EAVS Groupe : LG signe avec Userful pour proposer de l'affichage dynamique et des murs d'image dans le cloud

Les logiciels déportés dans le cloud, ou SaaS (Software as a Service), permettent de supprimer les contrôleurs et ordinateurs locaux tout en bénéficiant de la puissance des serveurs distants. Ils existent aujourd'hui dans tous les domaines, alors pourquoi pas pour de l'affichage dynamique et de la création de murs d'image ? LG propose désormais cette fonctionnalité pour ses moniteurs professionnels sous webOS Signage grâce au service Userful.

L'objectif de ce service est de permettre le matriçage et l'affichage sous différentes formes sans aucun matériel dédié sur site. Seules les sources et les afficheurs sont nécessaires. Et encore, le système permet d'accéder aussi bien à des sources locales qu'à des sources via Internet.

La solution repose sur du transfert de flux vidéo sur IP à travers le réseau local. Celui-ci doit être relié au cloud Userful où se trouve la puissance de gestion des flux. Installé sur les moniteurs LG sous webOS Signage, il permet à ces derniers d'accéder à une multitude de flux sans aucune limite.

En plus de permettre le choix d'envoyer n'importe quelle source vers n'importe quel écran, la solution sait aussi découper l'image pour des moniteurs associés en mode mur d'image. De plus, chaque utilisateur autorisé peut accéder à tous les flux depuis son ordinateur, qu'ils soit sur place ou même à distance, toujours en passant par le cloud.

Cette solution autour des moniteurs professionnels LG s'adapte à de multiples cas de figure. En mixant écran isolé et murs d'image, il n'y a aucune limite au nombre de flux et au nombre d'afficheurs. Une même image peut être transmise vers un mur d'image et en même temps vers un écran seul. Chacun s'adapte au flux reçu tel qu'il a été configuré dans le cloud.

Le système accepte toutes les sources. Il y a bien sûr les flux vidéo sur IP existant, en H.264 par exemple, que le système sait manipuler directement. Pour les autres sources locales, il suffira de les connecter à un encodeur IP pour que leur flux devienne contrôlable via le cloud et pour s'insérer dans le système global.

La plupart des environnements professionnels peuvent bénéficier de cette solution LG :

salles de commande

salles de réunion

halls d'accueil

commerces

usines

etc.

En résumé, en intégrant une application dans les moniteurs LG webOS Signage qui communiquent avec le service cloud Userful, il n'y a plus besoin du matériel classique de distribution AV. Tout passe en IP : les flux vidéo, ce qui n'est pas nouveau, mais surtout les commandes et la découpe d'image. Le contrôleur est à la fois distant via le cloud et intégré aux moniteurs LG Professional.

Plus d'infos : LG Professional

7 février 2022