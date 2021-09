Eat Well Investment Group Inc. : annonce son nouveau symbole aux États-Unis, EWGFF

Eat Well Investment Group Inc. (la "Société" ou "Eat Well Group") (CSE:EWG) (US:EWGFF) a le plaisir l'annoncer la modification de son symbole boursier aux États-Unis. Son ancien symbole RKSCF devient ainsi EWGFF, avec prise d'effet à l'ouverture des marchés le mardi 7 septembre 2021.

La Société a déposé une demande d'admissibilité DTC et prévoit son obtention dans les semaines à venir.

À PROPOS D'EAT WELL INVESTMENT GROUP INC.

Eat Well Investment Group Inc est une société d'investissement ciblant avant tout les sociétés à forte croissance dans l'agroalimentaire, la foodtech, les activités à base de plantes et l'ESG (environnement, social et gouvernance). L'équipe de direction d'Eat Well Group a une expérience approfondie du sourçage, du financement et de la mise en place d'entreprises à succès sur un large éventail d'industries, et applique actuellement un mandant d'investissement dans le secteur de la santé et du bien-être. L'équipe finance et investit dans des sociétés de capital-risque en phase précoce depuis plus de 25 ans, avec un accès inégalé à de la trésorerie et une capacité à construire un portefeuille d'investissements opportunistes visant à générer des retours supérieurs ajustés aux risques.

La Bourse des valeurs canadiennes n'a ni approuvé ni désapprouvé les informations contenues dans les présentes et rejette toute responsabilité relative à l'adéquation ou à la précision de ce communiqué de presse.

Clause de non-responsabilité relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "informations prospectives" et des "énoncés prospectifs" au sens de la législation canadienne et américaine en vigueur sur les valeurs mobilières (collectivement, les "informations prospectives"). Les informations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de termes tels que "chercher", "anticiper", "penser", "planifier", "estimer", "s'attendre à", "probable" et "projeter" et par des déclarations indiquant qu'un événement ou un résultat "pourrait être", "pourra être", "peut être" ou "sera" atteint et par des expressions similaires. Les informations prospectives dans ce communiqué de presse incluent notamment des déclarations relatives à la performance financière future des entités dans lesquelles la Société a investi, et aux états financiers consolidés anticipés associés au portefeuille de sociétés. Les informations prospectives reposent sur des hypothèses qui pourraient s'avérer incorrectes, notamment en rapport avec la capacité de la Société à exécuter son plan d'entreprise. La Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables dans le contexte actuel. Toutefois, les informations prospectives sont sujettes à des incertitudes et des risques commerciaux et économiques et à d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart substantiel entre les résultats d'exploitation réels et ceux exprimés ou suggérés dans les informations prospectives. De tels risques incluent notamment: l'incapacité à négocier et exécuter des investissements supplémentaires dans les secteurs cibles, la capacité de la Société à terminer des investissements dans les délais ou à les finaliser; l'obtention des approbations requises pour réaliser les investissements supplémentaires; la capacité de la Société à concrétiser les avantages et les synergies d'investissements; les interruptions inattendues des opérations et des activités de la Société et des entités dans lesquelles la Société a investi en raison de la pandémie de COVID-19 ou d'autres foyers de maladies, y compris la résurgence des cas de COVID-19; la capacité de la Société à satisfaire aux réglementations gouvernementales en vigueur dans un secteur réglementé; tout changement dans les pratiques comptables ou le traitement relatif à la consolidation des résultats financiers; des conditions de marché défavorables; l'incertitude inhérente des estimations de la production et des coûts et l'éventualité de coûts et dépenses imprévus; les coûts des intrants; les mauvaises récoltes; les litiges; les fluctuations de devises; la concurrence; la disponibilité de capitaux et de financements selon des conditions acceptables; la consolidation sectorielle; le départ de membres de la direction et/ou d'employés clés; et d'autres risques décrits dans les présentes et périodiquement dans les dossiers élaborés par la Société avec les organes de réglementation des valeurs mobilières. Pour de plus amples renseignements sur la Société et les risques et défis liés à ses activités, les investisseurs sont invités à consulter ses rapports annuels disponibles sur www.sedar.com.

Perspectives financières

La Société et sa direction pensent que les revenus estimés dans le présent communiqué de presse sont raisonnables à la date de publication, se basent sur les points de vue, les stratégies, les attentes, les hypothèses et les prévisions actuels de la direction, et ont été calculés à l'aide de pratiques comptables généralement cohérentes avec les pratiques comptables actuelles de la Société. Ces estimations sont considérées comme des perspectives financières et des informations financières prospectives (collectivement, "IFP") en vertu des lois en vigueur sur les valeurs mobilières. Ces estimations et toutes autres IFP contenues dans les présentes ont été approuvées par la direction de la Société à la date de publication. Ces IFP sont fournies à des fins de présentation des informations relatives aux attentes et objectifs actuels de la direction au sujet des investissements de la Société. Toutefois, étant donné que ces informations sont fortement subjectives et soumises à de nombreux risques, y compris les risques décrits ci-dessus dans la partie "Clause de non-responsabilité relative aux énoncés prospectifs", elles n'indiquent pas nécessairement des résultats futurs. Dans le cas où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si des hypothèses soutenant les IFP s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux projetés, planifiés, anticipés, estimés ou attendus dans les présentes. Bien que la direction de la Société a essayé d'identifier les risques, incertitudes et facteurs importants susceptibles de provoquer un écart substantiel avec les résultats réels, d'autres risques pourraient provoquer une différence avec les résultats anticipés, estimés ou projetés. La Société rejette toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des IFP, que ce soit à la suite d'informations nouvelles, d'événements futurs ou autres, sauf dans les cas requis par la législation sur les valeurs mobilières.

Mesures non IFRS

Le présent communiqué de presse contient une référence à l'"EBITDA", qui est une mesure financière non reconnue par les normes internationales d'information financière ("IFRS"). Les mesures non IFRS ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS, ne disposent pas de signification standardisée prescrite par les IFRS, et ne sont donc probablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres entreprises. La Société définit l'EBITDA comme les bénéfices avant intérêts, impôts, amortissement. L'EBITDA n'a pas de mesure financière IFRS directement comparable. La Société a utilisé ou inclus l'EBITDA uniquement pour fournir aux investisseurs une perspective supplémentaire sur la performance financière potentielle de la Société. Le lecteur est averti que ces mesures non IFRS peuvent ne servir à aucune autre finalité. Les mesures non IFRS ne doivent pas être prises en compte de manière isolée ou comme un substitut aux mesures de performance préparées en conformité avec les IFRS.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210908005533/fr/