EAVS Groupe : Accédez sans fil aux équipements de visioconférence reliés en USB aux appareils Vivitek NovoConnect

Vous connaissiez déjà le BYOD en salle de réunion, pour Bring Your Own Device ? Vivitek crée le BYOM, le Bring Your Own Meeting ! Dans une optique de simplifier les opérations pour organiser les sessions de visioconférence en salle de réunion, les appareils Vivitek compatibles NovoConnect permettent de partager les équipements USB tels que les caméras USB, les micros et les enceintes.

Avec la mise à jour BYOM pour les appareils Vivitek, les réunions sont entièrement pilotées par le PC de l'animateur. La fonction NovoConnect établit une liaison sans fil entre le PC dont le bureau est reproduit sur l'écran principal. Jusqu'ici, en situation de vidéoconférence il fallait utiliser les équipements intégrés de ce même PC : micros, caméra et enceintes.

L'alternative consistait à se passer de PC en utilisant directement les applications de visio installées sur les équipements Vivitek Novo. Mais comme il existe une réelle demande pour avoir le moins d'interactions physiques possibles avec les équipements des salles, certains préféreront continuer à apporter et à utiliser leur propres appareils (BYOD). Cela facilite le partage de documents directement accessibles et l'accès aux comptes déjà enregistrés dans le PC.

Grâce à Vivitek BYOM, l'animateur de la réunion peut continuer à utiliser l'une des cinq plateformes les plus courantes en termes de visio : Zoom, Skype, Webex, Hangouts et Teams. Il en projette l'image vers l'écran de la salle via la fonction NovoConnect à travers la recopie d'écran (AirPlay, Chromecast, Miracast), l'installation du logiciel sur son PC ou bien en connectant un dongle Launcher.

Les ports USB des appareils Vivitek NovoConnect peuvent accueillir caméras, micros et enceintes. Une fois connecté au système, ces appareils deviennent visibles pour le PC. C'est en quelque sorte un partage USB, comme si les équipements étaient reliés de façon virtuelle au PC de l'animateur. Il peut alors en profiter au sein des logiciels de visio où ils seront immédiatement reconnus.

Vivitek BYOM est disponible sous la forme d'une licence unitaire à ajouter aux appareils NC-X700, NC-X900, NovoTouch et NovoDisplay. Une offre d'essai de 30 jours est disponible en téléchargement.

En somme, la solution Vivitek BYOM facilite encore plus l'organisation des réunions. Elle permet aux utilisateurs de ne pas avoir besoin de manipuler les équipements de la salle tout en profitant de leurs fonctions. De plus, il n'y a pas de limite à l'utilisation des équipements USB. Il devient donc possible d'accéder à plusieurs caméras depuis un seul PC par exemple !

NovoConnect est synonyme d'une collaboration sans fil simple et sécurisée pour tous les participants à une réunion. Avec l'introduction de la mise à niveau BYOM, Vivitek s'assure que le modérateur de la réunion a désormais encore plus de contrôle. Une fois de plus, Vivitek est en avance sur le marché avec son écosystème Novo, permettant à tout utilisateur de collaborer facilement, de communiquer et désormais de contrôler la communication visuelle dans n'importe quel espace de réunion.

Holger Graeff, directeur général de Vivitek EMEA

9 mars 2022