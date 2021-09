Eat Well Investment : Group annonce la désignation du prince Khaled bin Alwaleed comme conseiller stratégique

Eat Well Investment Group Inc. (la « société » ou « le groupe Eat Well ») (CSE : EWG) (US : EWGFF) (FRA : 6BC0), une société de placement cotée à la Bourse des valeurs canadiennes, est ravie d'annoncer que Son Altesse Royale le prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud d'Arabie saoudite, a rejoint les rangs de la société comme conseiller stratégique.

His Royal Highness Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud of Saudi Arabia. (Photo: Business Wire)

Pionnier réputé des investissements dans les aliments à base de plantes et des start-up financées par capital-risque et spécialisées dans les aliments du futur, le prince Khaled fait partie de ceux qui favorisent les solutions à grande échelle pour assurer la sécurité alimentaire et le bien-être humain et animal tout en s'attaquant aux changements climatiques. Le prince Khaled est PDG de KBW Ventures en plus d'occuper divers postes clés en Arabie saoudite et dans le monde.

« Nous sommes extrêmement honorés que le prince Khaled rejoigne le groupe Eat Well comme conseiller stratégique clé, actionnaire et véritable soutien de nos ambitions à long terme », a déclaré Marc Aneed, président du groupe Eat Well. Le directeur de la stratégie de la société, Barry Didato, rejoint d'ailleurs son point de vue : « Le prince Khaled fait partie des rares visionnaires ayant à cœur de rendre le monde réellement meilleur. Nous sommes enchantés de l'accueillir comme conseiller stratégique et actionnaire. »

À travers ses différentes activités, le prince Khaled détient des participations dans des sociétés sur trois continents. Spécialisé dans les entreprises durables, le portefeuille de KBW comprend des investissements dans des initiatives liées aux produits à base de plantes, les protéines alternatives, les technologies vertes et plus encore. Ayant adopté très tôt une alimentation à base de plantes et de protéines alternatives, le prince Khaled est à l'avant-plan des investissements, des initiatives et de la promotion de tels produits au niveau mondial. Il a d'ailleurs tissé un vaste réseau de contacts internationaux spécifiques au secteur, à la fois publics et privés.

Le prince Khaled souligne l'ampleur des transformations des systèmes alimentaires par les sociétés du portefeuille du groupe Eat Well, ce qui atteste de la considérable influence positive du groupe. « L'année dernière, les entreprises du portefeuille du groupe Eat Well ont vendu plus de 26 000 tonnes de protéines pures à base de plantes dans plus de 35 pays du monde, pour une meilleure nutrition et une sécurité alimentaire optimisées. Au seul niveau environnemental, ces activités ont permis d'éviter la production de 89 000 tonnes métriques de méthane, l'une des causes principales du réchauffement climatique. Je suis heureux de faire partie d'un mouvement qui donnera la possibilité à un plus grand nombre de personnes d'accéder à une vie plus saine. »

La nutrition représente l'un des moteurs clés de la santé et du bien-être humains, ainsi que d'énormes débouchés commerciaux afin de satisfaire la demande mondiale. Eat Well planifie activement la transformation de secteurs entiers, comme les activités liées à la viande, aux produits laitiers et bien plus encore. Ayant participé à plusieurs tours de financement de certains des plus grands noms de l'industrie des protéines alternatives et des produits à base de plantes, le prince Khaled nous permet de profiter de sa vaste expérience pratique, qui viendra bien à point dans le cadre des activités de conseil à l'entreprise en matière de stratégie d'investissements internationaux.

Le 27 septembre 2021, il rejoindra par ailleurs les experts du secteur des technologies agricoles lors de la session virtuelle du Sommet mondial de l'innovation agrotechnologique. Ils évoqueront les nouvelles opportunités commerciales et la promotion de la sécurité alimentaire grâce à l'innovation agroalimentaire lors de l'événement « Middle East Agri-Food Briefing ».

À PROPOS DU GROUPE EAT WELL

Le groupe Eat Well (CSE : EWG) est une société d'investissement cotée en bourse ciblant les entreprises à forte croissance dans l'agroalimentaire et la foodtech, et entièrement dédiée au secteur des aliments à base de plantes. L'équipe de direction du groupe Eat Well possède une vaste expérience en matière de sourçage et de mise à l'échelle d'entreprises pour le compte de leurs actionnaires. Eat Well Investment Group Inc est une société d'investissement principalement axée sur les entreprises à forte croissance dans l'agroalimentaire, la foodtech, les produits à base de plantes et l'ESR (entrepreneuriat socialement responsable). L'équipe de direction du groupe Eat Well dispose d'une vaste expérience dans le sourçage, le financement et la mise en place d'entreprises à succès dans un large éventail de secteurs. Elle réalise actuellement un mandat d'investissement dans le secteur de la santé et du bien-être. L'équipe finance et investit dans des sociétés de capital-risque en phase précoce depuis plus de 25 ans, avec un accès inégalé à un flux d'affaires et une capacité à mettre en œuvre un portefeuille d'investissements opportunistes visant à générer des retours supérieurs ajustés aux risques.

