Eat & Beyond Global Holdings Inc. est une société d'investissement basée au Canada. La société se concentre principalement sur les investissements dans l'industrie des protéines végétales et des aliments de substitution à la viande. Le portefeuille de la société comprend des protéines d'origine végétale, des substituts de produits laitiers, des services alimentaires, des suppléments, des emballages durables, des boissons apoptogènes, de la viande et du lait cultivés et des technologies d'agriculture cellulaire. Les investissements de la société comprennent l'acquisition d'actions, de dettes ou d'autres titres de sociétés cotées en bourse ou privées ou d'autres entités ; le financement en échange de redevances ou de distributions prédéterminées, et l'acquisition de tout ou partie d'une ou plusieurs entreprises, de portefeuilles ou d'autres actifs. Les marques de la société comprennent The Very Good Food Company Inc, Nabati Foods, Zoglo's Incredible Food, PlantFuel, Eat Just Inc, Turtle Tree Labs, SingCell, Above Food, Plant Power Fast Food, Daydream, Reusables.com, Beyond Moo et Banana Wave.

Secteur Transformation des aliments