La division Vehicle Group d'Eaton s'est vu décerner le titre de Fournisseur de l'année 2021 par General Motors

Eaton, société de gestion de l’énergie, a annoncé aujourd’hui que General Motors (GM) venait de décerner à la division Vehicle Group d’Eaton le titre de Fournisseur de l’année 2021. GM a récompensé les lauréats à l’occasion de sa 30e cérémonie annuelle de remise des prix du Fournisseur de l’année, à Phoenix, dans l’Arizona.

Eaton’s Mark Kramer, business unit director, ePowertrain, Vehicle Group, left, and Kevin Heintz, vice president, Sales and Commercial Team, Vehicle Group, right, receive a 2021 Supplier of the Year award from Tom McMillen, executive director, Global Purchasing, General Motors. (Photo: Business Wire)

Le prix du Fournisseur de l’année, de GM récompense les fournisseurs mondiaux qui se distinguent en surpassant les exigences de GM, en fournissant aux clients de GM des technologies innovantes, et en offrant la plus haute qualité dans l’industrie automobile. Cette année, GM a décerné le titre de Fournisseur de l’année à 134 fournisseurs issus de 16 pays différents.

« La récompense de cette année illustre nos efforts soutenus et notre engagement en faveur de General Motors, un précieux client depuis plus de 60 ans », a déclaré Pete Denk, président de la division Vehicle Group d’Eaton, en Amérique du Nord. « Nous nous attachons à fournir des technologies différenciées en matière de gestion de l’énergie, un service clients et une qualité hors pair, et je suis reconnaissant de pouvoir compter sur une équipe aussi remarquable. »

« Cette année, l’événement du Fournisseur de l’année a été particulier, d’une part parce qu’il s’inscrit dans le cadre du 30e anniversaire du programme, d’autre part, parce qu’il nous a permis de récompenser nos fournisseurs pour leur persévérance tout au long d’une des années les plus difficiles que l’industrie ait jamais connues », a souligné pour sa part Shilpan Amin, vice-président de la Chaîne d’approvisionnement et des Achats mondiaux, chez GM. « Ces fournisseurs de premier ordre ont fait preuve de résilience, et renforcé leur engagement en faveur du développement durable et de l’innovation. Grâce aux relations solides et aux efforts de collaboration mis en œuvre, GM et ses fournisseurs sont prêts à bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. »

Une équipe mondiale et interfonctionnelle s’est donné la tâche de sélectionner les vainqueurs du prix du Fournisseur de l’année 2021, sur la base de plusieurs critères de performance en matière d’Achats de produits, de Services mondiaux d’achat et de fabrication, de Service clients, d’Après-vente, et de Logistique.

General Motors (NYSE : GM) est une société mondiale qui entend promouvoir un avenir 100 % électrique, à la fois inclusif et accessible à tous. Au cœur de cette stratégie réside la plateforme de batteries Ultium, qui alimentera absolument tout, des véhicules grand public jusqu’aux véhicules haute performance. General Motors, ses filiales et ses coentreprises commercialisent des véhicules sous les marques Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun, et Wuling. De plus amples informations sur l’entreprise et ses filiales, y compris OnStar, un leader mondial des services de protection et sécurité des véhicules sont disponibles sur http://www.gm.com.

Eaton est une société de gestion intelligente de l’énergie, déterminée à améliorer la qualité de vie et à préserver l’environnement pour tous, à travers le monde. Nous sommes guidés par notre engagement à faire notre travail correctement, à exercer nos activités de manière durable, et à permettre à nos clients de gérer leur énergie, aujourd’hui et pour de nombreuses années à l’avenir. Capitaliser sur les tendances mondiales à la hausse en matière d’électrification et de numérisation, nous permet d’accélérer la transition planétaire en direction des énergies renouvelables, tout en contribuant à résoudre les défis de gestion de l’énergie les plus urgents au monde, et en agissant au mieux dans l’intérêt de nos actionnaires et l’ensemble de la société.

Fondée en 1911, Eaton est cotée à la bourse de New York (NYSE) depuis près d’un siècle. Nous avons enregistré un chiffre d’affaires de 19,6 milliards USD en 2021, et travaillons au service de clients dans plus de 170 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.eaton.com. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

