de patrimoine (TUP). Parmi lesquels Elior Group ou, outre-Atlantique, la Croix-Rouge américaine. Le développement d' Oxygen (dernière version de la solution ITSM historique d'EasyVista) et de Cobalt (fruit d'un programme de R&D baptisé EVie : EasyVista Intelligent Engine ) s'inscrit dans le prolongement du développement de produits innovants et interactifs qui s'appuient pour partie sur les technologies de l'intelligence artificielle appliquée à la robotisation des services, et facilitent, d'une part, l'utilisation et la personnalisation du paramétrage des interfaces et, d'autre part, le partage de flux de connaissances réduisant le nombre de contacts dans la recherche de solutions Self Help (nouveaux outils de chatbots et d'assistants virtuels). Automatisation, intelligence artificielle, optimisation des coûts,… Attestation d'Équité EasyVista 50

S'agissant des perspectives à moyen terme, l'avenir d'EasyVista peut se concevoir au travers de deux scenarios : la poursuite de ses activités dans la configuration actuelle (§ 3.2.2), caractérisée par la confiance accordée à EasyVista par une clientèle captive et diversifiée, sur un produit technologiquement maîtrisé et décliné en de multiples versions, l'effort commercial et technique se cantonnant à l'amélioration d'exécution et des offres de services ; un investissement technologique accru (notamment en termes de R&D), pour répondre aux enjeux de diversification des produits et aux contraintes inhérentes à l'évolution de l'environnement (dans le domaine de la réglementation et de la cybersécurité par exemple). Présentation des activités du Groupe EasyVista est un éditeur et commercialisateur de logiciels de gestion dédiés aux services informatiques (« Service Desks ») répertoriés dans l'ITSM comme permettant de répondre aux demandes d'assistance des utilisateurs de l'informatique d'une entreprise, dans un contexte de développement des problématiques de gestion de parc173 et de recherche par les DSI de réduction des coûts de support174 dans la transformation digitale. Les solutions proposées sont utilisées par les départements informatique des entreprises, et leur permettent de répondre aux demandes d'assistance des utilisateurs, internes ou externes175. EasyVista propose également des solutions de bases de connaissances interactives (« Knowledge as a Service ») pour l'automatisation des services « Help Desks ») adressées au sein des entreprises et institutions clientes à un cercle d'utilisateurs plus large que les services informatiques. Le Groupe emploie environ 220176 personnes et possède trois cloud management centers (« CMC »)177 ainsi que quatorze data centers dans le monde ; présent dans plus de 50 pays et comptant plus de 1.500 clients, il réalise l'essentiel de son activité par l'intermédiaire de : ses filiales dans sept pays (« ventes directes ») (§ 2.1.1) ; ses partenaires dans onze pays (« ventes indirectes »), contribuant à l'international178. Le schéma, ci-après, dresse un panorama des activités développées par le Groupe, autour de EV Service Manager et de EV Self Help : Bryan, Garnier & Co (2017). EasyVista, Initiation de couverture, 29 novembre . Les coûts de support peuvent dans certaines entreprises dépasser le tiers du budget informatique. Clients, fournisseurs, partenaires… Dont deux tiers en France (effectif en date du 30 juin 2020). Deux CMC en Europe, un CMC au Canada. Le Groupe a par exemple annoncé en septembre 2019 , dans sa stratégie de ciblage des zones à fort potentiel, en l'occurrence l'Allemagne et l'Autriche, un partenariat avec la société Prevolution , leader allemand du conseil et de l'édition de logiciels, et ce à la demande des clients existants. Attestation d'Équité EasyVista 51

Panorama des activités d'EasyVista Produits EV Self Help EV Service Manager Processus ITIL IT Service Management EasyVista Gestion d'actifs informatiques Portails Self-Service Chatbots et Agents Virtuels Self-Service Relation Client Activités Solutions Gestion de changements et mises en production Gestion des configurations (CMDB) Reporting Gestion des demandes de service Management Software Gestion intelligente des connaissances Gestion de projets Gestion financière IT Source : Société EasyVista commercialise deux types de produits : EV Service Manager : plateforme IT service Management (ITSM), correspondant à un centre de services et de support technique répondant aux différents besoins de « back office »179 (génération de tickets, lenteurs d'internet, VPN à distance, installation de logiciels,…). Ces systèmes de gestion des services reposent sur une Information Technology Infrastructure Library (ITIL)180 et permettent de gérer, entre autres, des incidents, des problèmes, des changements en production informatique, ainsi que la configuration de matériels et logiciels. On entend ici par « back office » l'ensemble des activités de soutien, de contrôle et d'administration d'une entreprise ou d'une institution cliente. Référentiel adopté à l'échelle mondiale, recensant les bonnes pratiques de gestion des services informatiques (SI) susceptibles d'être adoptées au sein des entreprises (en termes d'organisation, d'amélioration de l'efficacité, de réduction des risques et d'optimisation de la qualité des systèmes informatiques), qui se fondent sur des processus impliquant différents critères (cycle de vie, optimisation des ressources, service, qualité,…) ; par cette approche processuelle, ITIL vise à améliorer la qualité des systèmes informatiques et de l'assistance aux utilisateurs, permettant aux directions SI, au-delà de la gestion de l'informatique stricto sensu , d'améliorer et de personnaliser le niveau de service auprès des directions métier au sein de l'entreprise. Attestation d'Équité EasyVista 52