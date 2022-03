EAVS Groupe : La diffusion audio de forte puissance avec les amplificateurs itC

itC, spécialiste de l'audio conférence, fournit l'ensemble des éléments de la chaîne, du micro jusqu'aux enceintes. Entre les deux se trouvent d'un côté les appareils pour le traitement, de l'autre ceux dédiés à l'amplification. Pour la sonorisation de tous types de lieux, quel que soit leur volume, itC propose trois gammes d'amplificateurs pour la diffusion audio de forte puissance.

Pour sonoriser une grande salle de réunion ou de conférence, il devient vite nécessaire de faire appel à plusieurs centaines de Watts. Le but n'est pas de recréer un concert live dans la pièce mais d'alimenter correctement les enceintes qui l'équipent. itC propose également toutes les gammes d'enceintes nécessaires, mais nous y reviendrons dans un prochain article.

L'objectif de la diffusion audio est que toutes les personnes dans la salle puissent entendre correctement le micro des personnes qui parlent ou bien la bande son accompagnant le programme diffusé sur le grand écran. Plus la salle est grande, plus il faut de grandes enceintes. Plus les enceintes sont grandes et plus elles ont besoin de puissance.

Là encore, il n'est pas nécessaire d'atteindre un niveau sonore digne d'une boite de nuit. Les enceintes sont souvent placées en hauteur, plus ou moins loin des intervenants et des spectateurs. La haute puissance qui leur est appliquée leur permet de délivrer un son clair dans de grands volumes grâce à une longue portée et une large couverture.

La gamme TS-PI comprend quatre modèles et correspond à l'entrée de gamme itC. Ce sont des amplificateurs qui vont droit au but, sans fonctionnalité annexe. Ils disposent d'une entrée stéréo combo XLR/jack. Ensuite, des sorties XLR permettent d'alimenter en cascade d'autres amplificateurs. Les TS-PI sont refroidis par un ventilateur efficace et silencieux.

La série TA fonctionne en classe H, une technologie spécifique dont l'objectif est l'efficacité. Elle est aussi utilisée par certains fabricants d'amplificateurs HiFi. Les quatre références de cette série disposent d'une entrée stéréo combo. Les sorties haut-parleurs Speakon sont doublées par des borniers à vis plus classiques. Un filtre actif passe-haut déleste l'amplificateur des basses fréquences confiées ainsi à un système de grave dédié.

Les amplificateurs TS-PD fonctionnent en classe D pour délivrer un maximum de puissance dans un encombrement minimal. En outre, ce gain de place a permis d'insérer quatre canaux de puissance au lieu de deux dans chacune des 5 références de cette série. La connectique est identique aux modèles TS-PI tandis que la puissance grimpe jusqu'à 4000 Watts pour le modèle le plus puissant.

En résumé, avec ses trois séries d'amplificateurs de forte puissance, itC répond de façon simple à tous les besoins. Tous ces appareils sont spécialisés dans une seul fonction : amplifier. Tout le traitement audio pourra être confié en amont à l'un des nombreux processeurs itC avec DSP, cela permet ainsi de marier idéalement les amplificateurs avec les enceintes choisies. Chaque élément se concentre sur sa fonction sans s'encombrer de réglages inutiles ou redondants.

Plus d'infos : itC

3 mars 2022