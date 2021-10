Christie DWU500S 1DLP : 5000 lumens en ultra courte focale

La référence DWU correspond à la gamme économique de vidéoprojecteursChristie. Constituée de différents produits accessibles, elle mise sur l'efficacité avec des images lumineuses, une longue durée de vie et de multiples possibilités d'installation. Le nouveau Captiva DWU500S est la proposition en ultra courte focale de cette gamme. Il fonctionne comme les autres vidéoprojecteursChristie DWU : en mono DLP et avec une source laser.

Les vidéoprojecteurs classiques ont besoin d'espace. Le recul nécessaire implique une installation au plafond ou en fond de salle. De plus, ils empêchent un intervenant de se placer entre le projecteur et la surface d'affichage au risque de masquer une partie de l'image. Les modèles à ultra courte focale règlent ces deux problèmes. Installé juste au-dessus de l'écran, on ne se trouve jamais sur le chemin de la lumière. De plus l'installation est grandement facilitée.

Le Christie Captiva DWU500S dispose d'un objectif au ratio de 0.25:1. Installé à proximité de l'écran, il peut afficher une image de 3,80m maximum. Cette image ne manquera pas de puissance grâce à la source laser lui offrant 5.000 lumens pour des images visibles même en plein jour. Le laser a une durée de vie de 20.000 heures et ne nécessite aucune maintenance spécifique.

Cet appareil projette une image en 1920×1200 pixels via une puce DMD de 0.67″. L'excellent contraste se situe à un ratio de 1800:1. Il conserve la compatibilité 3D, ce qui reste encore très utile pour différents types d'usages professionnels et grand public.

La connectivité comprend deux entrées HDMI et une entrée VGA. Il y a une entrée et une sortie audio ainsi qu'une entrée micro. Un haut-parleur de 10 Watts est intégré, suffisant pour les salles de réunion par exemple. Le pilotage externe passe soit par le réseau, soit via le port RS232. En plus de n'avoir que des avantages, le DWU500S est ultra silencieux avec 30 dB seulement en mode éco.

En somme, Christie propose un condensé de ce que l'on peut avoir de mieux dans un vidéoprojecteur à ultra courte focale : une très longue durée de vie sans intervention, une image grande et lumineuse, de multiples possibilités d'installation discrètes, un fonctionnement silencieux avec haut-parleur intégré. De plus, ce type d'appareil s'allume et s'éteint immédiatement, sans se poser de question grâce à sa source lumineuse laser.

