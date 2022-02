EAVS Groupe : Le support de sol OMB Floor Stand Maxi pour écran jusqu'à 100″

OMB poursuit le développement de ses supports pour moniteurs géants. Ces derniers sont de plus en plus demandés grâce à des tarifs qui baissent constamment sur ce segment. On est donc en droit de réfléchir entre un vidéoprojecteur, et ses contraintes, et un très grand moniteur, qui a aussi ses contraintes. Parmi celles-ci se trouve l'installation. L'OMB Floor Stand Maxi est justement une réponse à cette problématique.

Avec 86 ou 100″, on se rapproche de la taille idéale pour l'affichage dans une salle de réunion. Les moniteurs de très grande taille concurrencent donc la vidéoprojection en termes de diagonale pour ce type d'application. Face au vidéoprojecteur, le moniteur a l'avantage de la luminosité et du contraste, et de pouvoir être utilisé en plein jour.

Les moniteurs professionnels sont habituellement livrés sans pied de table. Il faut soit le prendre en option chez le fabricant ou bien sélectionner un autre mode de fixation. Le pied de table d'un tel écran nécessite un meuble sur lequel le poser, suffisamment large et qui devra pouvoir le supporter. L'attache murale est la plus courante. Toutefois, avec les très grandes diagonales, et donc un poids important, on peut oublier la cloison classique en plaque de plâtre.

De par sa taille, rappelons que 100″ correspond à 2,5 m de diagonale, ce type de moniteur fixé au mur demande également une grande surface vide pour le recevoir. Il ne doit y avoir ni porte, ni fenêtre, ni cloison vitrée. Ce qui peut également vite poser des problèmes.

L'idéal est de rendre l'écran autonome. Quoi de mieux qu'un support de sol classique ? Dans ce domaine aussi, le support doit être rigide, stable et capable de supporter autant de poids et de porte à faux. Un ensemble de qualités plutôt rare. OMB s'est attaqué au sujet et propose désormais le Floor Stand Maxi.

Ce support possède une base qui mesure 1 mètre par 80 cm. Les deux tubes verticaux du support reçoivent les attaches VESA qui vont de 300×200 à 800×600. Ils sont creux pour faire passer les câbles. Trois positions en hauteur sont possibles. De plus, vous pouvez ajouter en option un support supérieur pour une caméra et une tablette inférieure pour un ordinateur portable par exemple.

En bref, OMB propose la solution idéale pour installer un moniteur géant dans n'importe quelle pièce avec le Floor Stand Maxi. Il pourra être installé de façon centrale dans une salle de réunion, ou bien en deux exemplaires de chaque côté de la scène d'une salle de conférence.

Plus d'infos : OMB

4 février 2022