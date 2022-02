AG Neovo NSD : un écran pour 5 solutions d'affichage dynamique

Les écrans de la série AG Neovo NSD sont dédiés à l'affichage numérique tout-en-un en ultra-haute définition 4K. Complets, ils intègrent une plateforme open source Android. De par leur conception polyvalente, ces écrans sont capables de proposer 5 solutions d'affichage dynamique différentes pour s'adapter à tous les environnements et aux habitudes de l'installateur.

La fonction d'affichage dynamique se retrouve de plus en plus souvent à l'intérieur même des moniteurs. Auparavant, un boîtier externe devait être ajouté. L'intelligence embarquée et la puissance de traitement rendent les moniteurs aussi performant que des mini ordinateurs. Il devient donc possible de leur confier des fonctions toujours plus évoluées.

Les moniteurs AG Neovo NSD proposent un panel complet de solutions pour l'affichage dynamique. Ils ne se contentent pas d'intégrer un lecteur de média, ils sont ouverts à 5 solutions courantes pour répondre aux attentes des installateurs et des clients finaux :

app Android

système sur réseau local

système dans le cloud

lecteur média intégré

entrées pour lecteur média externe

Le nombre 5 semble être indissociable de la gamme NSD. Ces moniteurs sont en effet disponibles dans cinq diagonales classiques : 43, 55, 65, 75 et 86″. Ils sont tous UHD 4K, avec un ratio de contraste d'au moins 4000:1 et d'un angle de vision ultra large grâce à la dalle VA.

Les entrées vidéo couvrent le HDMI, le DisplayPort et le VGA. Pour le stockage des médias, il y a plusieurs ports USB, un lecteur de cartes micro SD et même un emplacement OPS sur les plus grandes diagonales.

Le logiciel de gestion gratuit AG Neovo Signage offre un contrôle total à distance, aussi bien des contenus que des fonctions des moniteurs. Il est possible d'accéder à chaque écran individuellement ou de les grouper pour leur appliquer des paramètres identiques.

En résumé, AG Neovo propose une gamme NSD dont les fonctions principales d'affichage dynamique s'adaptent à l'environnement, et non le contraire. L'installateur pourra continuer à utiliser la solution qu'il maîtrise la mieux tout en gardant un œil sur tous les moniteurs en service via le cloud. Ces écrans AG Neovo NSD se retrouveront dans les commerces, les restaurants, les hôtels et tout autre espace recevant du public.

Plus d'infos : AG Neovo

24 février 2022