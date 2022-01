AVer PTZApp 2 : un logiciel complet pour piloter toutes vos caméras USB

Les caméras AVer dédiées à la visioconférence en salle de réunion, ou en télétravail, fonctionnent de différentes façons selon les modèles. L'application EZManager 2 communique avec les caméras IP à travers le réseau, sans liaison directe. Les modèles exclusivement USB à connecter à un ordinateur réagissent aux commandes infrarouges ou directement dans le logiciel de visio utilisé. Cependant, il est possible d'aller plus loin grâce à l'application PTZApp 2 pour caméras USB.

Le logiciel PTZApp 2 affiche l'intégralité des fonctions des caméras AVer USB. Elles prennent la forme de menus faciles à prendre en main. Il y a bien évidemment les commandes de panoramique, de tilt et de zoom ainsi que l'auto-focus. L'image est disponible en direct dans l'application pour superviser ce que l'on fait.

Quasiment aussi puissant que le logiciel en réseau EZManager 2, PTZApp 2 permet de piloter plusieurs caméras USB reliées à un même ordinateur. Elle sert même de relais à EZManager 2. De cette façon, l'application réseau peut superviser les caméras USB à travers l'ordinateur « relais » auquel elles sont connectées.

Dans la multitudes de réglages de premier niveau et avancés de PTZApp 2 se trouvent les presets. Leur but est de mémoriser une position et un zoom précis. Ainsi, en passant d'un preset à l'autre, on peut alterner entre plan large et gros plans pour un rendu professionnel.

PTZApp 2 a également pour but de transformer l'image et le son captés par les caméras en un flux webcam directement utilisable dans les applications de visio et que l'on peut couper à tout moment. Enfin, l'application est compatible avec certains micros Shure et Sennheiser. Ceci afin de créer un lien entre la captation du son et les presets d'image. Ainsi, dès qu'une personne parle, la caméra bascule automatiquement sur le preset correspondant à celle-ci en gros plan.

En résumé, le but du logiciel PTZApp 2 est d'offrir aux caméras de visio USB des fonctions semblables aux modèles IP les plus complets : multi caméras, presets, mode flux IP/webcam, suivi son/image. Cela permet de faire évoluer vos caméras USB, de façon ponctuelle ou définitive, en les incluant dans un réseau virtuel et professionnel piloté par le logiciel.

Plus d'infos : AVer

20 janvier 2022