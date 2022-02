EAVS Groupe : La technologie V-FREE supprime automatiquement les bactéries des écrans motorisés Element One

Les moniteurs motorisés Element One sortent et rentrent dans les bureaux et tables de réunion pour respecter l'esthétique et occuper le minimum de place. Utilisés seulement lorsque nécessaire, ils évitent vol et vandalisme dans des lieux susceptibles de voir passer beaucoup de monde. A ce propos, cela signifie que n'importe qui est amené à les toucher, qu'ils soient en version tactile ou non. Un problème à notre époque où tout élément à disposition du public doit être nettoyé ou stérilisé régulièrement. Mais pas avec la technologie Element One V-FREE !

Dans une salle de réunion équipée de moniteurs Element One rétractables, les utilisateurs sont en droit de se poser des questions. Qui a touché l'écran avant moi ? Ai-je vraiment envie de le toucher à mon tour ? Cela enlève alors tout intérêt à cet outil de qualité pour des réunions dont le but est l'efficacité.

Il faudrait pour cela que chaque écran soit nettoyé avant chaque réunion et que cela soit indiqué clairement pour rassurer les utilisateurs. Mais le doute est toujours permis. Est-ce que l'écran a été correctement nettoyé ? Est-ce que cela a réellement été fait ?

« Le besoin de sécurité et d'intégrité sanitaire est une évidence aujourd'hui. » Element One a donc créé la technologie V-FREE. Son objectif est simple : supprimer les bactéries, virus et autres germes. Cela s'effectue de façon automatique, sans aucun liquide.

Dès que l'écran disparait dans la table ou sort de la table, le processus de nettoyage invisible par UV-C entre en fonction. La seule indication de la désinfection en cours est matérialisée par une barre lumineuse verte. Le moniteur est alors prêt pour une nouvelle utilisation totalement hygiénique.

En bref, Element One double les automatismes de ses moniteurs pour salles de réunion. D'une part, ils sortent et rentrent dans la table grâce à une motorisation, d'autre part ils sont nettoyés à chacun de leurs mouvements grâce à des UV-C. Cette désinfection supprime tout risque pour l'utilisateur suivant qui peut ainsi toucher l'écran en toute sécurité. Le gain se trouve également du côté de la maintenance : plus personne n'a besoin de nettoyer les écrans entre chaque réunion. V-FREE est compatible avec les écrans Element One Fold!, Convers One, Convers Flex et Convers Blade.

16 février 2022