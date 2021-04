AVer DL30 : une nouvelle caméra simple et efficace avec tracking automatique pour les salles de classe

La nouvelle caméra AVer DL30 est une déclinaison de la PTC310U. Cette dernière est destinée principalement aux salles de réunion et de conférence. Tandis que la plus petite DL30 se destine au monde de l'éducation et plus particulièrement aux salles de classe. Elle facilite le travail des enseignants dans les conditions de classe mixte où des élèves sont en présentiel et d'autres à la maison.

Une caméra FHD qui va à l'essentiel

L'AVer DL30 est une caméra motorisée PTZ de type dôme. Plutôt compacte, elle mesure seulement 20 cm de haut. Elle peut ainsi se poser sur un meuble, s'attacher à un trépied ou se fixer au plafond dans un mode inversé.

Elle comprend un port USB pour se relier directement à un ordinateur. On installera sur ce dernier les logiciels AVer nécessaires pour la configuration et le contrôle. Il y a également une double entrée audio ligne et micro pour relier éventuellement un micro avec ou sans fil. La connexion réseau participe à la transmission du flux audio/vidéo via 2 ou 3 streams en parallèle (IP, page web et USB) avec un bit-rate réglable.

Un auto-tracking pour un fonctionnement autonome

Une fois la caméra réglée et les flux initiés, il n'est plus nécessaire de toucher à la caméra. Ce que vont apprécier les enseignants. En effet, grâce à l'auto-tracking, la caméra reconnaît l'intervenant et le suit en permanence dans ses mouvements tout en effectuant le focus. Cela passe entre autres par un zoom optique 12x. Mais une télécommande est fournie si nécessaire.

Le second mode de suivi permet de créer différentes zones prédéfinies. Quand l'enseignant se déplace, la caméra passe d'un plan à un autre où l'ensemble des éléments affichés voulus sont visibles simultanément.

Tout le nécessaire dans une caméra IP pour l'enseignement en classe et à distance

En bref, pour un tarif deux fois inférieur à celui de la remarquable PTC310U, l'AVer DL30 reprend l'essentiel des fonctionnalités. La qualité Full HD est suffisante pour une transmission via Internet. L'auto-tracking et le zoom optique assurent un cadrage parfait à tout instant du tableau, des affichages et de l'enseignant. La DL30 peut être utilisée immédiatement sans réglage ni apprentissage préalable.

Plus d'infos : AVer

7 avril 2021