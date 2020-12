Christie Mystique Lite : un logiciel gratuit pour aligner et mélanger jusqu'à 3 vidéoprojecteurs

L'affichage géant est un domaine encore largement maîtrisé par la vidéoprojection. Pour couvrir des dizaines de mètres carrés, souvent en hauteur, les murs de panneaux LED ne sont pas encore la réponse adaptée. Certains vidéoprojecteurs puissants peuvent couvrir à eux seuls une grande surface, surtout si elle respecte un format proche du 16/9e ou du 4/3. Mais quand l'image est allongée, dans un sens ou dans l'autre, il devient nécessaire d'associer plusieurs images cote à cote. Les vidéoprojecteurs Christie sont prêts pour cela. Mais il faut les piloter via une application pour associer et mélanger les images pour n'en faire plus qu'une. La solution gratuite Christie Mystique Lite permet de réaliser cela avec deux ou trois projecteurs.

Edge blending : recouvrir les bords

Lorsque l'on découpe une image en trois pour la faire reproduire par trois vidéoprojecteurs cote à cote, il est tout simplement impossible d'aligner les images au millimètre près si on voulait qu'elle ne se recouvre pas. En fonctionnant ainsi sur de grands surfaces de projection, il y aura toujours un décalage qui fera que les images seront écartées ou se recouvreront.

La solution est donc de laisser volontairement les images se recouvrir comme le montre l'image ci-dessous. Bien sûr, cela n'est pas suffisant. L'image doit être retraitée là où elle se recouvre pour que les raccords soient invisibles. C'est le travail du logiciel Christie Mystique.

Un logiciel, une caméra, 3 vidéoprojecteurs

Christie propose toute une gamme autour de l'outil Mystique. Le logiciel gère un nombre plus ou moins important de projecteurs et des surfaces non planes, non parallèles, etc. La solution Mystique Lite représente l'entrée de gamme : elle est gratuite !

Elle s'installe sur un PC et fonctionne avec une webcam compatible. Cette dernière film la surface de projection et accompagne l'opérateur dans les réglages automatiques d'alignement et de recouvrement. Un autre outil en ligne, Mystique Camera Calculator, permet de simuler le projet et de savoir ainsi à l'avance quel version de Mystique sera nécessaire ainsi que les modèles de webcam compatibles.

Mystique Lite permet de créer des murs d'images très grand format

En résumé, Christie propose une version allégée et gratuite de sa très puissante solution d'edge blending pour 2 ou 3 projecteurs. Les modèles compatibles sont ceux des gammes HS, Boxer/Mirage 304K, Crimson, 4K40-RGB, Mirage SST et Griffyn 4K32-RGB. Cette version Mystique Lite offre un résultat aussi parfait que les version supérieurs, elle est simplement limitée aux surfaces planes.

Plus d'infos : Christie

11 décembre 2020