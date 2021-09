EAVS Groupe : La caméra intelligente Vaddio IntelliSHOT avec auto tracking est disponible

Nous vous présentions il y a quelques mois en exclusivité la nouvelle caméra Vaddio faisant appel à l'intelligence artificielle. La caméra IntelliSHOT avec auto tracking est aujourd'hui disponible. Au-delà de ses performances en tant que caméra pour la visioconférence, elle possède d'autres atouts pour la mise en œuvre et la maintenance.

La caméra professionnelle IntelliSHOT facilite les réunions à distance ainsi que les cours et les séances de formation. Équipée de la technologie avancée IntelliFrame, la caméra Vaddio IntelliSHOT ePTZ est la seule caméra USB et réseau de ce type bénéficiant du cadrage automatique pouvant être ajusté en fonction des conditions de la pièce et des préférences de l'utilisateur.

Grâce à l'intelligence artificielle, elle fonctionne de façon automatique pour zoomer ou élargir le champ en fonction de la présence et de la prise de parole des intervenants. Manuellement, le responsable de la réunion peut agir sur les paramètres de la caméra via sa télécommande infrarouge.

Les cinq caractéristiques clés de l'IntelliSHOT sont les suivantes :

Algorithmes avancés de cadrage intelligent Zoom 30x avec champ de vision de 70,2 degrés Streaming IP USB 3.0, HDMI et H.264 simultané (RTSP ou RTMP) Deux microphones à formation de faisceau (beamforming) intégrés avec annulation d'écho acoustique (AEC) Entrée et sortie audio symétriques

L'IntelliSHOT est disponible en blanche ou en noire. Vaddio fourni cette caméra avec son support mural afin de l'installer derrière le moniteur pour que la partie optique ressorte juste au-dessus ou juste en-dessous. L'ensemble du câblage s'organise et se cache ainsi facilement. Elle s'alimente en PoE pour supprimer la nécessité d'une prise de courant supplémentaire.

Cette connexion réseau permet également de gérer et de contrôler l'IntelliSHOT via une interface web. L'application gratuite Vaddio Deployment Tool donne accès à la gestion à distance, les mises à jour du micrologiciel, l'état de la caméra et du streaming, le redémarrage et plus encore. Vaddio présente tous les avantages de l'IntelliSHOT dans le webinar complet ci-dessous (cliquez sur l'image pour y accéder).

En résumé, non seulement l'IntelliSHOT est une caméra bourrée de technologies, mais elle propose ses services dans un format le plus compact qui soit. Les prises prennent place de façon intelligente pour organiser le câblage sans que rien ne soit visible. Enfin, le logiciel de gestion via le réseau Vaddio permet de gérer des dizaines de caméras sans avoir à se déplacer de salle en salle. Nous y reviendrons dans un prochain article.

Plus d'infos : Vaddio

13 septembre 2021