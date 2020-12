EAVS Groupe : Bienvenue sur notre nouveau site web

Après plusieurs mois de réflexion, de création de maquettes et de développement, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site ! Nous espérons qu'il vous plaira et qu'il répondra à vos attentes.

Ce site a été conçu pour offrir aux utilisateurs une navigation simple, claire et intuitive. Cette nouvelle version présente plusieurs avantages, elle est plus sécurisée, plus flexible, plus solide et est dotée d'une interface plus intuitive.

Qui dit nouveau site dit nouvelles fonctionnalités

- Le site EAVS s'adapte enfin parfaitement à toutes les tailles d'écran (mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.).

- Une fonction de recherche plus avancée

- Des services plus étoffés avec des moyens de transports supplémentaires et un nouveau système de paiement sécurisé !

- Une sélection thématique comme « notre sélection produits pour équiper une salle de réunion » qui évoluera chaque mois.

- Comme certains d'entre vous ont demandé, un espace blog avec une sélection d'articles visible directement sur la HomePage de notre site.

- Vous y trouverez également des informations sur nos produits, nos marques, des prix personnalisés en fonction de votre activité, des renseignements sur la disponibilité des produits et pleins d'autres fonctionnalités pour vous accompagner et vous aider.

Afin de profiter de l'ensemble de nos services, nous vous recommandons de vous connecter ou de vous inscrire sur notre site web.

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, n'hésitez pas à nous contacter et nous vous enverrons les informations nécessaires pour accéder à votre compte.

Nous vous tiendrons informés quant à l'évolution du site qui au fur et à mesure verra apparaître de nouvelles fonctionnalités dans le but d'améliorer encore et toujours les services proposés.

Bonne découverte !

PS : Si vous avez rencontré une anomalie ou un bug sur le site, merci de le reporter a.vernon@eavs-groupe.comNos développeurs feront de tout leur mieux pour le résoudre dans les plus brefs délais.

21 décembre 2020