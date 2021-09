EAVS Groupe : Comment faire des économies d'énergie grâce à la domotique Elan Home Systems ?

Imaginez un système domotique intelligent qui répond intuitivement à vos besoins, assurant le confort de votre famille tout en réalisant des économies d'énergie. Vous n'avez plus besoin d'imaginer, Elan Home Systems crée l'environnement domestique parfait en anticipant vos préférences : éclairage, stores et volets, chauffage et climatisation, systèmes extérieurs… Maintenant que nous passons plus de temps à la maison, ce niveau de contrôle de la maison intelligente est devenu très important pour beaucoup d'entre nous. Voici quelques conseils pour aider à économiser l'énergie avec votre système Elan tout en créant un environnement domestique idéal.

En utilisant les fonctionnalités du système domotique intelligent Elan, il est simple de réaliser des économies d'énergie. D'une simple pression sur un bouton à l'aide de l'application mobile Elan ou sur une dalle tactile Elan, vous pouvez tout programmer de A à Z. Vous allez pouvoir économiser de l'énergie avec ces 3 conseils simples.

Créez différentes programmations horaires pour votre maison intelligente. Lorsque vous êtes à la maison, réglez le thermostat sur une température plus chaude (ou plus froide selon la saison), avec les lumières à un niveau de luminosité spécifique.

Lorsque vous n'êtes plus chez vous, créez un mode Absent avec des paramètres plus strictes où l'ensemble des équipements seront éteints. Vous pouvez également configurer le système pour qu'il coupe le chauffage sur la détection d'ouverture d'une fenêtre. Une fois la fenêtre fermée, la programmation reprend la main.

Eteignez-les, c'est aussi simple que cela ! Vous pouvez facilement rendre votre maison plus économe en énergie en éteignant toutes les sources multimédias d'une simple pression sur un bouton lorsque vous quittez votre maison. Le système peut également détecter quelles sources ne sont plus utilisées et les éteindre automatiquement.

Depuis l'application ou un écran tactile, utilisez la fonction d'historique climatique pour surveiller les paramètres de température au fil du temps. Vous pouvez ainsi prendre des décisions plus éclairées sur le moment où vous utilisez le plus d'énergie. Vous prendrez les mesures nécessaires en réduisant l'usage de certains équipements pendant les heures de pointe.

Il existe de multiples fonctions via la plate-forme de contrôle ELAN qui vous permettent de laisser le système faire le travail tout en économisant l'énergie. En un clic sur une commande de type scénario, le contrôleur va enclencher différentes actions pour vous simplifier la vie. Il y a également les commandes de fond qui gèrent les équipements en permanence tel que prévu, sans que vous n'ayez jamais rien à faire. Mis à part faire confiance au système Elan !

Le contrôleur Elan est conçu pour garder votre maison à la fois confortable et économe en énergie grâce à une température qui paraît constante. Des fonctionnalités intelligentes anticipent automatiquement vos besoins en termes de température et de gestion des ouvrants.

L'utilisation de votre système domotique intelligent Elan permet de profiter encore plus facilement de votre piscine et de votre espace extérieur. Il entretient les pompes, l'éclairage et même les couvertures automatisées. Il s'occupe également du système d'irrigation en synchronisation avec les données météorologiques pour ne pas arroser quand il pleut.

L'utilisation de la fonction de programmation de votre système ELAN vous permet de mettre en place un éclairage intelligent. Il s'adapte aux moments de la journée, lorsque vous vous réveillez ou lorsque vous rentrez chez vous la nuit. C'est agréable de ne plus jamais s'inquiéter de se retrouver dans le noir !

