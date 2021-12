EAVS Groupe : Des écrans AG Neovo 4K pour le pilotage des plus grands chalutiers danois

Sur un chalutier, chaque sortie en mer nécessite une surveillance des informations techniques sur le navire, une surveillance à l'extérieur du pont depuis la passerelle et des observations météorologiques constantes. Les chalutiers danois tels que le Sulehav font appel à des moniteurs AG Neovo de la série QX-Series 4K. Ils s'accompagnent d'un logiciel spécifique pour un contrôle simultané de tous les moniteurs.

La mer peut être un endroit dangereux. Les vents changent en un instant et les océans les plus lisses apparaissent soudainement comme les eaux les plus profondes et les plus inquiétantes. Le développement de la technologie et les progrès des navires de pêche ont rendu le travail des marins beaucoup plus sûr.

Pour cela, le navire collecte en permanence des dizaines d'informations restranscrites sur des écrans. Pour une prise de décision rapide et une vue globale de l'ensemble des données, des moniteurs de qualité sont nécessaires. C'est la raison pour laquelle le Sulehav est équipé des écrans AG Neovo de la série QX.

Les deux postes de pilotage reçoivent en tout 8 écrans AG Neovo 4K : sept QX-55 et un QX-43. Leur fonction d'écran partagé rend le multitâche beaucoup plus facile. La clarté d'affichage des informations n'est jamais un problème avec la bascule possible entre le plein écran et le découpage en quatre images.

Il n'est plus nécessaire d'utiliser le logiciel AG Neovo PID Command & Ctrl sur smartphone ou ordinateur. L'installateur a développé une application tirant partie de cette possibilité. Elle se retrouve automatisée directement depuis le tableau de bord du navire. Il est ainsi possible de contrôler tous les écrans, leur mode d'affichage, leur luminosité et les sources affichées.

En résumé, les écrans AG Nevo 4K pour la vidéosurveillance, les salles de commande ou l'affichage dynamique sont également parfaitement adaptés au monde maritime. Dans le cas de ce navire danois, c'est la société Vest-El spécialisée dans ce domaine qui s'est occupé de la partie technologique. Il est donc possible d'imaginer des usages sans aucune limite aux moniteurs AG Neovo de la série QX !

Plus d'infos : AG Neovo

27 décembre 2021