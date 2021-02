AVer, Christie, Philips et Vivitek : 4 marques phares distribuées par EAVS Groupe

EAVS Groupe distribue plus d'une trentaine de grandes marques de référence dans l'audiovisuel. Ce sont des spécialistes mondialement reconnus des afficheurs, des supports, des interfaces, du câblage, des accessoires de montage… Nous faisons aujourd'hui un focus sur quatre d'entre elles : AVer, Christie, Philips et Vivitek. De véritables institutions dans leurs domaines respectifs dont les produits sont tous présents au catalogue EAVS afin d'offrir le meilleurs à vos clients et à vos projets.

AVer : vidéoconférence et technologies pour les salles de classe

AVer est une jeune société fondée en 2008 à Taïwan. Elle est rapidement devenue un acteur incontournable de la capture d'image. La société s'est établie sur deux marchés principaux : la vidéoconférence et les outils pour les salles de classe. Dans la première catégorie se trouvent principalement les caméras et les accessoires associés. Ces caméras couvrent de larges possibilités, de la petite réunion à la captation de conférences de grande envergure. Dans la catégorie des technologies pour l'éducation, AVer propose à nouveau des caméras adaptées mais aussi des lecteurs de documents, des chariots de charge pour tablettes et ordinateurs portables et une suite logicielle pour une prise en main facile par les enseignants.

Gammes de produits proposées :

caméras professionnelles HD, 4K & PTZ

pupitre de contrôle

caméras USB de visioconférence

visualiseurs

chariots de recharge

Métiers concernés :

corporate

éducation

événementiel

3 produits AVer remarquables :

Plus d'infos : tous les produits AVer sur le site EAVS

Christie : la vidéoprojection de référence, mais pas seulement

La société Christie Digital existe depuis 90 ans. Le premier produit qui a lancé la marque était déjà un projecteur de cinéma. Aujourd'hui, des milliers de salles de par le monde sont équipées de vidéoprojecteurs Christie. Mais on trouve aussi des appareils plus logeable et adaptés à toutes les situations où la projection est nécessaire. De la salle de réunion à la muséographie en passant par le projection mapping, Christie couvre tous les cas d'usages grâce à des appareils puissants, fiables, personnalisables via différentes optiques, et à la longue durée de vie. Christie a décliné son savoir-faire dans les moniteurs LCD et les panneaux LED pour une offre globale complète. Ces produits sont alimentés par des media servers. Tandis que des processeurs gèrent le transport des flux vidéo sur IP et le traitement de l'image pour l'adapter aux surfaces d'affichage complexes.

Gammes de produits proposées :

vidéoprojecteurs

moniteurs LCD

panneaux LED

media servers

processeurs vidéo

Métiers concernés :

corporate

éducation

cinéma

événementiel

industrie

3 produits Christie remarquables :

Plus d'infos : tous les produits Christie sur le site EAVS

Philips : les moniteurs pour absolument toutes les applications

Philips est une société néerlandaise bien connue du grand public. Créée à la fin du 19è siècle, elle s'est lancée tout d'abord dans l'éclairage. Rapidement impliquée dans la fabrication de tubes électroniques, Philips s'est tourné tout naturellement vers la fabrication de téléviseurs. Grâce à de forts investissements en recherche et développement, Philips a su se développer dans d'autres domaines qui sont aujourd'hui ses cœurs de métier comme la santé, l'éclairage et les afficheurs professionnels. Ce sont les produits de cette branche qui sont aujourd'hui distribués par EAVS. Elle comporte une dizaine de gammes couvrant différents types d'applications et de métiers. Il est ainsi facile de trouver chez Philips le moniteur correspondant spécifiquement aux besoins d'un projet.

Gammes de produits proposées :

moniteurs LCD

moniteurs tactiles

panneaux LED

Métiers concernés :

corporate

éducation

hôtellerie

médical

affichage dynamique

3 produits Philips remarquables :

Plus d'infos : tous les produits Philips sur le site EAVS

Vivitek : les solutions collaboratives et d'affichage dynamique

Vivitek a démarré il y a une douzaine d'année avec une première gamme de vidéoprojecteurs. Plutôt orientés vers les usages professionnels, ces vidéoprojecteurs se sont vus être complétés par des outils permettant de maximiser leur utilisation. L'innovation NovoConnect permet en effet aux collaborateurs de partager facilement leur écran vers le vidéoprojecteur ou le moniteur de la salle de réunion. Si bien que cette fonctionnalité a été implémentée directement dans les moniteurs et les vidéoprojecteurs conçus par Vivitek pour encore plus de simplicité. En parallèle, la solution NovoDS est dédiée à l'affichage dynamique, toujours pour les mêmes afficheurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés hors des horaires des réunions, ou bien à destination de n'importe quel autre écran.

Gammes de produits proposées :

NovoTouch, NovoDisplay, NovoProjector - afficheurs interactifs connectés

NovoConnect - travail collaboratif

NovoDS - affichage dynamique

Métiers concernés :

corporate

éducation

hôtellerie

affichage dynamique

3 produits Vivitek remarquables :

Plus d'infos : tous les produits Vivitek sur le site EAVS

20 février 2021