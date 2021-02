Christie Pandoras Box V8 : un logiciel media server pour le show control et bien plus encore

Afin d'alimenter en images ses différentes gammes de vidéoprojecteurs, Christie propose sa propre application de media server et de show control. Pandoras Box V8 est la dernière version. Elle intègre désormais toutes les fonctionnalités qui pouvaient avant être disponibles dans une suite de logiciels distincts. La mise en œuvre n'en sera que plus simple et efficace. De nouvelles possibilités font également leur apparition afin de couvrir tous les besoins.

Un logiciel global pour serveurs de contenus

Pandoras Box est la solution Christie pour stocker et jouer les contenus. Bien plus qu'un show controller, il en possède les fonctions tout en allant vraiment plus loin. Le media server rassemble flux vidéo, images, sons, graphiques qu'il envoie vers ses sorties vidéos pour alimenter vidéoprojecteurs et autres murs d'images.

Le media server ne fait pas que lire les contenus. Il obéit également à une trame temporelle, tout en étant dynamique en réagissant à des actions externes. Il transmet lui-même des actions en correspondances avec les contenus audio/vidéo, comme le contrôle de la lumière en DMX. C'est le point central de tout projet audiovisuel évolué multi-contenus et multi-écrans.

Pandoras Box V8 fonctionne sur le principe d'une licence unique pour accéder à tous les types d'environnements auparavant segmentés : Server, Player, Compact Player, Software Player, Manager, Educational. Pandoras Box nécessitait une machine Christie dans ses versions précédentes. Avec la version 8, vous pouvez utiliser la machine de votre choix sur laquelle vous n'avez plus qu'à installer Pandoras Box et sa clé de licence. Néanmoins, il est toujours possible d'opter pour le Pandoras Box Server R5 pour une solution prête à l'emploi.

Un éventail de possibilités sans limite

Pandoras Box V8 accepte aussi bien les contenus stockés que les flux provenant des cartes d'entrées sur le serveur. Avec le support des formats SDVoE et NDI, il est facile d'ajouter de nouvelles sources vidéo provenant du réseau IP. Il en va de même pour le son qui peut être traité séparément. Pandoras Box V8 est compatible Dante jusqu'à 32 canaux en entrée comme en sortie.

La qualité en sortie est au rendez-vous avec des flux 10 bits et le support de la 4K comme de la 8K. Le système est multi-utilisateurs pour sa programmation, sa prévisualisation, son contrôle en direct, son export ou encore son enregistrement. La synchronisation entre les sources est parfaite avec un retard inférieure à une frame.

Pandoras Box V8, un logiciel media server de référence

En résumé, Pandoras Box V8 est une suite d'applications complète pour les projets audiovisuels multi-contenus les plus évolués. Elle s'adresse principalement aux événements live, mais aussi au projection mapping ou à l'affichage dynamique. Markus Zeppenfeld, chef de produit chez Christie, résumé l'apport de la V8 :

Avec cette nouvelle version, nous avons conservé l'attrait principal de Pandoras Box en combinant les ensembles de fonctionnalités de toutes nos licences logicielles existantes en un seul package et en l'offrant à tous les niveaux d'utilisateurs de Pandoras Box. Cette solution offrira plus de valeur, de qualité, de fonctionnalités, de performances et rationalisera davantage les efforts créatifs de nos partenaires, qu'ils soient consultants, intégrateurs, agents de location ou utilisateurs finaux.

Le webinar ci-dessous (en anglais) dédié à Pandoras Box diffusé le mois dernier répondra à toutes vos questions. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous contacter.

Plus d'infos : Christie

11 février 2021