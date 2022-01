EAVS Groupe : LG présente de nouvelles solutions OLED transparentes au CES 2022

LG profite du CES de Las Vegas pour présenter des nouveautés autour de l'OLED destinées autant aux professionnels qu'aux particuliers. Mais pas n'importe quel OLED puisque nous parlons ici de sa version transparente. Vous connaissez déjà le 55EW5F et sa version tactile 55EW5TF que nous vous avons déjà présentés. Voici de toutes nouvelles solutions en OLED transparent, avec leur mobilier associé pour certaines.

Cette première configuration que vous pouvez admirer en ouverture de l'article consiste en un assemblage de quatre écrans OLED 55″. Installés sous la forme d'un grand présentoir, l'objectif est de placer le Show Window devant des objets en vente. L'affichage sur les écrans va jouer le rôle de réalité augmentée en précisant des éléments grâce à du texte et des gros plans par exemple. La créativité n'aura pas de limite.

Le Shopping Managing Showcase est une version plus réduite à un seul écran de 55″. Il est fourni tel que vous le voyez ci-dessous : avec son cadre et son présentoir en bois. Il se destine à des objets plus petits comme des bijoux, de la parfumerie, de l'électronique, etc.

On prend le Show Window et ses quatre écrans OLED transparent pour les positionner à la verticale et remplacer une cloison de verre. Ce qui en fait une fenêtre de présentation intelligente, comme son nom en anglais l'indique. LG destine la Smart Window aux entreprises et plus particulièrement aux salles de réunion dont les cloisons sont toutes vitrées. Ainsi, les écrans servent à la fois d'afficheurs et de fenêtres sans venir bouleverser la décoration ou l'architecture du lieu.

Cette dernière création se destine plutôt aux environnements résidentiels mais il ne devrait y avoir aucun problème à lui trouver des applications commerciales. Littéralement, l'OLED Shelf est une étagère écran. Elle se fixe au mur et repose sur un support bas. Deux écrans l'un sur l'autre aux fonctions distinctes la constitue. Par exemple la diffusion vidéo en haut et un tableau de bord d'informations en bas. Ce type de téléviseur d'un nouveau genre change totalement des écrans tels qu'on les connaît : terminé le grand rectangle noir dans le salon pas très joli lorsqu'il est éteint !

Plus d'infos : LG Business Solutions

4 janvier 2022