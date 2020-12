EAVS Groupe : De la transmission AV sur IP Lightware pour le spectacle The House of Dancing Water

A Macau, une cité du jeux et de l'entertainment à l'image de Las Vegas, les spectacles grandioses sont légion pour attirer les clients. The House of Dancing Water est le plus grand spectacle aquatique au monde. La scène à 270° encercle la salle qui accueille 2000 personnes. Les multiples projecteurs nécessaires à l'expérience reçoivent les contenus provenant des serveurs via une transmission sur IP assurée par des boîtiers Lightware UBEX.

Le spectacle

The House of Dancing Water est produit par Franco Dragone, un spécialiste responsable de certains des spectacles les plus prestigieux à Las Vegas. Cette création combine des cascades aquatiques, de l'acrobatie aérienne et du théâtre. La piscine centrale contient 16.800 m3 d'eau. Le tout est cerclé d'images et mis en musique. 100 artistes sont sur scène tandis que 160 techniciens assurent le fonctionnement en coulisse.

Concernant l'image, l'un des principaux défis a été de conserver l'intégrité

du contenu vidéo originel, quel que soit l'emplacement et l'éloignement des différents vidéoprojecteurs. La solution Lightware UBEX retenue a permis une augmentation de la résolution et du gain considérable. La surface d'affichage par projecteur a ainsi pu s'étendre. Leurs images sont projetées sur des draps, des cloisons, l'eau ou encore des éléments scéniques en mouvement.

Des extenders AVoIP robustes

La gamme Lightware UBEX se compose de différents extenders dont la première particularité est de transporter sur le réseau des flux 4K en 4:4:4, sans compression, sans perte. Cela passe par des liaisons fibre 10G. Elles assurent le débit nécessaire sans latence tout en étant insensibles aux éventuels parasites extérieurs.

Les UBEX possèdent d'autres qualités comme la bidirectionnalité ou la transmission simultanée de deux flux. Grâce à leur gestion intelligente de l'EDID, ils passent d'un flux HDMI à un autre sans aucune coupure. C'est l'une des caractéristiques importantes dans le cas de ce spectacle aquatique. Car les contenus provenant des serveurs sont multiples et changent en permanence.

La transmission vidéo sur IP dans les environnements critiques

En résumé, dans ce type de spectacle, la fiabilité de chaque élément est primordiale. Il est inconcevable que l'image ne soit pas affichée ne serait-ce qu'une micro-seconde. Lightware assure cette stabilité de fonctionnement dans le temps grâce à des extenders sur IP de très haute qualité. Les plus robustes du marché sur lesquels on peut définitivement compter.

