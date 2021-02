EAVS Groupe : LG Business Solutions améliore encore ses téléviseurs pour l'hôtellerie avec les modèles OLED WS960H de 2 cm d'épaisseur seulement

Le monde de l'hôtellerie est dans une situation compliquée actuellement. Les propriétaires vont devoir redoubler d'effort pour convaincre à nouveau les professionnels et vacanciers de revenir dans leurs établissements lorsque les règles auront été assouplies. Dans cette période, de nombreux hôtels en profitent pour améliorer leur offre, renforcer les services et les équipements. Il en est un qui nous intéresse beaucoup, ce sont les téléviseurs dédiés spécifiquement à l'hôtellerie. LG Business Solutions vient de dévoiler le WS960H, un modèle ultra plat tout-en-un.

La nécessité des beaux écrans et de leur intégration

Les clients sont aussi des particuliers. Ils sont habitués chez eux et chez leurs proches à voir des téléviseurs de plus en plus grand, au design épurés et aux fonctions avancées. Se retrouver dans un hôtel 3, 4 ou 5 étoiles dont l'âge avancé du téléviseur se voit immédiatement est un motif de déception et de critique assurée.

Les fabricants comme LG ont mis à jour leurs écrans pour l'hôtellerie afin de suivre les tendances du résidentiel. Avec la gamme WS960H, le client habitué aux nouvelles technologies ne sera pas dépaysé. Celui un peu plus novice sera subjugué par la beauté. Il s'apercevra immédiatement qu'il fait face à un écran de dernière génération, en rapport avec le standing de l'hôtel.

Des écrans aux fonctionnalités complètes dans un châssis de 20 mm d'épaisseur

La gamme WS960H se compose de deux modèles aux dimensions classiques aujourd'hui : 55″ et 65″. Le premier mesure 23,1 mm d'épaisseur, le second seulement 19,9 mm. Oui, le 65″ est moins épais que le 55″. LG a réussi à faire rentrer toute l'électronique et à positionner la totalité de la connectique dans des châssis aussi fins. Un chemin de câble les emmène jusqu'au bas de l'écran. Il est ensuite facile de leur faire traverser le mur via des gaines prévues à l'avance.

Auparavant, les écrans aussi fins nécessitaient un boîtier électronique déporté. Cette fois-ci, tout est dans l'écran. Le support spécifique permet de coller totalement l'écran au mur sans aucun écart visible pour une intégration parfaite.

Les WS960H sont des modèles OLED 4K HDR avec système audio 2.2 de 40 Watts. L'utilisateur a accès à la plateforme intelligente webOS 5.0 pour les services liés à la TV et à ceux de l'hôtel. Et même au contrôle vocal ! La configuration par l'hôtelier ou un prestataire extérieur repose sur la solution Pro:Centric Direct dédiée à la configuration, à la maintenance et au contrôle des écrans LG Business Solutions.

LG WS960H : des écrans OLED 4K HDR tout-en-un fins comme des tableaux

En résumé, grâce à LG c'en est terminé dans l'hôtellerie des téléviseurs fixés sur des supports les écartant du mur ou des écrans simplement posés sur des meubles. Les 55 et 65″ WS960H se présentent comme des tableaux au cadre ultra fin dans tous les sens du terme. La technologie s'intègrent ainsi naturellement dans les chambres, tout en apportant des services innovants comme l'interface webOS et le contrôle vocal.

12 février 2021