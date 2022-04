EAVS Groupe : Créez vos premiers contenus d'affichage dynamique en 1min30 avec Vivitek NovoDS Cloud

La solution de gestion de contenus et d'affichage NovoDS fonctionne sur le principe suivant : un lecteur NovoDS relié en HDMI à l'écran et une application de gestion et de configuration dans le cloud. Toutes les fonctions nécessaires pour l'affichage dynamique sont présentes et bien plus encore. Malgré ses possibilités dans limite, NovoDS Cloud permet de créer son premier affichage multi-contenus en 1m30 chrono !

Le cloud est désormais omniprésent. Tout ce que nous faisions dans nos ordinateurs se déplacent sur des serveurs accessibles depuis n'importe où. Cela apporte un plus grand confort de travail et d'autres avantages non négligeables :

utilisation de la puissance des serveurs à la place de celles limitées de son ordinateur

accès aux logiciels via un navigateur web, il n'y a plus rien à installer sur son ordinateur

grâce au navigateur, possibilité de travailler depuis une tablette, même peu puissante

stockage et sauvegardes automatiques

mise à jour du logiciel par le fabricant sur ses serveurs, l'utilisateur n'a plus rien à faire

accès au logiciel où que l'on se trouve dans le monde

Toutes ces qualités s'appliquent à la solution NovoDS Cloud. Elle permet de créer les canevas, d'organiser les contenus, de publier et modifier les affichages, de surveiller le fonctionnement des lecteurs en temps réel, etc.

NovoDS Cloud fonctionne avec les différents lecteurs Vivitek NovoDS, qu'ils soient disponibles sous la forme de boîtiers HDMI ou directement intégré dans les écrans et les vidéoprojecteursVivitek. Il faut ajouter une licence d'utilisation du service. Celle-ci est nécessaire pour chaque lecteur et dure 3 ans.

L'application NovoDS Cloud est très simple à prendre en main, nous vous avions déjà fait découvrir ses principaux menus lors de sa sortie initiale. Ceux-ci ont évolué avec encore plus de possibilités, tout en conservant une interface simple, agréable et facile à comprendre.

Preuve à l'appui, Vivitek vous démontre dans une vidéo chronométrée qu'il ne s'écoule que 90 secondes entre l'ouverture de l'application web et la transmission du canevas vers le lecteur NovoDS ! L'application vous facilite la vie grâce à des organisations d'écran préprogrammées, un classement des différents types de contenus et leur menu associé pour la personnalisation (forme, design, adresses, données spécifiques). Il suffit de se laisser prendre par la main. Une fois ces premiers contenus réalisés, on a tout de suite compris le fonctionnement de NovoDS Cloud.

En résumé, Vivitek propose la solution d'affichage dynamique la plus simple à mettre en place. D'un côté, vous avez les lecteurs NovoDS (3 modèles) à connecter à n'importe quel écran ; de l'autre, l'application web sans installation NovoDS Cloud pour effectuer toute la configuration et le suivi. Le haut degré de personnalisation permet à la fois d'utiliser des modèles rapides à mettre en place ou de créer les affichages de son choix.

Plus d'infos : NovoDS

13 avril 2022