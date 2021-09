EAVS Groupe : Le pupitre Kindermann TeachPoint³ Single vous fait gagner en efficacité

L'objectif du pupitre pour les salles de cours et de conférence est bien de vous faciliter la tâche. Il doit ménager suffisamment de place pour vos documents et appareils tout en proposant les équipements nécessaires pour que tout puisse tomber sous la main. Quand cela tient dans un pupitre au design moderne et bien pensé, il n'y a aucune raison de ne pas faire confiance aux Kindermann TeachPoint³.

Kindermann a toujours soigné l'esthétique de ses pupitres. Cela facilite ainsi leur adoption dans tous les environnements. Que ce soit les salles de cours ou les salles de conférence des entreprises et des organisations les plus prestigieuses. Proposé par défaut en blanc ou en gris, il peut être livré aux couleurs de votre choix. En option, un bandeau led souligne les découpes et un support spécifique affiche le nom de l'intervenant.

Quand le pupitre est entièrement fermé, rien ne dépasse et tout ce qui se trouve à l'intérieur est sécurisé. Le plateau, le placard et les extensions accueillent des équipements techniques peuvant rester à demeure dans le pupitre. Ses roulettes servent à le déplacer sur scène et dans une pièce de stockage si besoin. Par ailleurs, le placard inférieur reçoit en option un rack 19″ de 9 unités. Il a pour but d'installer du matériel de façon professionnelle.

Dans cette nouvelle version TeachPoint³ Single, malgré le fait que ce soit le format le plus petit, la place ne manque pas. Par défaut, le plateau supérieur coulisse vers la gauche pour laisser apparaître un écran sur son support dépliant VESA 75/100/200. Il est complété par une tablette coulissante en dessous pour le clavier et la souris.

Les panneaux se démontent pour donner accès à l'intérieur du pupitre et organiser tout le câblage des éléments embarqués. Tout sera aussi bien présenté et sécurisé à l'intérieur qu'à l'extérieur. En option, un module supplémentaire peut se fixer à droite pour proposer plus de surface et ajouter par exemple un visualiseur. Les autres options concernent un éclairage venant au-dessus de l'écran et un emplacement pour un micro col de cygne XLR.

En résumé, Kindermann ne s'endort pas sur ses lauriers et poursuit l'amélioration de son excellente gamme de pupitres. Le TeachPoint³ Single est en la version la plus petite dans sa troisième génération. Celle-ci apporte plein de possibilités d'utilisation et d'évolution, sans oublier une maintenance facilitée grâce aux panneaux démontables pour un accès interne complet.

Plus d'infos : Kindermann

10 septembre 2021