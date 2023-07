Eaton et SIA Engineering Company Limited (SIAEC) ont signé un accord pour la création d'une joint-venture (JV) de maintenance, de réparation et de révision de composants. La JV inspectera, testera, réparera, entretiendra, modifiera et révisera les composants aéronautiques fabriqués par Eaton et installés sur les systèmes de carburant et les systèmes hydrauliques de la cellule et du moteur. L'entreprise commune renforce la présence et la capacité de service pour les clients d'Eaton et de SIAEC dans la région Asie-Pacifique. Selon l'accord, Eaton détiendra une participation de 51% dans l'entreprise commune, SIAEC détenant les 49% restants.

Le capital social initial émis et payé s'élèvera à 16 millions de dollars. Eaton et SIAEC souscriront chacun aux actions en espèces et au prorata de leur participation au capital. L'accord et les services à fournir sont soumis à l'obtention des autorisations réglementaires requises.