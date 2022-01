EAVS Groupe : Comment installer des enceintes sur des rails d'éclairage ?

Les rails d'éclairage sont utilisés dans la grande majorité des commerces du monde entier. Ce sont des structures légères sur lesquels viennent se clipser les luminaires aux endroits stratégiques. Loud of Sweden a eu l'idée de créer des enceintes et caissons de basse qui s'installent sur ces mêmes rails. Mais comment fonctionnent exactement les rails d'éclairage ? Et de quelle façon peuvent-ils accueillir des enceintes ?

Les rails d'éclairage sont des réglettes métalliques à travers desquelles transite le courant sur toute la longueur. Les luminaires viennent simplement se clipser n'importe où dans le rail via des mécanismes simples.

Les rails sont standardisés, même s'ils existe de nombreux fabricants. Certains ne conçoivent que les rails, d'autres les luminaires et les rails. Et puis il y a tous les fabricants de luminaires qui proposent des modèles compatibles avec les systèmes de rails.

Les rails existant dans différentes longueurs, principalement en blanc ou en noir, et avec une myriade d'accessoires. Ceux-ci permettent de les fixer en suspension ou de les intégrer, de créer ds raccords droits, en angle droit ou en T, etc.

Source : Erco.com

Il existe deux sortes de rails : monophasé et triphasé. A l'intérieur du rail se trouvent une ou plusieurs phases et le neutre. La terre est prise sur la partie métallique et l'ensemble se termine par une fiche DCL ou une prise de courant classique.

Dans le rail monophasé, il n'y a donc qu'une seule phase, pour un seul circuit. Tandis que dans un rail triphasé, il y a trois phases pour autant de circuits distincts. Cela permet de créer trois zones d'éclairage à partir d'un seul système de rails.

Source : silamp.fr

On comprend donc que les rails d'éclairage peuvent alimenter théoriquement à peu près n'importe quoi. Loud of Sweden a donc conçu le système de fixation de ses enceintes afin qu'il soit compatible avec les systèmes de rails pour luminaires. Sa base se clipse dans le rail via une simple languette de serrage. L'alimentation fournie à l'enceinte du 230V. La liaison audio avec la source passe par le sans fil.

Il faudra faire attention à plusieurs points avant l'installation :

il existe des rails 12V pour de l'éclairage basse tension, les enceintes Loud of Sweden ne sont pas compatibles

le circuit d'éclairage existant peut être variable pour une gradation de la lumière, dans ce cas l'installation d'enceintes ne sera pas possible sur la même phase

il est préférable d'utiliser un rail triphasé afin de séparer le circuit des enceintes de celui des lumières, ce qui est même obligatoire si celles-ci sont variées

la phase est sélectionnable sur la base de chaque enceinte Loud of Sweden

En résumé, les enceintes compatibles avec les rails d'éclairages permettent de sonoriser un commerce, ou tout autre lieu recevant du public, et ce en quelques minutes. Une fois les enceintes et les caissons de basse clipsés, comme sur la photo ci-dessus, une petite led confirme qu'ils sont tous bien alimentés. Il ne reste plus qu'à les associer sans fil avec l'émetteur (liaison radiofréquence) afin que les éléments diffusent la musique.

Plus d'infos : Loud of Sweden

25 janvier 2022