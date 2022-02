EAVS Groupe : 5 raisons de choisir un écran collaboratif Huawei IdeaHub pour votre salle de réunion

L'écran collaboratif Huawei IdeaHub disponible en 65 et 86″ est le produit incontournable des salles de réunion grâce à l'ensemble des fonctionnalités qu'il embarque. Cela le rend quasi-autonome, et ce n'est pas la moindre de ses qualités. Nous vous avons déjà détaillé chacune des fonctions phares des IdeaHub. Voici les 5 principales que vous devez retenir.

Comme les autres écrans tactiles collaboratifs, l'IdeaHub possède les fonctions d'annotation, de dessin, de reconnaissance d'écriture et d'enregistrement. Mais contrairement à ses concurrents, le menu d'annotation peut être appelé n'importe quand. Quelle que soit l'application en cours d'utilisation, il est possible de venir écrire, flécher, entourer sur un document, une vidéo, une page web, etc.

Grâce à son double système d'exploitation Android et Windows (via module OPS), l'IdeaHub accepte toutes les applications de visioconférence qu'il est très simple de lancer en quelques clics. Avec son écran 4K et le support des flux H.265, l'image est impeccable. De plus, l'auto tracking passe automatiquement du plan large au zoom sur l'intervenant en train de parler pour un rendu professionnel.

Les douze micros intégrés captent les voix de tous les intervenants sans problème, quel que soit leur éloignement. De plus, le système augmente le volume des personnes dont la voix serait plus faible afin de niveler le rendu sonore. Quant au système Acoustic Baffle, il se concentre sur la zone où se trouvent les intervenants et coupe totalement les sons extérieurs, dans le cas d'un open space par exemple.

L'écran tactile accepte les manipulations avec les doigts ou avec les deux stylets fournis et aimantés juste en-dessous de l'écran. Plusieurs personnes peuvent donc travailler simultanément sur l'IdeaHub. Mais cela fonctionne également à distance. Deux IdeaHub connectés permettent de travailler sur le même document, avec une étiquette qui indique clairement quel dessin ou écriture provient de quel utilisateur.

Comme nous l'avons vu, un emplacement OPS accueille en option un PC sous Windows. Vous pouvez également ajouter une télécommande qui permettra de prendre la main sur la lecture des documents, pour passer d'une page à une autre. Le micro de table étend la couverture sonore pour accueillir encore plus de participants. Enfin, le dongle USB sert à connecter directement la sortie vidéo d'un ordinateur portable avec l'IdeaHub sans fil. Et vous avez toujours le choix entre le support mural et le support sur roulettes.

Afin de mettre des images sur les mots, nous vous proposons trois vidéos d'utilisation du IdeaHub. Vous pourrez ainsi vous rendre compte par vous-même des avantages incontournables des écrans Huawei IdeaHub.

Visionnez à nouveau la présentation complète de l'écran IdeaHub qui s'est déroulée dans les locaux EAVS avec la session de questions/réponses.

Les équipes du Hub Institute présentent leurs usages du IdeaHub.

Ce youtubeur tech possède un IdeaHub dans son bureau. Il nous le présente en détail et nous montre de quelle façon il l'utilise.

Plus d'infos : Huawei

8 février 2022