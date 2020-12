EAVS Groupe : Des moniteurs LED Philips en grand format pour une entreprise de construction

Dans les environnements de travail, les moniteurs LED sont de véritables outils participants à la productivité et même aux actions commerciales de l'entreprise. Avec de grandes diagonales, ces moniteurs deviennent des fenêtres ouvertes sur les projets, les plans, les simulations… C'est d'autant plus important pour les entreprises du bâtiment comme Harfid, en Allemagne. Philips a fourni pas moins de 26 moniteurs LED pour les salles de réunion comme pour les parties communes.

Le challenge

En tant que société innovante dans le secteur de la construction, Harfid a rapidement acquis la réputation d'une entreprise tournée vers l'avenir qui intègre les dernières technologies à chaque étape. Chaque projet est créé numériquement à l'aide de la modélisation BIM et d'un logiciel maison complexe qui permet à chaque membre de l'équipe d'évaluer, de créer et de fournir son expertise avant le début de la construction dans le monde réel.

Avec une équipe de 250 collaborateurs, Harfid avait besoin d'une solution qui aidera l'équipe à communiquer et à collaborer les uns avec les autres dans une méthode agile, tout en étant capable de démontrer avec succès les conceptions et les fonctionnalités aux collègues de travail et aux clients.

Philips a donc proposé un ensemble de moniteurs installés à différents emplacements et dédiés à des fonctions communes ou distinctes.

Des moniteurs LED pour chaque application

Un mur vidéo ultra-lumineux constitué de trois moniteurs 98″ Philips98BDL4150D donne vie aux conceptions. Il assure une visibilité plus claire et des approbations plus rapides des projets par les clients.

Les salles de réunion ont été équipées d'écrans tactiles 65BDL3052T ou 55BDL4051T. Ils offrent un contenu intuitif avec des capacités collaboratives accrues. L'une des salles principales dédiée aux rendez-vous avec les clients a reçu un moniteur 165″ 165BDL9119L pour un affichage en taille réelle.

Un gigantesque mur vidéo comprenant huit écrans de 65 pouces 65BDL4050D a pris place dans la salle commune. Il diffuse du contenu promotionnel de marque et des contenus d'ambiance.

Grâce au CMND, les fonctions de commande et de contrôle via le réseau des moniteurs Philips, chaque écran est lié au CMS personnalisé de la société. Il permet aux collaborateurs de créer et de partager leur travail sur n'importe quel écran, sans fil ou par Ethernet. L'équipe est également capable de collaborer sur n'importe quel projet simultanément en temps réel. Ceci à partir de différents bureaux pour une efficacité accrue.

Chaque application a ses moniteurs LED Philips

En résumé, en piochant uniquement chez Philips, Harfid a obtenu un système unifié d'affichage dans l'intégralité de son bâtiment. La qualité est constante d'un écran à un autre, d'une salle à une autre. Les tailles sont adaptées aux surface des pièces et aux besoins, avec des moniteurs tactiles ou non, installés en mode paysage ou portrait. Enfin, la fonction de contrôle via le réseau de l'ensemble des moniteurs permet à chaque collaborateur d'utiliser et de partager l'écran de son choix.

