Gestion financière et IT : les meilleures pratiques ITIL à connaître

Un poste de coûts, l'informatique ? Il y a quelques années, c'était effectivement la vision de nombreux DAF et chefs d'entreprise : « ça coûte cher, et on ne voit jamais le retour sur investissement. » Même si ce postulat est discutable, il a été profondément ancré dans l'état d'esprit des dirigeants. Mais heureusement, les choses changent. La digitalisation de notre économie a remis sur le devant de la scène l'importance d'une DSI forte, structurée et capable d'intervenir au bon moment. Quand la pandémie frappe, c'est bien le service informatique qui devient créateur de valeur et de productivité en permettant et en facilitant le télétravail, et l'accès à distance en toute sécurité aux outils et données essentiels pour bien travailler. Pour y parvenir, il est nécessaire d'avoir une bonne gestion financière afin de faire de l'informatique une activité rentable. Et c'est justement là où ITIL peut aider.

Qu'est-ce que la gestion financière pour ITIL ?

C'est une démarche qui fait partie du framework ITILdans le cadre de la gestion des services. On la définit comme étant un « terme générique pour la fonction et les processus en charge des besoins pour la gestion des budgets, de la comptabilité et de la facturation d'une organisation. La gestion financière corporate réfère à la fonction et aux processus du point de vue de l'ensemble de l'organisation, alors que la gestion financière des services informatiques est le terme spécifique décrivant la fonction et les processus du point de vue du fournisseur de service informatique. ​»

Ce qui compte, c'est de pouvoir sécuriser et anticiper le budget nécessaire pour le cycle de vie d'un service informatique. On ne parle pas ici uniquement de la conception, de l'achat ou de la mise en place, mais bien de tous les coûts qui y sont attachés, comme le temps passé à négocier l'achat, les suivis administratifs, l'installation du matériel ou du logiciel, le temps productif perdu par les utilisateurs (pendant l'installation et après, compte tenu des nouvelles habitudes de travail à mettre en place), la maintenance, l'entretien du réseau, la mise à jour et la sécurisation, l'inactivité d'un salarié en cas de panne, le coût du support informatique, ainsi que la gestion de l'obsolescence et de la revente (ou du remplacement).

Pour y parvenir, il est donc essentiel d'avoir le sponsorship de sa direction pour obtenir les fonds nécessaires et prouver que cet argent sera compensé par la valeur ajoutée générée. On parle alors de gains de productivité pour les salariés, pour le Service Desk, pour la DSI, mais aussi des gains financiers en raison du passage d'une solution on premise à un mode SaaS, ou grâce à une meilleure gestion des actifs informatiques.

Les bonnes pratiques ITIL à mettre en place pour une gestion financière responsable et durable

Combien vous coûtent vos services, vos prestataires et infogérants ? Et vos actifs matériels et logiciels ? Comment valorisez-vous les coûts associés à vos processus IT ? C'est pour répondre à ces questions qu'il est important de gérer son IT comme un business à part entière, dans lequel la gestion financière et la gestion des actifs comptent. La réussite de la transformation digitale de votre entreprise ne peut se faire au travers d'une politique de renoncement des investissements dont l'effet sur la réduction des coûts ne sera que superficiel. Il est donc fondamental de suivre finement vos investissements, mais également de valoriser et monétiser les services innovants.

Évaluez rapidement les impacts

Vous avez besoin de visibilité pour hiérarchiser les demandes d'investissement et comprendre la valeur réelle de chaque initiative IT. Pour y parvenir, une plateforme ITSM vous permet de mieux comprendre l'impact de ces changements et de classer vos besoins par ordre de priorité. Cela peut être l'identification des problèmes récurrents qui prennent trop de temps et d'effort à votre Service Desk, ou l'amélioration de l'onboarding de vos nouveaux collaborateurs, par exemple. Dès que vous pouvez automatiser une tâche, vous pourrez gagner du temps et de l'argent.

Gérez vos actifs informatiques en temps réel

Pour gérer des centaines ou des milliers d'actifs, les entreprises les plus performantes investissent dans une solution d'asset management. Il s'agit d'une plateforme qui compile et regroupe l'ensemble de vos actifs (ordinateurs, logiciels, tablettes, smartphones, serveurs, imprimantes, etc.). Cela vous permet notamment de réduire les frais généraux grâce à une efficacité accrue, à la réutilisation des actifs et à un accès facile aux informations. Vous disposez d'une plus grande visibilité pour savoir ce qui est en circulation, où cela se trouve, s'il est utile, quels sont les risques, et quel est son âge ou son cycle de vie. De quoi faciliter le suivi de l'inventaire de vos biens pour vous aider à gérer le vol, la perte, les assurances et éviter les achats inutiles.

Obtenez une vue à 360° pour affiner votre budget

Parfois, les budgets IT sont fragmentés dans un ou plusieurs services, plusieurs filiales ou chez plusieurs personnes, répartis sur des tableaux Excel avec des informations qui ne communiquent pas très bien entre elles. Pour piloter la gestion financière de sa DSI, il est crucial de disposer d'une visibilité sur toutes les dépenses pour des budgets plus précis et une meilleure compréhension du niveau de financement nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques de votre organisation.

Optimiser la gestion financière de son service IT est indispensable pour prendre les bonnes décisions. Alors que la maturité digitale peut faire la différence entre deux organisations, plus votre DSI sera organisée et structurée avec les bons outils, plus elle pourra faire son travail efficacement.





