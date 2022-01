AG Neovo TX : des moniteurs tactiles renforcés et certifiés IP65 pour toutes les situations

Il existe de nombreux types d'applications où vous avez besoin d'un moniteur tactile résistant à l'eau et à la poussière. Il s'agit notamment des environnements industriels, commerciaux, hospitaliers, etc. Le client ou l'utilisateur a besoin d'une interface tactile efficace, performante et résistante aux éléments extérieurs afin d'être opérationnelle 24h/24. Pour cela, il faut sélectionner le moniteur tactile adéquat répondant à toutes les exigences, comme les AG Neovo TX certifiés IP65.

L'indice IP, abréviation de Ingress Protection, évalue l'efficacité des propriétés d'étanchéité d'un « boîtier » électrique contre l'intrusion de corps étrangers (saleté, outils, etc.)et contre l'humidité. Deux chiffres aux significations différentes constituent un indice IP.

Le premier chiffre, qui va de 0 à 6, représente le niveau de protection contre les objets solides. Plus le nombre est élevé, plus la protection est efficace. Par exemple, IP1x signifie que l'appareil est protégé contre les intrusions de corps étrangers de 50 mm minimum. A l'opposé, IP6x est totalement étanche contre la moindre poussière.

Le deuxième nombre, qui va de 0 à 9, est lié au niveau de résistance par rapport à la pénétration de liquide : gouttes, pulvérisations et submersion. La quantité de liquide, ainsi que sa direction vers l'appareil, détermine le niveau de protection. A IPx0, il n'y a aucune protection contre l'eau, au-dessus de IPx7, l'appareil est insensible aux submersions.

Les écrans AG Neovo TX reçoivent tous la certification IP65. Ils ne craignent ni la poussière, ni les projections d'eau à basse pression.

Les moniteurs tactiles à indice de protection IP élevé sont dédiés aux zones à fort passage, des endroits humides et des zones de contact élevé. Les zones à contact élevé sont celles où de nombreuses personnes toucheront les écrans tactiles : transports, centre commercial, musées…

Les moniteurs IP65 sont également adaptés à l'industrie qui nécessite la plupart du temps une certification entre IP65 et IP69. Les écrans tactiles utilisés par les travailleurs dans les environnements industriels doivent être résistants aux produits chimiques, aux liquides, à la poussière et à la saleté. Ils doivent également être très résistants et durables. Les écrans AG Neovo TX sont adaptés à l'industrie légère, aux chaînes de production, à l'industrie pharmaceutique. Partout où il n'y a pas de projection d'eau à haute pression ou d'immersion.

En résumé, si vous recherchez l'écran tactile le mieux protégé et le plus durable, alors les moniteurs AG Neovo TX-Series dotés de la technologie tactile PCAP et d'une face avant certifiée IP65 répondent à la demande. Ils sont parfaits pour les utilisations industrielles légères et commerciales. En plus d'assurer la fiabilité et la durabilité qui accompagnent l'indice IP65, il sont également accompagnés d'options de montage flexibles et polyvalentes.

Plus d'infos : AG Neovo

24 janvier 2022