EATON CORPORATION PLC : Barclays toujours négatif

Eaton Corporation plc est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 familles de produits : - systèmes et composants de distribution, de contrôle et de protection électrique (69,1% du CA) : appareils électriques basse tension, disjoncteurs, onduleurs, modulateurs, automatismes industriels, etc. ; - systèmes aéronautiques (14,7%) : systèmes d'alimentation en carburant, systèmes hydrauliques et pneumatiques pour avions commerciaux et militaires, interfaces hommes/machines, systèmes propulsifs, équipements de commutation et de protection électrique, etc. ; - systèmes de gestion d'air des moteurs automobiles (13,6%). Le groupe propose également des systèmes de transmission pour camions ; - autres (2,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (59,5%), Europe (19,1%), Asie-Pacifique (10,5%), Amérique latine (7,3%) et Canada (3,6%).

Secteur Equipements et composants électriques