EasyVista : Paris, le 18 septembre 2020 - Signature des accords définitifs relatifs à l'acquisition d'un bloc de contrôle au capital d'EasyVistaConsulter

SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS RELATIFS A L'ACQUISITION

D'UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D'EASYVISTA

Paris, le 18 septembre 2020

A la suite de l'annonce, le 23 juillet 2020, de l'entrée en négociations exclusives d'un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l'acquisition, par voie de cession et d'apport, d'un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques1 de la société EasyVista (« EasyVista » ou la « Société ») et de 125 000 obligations convertibles2 auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence (le « Bloc de Contrôle »), les instances représentatives du personnel de la Société ont été consultées et ont rendu unanimement un avis favorable concernant cette opération.

Le 16 septembre 2020, les fondateurs de la Société (Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labed et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse unilatérale d'achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des actions de la Société détenues par ces derniers à un prix de 70 euros par action3 ont été signés le 17 septembre 2020.

L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre dernier, la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait intervenir dans les tous prochains jours.

Ainsi, au résultat de l'opération envisagée :

EasyVista Holding fera l'acquisition de 433 583 actions auprès des fondateurs, de 325 509 actions auprès de certains actionnaires historiques (Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales et Very SAS (ensemble, les « Actionnaires Historiques ») 4 , de 222 891 actions et de 125 000 obligations convertibles auprès d'investisseurs tiers, et

EasyVista Holding se verra également apporter 167 143 actions par les fondateurs.

Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6 400 options, 1 708 844 actions représentant 2 204 648 droits de vote théoriques

2 Donnant droit à obtenir, après conversion, 125 000 actions nouvelles

3 Il est rappelé que les obligations convertibles seront acquises à un prix de 70 euros par obligation convertible sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations

4 Les Actionnaires Historiques ont vocation à regrouper leurs participations au sein d'un véhicule dédié dont le représentant légal sera M. Alain Roubach

