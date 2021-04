Audipack FCL : des supports de plafond motorisés et invisibles pour écrans jusqu'à 65″

Les écrans plats sont sans cesse plus imposants pour des images toujours plus grandes. Revers de la médaille : pour beaucoup, un téléviseur éteint reste peu esthétique. Cette grande dalle noire peut même devenir une raison de non-achat s'il n'est pas possible de la cacher lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il existe différentes possibilités plus ou moins créatives mais essentiellement manuelles : des panneaux ou des portes coulissantes par exemple. Et si on automatisait tout cela pour faire disparaître totalement le téléviseur ? Les gammes Audipack FCL et FFCL répondent parfaitement à cette problématique.

Audipack FCL : quand l'écran descend du plafond

La série FCL se compose de six références pour des écrans de 32″, 42″ ou 50″. Ces supports existent en deux versions : simple ou extra large pour laisser la place à des enceintes de chaque côté de l'écran. Dans tous les cas, les six motorisations FCL acceptent 80 kg de charge maximale.

Ce produit est en réalité un ascenseur vertical. Mais au lieu de monter comme on le voit souvent, caché dans un meuble, il descend et s'installe dans le plafond. Cela signifie que le faux plafond doit mesurer au minimum la hauteur de l'ascenseur remonté, c'est-à-dire 85,5 cm pour le modèle le plus grand. En prévoyant un cache sous le support, une fois remonté seule la découpe autour du cache est visible dans le plafond.

Audipack FFCL : quand l'écran se déplie du plafond

Justement, si le faux plafond n'est pas assez haut, Audipack propose une alternative avec la série FFCL. Nous sommes toujours face à une motorisation. Au lieu d'être linéaire et verticale, elle pivote afin de faire passer l'écran de l'horizontale à la verticale. La place nécessaire dans le faux plafond est limitée, ce qui devrait rendre le FFCL compatible avec à peu près tous les plafonds. Ce support peut recevoir des téléviseurs de 30″ à 65″ jusqu'à 50 kg.

Enfin, si l'encastrement dans le plafond est impossible, il existe une version du FFCL en applique. L'épaisseur est de 10,5 cm seulement. La taille d'écran se limite à 46″ pour 20 kg maximum.

Des motorisations de plafond pour faire disparaître les écrans

En bref, Audipack propose deux façon d'intégrer des écrans plats dans les espaces de vie afin de les faire disparaître visuellement. En les cachant dans le plafond, il est certain que les téléviseurs deviennent bien plus faciles à accepter, et cela jusqu'à des diagonales de 65″. De plus, ces motorisations ajoutent un effet waouh et futuriste vraiment plaisant au quotidien.

Plus d'infos : Audipack FCL

28 avril 2021