EAVS Groupe : Des solutions optimales pour le milieu médical grâce aux transmissions AV optiques Opticis

Opticis est l'un des meilleurs fabricants au monde de solutions pour les signaux audio/vidéo en liaison optique. Opticis propose une variété de liaisons numériques à fibre optique de qualité spécialement étudiées pour le transport sur longue distance sans aucun bruit électrique. Parmi les différents environnements visés par ces applications, il y a le milieu médical. De par leur qualités intrinsèques, les produits optiques d'Opticis répondent parfaitement aux cahiers des charges draconiens des hôpitaux et des centres d'imagerie médicale.

La fibre optique s'impose de plus en plus dans les liaisons audio/vidéo de qualité. Elle remplace les traditionnels cordons VGA, DVI, HDMI, DisplayPort et SDI. Tous ces types de liaisons présentent la même contrainte : leur longueur est limitée. Et plus on monte en résolution, plus elle sera limitée.

La fibre optique n'a quasiment pas de limite, en tous les cas aucune dans les bâtiments. En effet, les longueurs en fibre peuvent atteindre plusieurs kilomètres sans aucune incidence sur les signaux transportés : aucune perte, aucun délai, aucune compression. C'est un premier point important dans le domaine médical afin que le personnel puisse voir tous les détails des images affichées.

Mais la fibre a un autre avantage majeur : aucun courant ne la traverse. Contrairement aux cordons habituels, qu'ils soient analogiques ou numériques. Les liaisons électriques sont sensibles aux parasites et à l'électro-magnétisme. Deux situations que l'on est susceptible de rencontrer dans des salles d'opération ou d'imagerie médicale à cause de la puissance des appareils et leur rayonnement.

Le premier schéma ci-dessous illustre une salle d'opération. Chaque type d'appareil peut voir sa sortie vidéo être transformée en une liaison optique. Les signaux sortent de la salle pour rejoindre une matrice vidéo optique. Les sorties sont redirigées vers les moniteurs de contrôle de la salle mais également vers les salles de formation pour les étudiants. Avec la gamme DVFX, chaque élément peut se trouver jusqu'à 500 mètres de la matrice.

Le second schéma correspond à une salle d'examen où se trouve une machine type scanner ou IRM. Il n'y a rien d'autres dans cette salle puisque le médecin se trouve dans la pièce adjacente, derrière une vitre. Là encore, le signal de la machine devient un signal optique redirigé vers un serveur de stockage installé dans une salle technique. De ce serveur repart le signal vidéo vers l'ordinateur du médecin. Ainsi, il n'y a aucun ordinateur présent dans les espaces de travail.

En résumé, la fibre optique est avantageuse dans les deux sens pour les environnements médicaux. Elle ne produit aucun rayonnement pouvant perturber les machines. Et ces dernières ne peuvent pas influencer le signal optique. Grâce aux solutions d'Opticis, il est possible de déporter les écrans et les serveurs de stockage où on le souhaite dans l'hôpital, sans aucune contrainte ni limite de distance.

29 septembre 2021