Eaton Vance Ohio Municipal Income Trust : Morgan Stanley relève son opinion

Eaton Vance Ohio Municipal Income Trust (le Trust) est une société d'investissement à capital fixe non diversifié. L'objectif d'investissement de la fiducie est de fournir un revenu courant exonéré de l'impôt fédéral ordinaire sur le revenu et des impôts dans l'État spécifié. Le Trust investit dans des titres de créance émis par des municipalités de l'Ohio. La fiducie investit dans divers secteurs, notamment l'éducation, les services publics d'électricité, les obligations entiercées/préréfundées, les obligations générales, les hôpitaux, le logement, les revenus du développement industriel, les résidences pour personnes âgées/les soins de santé, le transport et les services d'eau et d'égout. La Fiducie peut investir dans des obligations à intérêt résiduel, également appelées titres à taux variable inversé, en vertu desquelles la Fiducie peut vendre une obligation à taux variable ou fixe contre des espèces à un véhicule à usage spécial (le SPV), tout en achetant un intérêt résiduel dans les actifs et les flux de trésorerie du SPV. Le conseiller en investissement du Trust est Eaton Vance Management.