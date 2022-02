EAVS Groupe : Comment créer un mur d'images grâce à la vidéo sur IP SDVoE ?

Les murs d'image n'ont jamais été aussi simples à mettre en œuvre grâce aux évolutions aussi bien du côté des écrans que du côté des solutions de gestion et de distribution. Plutôt que d'utiliser une source raccordée à chaque écran ou bien des extenders point à point, le SDVoE vous permet de créer des murs d'image simples et performants. Voyons quels sont les avantages concurrentiels de cette proposition.

Le SDVoE est une technologie standardisée utilisant Ethernet pour transporter des signaux audio et vidéo dans les environnements audiovisuels professionnels. Sans aucune latence, la plateforme logicielle AV sur IP hautes performances SDVoE permet au matériel AV de s'interconnecter de façon transparente pour les fonctions suivantes : sources, afficheurs, matrices, KVM, contrôleurs de mur, processeurs d'image…

La technologie SDVoE offre une valeur unique à toute installation nécessitant un ou plusieurs murs d'image. Elle crée un écosystème technologique unifié tout en réduisant le nombre de périphériques matériels. Tout passe par le réseau IP via des switchs informatiques classiques mais suffisamment qualitatifs, le débit du SDVoE nécessitant un débit de 10 GbE.

Que ce soit une salle de conférence, une salle de commande ou un plateau TV, le SDVoE s'avère être la solution de distribution video sur IP la plus fiable actuellement. Avec une compression minimale, elle respecte la qualité de la source de bout en bout. En occupant une bande passante élevée disponible sur les réseaux IP de qualité, elle réduit la latence à zéro.

©SDVoE

Une solution SDVoE offre une sécurité et une fiabilité inégalées. Elle utilise le cryptage des flux pour une connexion sécurisée non intrusive. Autonome et en l'absence de solution hébergée sur ordinateur, elle crée un système réduisant les risques de cyberattaques et les menaces de falsification. La fiabilité est assurée par une supervision continue sur le réseau via les outils adéquats.

La technologie SDVoE élimine le besoin de compromis. Elle permet le transport d'images de haute qualité en favorise les plus hautes résolutions vidéo tout en éliminant la compression typique des formats concurrents. En remplaçant les longs câbles vidéo par le câblage réseau sans limite, la technologie SDVoE préserve l'intégrité des signaux entre la source et la destination.

Avant de transmettre les contenus au mur d'images, les gestionnaires peuvent y accéder depuis n'importe où sur le réseau. Cela permet de les préparer, les modifier, les mettre à jour très facilement ou de résoudre les incidents depuis un seul poste de travail, un seul clavier et une souris. Le SDVoE augmente la productivité et favorise une prise de décision plus rapide dans les environnements critiques par exemple.

©SDVoE

Le schéma ci-dessus montre le cheminement classique d'un système SDVoE :

des sources

des encodeurs SDVoE

le réseau IP avec switch 10 GbE cuivre ou fibre

les outils de gestion

deux types de murs d'image

Il est possible de créer un affichage en mur d'image SDVoE de deux façons : soit avec un décodeur pour chaque écran, soit avec des écrans directement SDVoE, ce qui supprime encore des appareils.

L'encodeur Theatrix HDMI2FIBER-TRUE1 accueille une source HDMI 4K à 60 Hz avec support du HDR. Hyper robuste, il s'installe littéralement n'importe où. Sa sortie réseau passe par un emplacement SFP+ pour fibre optique afin d'offrir le débit de 10 GbE nécessaire. Différents connecteurs existent, à sélectionner au moment de la commande.

L'écran Christie UHD654-X-HR est dédié aux murs d'image grâce à son cadre ultra fin et ses différents mode de montage. Il dispose d'un emplacement OPS pour accueillir en option une carte avec entrée SDVoE. Ainsi, une connexion réseau par écran suffit pour créer le mur d'images. Dans le cas d'un mur d'image en vidéoprojection avec recouvrement, Christie propose le M 4K25 RGB avec une entrée SDVoE de série.

En résumé, le SDVoE fluidifie la conception de murs d'image de très haute qualité en 4K, 8K ou plus. Il supprime les boîtiers, les lecteurs multimédia, les matrices vidéo. Grâce à une liaison cuivre ou fibre à 10 GbE, les sources sont déportées n'importe où sur le réseau. C'est également depuis n'importe quel point qu'un opérateur peut accéder à la gestion du mur pour la commande, la supervision et la maintenance. Avec les produits Theatrixx et Christie disponibles chez EAVS Groupe, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre premier mur d'image SDVoE.

2 février 2022