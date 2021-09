AVer M11-8MV : le visualiseur USB idéal pour l'enseignement à distance et le télétravail

Spécialiste de la captation d'images avec de nombreux modèles de caméras, AVer décline son savoir-faire dans une série complète de visualiseurs. Toutes les attentes dans le domaine sont adressées en termes de qualité d'image, de fonctionnalités et de portabilité. Le M11-8MV est un tout nouveau visualiseur USB portable destiné aux applications d'enseignement à distance et de télétravail. Tout a été pensé par AVer pour rendre son utilisation la plus efficace possible.

L'idée derrière le M11-8MV est de le rendre facilement transportable pour un usage n'importe où. Il répond aux attentes des enseignants et des télétravailleurs pouvant ainsi partager des contenus depuis n'importe où. Replié, il mesure moins de 30 cm de hauteur pour une base de 11 par 14 cm et un poids de 830 grammes seulement. Il tient debout tout seul et ne demande qu'à être déplié et orienté comme bon vous semble.

Le M11-8MV est doté d'un capteur Full HD à 60 i/s et d'un zoom numérique x20. Il fonctionne en USB avec le logiciel AVerTouch pour l'enregistrement et les annotations. En complément, des sorties HDMI et VGA permettent de le relier à un moniteur externe. Sa caméra est donc vue comme une webcam USB. Elle est compatible avec les principaux logiciels de visio comme Google Meet, WebEx, Teams, Skype et Zoom.

La caméra peut être orientée et basculer entre 0 et 180° afin de filmer une surface, un objet ou l'intervenant directement. Le capteur saisit une surface équivalente à une feuille A3. Différentes touches sur le M11-8MV servent à zoomer, enregistrer, recadrer, geler l'image, etc. Les enregistrements sont stockés soit sur une carte SD, soit sur une clé USB ou ils sont directement transmis vers le cloud.

Les annotations peuvent s'effectuer depuis le logiciel AVer mais également avec une souris branchée directement sur le visualiseur pour simplifier les manipulations. Enfin, le micro intégré suffit à rendre le M11-8MV parfaitement autonome.

En résumé, AVer ajoute à sa gamme un visualiseur idéal pour tous ceux qui ne veulent pas se perdre avec la technique. Les fonctions sont accessibles directement via les six touches. Le M11-8MV est vu comme une caméra USB par l'ordinateur. Tout ce qui a été présenté est enregistré en local ou à distance. Le présentateur peut donc facilement mettre à disposition des destinataires l'intégralité de la séance. Le tout grâce à un appareil compact et portable qui ne vous quittera plus.

Plus d'infos : AVer

22 septembre 2021