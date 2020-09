EasyVista : - Résultats semestriels 2020

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2020

Baisse du chiffre d’affaires impactant significativement la rentabilité sur la période



Confirmation des fondamentaux mais manque de visibilité sur l’activité au cours des prochains trimestres



Rappel du projet d’acquisition d’un bloc majoritaire d’EasyVista par Eurazeo PME, agissant de concert avec les fondateurs d’Easyvista, certains actionnaires historiques de référence et différents investisseurs financiers, au prix de 70€ par action et, le cas échéant, lancement d’une OPA sur le solde des titres EasyVista

Noisy-le-Grand, France, le 15 septembre 2020, 18h00 – EasyVista (FR0010246322 – ALEZV – Éligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2020.

Normes françaises (audit en cours), en M€ S1 2019 S1 2020 (*) Variations Chiffre d’affaires consolidé 22,92 19,93 -13,1% Achats et charges externes -6,26 -5,99 -4% Dont Frais marketing -0,84 -0,57 -32% Charges de personnel -12,16 -11,4 -6% Impôts et taxes -0,46 -0,41 -11% EBITDA (EBE**) 4,06 2,30 -43% En % du CA 18% 12% -6 pts Dotations aux amortissements/provisions -0,29 -0,47 n.s. Autres charges/produits 0,02 -0,12 n.s. Résultat d’exploitation 3,77 1,54 -59% En % du CA 16% 8% -9 pts Résultat financier 0,18 -0,24 n.s. Résultat courant avant impôt 3,95 1,29 -67% Résultat exceptionnel -0,31 -0,19 n.s. Impôts (yc impôts différés) -1,01 -0,22 -78% Résultat net 2,63 0,88 -67% En % du CA 11% 4% -7 pts

* Données non auditées

** Excédent Brut d’Exploitation

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EasyVista, déclare : « L’ajustement de nos charges a permis malgré la baisse du revenu de conserver une rentabilité significative. Nos fondamentaux, à savoir la part récurrente importante du chiffre d’affaires, l’adéquation de notre offre technologique avec le mouvement de digitalisation des processus métiers et, enfin, la solidité financière du groupe renforcée par un prêt garanti par l’Etat de 8 millions d’euros, nous permettent d’afficher un profil de résilience solide, tout en écartant l’hypothèse d’un plan d’adaptation de la structure de coûts fixes. Cependant, compte tenu de la persistance de la pandémie et du manque de visibilité sur la sortie de crise, les perspectives d’un retour vers une dynamique commerciale positive à court terme demeurent faibles du fait de l’allongement des cycles de décision de nos clients. Si nos ambitions restent intactes à plus longue échéance, soutenues par le renforcement des drivers structurels du marché à la suite de la pandémie et par les atouts incontournables de nos produits, distingués par le cabinet Gartner année après année pour leur retour sur investissement rapide et leur simplicité d’usage, cette période d’incertitude nous incite à privilégier une stratégie de développement plus prudente. Dans ce contexte, EasyVista n’estime pas être en mesure de réaliser de croissance sur l’année 2020. Pour autant, nous comptons maintenir au cours des prochains trimestres nos investissements marketing et technologiques afin de ne pas obérer notre capacité à réactiver notre plein potentiel de croissance lors du redémarrage de l’économie ».

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 en recul de 13%

Pour rappel, EasyVista a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 19,9 M€, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019, impacté par la baisse des licences renouvelables qui se sont établies à 8,4 M€. L’impact de la pandémie sur la génération de nouveau business est ressorti plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 M€.

En dépit du contexte économique difficile, le groupe a gagné plusieurs nouveaux contrats structurants, notamment dans le secteur public avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes en France, et aux Etats-Unis avec le Rady Children’s Hospital à San Diego et le Wake Technical Community College, l’un des plus importants groupes universitaires en Caroline du Nord avec plus de 70.000 étudiants. Dans le secteur privé, EasyVista s’est distingué en signant avec FranFinance, filiale de Société Générale dans le crédit à la consommation et la Matmut en France. Outre-Atlantique, le groupe fournit désormais sa solution à Coretelligent. En Europe du Sud, le groupe a signé avec le groupe italien Pellegrini, un acteur majeur de la restauration collective employant plus de 7.000 personnes.

Résultats semestriels 2020 significativement impactés par la pandémie

Sur la période, l’EBITDA s’élève à 2,3 M€, soit 12% du chiffre d’affaires, représentant une baisse de 43% par rapport au premier semestre 2019, conséquence d’un recul significatif des revenus de 13% tandis que les charges d’exploitation externes, majoritairement fixes, affichent un repli limité de 6% à 17,4 M€.

La baisse des dépenses opérationnelles a principalement concerné les charges de personnel et les coûts variables d’exploitation liés aux infrastructures d’hébergement. Les dépenses de personnel sont en recul de 6% à 11,4 M€, au 30 juin 2020, compte tenu, pour l’essentiel, de la baisse des rémunérations variables des commerciaux et managers ainsi que de la maîtrise des plans de recrutement. Au 30 juin 2020, EasyVista compte 221 collaborateurs contre 210 au 30 juin 2019.

Après prise en compte de ces éléments, et déduction faite des dotations aux amortissements et provisions, la marge d’exploitation ressort à 8% du chiffre d’affaires contre 16% lors de la même période l’an dernier.

Les charges financières, maîtrisées sur la période, correspondent principalement au versement des intérêts liés aux obligations convertibles et aux intérêts des prêts et concours bancaires. L’évolution du résultat financier, qui s’établit à -0,24 M€ contre +0,18 M€ au 30 juin 2019, découle principalement de la hausse du taux de change moyen euro/dollar sur la période par rapport au premier semestre 2019. Après intégration de ces éléments ainsi que de charges exceptionnelles de 0,19 M€, et d’une charge d’impôt de 0,22 M€, le résultat net affiche une marge de 4% du chiffre d’affaires contre 11% au premier semestre 2019.

Stratégie et perspectives

Les incertitudes à la fois sanitaires et financières ne permettent pas d’établir des prévisions fiables sur le second semestre. La dynamique commerciale reprend progressivement mais :

les cycles de décision s’allongent et des reports de projets restent possibles, et

les effets du repli du nombre d’opportunités commerciales enregistrées sur la période pourraient s’étendre sur plusieurs trimestres successifs.

Dans ces conditions, Easyvista anticipe une baisse de son revenu 2020 par rapport à celui de 2019. Toutefois, le groupe confirme son profil de résilience solide, compte tenu des éléments ci-dessous attestant de la solidité des fondamentaux :

trésorerie disponible de plus de 10 M€ au 30 juin 2020, après obtention d’un PGE de 8 M€,

trajectoire continue de réduction de la consommation de trésorerie liée à l’activité (proche de 0 au premier semestre 2020),

maintien d’une part importante de revenus récurrents représentant près de 80% du chiffre d’affaires global sur la période.

Pour rappel, l’offre publique d’Eurazeo PME et des autres membres du concert susvisé, sous réserve de l’acquisition du bloc majoritaire d’EasyVista, devrait intervenir dans le courant du 4e trimestre 2020. Pour plus de détails sur l’opération, voir le communiqué du 23 juillet 2020, annonçant l’entrée en négociations exclusives entre Eurazeo PME et des actionnaires et des porteurs d’obligations convertibles.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2020, le 15 octobre 2020

À propos d’EasyVista

EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.











