EAVS Groupe : La gamme des moniteurs collaboratifs Philips C-Line est désormais disponible

Philips a présenté les moniteurs C-Line pour la première fois lors du salon ISE en début d'année. Ils sont maintenant disponibles dans quatre diagonales d'image. Les Philips C-Line sont surtout remplis de fonctionnalités qui les rendent parfaitement autonomes dans les salles de réunion modernes et intelligentes.

Une gamme de moniteurs tournée vers la qualité et l'efficacité

Les moniteurs C-Line sont proposés dans quatre diagonales : 55, 65, 75 et 86″. Ce sont tous des écrans à dalle IPS à large angle de vision avec une résolution 4K/UHD en 3840×2160 pixels. Le ratio de contraste est de 1000:1 et la luminosité de 350 cd/m2.

La connectivité couvre le HDMI avec quatre entrée, le DVI, DisplayPort et l'USB-C. Ces entrées se voient doublées de sorties pour chaîner les écrans. Il en va de même avec l'entrée et la sortie audio. Car ces moniteurs parfaitement autonomes disposent de haut-parleurs de 2×20 Watts rendant inutile l'installation d'enceintes externes.

Des fonctions collaboratives complètes

Commençons par la dalle tactile à dix points de contact. Celle-ci accepte également les stylets. La fonction tableau blanc permet d'annoter, de dessiner et d'enregistrer. Le partage d'écran est présent avec la possibilité de connecter jusqu'à 64 participants à un même moniteur et d'afficher leur bureau. En outre, les fonctions de vidéoconférence sont intégrées avec Skype, Teams et Hangout directement accessibles.

Un processeur Intel gère toute la puissance de ces moniteurs. Il fait tourner par défaut Android et ses multiples applications personnalisables. Pour aller plus loin, les modèles 65, 75 et 86 dispose de série d'un PC Windows 10 installé dans leur emplacement OPS. Il est optionnel sur le modèle 55″. On peut ainsi aller encore plus loin et utiliser tous les logiciels métiers de l'entreprise.

Philips C-Line : de puissants moniteurs collaboratifs embarquant toutes les fonctionnalités nécessaires

En résumé, Philips propose aujourd'hui l'une des gammes de moniteurs collaboratifs la plus cohérente du marché. Vous avez le choix entre quatre tailles d'images pour des salles de réunion plus ou moins grandes. Mais surtout, ces moniteurs renferment toutes les technologies et applications nécessaires sans avoir besoin d'ajouter quoi que ce soit. Même le PC Windows 10 est intégré.

Plus d'infos : Philips

3 décembre 2020