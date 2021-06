DVI ou HDMI : choisissez votre extender KVM sur IP avec MuxLab

MuxLab propose l'une des gammes d'interfaces audio/vidéo sur IP la plus large du marché. A travers de tous petits boîtiers, il est possible de manipuler tous les signaux dans tous les formats jusqu'à la 4K. Transmis sur un réseau informatique, ils laissent la possibilité de créer des systèmes à multiples entrées et sorties sans aucune limite. Il existe par exemple des modèles pour le KVM sur IP, disponibles en DVI ou en HDMI.

Extenders KVM sur IP pour l'informatique

Certains extenders sur IP MuxLab sont capables de supporter les qualités les plus élevées. Cela passe par un réseau 10 GbE avec liaison fibre optique si besoin. Dans le cas d'un ordinateur dont il faut déporter l'unité centrale, ou tout simplement d'un serveur, la liaison cuivre Gigabit plus courante est suffisante.

Les extenders KVM sur IP MuxLab acceptent jusqu'à la résolution WUXGA, c'est-à-dire en 1920×1200 pixels. Cela correspond à l'image d'une très grande majorité des postes de travail. Afin de satisfaire tous les besoins sans nécessiter de cordons spécifiques et autres adaptateurs, deux modèles identiques existent, à l'exception de leur entrée/sortie vidéo :

Par ailleurs, les émetteurs (TX) et récepteurs (RX) sont interchangeables. Il est possible d'utiliser la sortie DVI d'un ordinateur pour alimenter à distance un moniteur HDMI.

Transport USB et audio bidirectionnel

Pour satisfaire aux besoins spécifiques du KVM, les émetteurs possèdent un port USB-B à connecter à l'ordinateur ou au serveur. Du côté des récepteurs, on va trouver quatre ports USB-A : deux en version 2.0, pour clé USB ou caméra, et deux en version 1.1, pour clavier et souris.

Il y a également une entrée et une sortie audio sur chaque boîtier. Leur but est de déporter totalement les prises mini-jack classiques que l'on trouve derrière une unité centrale. Du côté de l'émetteur comme du récepteur, on peut donc utiliser une entrée et une sortie audio. Sur le récepteur, l'entrée audio est labellisée « Mic In », pour brancher par exemple un micro-casque.

Des extenders KVM sur IP MuxLab parfaits pour déporter les ordinateurs dans les entreprises

En somme, MuxLab vous aide à déporter facilement les unités centrales des ordinateurs grâce à ses extenders KVM sur IP DVI et HDMI. Celles-ci peuvent se trouver dans une salle des machines, pour une maintenance facilitée, une sécurisation optimale et une meilleure ventilation. Ainsi, dans les bureaux, les salles de réunion, les salles de commande, il y a seulement les moniteurs et les boîtiers récepteurs. Ceux-ci sont totalement silencieux, minuscules pour se fixer à l'arrière du moniteur, et avec toute la connectique nécessaire pour travailler : ports USB et entrée/sortie audio.

Plus d'infos : MuxLab

11 juin 2021